Lichtschlags Beste Procter & Gamble

30. Mai 2021

Weltmarktführer für Vater, Mutter, Kind

von André F. Lichtschlag

Für die Dame? Always, Alldays und Tampax! Für den Herrn? Gillette! Für die Kleinsten: Pampers und Luvs! Gegen das Altern? Oil of Olaz und Olay! Für die Zähne: Blendax und Blend-A-Med! Und wer elektrisch rangeht: Oral B und Braun! Fürs Haar? Head & Shoulders und Pantene! In die Waschmaschine? Dash, ...