Satire-Aktion „Alles dicht machen“ Die tapferen Schauspieler

06. Mai 2021

Drei Leserstimmen

von Klaus Peter Krause

Es spricht sich allmählich wohl doch herum: Die staatlichen Anordnungen gegen das Grippevirus Covid-19 mit ihren „Lockdowns“ und jüngst der „Bundesnotbremse“ sind nach sechzehn Monaten Panikmache alles Mögliche: teils skurril, teils widersinnig, teils übergriffig, teils rechtswidrig, teils verfassungswidrig. Nur eines sind sie nicht: weder rational weder vernünftig weder notwendig. Immerhin hat die satirische Aktion #allesdichtmachen der 53 Schauspieler gegen diese Maßnahmen ein breites publizistisches Echo gefunden und ganz schön aufgerüttelt. Sie war und ist ein Volltreffer.

Die erzielte Breitenwirkung

So haben die tapferen Künstler mit ihren bescheidenen, aber gewitzten Mitteln das Beabsichtigte vorerst erreicht: Die Corona-Politiker, ihre anpasserische, kriecherische Gefolgschaft in Wirtschaft und Gesellschaft samt Mainstream-Medien heulten auf wie getroffene Hunde und geiferten, bis sie merkten, dass sie überzogen hatten. Denn bei sehr vielen Menschen löste die Aktion ein zustimmendes Echo aus und führte zu einem Aufatmen. Die kritische Diskussion erreichte Breitenwirkung, weil Medien- und Politikschaffende prompt über die Aktion herfielen. Nun fühlten sich viele andere Kritiker der Staatseingriffe ebenfalls zu Äußerungen ermutigt. Nun wurde öffentlich auch auf die Gegner des Freiheitsentzugs eingegangen. Nun kamen diese selbst stärker als zuvor zu Wort. Nun fühlten sich Zeitungen gezwungen, Leserstimmen zu veröffentlichen, die den Schauspielern beisprangen. Hier zwei Beispiele.

Zynismus? Nein – Satire mit Sarkasmus? Ja – Das eigentlich Verstörende: der Shitstorm

Der eine Leserbrief: „Es ist nur schwer zu ertragen, wie in unserer Demokratie die garantierte Meinungsfreiheit immer mehr unter die Räder kommt. Alles Gesagte, Geschriebene et cetera, das vom Mainstream, gerne auch ‚politische Korrektheit‘, abweicht, wird von einer mittlerweile sich immer stärker etablierenden Meinungspolizei verbal niederknüppelt. Diese Entwicklung macht leider auch vor der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft nicht halt. Die Aktion #allesdichtmachen hatte weder zum Ziel, das Leid der Opfer der Pandemie und ihrer Angehörigen zu schmälern, noch Ärzte und Pflegepersonal zu verunglimpfen, sondern zeigt einzig und allein die Kollateralschäden auf, die durch die Corona-Politik und der damit verbundenen Fehler verursacht wurden. Von Zynismus kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Von Satire, versehen mit einer gehörigen Portion Sarkasmus, ja. Das eigentlich verstörende an der Aktion war der Shitstorm, der daraufhin losbrach. Dass sich einige Akteure von der Aktion daraufhin wieder distanziert hatten und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung als Fehler (!) betrachten, ist zudem sehr schade. Dass rechte Demagogen und sogenannte Corona-Leugner auf diesen Zug aufspringen würden, war vorhersehbar, ist aber auch in Zukunft leider nicht zu verhindern.“ (Peter Höfer, Stockelsdorf)

„Die satirischen Beiträge in die rechte Ecke zu stellen, ist arrogant, selbstgerecht, undemokratisch“

Der andere Leserbrief: „Vorweg: Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die täglich auf Intensivstationen geleistet wird. Das heißt aber doch nicht, dass Künstler nicht auch weiterhin Satire machen dürfen, ohne dass jeder Satz auf die Goldwaage gelegt wird. Viele Beiträge regen zum Nachdenken an und haben ihre Berechtigung allein schon daher, dass sie auch Existenzängste widerspiegeln. Die Künstler arbeiten in ihren Beiträgen bewusst mit satirischer Übertreibung. Da kann man keine Geringschätzung der Menschen im medizinischen Dienst erkennen. Es steht jedem frei, ob er es lustig findet. Aber der Versuch, diese satirischen Beiträge in die rechte, esoterische Ecke zu stellen, ist arrogant, selbstgerecht und vor allem undemokratisch!“ (Ingrid Fehre, Lübeck)

Die Zeitung hatte kommentiert: Der rechte Rand jubelt, andere sind fassungslos

Das Blatt, das diese Leser so zu Wort kommen ließ, die „Lübecker Nachrichten“, hatte die Schauspieler-Aktion in seiner Ausgabe vom 24. April gleich auf zwei ganzen Seiten kommentiert, prominent auf der zweiten und dritten dieser Ausgabe. Unter der Überschrift „Das Theater um den Lockdown“ befand Autor Imre Grimm (RND): „Die Not der Kulturschaffenden ist unbestritten. Doch 53 Schauspieler nehmen mit der satirischen Aktion #allesdichtmachen die Corona-Regeln aufs Korn – und rutschen ins Zynische ab. Der rechte Rand jubelt. Andere sind fassungslos.“ Ein paar Seiten weiter mit der Zitat-Überschrift „Eitel und dämlich“ brachte die Zeitung auch noch die Reaktionen von Lübecker Theaterleuten zur Kenntnis, darunter die von Lübecks Theaterdirektor Caspar Sawade: „Im Grunde ist die Aktion eitel und dämlich. Das trieft vor Selbstmitleid. Und einen Diskussionsansatz sehe ich auch nicht, dafür ist es zu wenig differenziert.“ Wann war und ist Satire je differenziert? Sonst wäre sie keine. Ein Theatermann sollte das eigentlich wissen.

Der dritte Leserbrief

Natürlich der Ausgewogenheit wegen präsentiert das Lübecker Regionalblatt zu den beiden Leserbriefen auch noch eine dritte Leserstimme, der sie sich offenkundig mehr verbunden fühlt als den anderen beiden: „Was hier von den Schauspielern gemacht wurde, war eine Beleidigung der Patienten, die um ihr Leben kämpfen, ein Tritt gegen die über 80.000 Toten und ein Stich ins Herz der Angehörigen, die einen ihrer Liebsten verloren haben. Es reicht nicht zu sagen ‚es war ein Fehler‘. Wie wäre es mit Sozialstunden in Kliniken, um das Pflegepersonal zu entlasten!“ (Brunhilde Stroth, Lübeck)

Was auch bei Covid-19 genügt: Bei Symptomen zum Arzt gehen wie schon immer bei Grippe

Ach, Frau Stroth. Niemand versagt den Kranken, Gestorbenen und deren Angehörigen Mitleid und Empathie. Es geht bei der Aktion allein um die fehlende Verhältnismäßigkeit der staatlichen Freiheitsbeschränkungen. Es genügt zu tun, was wir bei Grippe, die für bestimmte Menschen durchaus lebensgefährlich ist, in all den Jahren zuvor schon immer getan haben: Wer sich krank fühlt, wer die Symptome hat und wer meint, er sei an Covid-19 oder an einem anderen Grippevirus erkrankt, soll zum Arzt gehen. Der wird mit seiner Kenntnis und Erfahrung das Nötige veranlassen. Also zurück zur bewährten Diagnostik. Auf die ist Verlass, die hat immer genügt – auch bei mehr Toten als jetzt mit Corona – und genügt auch bei Covid-19.

Mit den PCR-Tests aufhören, die Lockdown-Anordnungen beenden

Die notwendige Folgerung daraus: Den Menschen ist es selbst zu überlassen, wie sich schützen möchten. Die PCR-Tests sind zu beenden, denn sie sind untauglich und Betrug. Deshalb sind alle staatlich verfügten Eingriffe in die persönlichen Freiheiten („Lockdown“-Anordnungen) sofort zu beenden.

#allesdichtmachen

