Corona-Mysterien Wie ist es möglich …?

20. Mai 2021

… und doch ist es so

von Carlos A. Gebauer

Mich fasziniert nach wie vor, dass ein in seiner Herkunft nicht bekanntes Virus, das dem Vernehmen nach bis heute außerhalb eines Computers nicht isoliert betrachtet wurde, inzwischen aber wohl nur noch in Mutationen zu existieren scheint, mittels nicht regulär zugelassener und derzeit noch nicht erforschter Impfstoffe bis in den letzten Winkel der Erde und bis in den letzten Körper jedes einzelnen Menschen bekämpft werden soll, nachdem es mit PCR-Tests, die zu diagnostischen Zwecken nicht bestimmt sind, detektiert worden sei, mit FFP2-Masken festgehalten werden soll und – nachdem es Zwietracht unter allen Experten gesät, den Nürnberger Kodex hat vergessen lassen, Freundschaften zerstört, Karrieren beendet und die Weltwirtschaft in historische Turbulenzen gestützt hat – im Ergebnis eine digitale Totalkontrolle der gesamten Menschheit bewirken kann, nachdem es auch noch das vormals menschenrechtlich akribisch arbeitende deutsche Bundesverfassungsgericht zum Schweigen gebracht hat.