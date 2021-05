allesdichtmachen als Medienprovokation Wie die Herde umgelenkt wird

13. Mai 2021

Der Mainstream ist zu Recht der wahre Adressat der Künstlerinitiative

von Joachim Kuhnle

Die Künstlerinitiative #allesdichtmachen ist derart brillant, dass eigentlich nur zwei Reaktionen zu erwarten wären: Erstens: begeisterter Applaus. Oder zweitens: Ablehnung in der Sache bei gleichzeitigem Respekt für die intelligente Umsetzung einer Kritik, die man nicht teilen möchte. Selten gelingt es Künstlern, der Gesellschaft einen derart glasklaren Spiegel vor die Nase zu halten.

Ob ein Bühnenschauspiel geglückt ist oder nicht, entscheidet kein entrückter Theaterkritiker, sondern das Publikum im Saal. Wenn der Beifall frenetisch und mit „Bravo“-Rufen durchsetzt ist, dann war die Darbietung spitze. So einfach ist das im normalen Leben. Die überwältigende Zustimmung (etwa 95 Prozent) derjenigen, die zu den kurzen Videos eine Bewertung oder einen Kommentar abgegeben haben, spricht eine eindeutige Sprache. Die Initiative wird als gelungen empfunden. Mit etwas Scharfsinn kann man auch leicht ergründen, warum das so ist. Der Humor, der hier dargeboten wird, ist sehr fein und niveauvoll. Im Gegensatz zur üblichen Kritik an der Corona-Maßnahmenpolitik wird hier niemand persönlich angegriffen oder angeklagt. Humorvoll geäußerte Kritik erfordert mehr Intelligenz als die weitverbreitete Empörungspraxis, ruft aber dafür weniger Abwehrreflexe hervor und ist daher weniger angreifbar. Weil die Panikmache bezüglich ganz spezieller Viruserkrankungen bei gleichzeitiger Ausblendung allen anderen (teilweise viel schlimmeren) Leidens moralisch widersprüchlich ist – weil niemand unter den mächtigen Politikern oder Massenmedien-Meinungsmachern auch nur ansatzweise bereit ist, irgendwelche Abwägungen zu treffen, sondern völlig rücksichtslos unter Inkaufnahme unbegrenzter Kosten, Schäden und Verluste blinden Aktionismus unterstützt, um eine Gruppe von Viren auszurotten, die man nicht ausrotten kann –, erschrecken die Betreiber der so ungesunden Hysterie beim Anblick des Eigenen, das im vorgehaltenen Spiegel so klar und hässlich zum Vorschein kommt. Die wenigen, die jetzt vor lauter Empörung in Schnappatmung verfallen, finden demnach in Wirklichkeit nichts gegen die Darbietungen, aber ganz viel gegen die eigenen Lügen und Widersprüche. Mehr Entlarvung geht nicht. Die getroffenen Hunde bellen derart laut, dass es jeder hören kann.

Wer von seinen eigenen Handlungen überzeugt ist, wer selbstbewusst seine Zustimmung zur Regierung oder seine Medienpolitik begründen kann, weil sie ihm sorgfältig abgewogen und ausgewogen erscheint, der könnte die kleinen #allesdichtmachen-Filmchen als Kunstwerke einfach so stehenlassen, sie als selbstverständliche Stellungnahmen im vielfältigen Meinungsbild gelten lassen, sie im Stillen ablehnen, ohne sich an ihnen zu stören. Auf der anderen Seite des Meinungsgrabens gab es auch Schauspieler, die sich für eine Impfkampagne haben kaufen lassen. Warum auch nicht? Das ist kein Grund, mit Fäkalien zu schmeißen.

Gelassenheit ist Stärke, Empörung ist Schwäche. Dass insbesondere die üblich verdächtigen Medienhäuser, ARD und ZDF an vorderster Front, nicht in der Lage sind, diese Gelassenheit aufzubringen, liegt an einer dort seit vielen Jahren kontinuierlich gesteigerten neuen Philosophie, die im schlechtesten Sinn einer modernen Ideologie entspricht. Wie in totalitären Staaten versteht man überhaupt keinen Spaß. Humor, wenn er von der falschen Seite kommt, gilt als gefährlich. Man verlangt die Gleichschaltung und den gehorsamen Marsch der Masse in eine Richtung. Die Reihen fest geschlossen bis zum Untergang? Wer nicht mitmacht, ist der Feind. Geschichte wiederholt sich nicht, aber vieles erinnert leider an Zeiten, deren Auswüchse aus heutiger Sicht niemanden erfreuen können.

Das am meisten verbreitete und angeklickte Kurzvideo ist das von Jan Josef Liefers, sicherlich der Beliebteste und Prominenteste unter den an der Aktion Beteiligten. Die Liste der Preise und Auszeichnungen des gebürtigen Dresdners ist ellenlang, von der Erich-Weinert-Medaille, einem Kunstpreis der FDJ (DDR) im Jahr 1986, bis hin zum Bayerischen Fernsehpreis „Bester Schauspieler“ im Jahr 2019. Unter den Kommissaren der „Tatort“-Krimis dürfte er beim noch treuen Publikum einer der beliebtesten sein. Liefers thematisiert in seinem Beitrag die unheilvolle Rolle der Massenmedien. Diese, so Liefers, sorgten dafür, dass der (Corona-) Alarm für immer da bleibe, wo er hingehöre, nämlich ganz oben. Damit hat er perfekt das heimliche Kontrollzentrum der Macht enttarnt. Ohne die Massenmedien mit ihrer gelenkten Alarmpropaganda wäre die übergriffige Corona-Maßnahmen-Politik überhaupt nicht möglich. Wundervoll ist auch Liefers‘ Spruch: „Verzweifeln sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht!“

Der Schauspieler bohrt aber noch deutlich tiefer in dieses Wespennest. Er lobt die Massenmedien (tatsächlich ist es natürlich eine Kritik), da die Funk- und Presseanstalten dafür sorgten, dass keinerlei Disput zum Sinn und Unsinn der Maßnahmen stattfinde. Der Dauerpräsenz von Drosten, Lauterbach und Gleichdenkenden in den Polit-Quasselrunden der zwangsfinanzierten Fernsehanstalten stehen offenbar Listen von zu ächtenden und ausgegrenzten Experten gegenüber. Professor Sucharit Bhakdi, Doktor Wolfgang Wodarg und andere Koryphäen, die zur Sache viel beitragen und einen wertvollen Disput führen könnten, werden einfach ausgeblendet. Viele Wissenschaftler der renommiertesten Universitäten der Welt kommen oft zu ganz anderen Schlüssen, als die exklusiv von der Bundesregierung und den Hauptstrommedien ausgewählten und beauftragten Experten, die oft aus fachlicher Sicht eher armselig, dafür aber kraft der mit ihr von der Politik zuerkannten Autorität argumentieren und mehr sagen, was jetzt gemacht werden müsse, und weniger, warum. Die Maßnahmen wiederum entsprechen dann „zufällig“ genau den Vorstellungen bestimmter Interessengruppen. Es ist ein geschlossenes und korruptes System.

Liefers bringt dieses Versäumnis auf den Punkt, nüchtern und ohne Empörung. Es ist ein freundlicher Vorschlag, es künftig besser zu machen. Die Gegenseite (für den Fernsehstar sind es ja die eigenen Kollegen und Freunde) muss nur die ausgestreckte Hand annehmen, und alle könnten davon profitieren. Doch beim Adressaten setzt man ausschließlich auf Eigeninteressen und vertieft dadurch den unseligen Graben quer durch die Gesellschaft und durch die Familien immer weiter. Die gesellschaftliche Versöhnung gilt in diesen Kreisen erst dann als erreicht, wenn die Gegenseite komplett vernichtet ist. Jedes Entgegenkommen wird als ein Eingeständnis betrachtet, in der Vergangenheit nicht fehlerfrei agiert zu haben. Jede auch noch so kleine und noch so intelligent, noch so humor- und respektvoll vorgetragene Kritik wird als unverschämter Angriff betrachtet – und mit Gegenfeuer beantwortet. Es gibt anscheinend keine moralischen Grenzen. So kamen zum Beispiel Forderungen hoch, dass die an der Aktion beteiligten Schauspieler nie mehr im Leben bei ARD und ZDF engagiert werden sollen. Solche offen totalitären Ideen kommen nicht gut an und werden rasch nach Veröffentlichung wieder gelöscht, aber möglicherweise später trotzdem in die Praxis umgesetzt.

Der Berliner „Tagesspiegel“ ist die auflagenstärkste Tageszeitung in Berlin. Sie gehört zum einflussreichen Holtzbrinck-Verlag. Herausgeber sind Stephan-Andreas Casdorff und Giovanni di Lorenzo. Die genannte Aktion der Schauspieler wird dort vom Redakteur Sebastian Leber kommentiert. Die Schlagzeile lautet: „Alles dicht machen ist so schäbig, dass es weh tut.“ Mit dem Begriff „schäbig“ wird eine drastische Abwertung betrieben. Das Wort bezieht sich auf Ungeziefer, mit dem die mutigen Schauspieler auf eine Stufe gestellt werden sollen. Das Verwenden solcher Begriffe ist hoch aggressiv. Die diffamierende und abwertende Wortwahl durchzieht den gesamten Artikel.

Im Text wird ein Berliner Intensivpfleger zitiert: „Das ist ein Schlag ins Gesicht von uns Pflegekräften.“ Als Leser mit gesundem Sachverstand muss man feststellen, dass diese sehr unsachliche Kritik unsinnig ist. Wo ist der Zusammenhang? Nach jüngsten Umfragen plant etwa ein Drittel der Pflegekräfte, noch im Jahr 2021 den Arbeitsplatz zu kündigen. Jeder, der sich ein wenig auskennt, weiß, dass die Arbeitsbedingungen auf den Intensivstationen in Deutschland seit Jahren hart sind und dass die Relation von Bezahlung und Belastung im Vergleich zu anderen Berufsfeldern einiges an besonderem Idealismus verlangt. Viele fühlen sich ausgenutzt. Die Schuld für die Sorgen und Nöte jetzt den Kritikern der totalitären Corona-Maßnahmen in die Schuhe zu schieben, ist mit nichts zu begründen. Es ist ein typischer Propaganda-Trick, Bilder von Not und Leid zusammenhanglos mit den Bildern missliebiger Personen zu verknüpfen und sie dadurch zu Bösewichten abzustempeln, auf denen die ganze Nation ihren gesammelten Hass abladen soll. Diese Methode ist niederträchtig. Es ist schon erstaunlich, dass ein Autor einer großen Tageszeitung hier mit einer regelrechten Kriegsrhetorik gegen andere Menschen austeilt, denen seit mehr als einem Jahr ihre Berufsausübung vom Staat verboten wird.

Im gleichen Artikel hetzt der Autor gegen angebliche „Rechtsextremisten und andere Verschwörungsgläubige“. Das sind diejenigen Menschen, deren Meinung nicht mit der des Sebastian Leber kompatibel ist und denen er deswegen diese Etiketten ungefragt auf die Backe klebt. Er nennt dabei auch einen Namen: Hans-Georg Maaßen (CDU), den langjährigen Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dieser hoch angesehene Jurist hat sich in seinem Leben immer für bürgerliche Freiheiten und für den Rechtsstaat stark gemacht und ist das genaue Gegenteil von einem Extremisten oder von einem Erzähler hanebüchener Verschwörungserzählungen. Es ist absurd.

Der Redakteur ist nicht immer so angriffslustig. Anderen kann er auch durchaus freundliche Artikel widmen. So schrieb er früher, ebenfalls im „Tagesspiegel“, einen Artikel mit der Überschrift „Danke, liebe Antifa“. Noch einmal zum Mitschreiben: In der Moralwelt des „Tagesspiegel“-Journalisten sind Künstler, die humorvoll und freundlich ein wenig die Regierung kritisieren, „schäbig“, während Straßenschlägertruppen, die dafür sorgen, dass sich Regierungskritiker nicht auf die Straße trauen können, mit „lieb“ bezeichnet werden. Im Text schwärmt er dann davon, dass es dank der Antifanten für „Rechtsextreme“ (gemäß Leber Menschen wie Hans-Georg Maaßen, Vera Lengsfeld und andere Bürgerrechtler) eine hohe Hemmschwelle gebe, sprich, dass sie daran gehindert würden, in der Öffentlichkeit zu agieren. Bürgerrechtler dürften dank Antifa (und des „Tagesspiegels“) nicht ungestört Flugblätter verteilen, ohne dabei Angst zu haben, gewalttätig angegriffen zu werden. Motto: „Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ja, aber nur für Linke“.

Andere Zeitungsschreiber sind nicht ganz so angriffslustig, aber in der Gesamt-Bewertung immer noch nicht auf der Seite der 95 Prozent im Publikum. So erfahren die Leser der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (früher einmal eine der bedeutenden Blätter bürgerlich-liberaler Schichten), dass es ein „Recht auf misslungene Satire“ gebe, von dem die Künstler um Jan Josef Liefers Gebrauch gemacht hätten. Auch im „Spiegel“ hält man die Kampagne für „misslungen“. Apropos dieses heutzutage niveaulos agitierende Magazin: Kulturredakteur Wolfgang Höbel meint, die Kampagne „müsste“ nicht #allesdichtmachen, sondern „Kleinhirnküken“ heißen. Weil der Tiefsinn der Filme für seinen Denkapparat eine Nummer zu groß ist? Die „Spiegel“-Gastautoren Eva Ullmann („Humorexpertin“) und Michael Ehlers (trainiert Topmanager) geben den Künstlern für ihren Beitrag zur Debatte über die Corona-Maßnahmen null Punkte. Warum muss man sich denn dann darüber so aufregen? Das ist unlogisch.

Einen besonders bissigen Schmähartikel unter der Überschrift „Echt ja, Leute? Unfuckingfassbar“ kann man nicht nur im „Spiegel“, sondern in ganz vielen Presseerzeugnissen gleichzeitig lesen. Der Artikel stammt von der Deutschen Pressagentur (dpa). Er fasst die angeblich wichtigsten Reaktionen auf die Künstleraktion zusammen. Als Fürsprecher werden der „CDU-Rechtsaußen“ Hans-Georg Maaßen, der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit und die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar genannt. Die Zustimmung wird mit wenigen Worten abgehandelt, insgesamt vier sparsame Sätze. Von vielen anderen Prominenten habe es scharfe Kritik gegeben, wird berichtet. Der Moderator Tobias Schlegel, der auch Notfallsanitäter ist, der Schauspieler Marcus Mittermeier, der Pianist Igor Levit, der Medienjournalist Stefan Niggemeier, der grüne EU-Abgeordnete Erik Marquardt, die Schauspieler Elyas M’Barek und Hans-Jochen Wagner, Christian Ulmen, Nora Tschirner und Jan Böhmermann (humorloser ZDF-Clown). Damit sind die Mehrheitsverhältnisse geklärt. Drei finden die Künstler-Aktion gut, und zehn finden sie schlecht. Dass dann direkt unter den Videos über hunderttausend Zuschauer auf den Daumen nach oben geklickt haben (und im Vergleich dazu nur wenige den Daumen nach unten), muss wohl irgendein Irrtum sein. Den Raum für die zehn im dpa-Artikel genannten Kritiker der Künstleraktion ist etwa achtmal so umfangreich wie der für die zustimmende Fraktion. Dabei unterscheiden sich die Äußerungen der beiden Fraktionen auch bezüglich des Niveaus und Stils. Auf der rechten Seite des Grabens heißt es „großartig“; „ein Meisterwerk“ und „das ist intelligenter Protest“. Links des Grabens werden die Bewertungen wie folgt definiert: „schlechter, bornierter Stumpfsarkasmus und fader Zynismus“ (Levit); „eklige Ironie“ (Niggemeier); „peinlich, das kann doch nicht dein Ernst sein“ (Wagner spricht Liefers an) und „Unfuckingfassbar“ (Tschirner). Heranwachsenden wird in der Regel beigebracht, dass Kritik höflich, sachlich und nicht verletzend sein sollte. Keine schlechte Idee.

Auch bei den dank Zwangsabgaben milliardenschweren Mediengiganten von ARD und ZDF ist man deutlich verstimmt. Hier wirft man den Künstlern eine Rücksichtslosigkeit gegenüber Kranken und Toten vor sowie eine Nähe zur AfD und zu anderen als teuflisch definierten Feindgruppen. Wie einfallslos! Es ist immer das gleiche Schema, womit bewiesen ist, dass die Künstleraktion genau ins Schwarze getroffen hat und dass viele hochbezahlte Journalisten außer feindseligen Sprechblasen nichts mehr können oder wollen.

Es gibt allerdings im Mediendschungel eine rühmliche Ausnahme. Ausgerechnet im Springer-Verlag, bislang ein treuer Merkel-Fanclub, wird die Aktion positiv bewertet. Andreas Rosenfelder, Ressortleiter Feuilleton bei der „Welt“, schreibt im Artikel „Wie #allesdichtmachen uns den Spiegel vorhält“ Folgendes: „Deutschlands Meinungseliten drehen durch. Die hysterische Reaktion zeigt, dass die Aktion den Nerv unserer Zeit getroffen hat. Denn die Satire entlarvt auch die Rolle der Medien in der Pandemie. Dass sich die deutsche Meinungsblase gerade über ein Videoprojekt stärker echauffiert als über ein Gesetz, das Menschen in ihren Häusern einsperrt und Kindern die Schulen schließt, spricht für sich.“ Es geht also. Ob man sich dort auch traut, der Empfehlung von Liefers zu folgen, und Experten zu Wort kommen lässt, die konsequent andere Sichtweisen vertreten als Drosten und Konsorten, ist offen. Ein freundliches Interview mit Bhakdi? Darlegen von Erkenntnissen aus dem Corona-Untersuchungsausschuss um den habilitierten Juristen Dr. Reiner Fuellmich? Bis dahin ist es vermutlich noch ein sehr weiter Weg. Drücken wir dem Springer-Verlag die Daumen.

Was bleibt? Die Künstlerszene samt ihres zahlenmäßig nicht unbedeutenden Umfelds ist für die derzeitige Politik möglicherweise die Achillesferse. Hier unterstützt man überwiegend staatsnahe Ideologien, weil kaum eine Branche dermaßen mit Steuergeldern und Zwangsabgaben subventioniert wird. Der erwähnte Jan Josef Liefers, der bisher standhafte und furchtlose heimliche Anführer der Querulantentruppe, saß noch vor wenigen Jahren für die SPD in der Bundesversammlung (das Gremium zur Wahl des Bundespräsidenten). Viele im Umfeld der Schauspieler (weniger die Stars selbst) werden durch den unverhältnismäßigen und grundgesetzwidrigen Dauerlockdown besonders hart getroffen, manche in ihrer Existenz bedroht. Dass es nicht schon sehr viel mehr Kritik gab und gibt, ist erstaunlich. Die hysterischen Reaktionen der Haltungsjournalisten zeigen, dass ein Überlaufen eines Teils der Künstlerszene zum oppositionellen Lager eine reale Bedrohung für die Regierenden ist.

Genau das soll offenbar auf Teufel komm heraus verhindert werden. Künstler haben einen erheblichen Einfluss auf die Gefühle der Masse, und mit den Künstlern könnte die Stimmung im ganzen Land kippen. Man wird den Eindruck nicht los, dass der im Marxismus und in ähnlich totalitären Denkweisen tief verankerte Wille, schädliche Elemente nicht nur abzulehnen, sondern auch hart zu bestrafen, bei vielen Journalisten, die in der Studienzeit oft in marxistischen und kommunistischen Gruppen aktiv waren, tief verankert ist, auch wenn man sich nach außen hin spießbürgerlich gibt. Gegen die Mehrheit von 95 Prozent im Publikum reichen ein Prozent überzeugte Kämpfer, die mit einer gewissen Portion Vernichtungswillen agieren, um den Machtkampf zu entscheiden. Bereits mindestens 20 der ehemals 53 Schauspieler haben diese Gewalt nicht mehr aushalten können und ihr Video gelöscht oder auf privat gestellt. Einige berichten davon, Morddrohungen erhalten zu haben. Den entsprechenden Hass haben die Medien mit ihren Hetzkampagnen bewusst geschürt und zu verantworten.

Um aus dieser kriegerischen Spirale zu entkommen, werden noch mehr Helden dringend benötigt. Regierungen haben die Tendenz, ihre Macht auszunutzen und politische Gegner mit unfairen Mitteln kleinzuhalten. Wie weit sie gehen können, hängt vom Widerstand der Bürger ab. Künstler und andere Prominente sowie Verantwortliche in den Medien können dabei ihren Einfluss im Sinne der bürgerlichen Freiheiten zur Geltung bringen. Das erfordert sehr viel Mut und Standhaftigkeit bei einem stets scharfen Gegenwind. Grund- und Bürgerrechte muss sich eine Gesellschaft immer wieder hart und aufopferungsvoll erkämpfen. Resignieren verbessert die Lage nicht. Es bleibt spannend.

