Veränderte Geschlechterrollen Feminisierung der Gesellschaft

27. Mai 2021

Oder: Mimose Mann

von Burkhard Voß

Wie heißt es im Parteiprogramm der Grünen so schön: „Wir gestalten unsere Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik feministisch.“

Heißt konkret: In international tätigen Ministerien und im Europäischen Auswärtigen Dienst wird eine 50-Prozent-Quote für Frauen gefordert. Das ist wahrscheinlich nur der Anfang des genderquotierten Umbruchs der Gesellschaft. Wo Leistung war, soll Quote werden. Ob die noch was leisten kann?

Mit diesem Quotenfeminismus hätte die Ärztin und Soziologin Esther Vilar (geboren 1935) nichts anfangen können. Mit Leistungsorientiertheit jenseits einer geschlechterbestimmenden Quote schon eher. Dressierte Männer interessierten sie literarisch, real eher nicht. In ihrem 1973 erschienen Buch „Der dressierte Mann“ entlarvt sie den Feminismus als ein Herrschaftsprinzip, in dem der Herr im Haus eine Frau ist.

„Der Mann wird von der Frau so dressiert, dass er ohne sie nicht leben kann und deshalb alles tut, was sie von ihm verlangt ... Mit heimtückischen Tricks macht die Frau den Mann zum unterwürfigen Sklaven. Sie lässt ihn für sich arbeiten und stellt ihm als Gegenleistung ihre Vagina in bestimmten Intervallen zur Verfügung“. (Originalzitat aus „Der dressierte Mann“, dtv, erste Auflage 1973)

Dass jede sich noch so humanistisch zurechtgedachte Ideologie pervertieren kann, musste auch Esther Vilar erleben. Ihre provokanten Thesen ließ einige Feministinnen zu Furien werden. Vier davon schlugen sie auf einer Toilette der Münchner Staatsbibliothek zusammen. Gemäß ihren eigenen Angaben war dies der Grund für ihre fluchtartige Emigration aus Deutschland.

Ganz so schlimm erwischte es die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herman nicht. Hieß es früher einmal in Stahlgewittern, sind es heute die Stuhlgewitter, die Menschen mit abweichenden Meinungen züchtigen sollen. Der mediale Zuchtmeister der Political Correctness war 2007 der Talkmaster Johannes B. Kerner. Wie sagte er doch so schön: „Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht, und die hab ich mir jetzt gemacht, und hab’ mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede.“

Mit diesem Satz schmiss er am 9. Oktober 2007 Eva Herman vor laufenden Kameras aus seiner Sendung – ein Novum in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Der Vorlauf zu diesem medialen Showdown begann im Mai 2006, als Eva Herman es wagte, in dem Politmagazin „Cicero“ einen Aufsatz zu veröffentlichen mit dem Titel „Ist die Emanzipation ein Irrtum?“. Ein Tabubruch. Darin zweifelt sie an den angeblichen Errungenschaften des Feminismus, sieht in der Karriere so mancher Frau verdrängte Sehnsüchte nach Ehemann und Kindern, abgearbeitet in einer Rolle, die im Widerspruch zu ihrer natürlichen Bestimmung steht. Am Ende steht die bindungslose, überalterte Gesellschaft mit maskulinen Frauen und testosteronneutralisierten Männern. Ausführlicher wird sie in ihrem Buch „Das Eva-Prinzip − Für eine neue Weiblichkeit“. Dort beschreibt sie die Selbstverwirklichung so mancher Frau als eine Lebenslüge. Frauen glaubten kritiklos das von den Medien vermittelte Bild der beruflich erfolgreichen Frau als Erfüllung des Daseins. Tief in ihrem Innersten wollten sie Mutter und treusorgende Ehefrau sein. Die Emanzipation habe zumindest eine Teilschuld an der Verwahrlosung der Kinder. Diese in Kitas zu geben, sei nicht kindgerecht. Die Selbstverwirklichung der Frau sei Egoismus. Gender-Mainstreaming, die Leugnung des biologischen Unterschiedes zwischen Mann und Frau, sei „das gefährlichste Umerziehungsprogramm in der Geschichte der Menschheit“. Teufelswerk. Männer und Frauen dächten und fühlten prinzipiell anders und das habe biologische Ursachen. Die Biologie habe das Sagen. Die Soziologie plappere nur dusseliges und gefährliches Zeug.

Das schlug dem feministischen Fass den Boden aus. Die selbsternannten Hüterinnen der Emanzipationsmoral bliesen zum Sturm und jagten sie als faschistoide Hexe durch das mediale Dorf. Allen voran Alice Schwarzer, für die das Buch „eine Suada zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz“ war. So konnte man sich das zurechtsehen. Aus radikal-feministischer Sicht ganz sicher. Aus konservativer Sicht ebenso sicher nicht. Wie viel Prozent der Hermanschen Gesellschaftsdiagnose richtig sind, wird objektiv nicht zu klären sein. Was sofort ins Auge fiel, war das wenig heldinnenhafte Verhalten der Political-Correctness-Amazonen, der emanzipationsübersteuerten Damen, der Feministinnen. Ihnen ging es nicht nur um die Widerlegung der Hermanschen Thesen, sondern darüber hinaus um die Demontage ihrer Persönlichkeit im öffentlichen Raum. Was letztlich gelang. Die vorher in den Mainstreammedien so beliebte Moderatorin ward dort nicht mehr gesehen. Da halfen auch nicht Gerichtsurteile, insbesondere die, die Anschuldigungen entkräfteten, sie habe die Mutterrolle in der NS-Zeit zumindest für teilweise gutgeheißen. Das genaue Gegenteil war der Fall.

Apropos wenig heldinnenhaftes Verhalten von Feministinnen: Taugt der Feminismus überhaupt zur Schaffung von Helden? In der Bundeswehr ganz sicher nicht, dafür sorgt schon die oberste Herrin, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Ihr Porträt wurde in so mancher Militärstube deutscher Kasernen einfach zur Wand gedreht. Das stärkt wahrscheinlich eher die Kampfmoral als ihre Maßnahmen und ihre Innovationen. Als da wären: hochschwangerengerechte Schützenpanzer, familienkompatible Dienstzeiten, Gleichstellungsdirektiven, Verordnung von Sex-Workshops, Umstandsmode für Soldatinnen et cetera. Um die Einsatztauglichkeit von Hubschraubern und Flugzeugen oder die Zielgenauigkeit von Waffen kümmert sich der Nachfolger. Bei aller berechtigte Emanzipation – es gibt eben Berufe, für die Frauen naturgemäß nicht geeignet sind. Der einer Soldatin gehört dazu. Einen 20-Kilometer-Marsch mit zehn bis 15 Kilogramm (oder mehr) Kampfgepäck plus Waffen durch unbequeme Geographie wie in Afghanistan oder Mali steckt der durchschnittliche Mann besser weg als die durchschnittliche Frau. Im Kampfesfall müssen die Soldaten ihre Soldatinnen zusätzlich schützen, ihnen Gepäck zur Erleichterung abnehmen – ob das die Kampfkraft stärkt? Hinzu kommt der Personalmangel bei Schwangerschaften und Geburten. Bei der Polizei wird es in vielen Situationen nicht viel anders aussehen. Durch diese feministische Verdünnung werden maximale Kampfleistungen nicht gerade gefördert. Auch in zivilen Bereichen steht das Leistungsprinzip bei so manchen Frauen nicht hoch im Kurs, zumindest bei den Quotenheldinnen. Sie fordern Vorstandsposten. Geht es um Posten in der Müllabfuhr oder im Straßenbau, ist von einer Frauenquote plötzlich nichts mehr zu hören. Selbst für Frauenversteher ein unlösbares Rätsel.

So hoch die Gier bei Feministinnen nach so mancher Quote ist, so leidenschaftlich verfolgen sie Sprach- und Beziehungsregelungen. Zunächst soll dem feministischen Horror aus der phallokratischen Grammatik der Garaus gemacht werden. Deswegen ist in der Straßenverkehrsordnung seit dem 1. April 2013 nicht mehr vom Fußgänger die Rede, sondern von „zu Fuß Gehenden“. Aus Radfahrern wurden „Radfahrende“. Auch jenseits der Verkehrsverordnung nimmt die feministische Sprachdrechselei ihren Lauf, aus Studenten werden „Studierende“, aus Studentenwerk wird „Studierendenwerk“. Das Ganze wird als gendergerechte Sprache verkauft, aber durch die Bekämpfung des Maskulinums in der Sprache ist Mann/Frau der Feminisierung der Gesellschaft ein Stückchen nähergekommen. Nach Sprache und Berufswelt werden nun auch die alltäglichen Beziehungsformen auf der Suche nach Sexismus durchleuchtet. Exemplarisch hierfür der Fall der Jenna Behrends („Spiegel“ 47/2017), Feministin und Juristin in einer Person, da kann am Ende nur eine spannende Geschichte von Größe und Freiheit herauskommen. Sie wollte in der CDU in Berlin Karriere machen und scheiterte an bösen, libidinös übersteuerten Männern. Logisch, anderes kann aus feministischer Sicht nicht wahrgenommen werden. Vor ihrem endgültigen Polit-Aus veröffentlichte sie den Brief „Warum ich nicht mehr über den Sexismus in meiner Partei schweigen will“. Eine Affäre mit Generalsekretär Peter Tauber habe man ihr angedichtet. Der dementierte postwendend. Ebenso die Frauen-Union, die das Problem Sexismus zuvor nicht leugnete, aber in Madam Behrends die falsche Person sah. Erste Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit. Weitere Zweifel folgten durch die Parteikollegin und Kommissarin Cegla. Diese erklärte, dass das Gerücht über die Affäre mit Peter Tauber von Frau Behrends selbst ausgegangen sei. Die Kriminalkommissarin wörtlich: „Wenn jemand wie Jenna Behrends Sexismus instrumentalisiert, wird echten Opfern nicht mehr geglaubt.“ Um nicht als Sittenstrolch denunziert zu werden, der seine Finger nicht mehr unter Kontrolle hat, wollte so mancher Parteikollege mit der Juristin Behrends nicht mehr allein in einem Raum sein. Der Fall Behrends zeigt die ganze Verlogenheit und Heuchelei der #MeToo-Debatte. Und was sagt Mann dazu? Alles gut, alles richtig, wir geloben Besserung. Das passt gut zum mittlerweile seit Jahrzehnten laufenden Anti-Heroisierungsprogramm des Mannes. Nun träumt er von emotionaler Komplexität, heult vor laufenden Kameras, lässt sich von seiner Frau schlagen, besucht Männergruppen, nimmt an Workshops zu Empathie und Achtsamkeit teil. Demnächst wird er noch Unterschriftenaktionen für die Entfernung von Bildern von Franz-Josef Strauß in der Öffentlichkeit starten. Um ein stereotypes Männerbild zu verhindern, so die offizielle Version. Tatsächlich, weil seine Seele es nicht mehr erträgt, einem echten Mannsbild in die Augen zu schauen.