Spekulant Eine höfliche Menschenjagd in der Großstadt

Drei Männer mittleren Alters, sportlich und ernst, fuhren in einem großen schwarzen Geländewagen durch die Hauptstadt. Er war natürlich mit Schlamm bedeckt, aber er hob sich dennoch von den heruntergekommenen Lastwagen und vergammelten Schrottkisten ab, mit denen Adamstowns schlaglochbefallene Straßen verstopft waren. Wenn ein neuer Geländewagen mit verdunkelten Fenstern durch die Innenstadt fuhr, gingen ihm die Leute aus dem Weg. Wer auch immer darin befördert wurde, war mit Sicherheit ein „Big Man“.

Die gemeinnützigen NGOs benutzten ebenfalls große, teure Geländewagen als das Transportmittel ihrer Wahl, aber sie verwendeten weiße Geländewagen. Jeder wusste, dass kein Big Man drin saß. Sicher, es lohnte sich, aufmerksam zu verfolgen, wo diese weißen Jeeps hinfuhren, denn die NGOs stellten eine große Quelle anstrengungslosen Geldes dar. Die Herzen der Menschen in diesen Fahrzeugen waren zart, während ihre Köpfe oft weich und ihre Brieftaschen fett waren – eine für den aufstrebenden Gondwaner ideale Kombination zum Anquatschen. Aber in einem schwarzen Geländewagen fuhr ein hoher Regierungsbeamter, ein erfolgreicher lokaler Geschäftsmann, der wahrscheinlich mit dem Präsidenten verwandt war, oder ein wohlhabender Ausländer, der natürlich auch mit dem Präsidenten oder einem seiner Minister in Verbindung stand. Die Verkehrspolizei, mit ihren grünen T-Shirts unter den gut gebügelten blauen Uniformen, stoppte jeglichen anderen Verkehr, wenn sich ein schwarzer Geländewagen näherte, und sicherte den VIPs eine leichte Durchfahrt, da sie bestimmt wichtigen Angelegenheiten nachzugehen hatten. Die Polizei salutierte, und alle Augen richteten sich auf das vorbeifahrende Fahrzeug und die Passagiere, die hinter dem dunkel getönten Glas verdeckt waren.

In diesem Land bezeichneten die Menschen alle Geländewagen als „Jeeps“, unabhängig davon, welche Firma sie herstellte. Dieser spezielle schwarze Jeep hielt am Bordstein, und die drei großgewachsenen weißen Männer stiegen aus. Sie trugen, was man als ihre legeren Ausgehuniformen betrachten könnte – zwei trugen braune Buschhemden und der Anführer ein blumiges Hawaii-Sporthemd. Diese wurden bevorzugt, teils weil sie Freundlichkeit ausstrahlten und entwaffnend waren, teils weil es leicht war, unter ihnen eine Waffe sowohl zu verstecken als auch zu ziehen.

Ein Mann, der hinter einem kleinen Podium Handy-Rubbellose verkaufte, beobachtete die Männer aufmerksam.

„He“, sagte der Fahrer, auf ihn zukommend. „Pass auf das Auto auf, ja? Ich bezahl dich, wenn wir rauskommen.“

Der Straßenverkäufer konnte am Akzent des Mannes erkennen, dass sie keine Amerikaner waren. Vielleicht Südafrikaner. Vielleicht Australier. „Klar. Mach ich“, sagte er. „Wollen Sie eine Wäsche für Ihren Jeep? Ich kann dafür sorgen, dass Ihr Jeep gewaschen wird.“

„Sicher, lass ihn waschen. Einen Dollar. Nicht mehr. Sorg dafür, dass sie das wissen.“

„Das werde ich, Bossman. Ihr Jeep wird bald glänzen.“

Der Regen und der Schlamm würden nur für kurze Zeit verschwinden, aber die Männer mit Eimern und schmutzigen Waschlappen würden auf das Fahrzeug achten, und das bot einen gewissen Schutz. Verborgen im hinteren Teil des Geländewagens lagen mehr Waffen, als man seit Jahren auf einem Fleck in der Hauptstadt gesehen hatte.

Harry war derjenige mit dem Hawaiihemd. Er orientierte sich auf der Straße, als seine Mitarbeiter die Gegend reflexartig nach Bedrohungen absuchten. Der Abend dämmerte, und die großen weißen Männer ragten auf den überfüllten Straßen wie Leuchttürme in einem dunklen Meer hervor. Tausend Menschen hatten Sichtkontakt zu ihrem Standort, was sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche war. Heute hoffte er, dass es ein Vorteil sein würde.

Er ging in eine Bar, die ausschließlich von Einheimischen frequentiert wurde und mit Prostituierten gut bestückt war. Seine Absicht war es, den Mann zu finden, der voreilig in sein Revier eingedrungen war, und den Fehler dieses Mannes zu berichtigen. Die Kosten eines Fehlschlags könnten enorm sein. Harry selbst saß auf B-F-Aktien im Wert von zehn Millionen Dollar, die, wenn er seinen Teil dazu beitrug, in wenigen Wochen 20 Millionen wert sein könnten. Er freute sich auf den Ruhestand, hatte aber nicht die Absicht, eine Bar wie diese zu führen, um für ein Einkommen zu sorgen – das Schicksal so vieler Ex-Soldaten, deren Fähigkeiten im Finanzmanagement nicht mit ihren Kampffertigkeiten vergleichbar waren.

„Joseph“, sagte er zum Barkeeper, „ich brauche ein kaltes Bier und Informationen.“

„Mr. Harry. Schön, dass Sie wieder da sind.“ Der Barkeeper griff in die notdürftig funktionierende horizontale Gefriertruhe und zog drei grüne Flaschen heraus. Er stellte eine vor jeden Mann, deckte sie mit einem Stück Toilettenpapier ab und öffnete sie. An der Außenseite der Flaschen, die willkommenerweise etwas kälter als die schwüle Bar-Atmosphäre waren, kondensierte Wasser aus der gesättigten Luft. „Welche Informationen suchen Sie?“

„Ich brauche den Aufenthaltsort eines amerikanischen Touristen, eines weißen Mannes. Sein Name ist Charles Knight. Er ist jung. Und groß. Blaue Augen. Hellbraunes, sauber geschnittenes Haar, aber nicht so kurz wie meins.“

„Für wen arbeitet er?“

„Niemand aus der Gegend, er ist allein hier.“

„Ich werde mich erkundigen. Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte?“

„Nein. Wahrscheinlich die üblichen Orte, an denen sich Amerikaner aufhalten.“

„Ich werde sehen, was meine Freunde und ich herausfinden können.“

„Danke, Joseph.“ Harry gab ihm einen 20-Dollar-Schein – genug, um die Biere sechs Mal zu bezahlen – und sagte dann: „Ich werde dich gut belohnen, wenn du ihn findest. Aber es muss sehr schnell gehen.“

„Ich werde es versuchen.“

„Du findest mich und sagst mir sofort Bescheid, wenn du etwas hörst, ja?“

„Ja, Bossman. Das werde ich.“

Harry nickte den anderen beiden Männern zu, die ihm auffallend ähnlich sahen: erfahrene, in die Jahre gekommene Söldner, ein bisschen zu alt, um die Kriege anderer zu führen, denn Krieg ist bekanntlich ein Spiel für junge Männer. Und zu abgebrüht und zu erfahren, als dass sie sich für Peanuts in Formation aufstellen und wie Automaten Befehle befolgen würden. Sie waren klug, zäh und im Wesentlichen unabhängig.

Sie verließen die Bar und gingen vier lange Stadtblöcke hinunter zum Hauptbüro der Standard West African Bank, wo ein ähnliches Gespräch mit dem Filialleiter stattfand. Die nächste Station war das Stadtbüro von SN Brussels, der einzigen europäischen Fluggesellschaft, die das Land anflog.

„Kennst du auch hier Leute, Harry?“, fragte der neue Mann. Er arbeitete seit einem Monat mit ihm, wobei sie vor Jahrzehnten über ein Jahr lang in Biafra zusammen gekämpft hatten, die meiste Zeit knietief im Blut. Harry wusste, dass Roscoe es schon damals gehasst hatte, in Westafrika zu sein. Er hasste die Hitze. Er hasste den Schweiß. Aber er beklagte sich nicht.

Harry schüttelte den Kopf. „Nein. Aber auf diesem Weg wird Knight am ehesten das Land verlassen, es sei denn, er bleibt in Afrika. Ich an seiner Stelle würde fliehen wollen.“

Das Büro sollte erst in fünf Minuten schließen, aber die Pendeltüren waren bereits verriegelt. Harry schirmte die Reflexionen mit der Hand ab, als er sich gegen das Glas der Tür lehnte und hineinschaute. Eine junge, wohlgeformte Gondwanerin in der schicken Jacke und dem roten Rock, die alle weiblichen Mitarbeiter von SN Brussels trugen, bemerkte ihn, stand nach kurzem Zögern auf und ging zur Tür. Sie lächelte verlegen und schloss dann auf. Harry gab den anderen Männern ein Zeichen mit dem Kopf; sie verstanden seine Nachricht und zogen sich von der Tür zurück, um an der Straße zu warten. Harry trat ein und sagte: „Danke. Ich brauche nur eine Minute.“

Er schaute sich um. Da waren drei Schreibtische mit alten, schmutzigen Computern und in einem kleinen Wartebereich ein halbes Dutzend billiger Stühle, die nicht zusammenpassten. Es gab keine Videomonitore, die den Raum sicherten. Harry und Laetitia – wie ihr Namensschild verriet – waren allein.

„Es tut mir leid“, sagte Laetitia, „ich habe versucht, heute etwas früher Feierabend zu machen. Aber es ist schon okay. Wie kann ich Ihnen helfen?“ Sie setzte sich affektiert hinter einen Schreibtisch, bot ihm einen Stuhl an und drückte einen Knopf am Computer. „Es dauert nur einen Moment, um ihn wieder hochzufahren.“

„Ich bin Ihnen dankbar. Ich stecke ziemlich fest. Mein Freund und ich sind ein paar Tage lang getrennte Wege gegangen. Er sollte unsere Flüge in die USA buchen. Aber ich kann ihn nicht finden. Meine Hoffnung war, dass Sie mir helfen könnten.“ Harry war nicht stolz auf seine Fähigkeit zu lügen. Er hielt es für feige. Und es war schwer, Lügen aufrechtzuerhalten, was potenziell gefährlich war. Sobald man als Lügner bekannt war, schwanden sowohl die Möglichkeiten als auch die Beziehungen.

„Vielleicht können wir das. Lassen Sie mich sehen, was wir in Erfahrung bringen können. Wie ist Ihr Name?“ Harry zögerte nicht. „Starnes. S-T-A-R-N-E-S.“ Das war der Name des ersten Mannes, den er viele Jahrzehnte zuvor getötet hatte. Er benutzte dieses Pseudonym häufig, weil es klug ist, einen vertrauten Namen im Kopf zu haben, um ein peinliches Zögern zu vermeiden.

„Lassen Sie mich mal sehen. Hmm. Ich sehe keine Buchung für Sie. Wie ist der Name Ihres Freundes?“

Harry lächelte innerlich. Die Leute waren so vertrauensselig. „Knight. K-N-I-G-H-T. Charles Knight.“

Sie tippte ein wenig und wartete einen Moment. Dann blickte sie in seine Augen und lächelte einladend, anschließend schaute sie wieder auf den Bildschirm. Viele der gebildeten Menschen in Gondwana hatten ihr Englisch auf Missionsschulen gelernt, und ihre ausgezeichnete Diktion hatte ihr, zusammen mit ihrem guten Aussehen, wahrscheinlich die Möglichkeit eröffnet, diesen erstklassigen Job zu ergattern. Harry wäre nicht überrascht, wenn die kleine Laetitia am Computer in Harry ein zwar unwahrscheinliches, aber doch mögliches Ticket aus diesem gottverlassenen Höllenloch

sehen sollte. Plötzlich leuchteten ihre Augen auf. „Hab ihn.“

Er lächelte sie an, diesmal nicht nur innerlich, denn er spürte, dass sie sein Lächeln attraktiv fand.

„Er ist auf den Flug am Sonntagabend gebucht, der wegen der Annullierung am Donnerstag unser nächster Flug nach Belgien ist. Er fliegt um 19 Uhr. Soll ich Sie auf denselben Flug buchen?“

Harry tat so, als würde er darüber nachdenken, bevor er sagte: „Das ist ein oder zwei Tage zu früh für mich. Ich muss mit Charles sprechen. Haben Sie zufällig seine Kontaktdaten da?“

„Ich bin mir sicher, dass wir sie haben. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie herausgeben darf.“

„Ja, das verstehe ich. Gibt es irgendetwas, was Sie mir sagen dürfen, das mir hilft, ihn zu kontaktieren?“

Sie blickte wieder auf den Bildschirm. „Es ist kein Hotel aufgeführt. Keine Kontaktdaten außer einer Handynummer.“ Sie sah ihn genau an. Er brachte seine aufrichtigste Darstellung von Demut und Vertrauenswürdigkeit auf, und der Eindruck reichte aus, um sich bei der jungen Frau einzuschmeicheln. Sie lächelte verschwörerisch und flüsterte: „Ich kann Ihnen seine Nummer geben. Sagen Sie es nur niemandem.“

Wäre sie nicht so freundlich gewesen, sie ihm anzubieten, so wäre Harry gezwungen gewesen, auf seinen Plan B zurückzugreifen. Wie die meisten erfahrenen Agenten vermied er Gewalt, wenn es möglich war. Es gab dabei immer die Möglichkeit, sich zu verletzen, immer die Möglichkeit, unwillkommene Aufmerksamkeit zu erregen, immer die Möglichkeit unerwünschter Komplikationen im Nachhinein. Er sprach sanft. „Er wird dankbar sein, und ich auch. Vielen Dank.“ Sie gab ihm Charles Knights Handynummer – und ihre eigene.

