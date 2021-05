ef 213 Editorial

10. Mai 2021

#allesdichtmachen als historischer Wendepunkt?

von André F. Lichtschlag

Die Gewaltenteilung und verschiedene Verfassungsorgane wurden einmal eingerichtet, um den stets wuchernden Staat in Grenzen zu halten und die Bürger vor der Politik zu schützen. Seit Beginn der Pandemie des Politischen haben die Parlamente abgedankt und Justiz, Verfassungsgerichte, Polizei, Geheimdienste und die Altmedien als „vierte Gewalt“ sind nicht mehr Bremser, sondern oft noch Beschleuniger der Entwicklung hin zur Diktatur der Exekutive und zum gesellschaftlichen Totalitarismus. Libertäre haben diese Entpuppung des Zwangsmonopols immer vorhergesagt, aber das ist kein Trost.

Auch der konservative Philosoph Carl Schmitt wurde in seiner Vermutung bestätigt, dass jede Politik im Kern auf Freund-Feind-Denken basiert – und so ist die abgrundtiefe Spaltung der Gesellschaft bis hinein in Familien- und Freundeskreise eben auch eine natürliche Folge der Politisierung aller Lebensbereiche infolge der politischen Pandemie seit Frühjahr 2020.

Gleich zweimal innerhalb der letzten eineinhalb Jahre schaute eigentümlich frei schwerpunktmäßig auf unsere staatlich alimentierte und opportunistisch wie gleichgeschaltet links kläffende Künstler- und Kulturszene (siehe ef 199 im Januar 2020 mit „Früher waren Künstler mal cool: Warum Udo und Co heute so staatstragend auftreten“ und ef 208 im Dezember 2020 mit „Künstler der Pandemie: Medien und Kulturbetrieb als Wegbereiter des politischen Virus“). In beiden Heften arbeiteten wir heraus, warum es für die Herrschenden so wichtig ist, die Künstler auf Linie zu halten und nur ja keinen prominenten „Rechts-Abweichler“ zu dulden. An nur minimal aus dem Sumpf herauslugenden Querköpfen wurden deshalb immer gleich nach alter leninistischer Manier – bestrafe einen, erziehe Tausende – größtmöglich abschreckende Exempel statuiert: Eva Herman, Akif Pirinçci oder zuletzt Michael Wendler lassen freundlich grüßen.

Doch jetzt, Ende April 2021, scheinbar „wie aus dem Nichts“ heraus, geschah das Undenkbare doch. 51 deutschsprachige Schauspieler nahmen unter dem Hashtag #allesdichtmachen satirisch-ironisch die Corona-Politik der Regierung und vor allem die linientreue Propaganda der Mainstreammedien gehörig aufs Korn. Und wie! Ein Video besser und treffender als das andere – sogar die unweigerlich einsetzenden Schmäh-Reaktionen der getroffenen Hunde nahmen die Schauspieler in ihren Kurzprosa-Videos vorweg. Meisterwerke. Meilensteine.

Medien und Politik schrien getroffen auf und reagierten wie so oft mit Diffamierung und Denunziation, ungezügeltem Hass und unverhohlener Hetze: „Was erlauben Künstler?“ So unvorbereitet die Aktion diejenigen traf, die schließlich auch gemeint waren, so akribisch war alles vorbereitet – und das ist vielleicht noch bemerkenswerter als die Initiative selbst: Offenbar wussten hier bekannte Schauspieler aus eher linksalternativen Milieus von der heimlich regierungskritischen Haltung des jeweiligen potenziellen „Mitverschwörers“ – die einen wurden angesprochen und angeworben, die anderen, die Opportunisten und Überzeugungstäter, gezielt nicht. Nach eineinhalb Jahren der politischen Pandemie wissen viele, wo der Kollege steht – auch von jenen, die ihre oppositionelle Haltung aus taktischen Gründen bislang im Verborgenen hielten. Und so ist hier ein Stein ins Rollen gekommen.

Vielleicht hat der eine oder andere Künstler auch intuitiv und allein am veränderten Sprachgebrauch bemerkt, wer wirklich an seiner Seite steht – und wer nicht. Vielleicht ist manchem Schauspieler, Maler, Bildhauer oder Sänger doch auch aufgefallen, dass die Verlautbarungs- und Erziehungsmedien nicht nur durch peinlichen Gender-Sprech ihre Worte verändert haben – wurden doch im Zuge der politischen Pandemie die ehemaligen freien Künstler unseres Landes in den Nachrichten zu „Kulturschaffenden“ herabgestuft. Das ist nicht nur DDR-Dialektik, es muss sich auch für jeden wirklichen Künstler mit Anspruch an das eigene Werk zutiefst ehrabschneidend anfühlen, jetzt ganz offiziell zu einem ausführenden Rädchen im neosozialistischen System umbenannt worden zu sein.

Ja, sie lassen ohnehin alle kollektivistischen Hemmungen fallen. Du bist nichts, das „Wir“ ist alles. Und so ist nicht mehr der Einzelne für seine Gesundheit verantwortlich, sondern der Staat, nicht mehr der Arbeiter, der Angestellte, der Selbständige für seinen Wohlstand, sondern die umverteilende und gönnerhaft zuteilende Politik, nicht mehr du und ich für das eigene Wohlbefinden und Seelenheil, sondern seltsame Gestalten wie Peter Altmaier oder Karl Lauterbach. Wenn hier nun nach all den langen Jahren treuer Ergebenheit zunehmend Künstler eine Schieflage erkennen, dann könnte das bei allen Rückschlägen, die wir auch mit „Alles dicht machen“ verzeichnen müssen, einen historischen Wendepunkt markieren.

Spannend ist es allemal. Ihnen, verehrte Leser, wünsche ich entsprechend auch mit diesem Heft wieder viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn. Sie wissen ja: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern und ihren Helfershelfern in den gefügig gemachten Verfassungs- und Propagandaorganen! Mehr Freiheit!

