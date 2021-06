Ende der Meinungsfreiheit? Zeitgeist ist nicht Bildung

24. Juni 2021

Kommentar zu Ulf Poschardts Artikel „Die große Entmündigung“

von Axel B.C. Krauss

„Fast jeder zweite Deutsche hat das Gefühl, seine Meinung nicht mehr frei sagen zu können“, schrieb der Chefredakteur der „Welt“ (Stand: 18.6.2021). „Dieser Eindruck“, so Poschardt weiter, „ist das Werk eines vorrangig linken Establishments, das weniger Gebildeten ständig ein Gefühl der Minderwertigkeit vermittelt: vom Klima bis zur Gendersprache.“

Was sofort ins Auge fällt: Definiere „Bildung“. Denn das, was heuer gerade unter so manchen Links-„Intellektuellen“ (bitte an dieser Stelle laut lachen) als solche gilt, ist oftmals eine sehr verzerrte, einseitige Form davon, genauer: eine politisch konditionierte, trainierte, indoktrinierte, durch jahrzehntelangen milieugenetischen Inzest verkümmerte, selbstreferentielle und äußerst genügsame, fremdbestimmte. Weshalb ich Poschardt für die von ihm genannten Beispiele auch sehr dankbar bin, denn dies gilt in besonderem Maße für die fälschlicherweise sogenannte „Klima-“ also eigentlich Umverteilungs- und ökonomische Prekarisierungspolitik, erst recht für die – ich finde nicht, dass man sich hier zurückhalten sollte – schlicht idiotische Gendersprache. Ja, ich sagte idiotisch.

Denn „Gendersprache“ hat mit Bildung rein gar nichts zu tun, sie ist höchstens eine vollverkrüppelte Karikatur davon, ich möchte fast sagen, der Quasimodo unter den unseligen Auswüchsen eines technokratischen Machbarkeitswahns, der irrglaubt, sogar die Sprache entlang politischer Vorgaben umformen zu können, um den „neuen Menschen“ zu schaffen. Wer unbedingt „geschlechtergerecht“ sprechen und schreiben will, kann ja zum Beispiel sagen: „Zuschauerinnen und Zuschauer“, „Ärztinnen und Ärzte“ oder von mir aus „Politrickbetrügerinnen und Politrickbetrüger“. Genügt völlig. Daher sind mentale Missbildungen wie „Zuschauer:innen“ oder „Politrickbetrüger*innen“ so überflüssig, dass selbst der weltgrößte Kropf daneben höchst erstrebenswert wirken muss.

Doch genug des Sarkasmus. Es ist also gerade kein Ausweis „höherer Bildung“ – definitiv nicht -, solche deprimierenden Depravationen des politischen Zeitgeistes mit sinnstiftenden Errungenschaften zu verwechseln und dann auch noch die Chuzpe zu besitzen, anderen bei Nichtgebrauch ein Gefühl der „Minderwertigkeit“ vermitteln zu wollen. Merke: Wer im gegenderten Glashaus sitzt, sollte nicht mit Sternchen werfen. Insofern stimme ich Poschardt natürlich zu, aber den Unterschied zwischen Bildung und Verbildung hätte er ruhig etwas deutlicher herausarbeiten können. Denn statt sich vom „Justemilieu“ den Eindruck vermitteln zu lassen, man dürfe kaum noch etwas sagen, sollte man just dieses Milieu ganz einfach auslachen. Schallend. Und diesen ganzen bescheuerten – aber ja, bescheuerten – Quatsch einfach mal geflissentlich ignorieren.

Über die Klima-, sprich Umverteilungspolitik hatte ich mich bereits an anderer Stelle ausführlich ausgelassen, unter anderem in zahlreichen Artikeln hier auf ef-online. Daher gilt auch für dieses Themenfeld: Nach der offiziösen Hundepfeife der Klimapolitik zu bellen, ist eben kein Zeichen für „überlegene“ Bildung, im Gegenteil: Es beweist krasse Bildungslücken. Nicht nur, was die eigentlichen Hintergründe betrifft, sondern auch, wenn es um akademische Gelehrsamkeit und Wissenschaftlichkeit geht, die heutzutage doch angeblich so großgeschrieben wird („Follow the Science!“). Die Behauptung, „die Wissenschaft“ sei sich hinsichtlich der Menschengemachtheit „einig“, ist nämlich falsch. Was übrigens auch für andere Punkte auf der politischen Tagesordnung gilt, zum Beispiel das Thema „Impfen“, den Sinn des Maskentragens oder die vermeintliche Notwendigkeit von „Lockdowns“. Und wenn sich bundesverdienstbekreuzte Influencer:innen*korrumpiert (lies: politisch gezielt geförderte Gatekeeper:innen), auf gut Deutsch: Diskussionsbremsen) noch so sehr ins Zeug legen. Hust.

Ich möchte nicht unhöflich werden, aber wer allen Ernstes glaubt, eine Handvoll Politiker könne auf irgendwelchen „Gipfeln“ regelmäßig das „Weltklima“ aufs Zehntelgrad genau für die nähere Zukunft festlegen, könnte ebenso gut mit einer Taschenlampe das Batman-Zeichen an den Himmel werfen, um Verbrechen zu verhindern. Noch viel absurder kann es eigentlich nicht werden, könnte man hoffen, doch hat die „Corona-Politik“ diese Hoffnung ja längst schwer enttäuscht. Offenbar lässt sich alles toppen. Beziehungsweise downen.

Ich bitte deshalb darum, in Zukunft präziser zu unterscheiden zwischen höherer Bildung und ihrer zu politischen Zwecken tiefergelegten Mutante.

Ganz ehrlich: Ich fühle mich nicht entmündigt, wirklich nicht. Für mich fühlt sich ein Großteil der massen- und sozialmedialen Diskussions-„Kultur“ über das einzig Wahre, Schöne, Edle und Gute von linker Seite eher an wie dieses unangenehme Piksen, das man spürt, wenn man mal vergaß, Chipskrümel vom Sofa zu saugen. Ein Ärgernis, schon klar, aber auch keine Tragödie.