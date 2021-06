Medien-„Klatsch“ Die Herrschaft der Banalität

25. Juni 2021

Bestes Beispiel: Claas Relotius mit seinen erfundenen Geschichten, die genau den Zeitgeist trafen

von Burkhard Voß

Vieles ist aktuell, aber was davon bedeutsam? Ist das meiste doch nur Geschwätz des Augenblicks, wie Papst Benedikt II es sich zurechtlegte oder vermutete? Nur weniges besteht den Test der Zeit und wird auch weiterhin die Zukunft prägen, wie zum Beispiel die Entdeckung des Penicillins durch Alexander Fleming (1881– 955), der damit die Ära der Antibiotikatherapie einleitete.

Oder wie die Entdeckung der Impfung durch Edward Jenner (1749–1823), der erkannte, dass die für den Menschen ungefährlichen Rinderpocken gegen die humanotropen Pocken immunisieren, und dadurch die erste Pockenschutzimpfung entdeckte.

Oder wie die Beschreibung der Gravitationsgesetze von Isaac Newton (1643–1727), der die proportionale Kraftwirkung von Massen aufeinander klar analysierte. Dies implizierte auch die Massenanziehung auf die Bewegung der Himmelskörper.

Oder wie die Relativitätstheorie von Albert Einstein (1879–1955), in der unter anderem gezeigt wurde, dass bei Erreichen der Lichtgeschwindigkeit (300.000 Kilometer pro Sekunde) die Zeit stehen bleibt.

Wenn die eigenen Entdeckungen und Werke den Trampelpfad zur Banalität bevorzugen, wird rhetorisch nachgebessert – so lange, bis es zumindest bedeutsam klingt. Wie man die Luft aus aufgeblasenem Vokabular herauslässt, zeigte die Sokal-Affäre Mitte der 1990er Jahre. Eine 25-jährige Vergangenheit scheint wie die Brennstoffzelle für bleibende Aktualität zu sein:

USA 1996: Der Physiker Alan Sokal langweilt sich, er hat kaum Forschungsaufträge und nur wenige Lehrveranstaltungen. Da kann man sich schon mal Gedanken machen. Was, so dachte Sokal, machten eigentlich seine Kollegen aus den Geisteswissenschaften? Er untersuchte ihre Texte und stellte fest, dass zwar ein imposanter Jargon gebraucht wurde, strotzend vor mathematischen und physikalischen Begriffen, die Autoren aber keine Ahnung von Mathematik und Physik hatten und ihr Resultat mehr gedankliche Verwirrung als rationale Aufklärung produzierten. Sokal stolperte über Sätze wie: „Immer nach demselben Modell fallen Information und Kommunikation in inzestuöser Bindung auf sich selbst zurück, in oberflächlicher Ununterscheidbarkeit von Subjekt und Objekt, von Innen und Außen, von Frage und Antwort, von Ereignis und Bild – was sich nur mit der liegenden Acht beschreiben lässt, die die mathematische Figur für das Unendliche darstellt.“

Das ist ein Originalzitat des postmodernen Philosophen Jean Baudrillard (1929–2007). Hört sich toll an, ist aber so aufgeblasen wie bedeutungslos. Oder sind Subjekt und Objekt tatsächlich ununterscheidbar?

Davon sind andere postmoderne Philosophen überzeugt. Jacques Lacan, Bruno Latour, Gilles Deleuze – trotz unterschiedlicher Standpunkte sind sie in einer Überzeugung fest vereint: Eine objektive Wirklichkeit existiert nicht. Alles ist möglich, anything goes – erlaubt ist, was gefällt. Für einen bodenständigen Physiker wie Alan Sokal eine gefundene Delikatesse. Seine Langeweile hatte ein interessantes Ende gefunden: Nicht die offene Konfrontation, sondern die versteckte Provokation war nun seine Strategie. Er schlug die postmoderne Philosophie und ihre soziologischen Nebenflüsse mit ihren eigenen Waffen und schrieb den Aufsatz „Die Grenzen überschreiten: Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“.

Dieser Aufsatz war eleganter Unsinn, der aber mit einer Fülle von Zitaten amerikanischer und französischer Intellektueller gespickt war. Mystifizierend, verschleiernd, verwirrend – das ganze angereichert mit naturwissenschaftlichen Begriffen, sodass 99 Prozent der Leser sich beeindrucken ließen und den Nonsens nicht durchschauten; so wie auch die Redakteure von „Social Text“, einer amerikanischen Zeitschrift für Kulturwissenschaft, die den Aufsatz begeistert annahmen. Dass es sich bei diesem Text um eine Parodie handelte, erfuhren sie spätestens durch eine entsprechende Veröffentlichung in der Zeitschrift „Lingua Franca“. Kulturwissenschaftler hatten sich durch einen Naturwissenschaftler vorführen lassen.

Nicht nur Kulturwissenschaftler, sondern eine ganze Nation wurde 22 Jahre später, im Dezember 2018, vorgeführt. Die Nation diesseits des Atlantiks heißt Deutschland, ihr Felix Krull war der Journalist Claas Relotius. Er (und nicht nur er) wusste, dass der Bedarf an rechten Spinnern in Deutschland (und nicht nur in Deutschland) groß war. Dieses Bedürfnis wurde von ihm großzügig bedient. Über Jahre lieferte er dem „Spiegel“ zum Teil völlig frei erfundene Artikel, die kritiklos geglaubt wurden, weil sie dem Zeitgeist entsprachen. Das reichte schon aus. Nicht nur für ein begeistertes Publikum, sondern auch für Preise, die der Autor bekam. Bis ein Kollege beim „Spiegel“ Verdacht schöpfte und Claas Relotius enttarnte. Sein Buch „Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus“ ist eine Abrechnung mit dem Journalismus schlechthin. Und in dem Jahr, in dem das Wort „Lügenpresse“ zum Unwort des Jahres wurde, kürte CNN Relotius zum Journalisten des Jahres. Gerade in der Demokratie ist der Journalismus auch ein Spiegel der Gesellschaft und reflektiert, was dieser wichtig ist. Er kann nur das publizieren, was zumindest unbewusst die Menschen bewegt. Das muss nicht unbedingt bedeutsam sein. Auch nicht faktenbasiert oder beweisbar. Ab jetzt spielen objektive Wahrheiten keine so große Rolle mehr und alles kann zum Problem werden. Wenn die Subjektivität zur Diktatorin reüssiert und die Objektivität zur Nullität degradiert wird, werden die Problematisierer zum Problem. Ihre Probleme laufen los, und ab sofort heißt es: Bühne frei! Denn in diesem Theater des Spektakels führt sich der Westen selbst vor und die russischen und insbesondere asiatischen Beobachter haben Vergnügen daran, wie sich die ehemaligen Länder der Aufklärung an hyperindividualistischen Schlenkern abarbeiten. Fast schon masochistisch. Der Westen glaubt an seine fixen Ideen und vergisst die Realität. Hier einige Beispiele:

- Doch vor den fixen Ideen kommen aberwitzige Argumentationen. Man greift sich eine partikulare Analogie heraus und strickt daraus eine Skandalisierung des politischen Gegners. Der politische Gegner wird vorzugsweise zum Rassisten, Sexisten oder Antisemiten. So geschehen bei dem ehemaligen Chef des Bundesverfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Er warf der herrschenden politischen Klasse vor, die Atomisierung der Gesellschaft zumindest billigend in Kauf zu nehmen, damit willenlose Individuen nach Beliebigkeit gesteuert und gelenkt werden können. Weil dies einem Vorwurf des Nationalsozialismus an das Judentum entspricht, wurde er zum Antisemiten. Nach diesem Prinzip könnte man auch „Fridays for Future“ als Nationalsozialisten etikettieren, denn der Nationalsozialismus war unter anderem auch eine Jugendbewegung. Wenn Partikulares aufgeblasen und das Aufgeblasene geglaubt wird, ist man in der Debattenkultur der Gegenwart. Auf zur nächsten partikularen Aufblasung.

- So gut der Klimaaktivismus gemeint ist, so wenig können insbesondere deutsche Klimaaktivisten etwas gegen den globalen Klimawandel ausrichten. Gerade einmal zwei Prozent der CO₂-Emissionen gehen von Deutschland aus. Das Land, das am wenigsten bewirken kann, ergießt sich in die hitzigsten Diskussionen. Je ineffektiver, umso besser für das grüne Gewissen.

- Jeder sozialistisch aufgeheizte Bürger plappert das Märchen vom nicht bezahlbaren Wohnraum nach. Wahrscheinlich gibt es global gesehen nirgendwo so viel bezahlbaren Wohnraum, in Verbindung mit einem funktionierenden Verkehrssystem wie in Deutschland. Und dennoch: Ein Recht auf Wohnen in Berlin-Mitte oder am Potsdamer Platz oder in München-Bogenhausen gehört für linksideologisch verzauberte Bürger wahrscheinlich ins Grundgesetz.

- Natürlich ist Rassismus das Generalproblem Europas. Kritisch hinterfragt wird es mit dem schillernden Neologismus „Afropäisch“. In seinem gleichnamigen Buch suggeriert der Autor John Pitz mit diesem Begriff, dass der Einfluss Afrikas in Europa an allen Ecken und Enden zu spüren ist. Auf der Papierebene mag das gut funktionieren, in der Realität hat in den letzten Jahrhunderten Europa Afrika dominiert, nicht umgekehrt. Aber das hat in dem relativistischen Zeitgeist der Postmoderne wohl nichts zu suchen. Überhaupt Rassismus – insbesondere der strukturelle Rassismus soll in Schulbüchern ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Problems sein. Denn die Autoren gingen oft von einer homogenen weiß-christlich-deutschen Schülerschaft aus. Genau. Weiß-christlich-deutsch ist verkehrt. Richtig ist schwarz-muslim-international-lesbisch-schwul-bi-queer-trans-und-trallala. An dieser Diversität werden sich engagierte Pädagogen in Kürze mit Leidenschaft abarbeiten. Als Lohn dafür druckt die rot-grüne Erlebnispädagogik schon jetzt die Freifahrtscheine für Frühberentung und Burnout.

- Der Genderismus hat sich das Kleid der Wissenschaft angezogen. Keiner wagt, ihr dieses Kleid herunterzureißen, denn schließlich ist man politisch korrekt. Wenn Genderideologen die Biologie nahezu komplett verleugnen und im soziologischen Delir ernsthaft die Existenz von 66 Geschlechtern ausmachen, so werden sie weder weggeschlossen, noch bekommen sie Medikamente verschrieben. Stattdessen winkt eine Genderprofessur und die Grenzen zur Lächerlichkeit sind schon längst überschritten. Dies klar auszusprechen, gilt zumindest als unsensibel, wenn nicht politisch völlig unkorrekt. Lieber ist man politisch korrekt, was sich auch linguistisch und phonetisch Bahn bricht. Das ist nur konsequent. Aus dem Munde heraus kommen kindliche Stammellaute mit einer phonetisch-linguistischen Zärtlichkeit für gendersensible Mitbürger*innen. Die Moderator*innen der Öffentlich-Rechtlichen haben es schon gut und artig trainiert und zwischen „Bürger“ und „*innen“ vergehen exakt 0,75 Sekunden. Anders formuliert: Die sprachpolitische Genderkorrektheit hat die sprachliche Verkrüppelung zum Programm gemacht.

In den öffentlich-rechtlichen Programmen ist die linguistische Umerziehung der Allgemeinbevölkerung feministisch getriggert. Wenn schon ständig von toxischer Männlichkeit die Rede ist; aktuell reüssiert toxische Weiblichkeit. Dieses gehauchte Stammeln in den öffentlich-rechtlichen Medien finanzieren mindestens 70 Prozent der Bevölkerung zwangsweise mit, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben möchten.

- Von Sexphobien der besonderen Art scheinen die Gesellschaften des Westens überzeugt zu sein. Nach aktueller Terminologie ist Phobie eine unvernünftige und sich entgegen besserer Einsicht zwanghaft aufdrängende Angst vor bestimmten Gegenständen oder Situationen, beispielsweise vor geschlossenen Räumen (Klaustrophobie) oder vor großen Plätzen und Massenansammlungen (Agoraphobie). Der Phobiker ist in jedem Fall ein behandlungsbedürftiger Patient. Wer heute eine ganz natürliche Skepsis, meinetwegen auch Abneigung gegenüber Homo- und Transsexualität hat, der muss irgendwie krank sein. Ansonsten hätten Wortschöpfungen wie Homo- oder Transphobie keinen Sinn. Jede sexuelle Variation ist von größtem Interesse. Wer dieses Interesse nicht teilt, ist Psychiatriepatient.

- Die Gleichheitsideologie ist dabei, alle Lebensbereiche zu erobern. Das Mantra der Unterschiedslosigkeit hat einen nicht unerheblichen Vorlauf von ungefähr 230 Jahren. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – so schallte es 1789 durch die Pariser Gassen. Das klappte schon damals nicht, denn Freiheit und Gleichheit sind kategorisch unvereinbar miteinander. Wenn alle Menschen nicht nur die gleichen Rechte haben (so war es ursprünglich gemeint, danach kamen nur noch Verdünnung und Verwässerung dieser ursprünglich guten Idee), sondern ihnen in vermeintlicher, aber eben falscher Analogie auch die gleichen Fähigkeiten und Bedürfnisse unterstellt und sie entsprechend behandelt werden, dann sind sie nicht mehr frei. Wenn alle ihre individuellen Eigenschaften auslebten, dann wären sie nicht mehr gleich. Einmal in der Gleichheitspsychose angekommen, existiert auch keine Behinderung mehr. Schon das Wort ist eine Zumutung, und dementsprechend dürfen Kleinwüchsige nach der Vorstellung der amerikanischen Political Correctness nicht mehr als solche bezeichnet werden, da dies eine Diskriminierung impliziere. Stattdessen wurde der Begriff „Vertically challenged people“ vorgeschlagen, um Begriffe wie kleinwüchsig oder Zwerg auf jeden Fall zu vermeiden. Statt Behinderter soll es heißen „Menschen mit besonderen Eigenschaften“.

So arbeitet sich der Westen an links-grün-katalysierten Pseudoproblemen ab, die tatsächlich keine sind. Er verliert sich in Geschlechterwirrwarr, Gleichheitsutopien, Rassismuspsychosen, Sprachregulierungsdebatten, Faszinationen von sexuellen Variationen et cetera. Was wichtig und wahr ist, wird zunehmend ignoriert. Was beschäftigt das kollektive Bewusstsein der Deutschen? Ein guter Gradmesser hierfür ist sicherlich die Bewertung der Relevanz eines Stichwortes bei Google. Die Relotius-Affäre wurde in der zweiten Dezemberhälfte 2018 aufgedeckt. Der entsprechende Wert liegt für den Namen Claas Relotius seit Anfang 2019 bis heute pro Monat überwiegend im einstelligen Bereich. Im selben Zeitraum liegt dieser Wert für den Begriff Gender pro Monat bei 30 bis 50 – mit steigender Tendenz.

Fazit: Der Westen reibt sich an Banalitäten auf, die mit der objektiven Wirklichkeit nichts zu tun haben. Er beschäftigt sich mit Scheinproblemen, die von den wirklichen Problemen ablenken sollen. Ein wirkliches Problem ist die Verschleierung der Wahrheit, wie dies der Journalist Claas Relotius getan hat. Aber damit wird sich nur am Rande auseinandergesetzt.

Gemessen an seinem Anspruch hätte sich der Gründer des „Spiegels“ Rudolf Augstein nicht an Genderdebatten beteiligt. Denn sein Motto lautete: „Alle im ‚Spiegel‘ verarbeiteten und verzeichneten Nachrichten, Informationen, Tatsachen, müssen unbedingt zutreffen […]. Berichtigungen kann sich der ‚Spiegel‘ nicht erlauben.“