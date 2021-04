20. April 2021

Es war nie so billig gut zu sein wie heutzutage

Die Problemerfindung erzeugt Lösungshandlungen, deren Folgen wirkliche Probleme erzeugen. Das sind die, aus denen die Politiker Nutzen ziehen, deren Ursprung, nämlich nichts, verborgen bleibt. Die Problementdeckung erzeugt Lösungshandlungen, deren Folgen wirkliche Probleme vermindern. Ein Politiker kann das nicht ausbeuten, weil es vom Besonderen ins Gewöhnliche übergeht und dort nicht mehr auffällt. Der Autor bearbeitet einige dieser modernen „Probleme“ und zeigt für einfache Leute die Substanzlosigkeit auf. Das Wesentliche seiner Arbeit jedoch ist die Psychologie der Problemerfinder. Er stößt dort auf die Spezies der Gutmenschen, die selbst keine eigene Substanz haben. Um das zu verdeutlichen, präsentiert sich der Autor sehr persönlich mit eigenen Geschichten und verlangt von sich wie vom Leser und seinen Lieblingsphilosophen maximale Authentizität. „Wenn das Herz nicht mitdenkt, wird man dumm“, so Heinrich Heine. „Die meisten Grundideen der Wissenschaft sind an sich einfach und lassen sich in der Regel in einer für jedermann verständlichen Sprache wiedergeben“, so Albert Einstein. Aus der Sicht eines vollständigen Freigeistes muss die Moral zurücktreten. Die Erzeugung von ausgedachtem Glück in der Gutmenschenwelt, Nietzsches Asketismus, ist die Wurzel des Übels. Es fehlt die Hingabe und der Respekt vor dem Unerklärlichen. Damit vernichtet man jedoch die Religion, genauer: das Religiöse. Diese Gutmenschen-Leute erzeugen Liebe durch Training. Das bleibt eine Simulation. Dadurch entsteht ein Zombie. Harry P. Oberrieder lehnt, in Anlehnung an Nietzsche, das Böse nicht ab, sondern erkennt darin eine Kraft. Er macht sich wunderbar lustig über die Weicheierei und greift die Braven und Guten an. Das geht schon sehr weit, und mancher Leser wird mit diesem thymotischen Freiheitswillen Schwierigkeiten haben. Fazit: Sie wollen uns nicht in Ruhe lassen. Freiheit heißt jedoch: in Ruhe gelassen werden. Oberrieder ist ein sogenannter Achtundsechziger, der den Freiheitswillen dieser Generation gelebt hat.



„Harry P. Oberrieder: Warum die Guten Heuchler sind: Es war nie so billig gut zu sein wie heutzutage“ bei amazon.de kaufen