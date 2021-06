Wirtschaftliche Folgen der Corona-Maßnahmen Der drohende neue Lastenausgleich

14. Juni 2021

Mit dieser euphemistisch frechen Verkleidung soll etwas ganz anderes finanziert werden

von Klaus Peter Krause

Den Bürgern in Deutschland droht ein neuer „Lastenausgleich“. Er soll die finanziellen Folgen der staatlichen Corona-Maßnahmen für den deutschen Staat bewältigen helfen, die ebendieser Staat willkürlich und rechtswidrig angeordnet hat. Diese Freiheitseingriffe haben weite Teile der Wirtschaft lahmgelegt und geschädigt. Mit gewaltigen Hilfsgeldern versucht der Staat, die vom Ruin bedrohten Unternehmen zu entschädigen und am Leben zu halten. Hinzu kommen die Subventionen, die der Staat in seine verrückte Klimaschutz- und Energiewendepolitik steckt. Nun sieht er sich finanziell überfordert und schaut, wem er die Finanzierung aufs Auge drücken kann.

Das sind für ihn natürlich die Steuerzahler, also jene Bürger, die zu Steuerzahlungen noch fähig sind. Doch um die Steuerlast nicht noch höher erscheinen zu lassen, bedient er sich eines verbalen Tricks und nennt sein neues Belastungsvorhaben „Lastenausgleich“. Dieses so freundlich daherkommende Wort soll emotional appellieren an Bürgertugend, Verantwortungsbewusstsein und Solidaritätspflicht zugleich. Es gehe um gerechte Lastenverteilung. Wir kennen das: Jeder trage des anderen Last mit. Aber die Last dieses anderen ist die Last der Politiker und ihrer Helfershelfer. Es ist ihre Last, nicht unsere.

Jetzt geht es darum, die Folgen der Corona-Maßnahmen wirtschaftlich zu bewältigten

Am 23. Juni lud ein Parlamentarier namens Ralph Brinkhaus zu einem „digitalen Fachgespräch“ als Video-Konferenz am 23. Juni von 14.30 bis 16 Uhr ein. Brinkhaus ist Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Seine Einladung in deren Namen beginnt mit diesen Worten: „Deutschland diskutiert Strategien zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Pandemie – der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg –und dabei steht auch die Forderung nach einem neuen Lastenausgleich im Raum.“

Eine Vorbereitung für die Bürger, was ihnen von den Corona-Politikern noch zusätzlich droht

Sie steht überhaupt nicht im Raum, sie wird dort sehr absichtsvoll hineingestellt. Die Bürger sollen darauf vorbereitet werden, was ihnen von diesen Politikern noch zusätzlich droht. Das Thema ist zunächst erst in Frageform gekleidet: „Brauchen wir einen neuen Lastenausgleich?“ Darüber soll diskutiert werden. Irreführend ist, dass diese Diskussion unter der Überschrift „Fachgespräch digital – Bilanz der Aussiedler- und Vertriebenenpolitik“ angeboten wird (siehe Link am Ende des Artikels), denn tatsächlich geht es nur um den „neuen Lastenausgleich“.

Jetzt von Lastenausgleich zu sprechen, ist irreführend

Irreführend ist aber auch das Wort Lastenausgleich. Es soll nämlich die gedankliche Verbindung zu jenem großen Lastenausgleich von 1952 herstellen, der wirklich geboten war. Damals ging es darum, den Menschen, die durch den Zweiten Weltkrieg Hab und Gut verloren hatten, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen, ihnen die wirtschaftliche Eingliederung zu erleichtern. Er galt den Heimatvertriebenen, den Geflohenen und den Sachgeschädigten. Er sollte deren Kriegs- und Kriegsfolgelasten auf weitere Schultern verteilen, auf die Schultern derjenigen, die nichts oder nur einen Teil ihres Eigentums verloren hatten und die daher für die Zahlungen an die Geschädigten, für den Lastenausgleich aufkommen mussten. Dieser Lastenausgleich ist mit positiver Bedeutung verbunden, weil er allseits als notwendig akzeptiert war.

Eine euphemistisch freche Verkleidung

Der „neue“ Lastenausgleich ist von ganz anderer Natur, nämlich das Vorhaben, eine noch höhere geplante Steuerbelastung euphemistisch frech zu verkleiden, damit es auf Wohlwollen stoße. Brinkhaus verpackt es so: „Die Aufnahme der Aussiedler und Heimatvertriebenen nimmt innerhalb der Kriegsfolgenbewältigung der Bundesrepublik Deutschland eine Sonderstellung ein. Die Integration von über 16 Millionen Deutschen stellt eine der größten Leistungen unserer Nachkriegsgeschichte dar. Dabei war das Lastenausgleichsgesetz von zentraler Bedeutung, das sich zu einem umfassenden Eingliederungs- und Entschädigungsprogramm entwickelte. Das Bundesausgleichsamt existiert bis heute. Wir wollen in diesem wichtigen Bereich der Heimatpolitik eine Bilanz ziehen und angesichts des anstehenden Reformjahrzehnts in Bund und Ländern die notwendige Staatsmodernisierung und die Bedeutung historischer Vorbilder diskutieren.“

Finanziert werden soll auch ganz etwas anderes

Tatsächlich geht es also darum, „das anstehende Reformjahrzehnt“ und „die notwendige Staatsmodernisierung“ zu finanzieren – was immer wir davon noch zusätzlich zu befürchten haben. Die selbstverschuldeten und mutwillig in Kauf genommenen Folgekosten der Corona-Freiheitsbeschränkungen sollen die höhere Steuerlast nur durchsetzen helfen, als seien sie die Folge höherer Gewalt und deshalb unausweichlich gewesen – was sie aber nicht sind. Und als Höhepunkt der Schamlosigkeit stellt Brinkhaus das Vorhaben noch als „Heimatpolitik“ hin, um die Deutschen mit ihrer Heimatliebe weichzukneten. Zugleich weiß er zu vermitteln, dass es eine Behörde für den „neuen“ Lastenausgleich schon gibt: das Bundesausgleichsamt in Bad Homburg vor der Höhe. Dort wird man sich auf die kommende Aufgabe und die dann nötige Personalaufstockung schon freuen und auch darauf, dass man nun erst recht nicht mehr aufgelöst werden wird.

Ein Prüftest, ob es zum Aufstand kommt oder der Michel weiterhin schläft

Einer meiner Korrespondenzpartner kommentierte: „Alle die ein Eigenheim haben, sollten dies aufmerksam lesen. Was sich hier (vorsichtig als Frage) ankündigt, habe ich schon vor längerer Zeit befürchtet. Man will prüfen, ob es einen Aufstand geben wird oder (wie gewünscht) der deutsche Michel weiterhin schläft. Nirgendwo wurde gesagt, wie die horrenden Schulden getilgt werden könnten. Die Milliarden wurden und werden mit vollen Händen ‚rausgeschmissen‘. Beim Mittelstand lassen sie sich am leichtesten ‚abgreifen‘!“

Wie der neue „Lastenausgleich“ schon 2020 herbeiorakelt wurde

Die staats- und regierungsfromme „FAZ“ hatte schon im November 2020 einen neuen Lastenausgleich herbeiorakelt: „Die Aufforderung an die Länder, sich viel stärker an den Kosten der Pandemie-Bekämpfung zu beteiligen, ist der Auftakt für eine Aufgabe, die für die Deutschen, die ihn noch miterlebt haben, einen magischen Klang hat: Lastenausgleich. So hieß das Sonderopfer für die Vertriebenen nach dem Krieg. Schon die Beratungen über das Grundgesetz drehten sich um die Frage: Wie verteilen Bund und Länder die Lasten, die aus den gigantischen Aufgaben erwuchsen, die damals zu leisten waren? Das Tauziehen um Aufgaben, Steuerverteilung und Mindestausstattung beschäftigt die Republik bis heute. Nur das Niveau, auf dem es sich abspielt, ist immer höher geworden. Nach dem Krieg und nach der Wiedervereinigung ist es nun aber zum dritten Mal eine dramatische Ausnahmesituation, die nicht mit dem üblichen Geben und Nehmen beantwortet werden kann. (Jasper von Altenbockum in: „FAZ“ vom 30. November 2020, Seite 1).

„FAZ“: Dritter Lastenausgleich, weil die Summen zu groß sind

Die Lasten, die jetzt zu stemmen seien, hätten allerdings eine Größenordnung, die jedes Maß sprenge, heißt es in dem „FAZ“-Leitartikel weiter: „Die Summen, die derzeit im Raume stehen, sind zudem zu groß, als dass die Bürger ohne Beteiligung am dritten Lastenausgleich in der Geschichte der Bundesrepublik, den Bund und Länder vornehmen müssen, davonkommen könnten. Die Zeit des ersten Lastenausgleichs war weit schlimmer und verzweifelter als heute. Die Zeit des zweiten Lastenausgleichs, des Solidarpakts und des „Soli“, war schon weit komfortabler.“

Warum nicht einfach einen „Pandemie-Soli“?

Beides lasse sich nicht einfach wiederholen, meint die „FAZ“. Einen einfachen Pandemie-Soli nach dem Vorbild des Solidaritätszuschlags einzuführen, würde zu einfach sein: „Wer gestern noch viel verdiente, hat durch die Pandemie vielleicht alles verloren oder lebt von Rücklagen. So einfach, wie es sich die Umverteiler vorstellen, wird es also nicht gehen. Es wird nicht leicht festzustellen sein, wer die Opfer, wer die Leidtragenden der Pandemie sind, wer die Profiteure und wer die Privilegierten.“

Für die Bundesregierung eine schöne, journalistisch handzahme Vorlage

Der Terminus Lastenausgleich treffe es deshalb besser als der pauschale „Soli“. Ohne Ungerechtigkeiten werde es nicht abgehen, so sei es schon beim ersten Lastenausgleich gewesen: „Was die Vertriebenen verloren hatten, konnten die, die glimpflich davongekommen waren, nicht wettmachen. Dennoch führte der Ausgleich dazu, dass die Gesellschaft zusammenwuchs. Und jetzt? Es wird viel darüber spekuliert, was die Zeit ‚nach Corona‘ bringen wird. Es spricht nichts dagegen, dass es mithilfe eines Lastenausgleichs eine so gute Zeit sein wird wie die nach dem ersten.“

Für die Bundesregierung war das eine schöne Vorlage. Journalistisch handzahmer geht es kaum.

„Fachgespräch digital – Bilanz der Aussiedler- und Vertriebenenpolitik“

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.