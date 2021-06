Deutsche Corona-Politik Durchlaucht Merkel

03. Juni 2021

Maßnahmen-Lockerungen wegen baldiger Bundestagswahl?

von Klaus Peter Krause

Aha, die „Bundesnotbremse“ kann jetzt auslaufen. Das haben unsere Durchlaucht Angela Merkel am 31. Mai in Berlin verkündet. „Jetzt“ heißt aber nicht gleich, nicht sofort, „jetzt“ heißt für die Kanzlerin zum 30. Juni. Also währt diese „Bremse“ gegen das Coronavirus noch einen ganzen Monat – ob sie wirkt oder nicht, sie währt. Dabei ist sie bis 30. Juni ohnehin befristet und wäre dann sowieso fort, es sei denn … ja, es sei denn, die Maßnahme würde vom Bundestag verlängert. So schoben Durchlaucht denn auch umgehend die Bemerkung nach: „Sollte sich etwas entwickeln durch Mutationen, was wir alle nicht hoffen, dann können wir das jederzeit reaktivieren.“

Mutationen am laufenden Band und wofür sie sich phantastisch eignen

Ein Segen sind diese Mutationen, nicht für uns Bürger, aber für totalitär geneigte Politiker, um den Normalbürger gefügig zu halten, um Widerspenstige in den Griff zu kriegen und um aufsässige Demonstrationen im Zaum zu halten oder auch gar nicht erst zuzulassen. Wann immer politisch gewünscht, erscheint, wie aus dem Ärmel gezaubert, eine neue Mutation auf der Bildfläche und muss die Angstmache verlängern helfen – Mutationen am laufenden Band sozusagen. Mutationen gibt es immer und überall. Niemand kann sie verhindern. Sie lassen sich auch schnell mal so behaupten. Und sie eignen sich phantastisch dafür, die mit Corona begründeten Freiheitsbeschränkungen mit einem ständigen Hin und Her zu einem Dauerzustand zu machen, die autoritären Maßnahmen zu verewigen, von denen zu befürchten ist, dass sie abgleiten in ein totalitäres Regime. „Initiis obsta“, sagt der Lateiner. Wehret den Anfängen, sagt man auf Deutsch.

Lockerungen, weil die Bundestagswahl näher rückt?

Mag sein, dass die ganze Corona-Apparatur in den kommenden vier Monaten politisch zurückgefahren wird: die nutzlose, aber gefährliche Maskerade, das autoritäre Abstandstheater, die regulierten Treffen mit anderen Menschen, das Verbringen von Freizeit wo, wann und wie, die Homeoffice-Pflicht, das Reisen mit was auch immer, die touristischen Ausflüge, die Hotel-Aufenthalte, die sportlichen Betätigungen, die absurden Ausgangssperren zwischen 22 Uhr und fünf Uhr morgens, der Mannschaftssport, der Individualsport, das Einkaufen in welchen Geschäften und welchen nicht, die Hygienevorschriften dort, die Zugangserlaubnisse, die Theater- und Konzertbesuche, die „körpernahen Dienstleistungen“ (Beispiel Friseure), die Ausnahmen für Geimpfte … also dieses ganze Affentheater. Es mag sein, weil die Bundestagswahl am 26. September näher rückt. Da ziehen sich vor allem die Noch-Regierungsparteien den Zorn der Wähler, die der staatlichen Eingriffe in ihre Freiheit überdrüssig sind und in das normale Leben endlich zurückkehren wollen, sehr ungern auf den Hals. Die ohnehin missbrauchten Inzidenzwerte lassen sich für die so motivierten Lockerungen durchaus hindeichseln, Tests aussetzen genügt.

Die nutzbaren verfassungsrechtlichen Bedenken

Und hat nicht der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier an der Verfassungsmäßigkeit der „Bundesnotbremse“ Zweifel geäußert? Er hat. Der Spielraum des Gesetzgebers für Maßnahmen sei zwar weit, weiter als bei der Exekutive. Gleichwohl stelle sich natürlich die Frage, ob die Maßnahmen, auch wenn man den gesetzgeberischen Beurteilungsspielraum beachte, noch als geeignet, erforderlich und angemessen zu beurteilen seien. Problematisch sei auch der Inzidenzwert als „alleiniger Maßstab für die Grundrechtseingriffe“. Zu den Schulschließungen sagte Papier: „Von umfassenden Abwägungen war nicht viel zu erkennen. Der jetzt für die Schulschließungen maßgebliche Inzidenzwert von 165 grenzt an Willkür.“ Auch diese verfassungsrechtlichen Bedenken ließen sich für das (zumindest bis zum Wahltag einstweilige) Ende der schweren Eingriffe in die Freiheit argumentativ nutzbar machen, um aus der „Nummer“ erst einmal herauszukommen.

Die „Bundesnotbremse“ ist ein unzulässiges Einzelfallgesetz und verstößt gegen das Grundgesetz

Der Staats- und Verfassungsrechtler Professor Dr. Christoph Enders, Leipzig, rückt noch einen anderen Aspekt der Corona-Gesetzgebung in das rechtliche Blickfeld, nämlich, „ob wir es nicht mit einem unzulässigen, gegen das Verbot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes verstoßenden Einzelfallgesetz zu tun haben“. Enders verweist auf die Entstehung des Grundgesetzes: „Die Abgeordneten des Parlamentarischen Rats wollten eine tendenziell freiheitsfeindliche, rein anlass- und einzelfallbezogene Maßnahmenpolitik auf Gesetzesebene verhindern. Sie strichen nicht nur die im Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee noch enthaltene Notstandsermächtigung, sondern schrieben zum Schutz der Grundrechte auch das Verbot von Einzelfallgesetzen auf Verfassungsebene (im Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes) fest. Verwaltungsakte in Gesetzesform, auch Allgemeinverfügungen, die sich zwar an eine unbestimmte Vielzahl von Personen richten, aber eben nur einen konkret umrissenen Sachverhalt betreffen, sollten unbedingt verboten sein.“ Enders kommt zu dem Schluss, dass die „Bundesnotbremse“ ein unzulässiges Einzelfallgesetz ist: „Man hat in der Not eine Allgemeinverfügung auf Gesetzesebene erlassen, wie sie das Verbot von Einzelfallgesetzen in Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes ausschließen will.“ (Leserbrief in der „FAZ“ vom 28. April 2021, Seite 6).

Mit über 200 Verfassungsbeschwerden überschüttet

Das Bundesverfassungsgericht ist mit Verfassungsbeschwerden geradezu überschüttet worden. Befassen muss es sich mit mehr als zweihundert, darunter auch die von Abgeordneten der AfD und FDP. Die Beschwerden und Eilanträge richten sich vor allem gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, viele aber auch gegen das ganze neue Infektionsschutzgesetz. Der Professor für öffentliches Recht, Dr. Josef Franz Lindner, äußerte: „Maßnahmen wie die Ausgangssperre, die auf einer fragwürdigen Inzidenzzahl basiert und keine Ausnahmeregelung für geimpfte oder genesene Personen beinhaltet, sind klar unverhältnismäßig und eine eklatante Verletzung der Grundrechte.“

Eilanträge gegen die nächtliche Ausgangssperre abgelehnt

Von den Eilanträgen gegen nächtliche Ausgangsbeschränkungen hat das Verfassungsgericht mehrere abgelehnt. Die Maßnahme greife zwar „tief in die Lebensverhältnisse“ ein, aber würde dieses „bedeutsame Instrument“ der Infektionsbekämpfung vorläufig außer Kraft gesetzt, würden die Nachteile überwiegen. Auch liege nicht eindeutig und unzweifelhaft auf der Hand, dass die Maßnahmen offensichtlich unverhältnismäßig seien. Zwar sei die Wirkung der Ausgangssperre „fachwissenschaftlich umstritten“, doch habe hier der Gesetzgeber einen Einschätzungsspielraum. Andere Möglichkeiten, private Zusammenkünfte zu unterbinden, griffen noch stärker in die Grundrechte ein („FAZ“ vom 6. Mai 2021, Seite 1). Letztlich entschieden wird aber im Hauptverfahren.

„FAZ“-Kommentar: Endlich, die Notbremse

Beschlossen hatte der Bundestag die bundeseinheitliche „Notbremse“ am 21. April. In Kraft ist sie seit dem 23. April und wirkt sich aus seit dem 24. April. Relevant ist sie für alle Landkreise und kreisfreien Städte, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen über einem Inzidenzwert von 100 liegen. Dann gelten automatisch die Bundesregeln: Die Länder dürfen nur mit noch strengeren Vorgaben davon abweichen. Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 schließen. Wenn der Wert in der Region die 100 sieben Tage wieder unterschreitet, entfallen die Beschränkungen automatisch, spätestens jedoch am 30. Juni. Kommentar der „FAZ“ vom 22. April (Seite 1): „Endlich, die Notbremse“. Die Rede von Alice Weidel (AfD) im Bundestag am 16. April gegen die „Notbremse“ finden Sie am Ende des Artikels.

Das wirklich Furchterregende

Wenn man liest und bedenkt, zu welchem abgründigem menschenverachtenden Zweck das Grippevirus Covid-19 von global Mächtigen als hochgefährliche Pandemie inszeniert wird, ist dies das wirklich Furchterregende und macht die Corona-Politik bei Weitem gefährlicher als das Virus selbst.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.