Tod von Kenneth Kaunda Sambias erster Präsident gestorben

24. Juni 2021

Daten und Fakten zu dem Binnenstaat im südlichen Afrika

von Volker Seitz

Kenneth Kaunda ist am 17. Juni 2021 im Alter von 97 Jahren in Lusaka verstorben. Sein Markenzeichen war ein weißes Taschentuch, das er stets vor einer Rede schwenkte. Kaunda, Vegetarier und Antialkoholiker, war das Kind eines Religionslehrers und einer Lehrerin. Er selbst absolvierte ebenfalls eine Lehrerausbildung und unterrichtete an einer Hauptschule und einem Internat. Ein staatliches Schulwesen musste nach Erlangung der Unabhängigkeit erst aufgebaut werden.

Kaunda war von 1964 bis 1991 der erste Präsident Sambias. Das Land wurde am 24. Oktober 1964 unabhängig. Von 1954 bis zur Unabhängigkeit war Nordrhodesien (heute Sambia) Teil der Zentralafrikanischen Föderation zusammen mit Südrhodesien (heute Simbabwe) und Njassaland (heute Malawi).

Die frühere britische Kolonie Sambia mit der Hauptstadt Lusaka grenzt an Angola, die Demokratische Republik Kongo, Tansania, Malawi, Mosambik, Simbabwe, Botswana und Namibia. Der Name leitet sich von dem Strom Sambesi ab. Das dünn besiedelte Sambia ist reich an Bodenschätzen und verfügt über die größten Wasserressourcen aller Länder des südlichen Afrikas. Dennoch haben große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu Trinkwasser. Sambia gehört weltweit zu den Ländern mit den größten Ungleichgewichten bei der Wohlstandsverteilung. Nur rund 625.000 Menschen sind formell beschäftigt (davon 237.000 beim Staat).



1973 erklärte Kaunda Sambia zum Einparteienstaat, nachdem es Unruhen wegen einer neuen Verfassung gegeben hatte. Erst 1990 ließ Kaunda auf Druck der Zivilgesellschaft und den internationalen Gebern die erste demokratische Mehrparteienwahl zu. Nach einer Verfassungsänderung und damit möglichen Parteigründungen wurde 1991 Frederick Chiluba zum neuen Präsidenten gewählt. Es war einer der ersten friedlichen Machtwechsel in Afrika.

China hat Milliarden von Dollar in sambische Minen investiert

Als Präsident unterstützte Kaunda aus den Einnahmen aus dem Kupferexport die Befreiungsbewegungen in Angola, Mosambik, Simbabwe und Südafrika. Jeweilige Befreiungsbewegungen hatten ihre Hauptquartiere und militärische Ausbildungslager in der sambischen Hauptstadt Lusaka. Seine außenpolitische Reputation schwand auf dem Kontinent, als er mangels finanzieller Mittel die Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika nicht mehr unterstützen konnte.



Die Preise für Kupfer waren drastisch gefallen. Seit 2017 steigen sie langsam wieder. Sambia ist nach der Demokratischen Republik Kongo der zweitgrößte Kupferproduzent und weltweit der achtgrößte Förderer. Kupfer und Kobalt steuern etwa 75 Prozent der sambischen Exporteinnahmen bei. China hat Milliarden von Dollar in sambische Minen investiert. Sambia ist einer von Afrikas größten Empfängern chinesischer Investitionsgelder, und das meiste davon geht an die Bergbaubranche – Kupfer im Norden und Kohle im Süden. Nicht nur beim Abbau von Rohstoffen sind die Chinesen aktiv. Sie betreiben auch Geflügelfarmen und Landwirtschaft.

Die Chinesen erstellen für 2,26 Milliarden US-Dollar die rund 390 Kilometer lange Zambia East Line. Sie ist Teil eines geplanten Korridors von 1.600 Kilometern nach Mosambik am Indischen Ozean. Eine neue Linie führt zu Kupferminen nach Solwezi. Der Flughafen in Livingstone wurde von den Chinesen bereits übergeben, der Flughafen von Lusaka befindet sich noch im Bau.

Wachstum basiert auf stabilen politischen Verhältnissen

Das milde Klima Sambias ist eine ideale Voraussetzung für eine fruchtbare Landwirtschaft. Zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung sind in diesem Sektor tätig. Die Landwirtschaft trägt mit mehr als 40 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und macht zwölf Prozent der Exporte aus. Die größten Hürden für den Export bestehen darin, dass Agrarprodukte oftmals nicht internationale bzw. EU-Standards, zum Beispiel Gesundheitsstandards erfüllen. Um diese nicht tarifären Handelshemmnisse zu überwinden, sind sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen erforderlich, damit die Produkte ins außerafrikanische Ausland exportiert werden können.

Sambia liegt im unteren Bereich der Länder mit mittlerem Einkommen. Das Wachstum basiert auf stabilen politischen Verhältnissen, einigermaßen solider Haushaltspolitik und hoher Nachfrage nach Kupfer. Am Grenzfluss Sambia, der in die Victoriafälle mündet, baut Sambia gemeinsam mit Simbabwe und privaten Investoren ein neues Wasserkraftwerk. Das Wasserkraftwerk am Kariba-Damm war ein Geschenk Italiens zur Unabhängigkeit. Das Kraftwerk zerfällt, weil aus den Gewinnen keine Rücklagen für Reparaturen gebildet wurden. Seit 2014 sind Generatoren und Turbine defekt.

Der im Oktober 2020 verstorbene „Achse“-Autor Thilo Thielke fragte Kenneth Kaunda 2007 in einem Interview für den „Spiegel“, warum es im Vergleich zu Asien so schlecht um Afrika stehe. Kaundas Antwort: „Wir haben Kupfer, Gold und andere Mineralien. Der Herr hat das Land wahrlich reich gesegnet. Auch mir ist es ein Rätsel, warum wir Afrikaner uns so schwertun, diesen Wohlstand zu verwalten. Manchmal denke ich, auf all diesen Rohstoffen lastet ein Fluch. Gier, Neid und Kriege zerfressen den Kontinent.“ („Spiegel“ 16/2007)

Dieser Artikel erschien zuerst auf der „Achse des Guten“.