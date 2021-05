allesdichtmachen als „Gamechanger“ Danke, liebe Schauspieler!

15. Mai 2021

Die Fronten verteilen sich auf unerwartete und neue Weise

von Martin Lichtmesz

Wir alle hassen sie: Politisierende Schauspieler. Ganz besonders, wenn wir sie aufgrund ihrer Filmrollen lieben. Die Illusion ist zerschlagen, sobald sie den Mund aufmachen und aus Prestigesucht oder im Zuge irgendeiner dummen Propagandakampagne den gerade angesagten Wind ventilieren, meistens irgendeinen seichten, moralisierenden, risikofreien Quatsch, dem ohnehin alle Welt zustimmt und dem niemand zu widersprechen wagt. Ihre Meinung wird uns von den Medien als furchtbar wichtig präsentiert, und deshalb halten sie auch selbst ihre Meinung für furchtbar wichtig. Man kann sie gewiss nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist kein Geheimnis, dass diese Zunft stark zu Narzissmus, Opportunismus und Konformismus neigt, aus dem einfachen Grund, dass sie auf die Gunst der Öffentlichkeit und des Publikums angewiesen ist. Hinzu kommt, dass Schauspieler Menschen sind, die sich in spezifischen sozialen Blasen bewegen, die mit der Lebenswirklichkeit der meisten Normalbürger nicht viel gemein haben. Wir leben leider in einer Welt, die von der sogenannten „öffentlichen Meinung“ regiert wird, und nichts erweckt mehr Aufmerksamkeit, nichts bewirbt eine Sache besser als der Senf eines populären Menschen aus dem Unterhaltungsgeschäft (oder manchmal auch aus dem gehobeneren Kulturbereich).

Was Schauspieler so alles tun, sagen und glauben, wird zum Gradmesser des sozial Erlaubten, Anerkennenswerten und Populären. Wer ausschert, muss allerdings auch und gerade in dieser Branche damit rechnen, von der Medienmeute gehörig eins auf den Deckel zu bekommen, und das kann für eine Karriere, die der Bühne und der Sichtbarkeit bedarf, tödlich sein. Auch deshalb freuen wir uns am Ende doch immer wieder, wenn ab und zu ein Schauspieler, den wir mögen oder auch nicht, gegen den Strom schwimmt und Dinge äußert, die zur Abwechslung auch mal unsere Meinung widerspiegeln. Es freut uns, weil wir uns von diesem Stand kaum noch Kritikfähigkeit erwarten. Oder auch, weil wir ausnahmsweise unseren guten Eindruck bestätigt bekommen. Die Österreicherin Nina Proll, eine sympathische und kompetente „Volksschauspielerin“, die sich auch in anderen Bereichen recht bodenständig geäußert hat, veröffentlichte schon im Sommer letzten Jahres satirische Musikvideos, in denen sie die Pandemie-Politik und die daraus resultierenden kollektiven Zwangsneurosen karikierte. Sie war also schon dagegen, „bevor es cool war“, was ihre Glaubwürdigkeit noch verstärkt.

Nach diesem längeren Vorspann also ein paar Worte zu der Kampagne #allesdichtmachen (alternative Hashtags: #niewiederaufmachen, #lockdownfürimmer), an der Proll neben 50 weiteren Schauspielern aus dem deutschsprachigen Raum teilgenommen hat. Die im Schnitt etwa einminütigen Videos, technisch unaufwendig aufgenommen, wurden Ende April auf der Netzseite allesdichtmachen.de und anschließend auf Youtube veröffentlicht. Rasch wurde klar, dass es sich bei dem Projekt nicht um eine der üblichen Affirmationsnummern, sondern eher um eine süffisante Parodie darauf handelt: Der durchgehende Tonfall ist „agree and amplify“, eine ironisierende rhetorische Technik, in der man dem Gegenüber zustimmt und seine Aussage durch Übertreibung ad absurdum führt. Im privaten Ambiente sprechen die Schauspieler direkt in die Kamera und danken etwa der Regierung emphatisch für ihre autoritäre Strenge und flehen sie an, ihnen doch bitte noch mehr Angst zu machen und noch rigorosere Pandemie-Maßnahmen anzuordnen, damit „wir“ auch alle richtig doll „geschützt“ bleiben.

Doch auch andere Aspekte der Maßnahmenpolitik werden aufs Korn genommen: Nina Gummich etwa, glücklich lächelnd, zeigt sich erleichtert, dass man sie endlich von ihrer eigenen Meinung befreit hat. Nadine Dubois gibt ein selbstgefälliges Exemplar der Bobo-Klasse: „Ich schütze mich und andere, indem ich zu Hause bleibe. Das kann ich mir zum Glück leisten.“ Andere Beiträge brechen den Sarkasmus durch reflektierende Momente auf: Hanns Zischler distanziert sich vorsorglich von allem und jedem, was mit der Corona-Politik zu tun hat, egal auf welcher Seite, Christian Ehrich und Jens Wawrczeck nehmen schon mal den Vorwurf des Beifalls von „falscher“, also von „rechter“ Seite vorweg. Ulrich Tukur geht direkt zur anklagenden Polemik über: „Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und alle mausetot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage.“

Aushängeschild des Projekts wurde der populäre Tatort-Kommissar und Mauerfall-Held von 1989 Jan Josef Liefers, der auch einen der besten Beiträge geliefert hat: „Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben, und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung, und die sich mit Professoren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken – ich möchte sagen: tarnen –, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was gut für uns ist. Wir sollten einfach allem nur zustimmen und tun, was man uns sagt.“

Damit hatte Liefers den Stier bei den Hörnern gepackt, und es war klar, dass dieser nun zum Angriff übergehen würde. Was dann geschah, war vorhersehbar und spulte sich nach denselben öden Mustern ab, die man von früheren Kontroversen kennt. Obwohl nicht alle Beiträge gleichermaßen scharf oder gelungen ausfielen, war der gemeinsame Tenor klar: Die Maßnahmen schaden mehr als sie nützen, die Repression wird immer stärker, absurder und destruktiver, die Regierung verhält sich arrogant, autoritär und übergriffig, und ein Klima der Angst vor der freien Meinungsäußerung hat sich ausgebreitet. Angesichts der Polarisierung der Gesellschaft muss dergleichen wie ein Lackmustest wirken: Lustig und treffend wird das nur finden, wer die Dinge genauso sieht. Die bereits Kritischen und Unzufriedenen sind im Grunde die eigentlichen Adressaten, denn in erster Linie geht es darum, diejenigen zu ermutigen, die bereits dieser Meinung sind, sie aber noch nicht zu äußern wagen, während es wohl noch nie jemand geschafft hat, einen Gegner mit Satire oder Ironie zu überzeugen, was schon mit sachlichen Argumenten ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Wer der Ansicht ist, dass die Regierung und die Medien das Richtige tun und alle Maßnahmen gerechtfertigt sind und streng wissenschaftlichen, eindeutigen Vorgaben folgen, wird wenig zu lachen haben, sondern gar nicht erst verstehen, worum es hier eigentlich geht und was diese „Schwurbler“ für Probleme haben. Wie immer, wenn einer ins Schwarze trifft und blinde Flecken kitzelt, haben auch hier die Reaktionen bestätigt, was die Filmchen bereits vorausnahmen. Das ist das Paradox der „Cancel Culture“: Um effektiv zu sein, leugnet sie gleichzeitig, dass es sie überhaupt gibt, trotz aller offensichtlichen performativen Widersprüche. Die gleichen Leute, die sich darüber aufregten, dass Liefers und Co die Frechheit hatten, eine wachsende Bedrohung der Meinungsfreiheit zu insinuieren, bejubelten, wie ein Teilnehmer nach dem anderen von dem nun folgenden „Shitstorm“ umgeblasen wurde: Bis Redaktionsschluss haben 26 Teilnehmer, also mehr als die Hälfte, ihre Beiträge wieder zurückgenommen und haben zum Teil versucht, ihren Ruf mit sozialistischer Selbstkritik zu retten.

Besonders starker Druck kam aus der eigenen Zunft, wo emsiges Bemühen einsetzte, sich von den unartigen Kollegen zu distanzieren und ihr Projekt als „peinlich“, „zynisch“, „naiv“ und so weiter abzukanzeln. Wie üblich gab es anstelle sachlicher Einwände nur emotionalisierende Nebelkerzen: „Ihr habt eine Grenze überschritten“, klagte Carola Holzner, leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen. „Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun.“ Wenn aber ein Böhmermann mal wieder eine zwangsgebührenfinanzierte Geschmacklosigkeit abliefert, hat die Kunst plötzlich wieder den Auftrag, mutig „Grenzen zu überschreiten“! Die wirksamste Waffe war wie immer die Androhung, mit den Schmuddelkindern und Buhmännern in Verbindung gebracht zu werden, die zuvor wie Vogelscheuchen aufgebaut wurden: „Querdenker“, AfD, „Rechtsextremisten“, „Verschwörungstheoretiker“. Entsprechende formelhafte Distanzierungen folgten wie auf Knopfdruck, selbst von denen, die wie Liefers nicht umkippten, sondern noch ordentlich einheizten. Schärfer ins Visier genommen wird nun auch der Schauspieler und #allesdichtmachen-Teilnehmer Volker Bruch, weil er angeblich der Partei „Die Basis“ beitreten wolle, was durch ein Datenleck ans Tageslicht kam. Damit meint man, eine direkte Spur zu den verschwefelten „Querdenkern“ gelegt zu haben und auch den Rest der Bande noch in den Sack zu bekommen.

Der Widerstand ist diesmal allerdings nicht ganz geschlossen: Etliche Zeitungen, wie „Bild“ oder die „Welt“, ergriffen zumindest teilweise Partei für die Macher und Teilnehmer von #allesdichtmachen, die „Like“-Rate unter den Videos war sehr hoch, und manche Politiker übernahmen die Rolle des „guten Polizisten“. Ärzte aus ganz Deutschland machten einen Youtube-Kanal mit dem Titel „danke-allesdichtmachen“ auf, auf dem sie sich mit Gesicht und Namen bei den Machern der Kampagne bedanken.

Es sieht also allem Gegenwind zum Trotz so aus, als ob Liefers und Co Breschen geschlagen haben, die sich so schnell nicht wieder schließen werden. Hoffnungsfroh stimmt das Gejammer des linksextremen Wachhundblogs „Volksverpetzer“ (über 200.000 Follower auf Twitter), der sich im Kampf gegen „Faschismus, Hass, Hetze, Diskriminierung, Fake News und Lügen“ wähnt und stramm auf Regierungslinie ist: „Man spürt den gewaltigen Schaden im Alltag, den Dammbruch nach #allesdichtmachen. Plötzlich gibt es so viele Leute, die sagen ‚Ich bin ja kein Querdenker, aber ...‘ Wir werden für Aussagen und Analysen kritisiert, die wir seit einem Jahr formulieren. Die Diskursverschiebung ist real.“ Und: „Querdenken“ sei nun „in der Mitte der Gesellschaft angekommen“. Angesichts von so viel Optimismus bleibt nur mehr hilfloses Gezeter: „Wer denkt, die misslungene Satire aus #allesdichtmachen sei differenziert oder ‚sachliche Kritik an den Maßnahmen‘, ist Teil des Problems.“

Als der Zirkus um #allesdichtmachen losging, gab es allerdings auch im „maßnahmenkritischen“ Lager einiges Gemurre. Manche misstrauten diesem plötzlichen Aufstand aus dem Establishment, noch dazu aus einer Ecke, die wie gesagt eher für ihren Konformismus bekannt ist. Ich hörte Befürchtungen, dass das Ganze womöglich nur lanciert worden ist, um ein kontrolliertes Ventil zu öffnen und ein „Tausche Impfung gegen Lockdown“-Narrativ vorzubereiten, was sich bislang nicht erfüllt hat. Die Angst, auf dem Leim geführt und manipuliert zu werden, indem man in das Medientheater reingezogen wird und sich verfrühten Hoffnungen hingibt, ist im mainstreamkritischen Spektrum weit verbreitet. Da auch ich die Mechanismen der „Gesellschaft des Spektakels“ frei nach Guy Debord leidlich kenne, habe ich nun zwar keine Purzelbäume geschlagen, war aber doch positiv überrascht – von der Aktion an sich und von der Qualität vieler Beiträge.

So richtig die Ohren spitzte ich allerdings erst, als ich erfuhr, dass der Regisseur Dietrich Brüggemann, der in der Film- und Fernsehszene Deutschlands sehr gut vernetzt ist, ein maßgeblicher Drahtzieher des Projekts war. Auch dieser verweigerte jeglichen Rückzieher und kehrte den moralischen Spieß um: „Ihr verhöhnt die Opfer. Ihr trampelt auf denen herum, die jetzt selbstmordgefährdet sind. Ihr spuckt auf all die, die ihre Existenz verloren haben. Ihr macht euch lustig über das Leid derer, die in ärmeren Schichten und ärmeren Ländern über die Klinge springen, die ihr ihnen hinhaltet. Ihr seid zynisch und menschenverachtend. Ihr seid ein Teil des Schlimmsten, was die Menschheit hervorgebracht hat: Ihr seid ein Lynchmob. Ich könnte jetzt die üblichen Distanzierungsfloskeln von mir geben, aber vorher schlafe ich vor Langeweile ein. Und jetzt möge mir mal einer erklären, warum unsere ganze Gesellschaft in einer Art Kriegszustand sein muss, in der die gesamte Zivilgesellschaft strammzustehen hat und nichts anderes mehr wichtig ist als der Kampf gegen den einen, maximalen Feind.“

Brüggemann war mir zum ersten Mal 2014 aufgefallen, als er den Spielfilm „Kreuzweg“ herausbrachte, zusammen mit seiner Schwester Anna Brüggemann, einer Schauspielerin, die sich nicht an #allesdichtmachen beteiligt hat. Dieser Film drehte sich um religiösen Fanatismus und zeichnete eine katholisch-traditionalistische Fraktion, die an die Piusbruderschaft angelehnt ist, in einem ziemlich düsteren Licht. In nur 14 langen Einstellungen, fast ohne Kamerabewegungen gedreht, hat dieser Film eine künstlerische Wucht und Ernsthaftigkeit, der man sich auch dann kaum entziehen kann, wenn man sie als Attacke auf „Fundamentalisten“ allzu unfair findet – und ein Treppenwitz ist wohl auch, dass die Piusbrüder heute zu den härtesten Corona-Verweigerern gehören. Brüggemann selbst ist eine etwas verschrobene Erscheinung, spindeldürr, mit jugendlichem Habitus, aber müden, tränenbesackten Augen. Ein Freund aus Berlin, selbst Schauspieler und Regisseur, versicherte mir einmal, dass es sich bei ihm um einen „Vollidioten“ handle.

Das erschien mir aber zweifelhaft. Auch ein Interview mit beiden Brüggemanns, geführt von katholisch.de auf der Berlinale, hinterließ bei mir einen eher zwiespältigen Eindruck. Brüggemann erklärte, keinen prinzipiell antireligiösen Film gemacht zu haben und vor langer Zeit auch mal selbst in Pius-Messen reingeschnuppert zu haben. Die Antworten waren durchgehend differenziert und klug, die Schwester wirkte etwas prätentiös, beide strahlten gegenüber dem Interviewer jedoch auch einen Hauch passiver Aggressivität und Ungeduld aus.

Weniger gelungen war Brüggemanns nächster Film „Heil“ (2015), eine eher wohlfeile Komödie über Dumpfbacken-Nazis, in der allerdings auch Antifa, Kulturschickeria, Verfassungsschutz, Mainstream-Journalisten und die öffentlich-rechtlichen Medien reichlich Fett abbekamen. Auch dieser Film ließ erahnen, dass Brüggemann kein Linker der üblichen Sorte ist. Er ist auch weitaus reflektierter als seine blindwütigen Gegner, wenn er bemerkt: „Unser Land ist momentan so zwiegespalten, dass die Aktion von einem Teil der Leute überhaupt nicht verstanden werden kann. Sie fühlen sich davon ungeheuer vor den Kopf gestoßen, ins Gesicht geschlagen und so weiter.“ Klar: Würden sie es verstehen, wäre das Land nicht mehr so gespalten. Es folgten übliche Reaktionsmuster, dass nun demjenigen, der ausspricht, dass es diese Spaltung gibt, vorgeworfen wird, sie selbst zu verursachen.

Seitdem Brüggemann als Rädelsführer von #allesdichtmachen ins Rampenlicht geraten ist, bemüht sich die Presse fieberhaft, ihn durch „Kontaktschuld“ zu erledigen. Der österreichische „Standard“ formulierte dramatisch: „Die rechten Nebel um #allesdichtmachen lichten sich“, und der „Tagesspiegel“ will ein „antidemokratisches Netzwerk“ und einen „ominösen Drahtzieher aus dem Querdenker-Milieu“ ausfindig gemacht haben. Der Schurke dieser Verschwörungstheorie ist der Notfallmediziner Paul Brandenburg, der schon im Studio des bösen Gunnar Kaiser gesichtet wurde und der einen maßnahmenkritischen Verein namens „1 bis 19“ betreibt, der wiederum von Brüggemann unterstützt wird – insbesondere hat der das Positionspapier der Initiative gelobt.

Brüggemann bestreitet allerdings, dass Brandenburg an der Produktion von #allesdichtmachen in irgendeiner Weise beteiligt war. Nachdem nun der erste Vorstoß in den Hühnerstall gelungen ist und schrilles Gegacker eingesetzt hat, muss der nächste Schritt sein, den „Querdenker“-Popanz abzuräumen, der nur deswegen von oben errichtet wurde, um die Kritik an der Regierung anrüchig zu machen. Das ist sonnenklar geworden, seit der Verfassungsschutz die Querdenken-Bewegung bundesweit „unter Beobachtung“ gestellt hat. Dafür hat man sich flugs eine Gummikategorie namens „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ aus dem Ärmel geschüttelt. Damit wurde einer totalen Willkür der staatlichen Unterdrückung der Weg bereitet.

Die „Querdenker-Bewegung“ ist schließlich kein Verein, dem man beitreten kann, und der Begriff „Querdenker“ selbst ist nur ein vages Schlagwort, mit dem man alle möglichen Arten und Typen von Protestlern belegen kann. Die wichtigste Aufgabe der #allesdichtmachen-Initatoren wäre nun zu erkennen, dass es zwecklos ist, sich von Strohmännern zu distanzieren, die Staat und Medien zur Abschreckung und Diskurskontrolle aufgebaut haben. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, wie hanebüchen und inhaltsleer diese Schlagworte eigentlich sind und welchen politischen Zwecken sie dienen.

Momentan verteilen sich die Fronten auf völlig unerwartete und neue Weise. Die Begriffe „links“ und „rechts“ werden keine Bedeutung mehr haben, wenn wir alle endgültig unsere Freiheit unter einem permanenten Pandemie-Notstandsregime verloren haben. Insofern hoffe ich, Brüggemann, Liefers und andere können den Beifall aus meiner „falschen Ecke“ verkraften, wenn ich ausnahmsweise sage: Danke, liebe politisierende Schauspieler! Denn zum ersten Mal habt ihr wirklich etwas riskiert – und das ist ein Gütesiegel, dass ihr den Finger in die Wunder gelegt habt. Bleibt gesund, und legt euch weiterhin quer!

