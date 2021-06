Grüne Achterbahnfahrt Der Baerbock-Zug fährt weiter

16. Juni 2021

… mit fast 100 Prozent

von Axel R. Göhring

Mit Spannung erwarteten Beobachter, ob die in den Umfragen abgestürzte Annalena Baerbock gegen den akademisch weniger angreifbaren Robert Habeck ausgetauscht wird. Es geschah nicht, ganz im Gegenteil – dennoch lagen die Nerven der Kandidatin offensichtlich blank.

Der Online-Parteitag der Grünen zur offiziellen Nominierung der Kanzlerkandidatin fand in einer etwas schmuddeligen fensterlosen Berliner Halle statt, die mit schicker Dekoration aufgehübscht und mit Übertragungstechnik vollgestopft war. Die wenigen erlaubten Gäste mussten auf Klapphockern oder Ähnlichem Platz nehmen. Das triste Ambiente passte zur Situation des Baerbock-Zuges, der ähnlich wie der Schulz-Zug vor vier Jahren zu entgleisen droht, da die Kandidatin entgegen der massenmedialen PR eine Frau ohne Eigenschaften ist, was sie durch Hochstapelei und glatte Lügen („ich komme aus dem Völkerecht“) zu verbergen suchte.

Auch wenn Annalena Baerbock in den mittlerweile harten Fragerunden des öffentlich-rechtlichen Fernsehens noch halbwegs gelassen blieb, merkte man ihr die Nervosität während ihrer Bewerbungsrede, der wichtigsten Rede ihrer bisherigen Karriere, deutlich an. Die Grünenchefin ist bekannt dafür, „gebärbockt“ zu formulieren, wie es Youtube-Star und „Love priest“ Tim Kellner bezeichnet. Heißt, besonders in Interviews verschluckt sie Silben oder vertauscht Buchstaben („Grundschauen schulen“). Kann sie den Text ablesen, tritt das Problem weniger häufig auf, was beim Parteitag aber nicht der Fall war; sie verhaspelte sich laufend. Ein paar Kostproben:

„… Stahlwerke, die beginnen, klimaneutralen Stahl zu prodizieren.“

„Die Angriffe von heuten finden ja vor allem digital statt. Und die liberalen Feinde – innen wie außen – wissen das gezielt zu nutzen.“

„Sein Unternehmen bekommt dann so … bekommt na Kauf... Keif... Kaufpreif drauf an …“

„Für mich jedesfalls.“

„… den Ausbau der neuerbaren Energieren …“

„Die Pandemie hat vielen viel abverlenkt.“

Der Fauxpas mit den „liberalen Feinden“, von der Regie gleich angemahnt, ärgerte Baerbock selbst erheblich, weswegen sie nach der Rede beim Verlassen des Podiums vernehmbar mit „Scheiße“ fluchte. Die Politikerin dachte, das Mikrofon sei schon abgeschaltet. Was seltsam ist – ich würde als Redner niemals etwas nicht für die Allgemeinheit Bestimmtes sagen, solange ich nicht physisch vom Mikro getrennt wäre; zu unsicher ist die Stummschaltung vom Mischpult aus.

Der Gefühlsausbruch wurde in den Massenmedien weniger, in den alternativen dafür umso mehr thematisiert. Immerhin fragte ein TV-Journalist die Kandidatin danach, die sich in gewohnter Weise mit einem Lächeln auf dem Gesicht erklärte.

In der anschließenden Wahl ohne Gegenkandidaten holte Baerbock trotzdem 98,5 Prozent der Stimmen – eine Zahl, die an die 100 Prozent von Martin Schulz 2017 erinnert. Solche Zustimmungswerte sind in Demokratien ungewöhnlich, wo selbst in parteiinternen Wahlen alternativlose Kandidaten sonst eher 80 bis 90 Prozent holen. Gefälscht ist hier natürlich nichts – ein Problem deutet sich aber trotzdem an. Wie bei Schulz war die enorme Zustimmung wohl eher der Verzweiflung geschuldet, da die Delegierten ihre Partei abschmieren sehen und sich daher gezwungen fühlten, auf einen Retter (Schulz) zu setzen oder das gesetzte Pferd zu retten (Baerbock). Rational ist das erfahrungsgemäß nicht, da Schulz bei der 100-Prozent-Wahl schon als Opportunist galt, der im EU-Parlament kassierte, was ging; und der als Bürgermeister von Würselen bei Aachen der Stadt gegen ein Bürgervotum ein ruinöses Spaßbad aufzwang.

Aber war die 98,5-Prozent-Wahl der Grünen nur eine taktische Verzweiflungstat? Nicht nur, ist zu vermuten, da die peinlichen Fehlleistungen der Kandidatin in den letzten drei Jahren, die ihre Bildungslücken und Inkompetenz bewiesen, weder die Parteidelegierten noch die Massenjournalisten davon abhalten konnten, sie zu nominieren beziehungsweise zu promovieren. Im Artikel „Die Bildungsmüden“ bei „Tichys Einblick“ beschreibt der Pädagoge Peter J. Brenner Annalena Baerbock als einen Typus, den unsere Staatsuniversitäten mittlerweile reihenweise produzieren: „Dieser universitären Sozialisation verdankt sich jene generations- und milieutypische Mischung aus Ignoranz, Unverfrorenheit und Selbstüberschätzung, die sich bei Politikern wie Medienvertretern zunehmend beobachten lässt.“

Da hieven narzisstische und praktisch berufslose Intellektuelle ihresgleichen auf den medialen Thron, da sie sich in der grünen Politikerin wiedererkennen. Dass Baerbock erkennbar ungebildet ist, hilft ihr wohl noch, da sie die dem Milieu eigene Unwissenheit nicht aufdeckt. Ein AfD-Politiker hingegen, der mit Daten, Zahlen und Fakten gegen grüne Ideen argumentiert, erregt schon doppelt Aggressionen; nicht nur, weil er „rechts“ ist, sondern auch, weil er die Grünen an ihre Bildungslücken erinnert.

Einige weiter oben in der Parteihierarchie mögen zudem glauben, mit der jungen abiturientinnenhaften und ahnungslosen Kandidatin ein leicht lenkbares Instrument eigener Ambitionen eingesetzt zu haben. Nicht zu Unrecht – es wurde ja schon häufig die Frage gestellt, was passieren würde, sollte Baerbock im Ausland auf Putin, Erdoğan oder Xi Jinping treffen.

Daher wundert es nicht, dass der Stuttgarter Ministerpräsident Winfried Kretschmann per Video die junge Kollegin leidenschaftlich gegen „Stimmungsmache“ verteidigte: „Da werden Ungenauigkeiten im Lebenslauf von Annalena aufgebauscht, Versäumnisse bei der Meldung von Einkünften als Bundesvorsitzende zur Staatsaffäre erklärt und die Zahl der Änderungsanträge bei unserem Parteitag in die Nähe eines Misstrauensvotums gerückt.“

Inhaltlich hatte der Parteitag nichts Neues zu bieten, was angesichts der zeitlichen Nähe zur Bundestagswahl auch nicht verwundert. Immerhin wurden die zahlreichen Änderungsanträge, die wohl mehrheitlich eine noch linkere Position einforderten („<Deutschland> streichen“), abgebügelt; man will nach dem Lebenslaufdebakel die gesellschaftliche Mitte nicht noch mehr verprellen.

Passend dazu verkündete Co-Chef Robert Habeck, „Wer das Klima schützt, schützt die Freiheit“. Ob Habeck damit auf den Wahlspruch von EIKE, „nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit“ anspielt, ist nicht bekannt; er sah sich aber offenbar genötigt, die Sorgen der Wahlbürger, die kein kuscheliges Plätzchen im Transferstaat haben, sondern arbeiten gehen, zu zerstreuen. CO2-Steuer, Verbot von Verbrennermotoren, Kurzstreckenflügen und Ölheizungen – all das schränkt die Möglichkeiten der Werktätigen bei der Altersvorsorge, der Mobilität und des Vermögensaufbaus zunehmend ein.

Eine weitere Sorge dürfte sein, dass die derzeitige schwarz-rote Minderleister-Regierung in Berlin nach dem September durch eine noch inkompetentere abgelöst wird, die das Land nicht nur aus egoistischen Motiven, sondern vollends aus Unfähigkeit noch weiter in den Bankrott treibt. Und diese Sorge konnte der gerade zu Ende gegangene Grünen-Parteitag nicht zerstreut haben, denn dafür sorgte schon der fahrige Auftritt der undisziplinierten Kanzlerkandidatin.

