Lichtschlags Beste Es gibt sie noch, die guten Geldanlagen

25. April 2021

Einführung zur neuen Kolumne: Werte. Wachstum. Wendezeiten.

von André F. Lichtschlag

Wir befinden uns „mit (Hilfe von) oder an Corona“ seit einem Jahr – bildlich gesprochen – „im Krieg“. Kaum etwas ist mehr sicher, nichts lässt sich noch planen. Oder doch? Gewiss ist lediglich: Nach dieser Zeitenwende wird vieles anders sein. Wer würde auf den Fortbestand mancher Unternehmen, Branchen, Währungen, Parteien oder Staaten noch wetten? So wie das alte Europa im Ersten Weltkrieg samt einiger zivilisatorischer Errungenschaften für immer verlorenging, so wankt auch jetzt so manche felsenfest sicher geglaubte Basis unseres Zusammenlebens, unserer Freiheit und unseres Wohlstands.

Doch auch in den größten Krisen und Umbrüchen der Weltgeschichte gab es nicht nur Verlierer, sondern immer auch Gewinner. Nach wie vor gilt, dass zu einem gehörigen Anteil jeder seines Glückes Schmied ist. Einzelne können den Lauf der Geschichte zuweilen nicht aufhalten, aber jeder kann für sich und die Seinen das Beste daraus machen. Politik ist ohnehin nicht die Lösung, sondern das Problem. Was bedeutet das?

Wer zum Beispiel immer noch große Teile seiner Ersparnisse in den gefluteten nominalen Fiat-Geldwerten hält, der sollte sich am Ende nicht wundern, wenn sich diese real mehr oder weniger in jenem unendlichen Meer auflösen. Nein, so weit sind sich wohl alle einig, die noch eins und eins zusammenzählen können: Wer jetzt nicht in Realwerte geht, der hat schon verloren.

Und das sind: physische, möglichst anonym – vor Staatszugriffen geschützt – gekaufte Edelmetalle (der eine oder andere wird auch Kryptowährungen wie Bitcoin beimischen), Immobilien (die nur leider, wenn es eng wird, weit weniger vor willkürlichen politischen Beschlagnahmungen geschützt sind, hier kommt es also entscheidend auf den Standort an) und natürlich Anteile an Gewinn erwirtschaftenden Unternehmen, also „gute“ Aktien – so breit wie möglich gestreut.

Auseinander gehen die Fachmeinungen bei der Auswahl eben dieser Wertanlagen. Seit mehr als zwei Jahren stellt Luis Pazos in seiner Kolumne als Einkommensinvestor für eigentümlich frei Hochdividendenwerte vor. In dieser zweiten Kolumne möchte ich die Auswahl erweitern und zukünftig Einzeltitel nach drei Kriterien ausgewählt vorstellen:

Erstens kontinuierliches Kurswachstum in der Vergangenheit – möglichst also „Luro“-Kurven von links unten nach rechts oben; und zwar mittelfristig (fünf Jahre) wie langfristig (in der Zehnjahressicht und im Gesamtverlauf). Denn man kann über die Vergangenheit von Unternehmen viel reden, am Ende kommt nur der Kursverlauf der Wahrheit am nächsten. Der Markt hat immer recht.

Darauf aufbauend eine möglichst ebenfalls mittel- wie langfristig und idealerweise kontinuierlich wachsende Dividendenzahlung als der unumstößliche Nachweis an Investorenfreundlichkeit in der Firmenphilosophie.

Zweitens die Marktführerschaft – wahlweise auch mit anderen zusammen in einem gut abgesicherten Oligopol – für einen eng umgrenzten Branchenrahmen. Gerne spricht man hier vom „Burggraben“. Das ist wichtiger als jede Bilanzkennzahl, die sich ohnehin auf lange Sicht in den Kursen (siehe oben) widerspiegeln wird. Denn wer dauerhaft eine Aktie nach eigenen Kriterien als zu niedrig oder zu hoch bewertet sieht, verkennt den Informationscharakter von Marktpreisen auch bei den Dingen, die wir nicht sehen.

Und drittens eine besondere Zukunfts- und Krisenfestigkeit, die ich dann als gegeben ansehe, wenn mir mindestens drei gute Gründe einfallen, warum das Unternehmen in zehn Jahren – nach der Zeitenwende – eher noch besser dasteht als heute.

Handelt es sich hier also um eine Wachstums- („Growth“) oder Werte- („Value“) Strategie? Ich würde den Ansatz als eigenwillige Mischung aus beiden interpretieren, denn Werte ohne Wachstum verlieren bald ihre Grundlage und Wachstum ohne Wert hat keinen.

Schließlich: „Skin in the Game“? Unbedingt! Der Autor wird in allen vorgestellten Unternehmen bescheiden investiert sein, alles andere wäre (Selbst-) Betrug. Wir wollen profitieren von den Dingen, die wir lieben – von den Besten am Markt, von den großen Problemlösern und Wohlstandsmaschinen und, ja, vom Kapitalismus.

Information

