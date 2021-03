Willkommen in der Irrationalität der Corona-Politik Die Betrügerei mit den PCR-Tests

27. März 2021

Würde man mit dem Testen aufhören, wäre die Pandemie vorbei

von Klaus Peter Krause

Grundlage aller Maßnahmen gegen das Coronavirus Covid-19 und diese angebliche Pandemie ist bekanntlich der PCR-Test. Die mit diesem Test positiv Getesteten werden als infiziert bezeichnet und nach der so festgestellten Zahl der „Infizierten“ wird das Ausmaß der „Pandemie“ bestimmt sowie alle Maßnahmen und Einschränkungen, die daraufhin zu ergreifen sind. Doch liegt hier ein fundamentaler Fehler vor. Denn der PCR-Test ist nach Angabe der Hersteller für diagnostische Zwecke überhaupt nicht geeignet und auch nicht vorgesehen. So heißt es in der Verwendungsvorschrift für den Test-Kit der Firma CD Creative Diagnostics wörtlich: „Dieses Produkt ist ausschließlich für die Forschungsarbeit bestimmt und nicht für diagnostische Zwecke vorgesehen.“ (siehe Link am Ende des Artikels)

Genau das aber wird auf Anweisung der Regierung millionenfach betrieben, und allein auf dieser unzulässigen Grundlage basieren alle ergriffenen Maßnahmen, Einschränkungen und Verbote sowie auch die derweilen in Gang gesetzte Impfhysterie. In gleicher Weise gilt dies für die anderen Test-Hersteller. Das ist zwar alles längst bekannt, wurde geschrieben und veröffentlicht, aber weil das Falsche ständig wiederholt wird, muss man auch mit dem Wahren ständig dagegenhalten.

„Wenn man mit dem Testen aufhört, ist die Pandemie vorbei“

Da der Test alles Mögliche anzeigen kann, auch kleinste Reste längst abgestorbener Viren, die für die Gesundheit völlig ohne Bedeutung sind, kann man mit einer Veränderung der Testhäufigkeit die Zahl der angeblich „Infizierten“ beliebig herauf- oder herunter manipulieren. Dr. med. Claus Köhnlein, Kiel, bringt es auf den Punkt: „Wenn man mit dem Testen aufhört, ist die Pandemie vorbei.“ Es bestünde dann eine vergleichbare Situation wie bei früheren Grippeepidemien, bei denen man die Infizierten aufgrund der Symptome (Unwohlsein, Atemwegserkrankungen, Fieber et cetera) erkennt. Ohnehin wundern sich die Menschen doch immer wieder darüber, wie hoch die offiziellen Infiziertenzahlen sind, denn sie selbst haben einen tatsächlich Erkrankten höchst selten oder gar nicht getroffen oder in ihrer Umgebung auch nur von einem gehört.

Gemessen an früheren Grippewellen keine auffällige Sterblichkeit

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass die Grippe, der vor wenigen Jahren in Deutschland rund 25 000 Menschen im Jahr zum Opfer gefallen sind, seit Beginn der Corona-Hysterie im März 2020 in der öffentlichen Diskussion praktisch keine Erwähnung mehr gefunden hat. Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass auch während der jetzt laufenden „Corona-Krise“ die Sterblichkeit gegenüber früheren Grippe-Epidemien unauffällig ist, vor allem wenn man dabei die problematische „An oder mit“-Zuordnung und das gestiegene Durchschnittsalter berücksichtigt.

Die Corona-Politik ist irrational, ein Ende nehmen soll sie also offensichtlich gar nicht

Damit ergibt sich zwangsläufig die Frage: „Was soll das Ganze?“ Da alle diesbezüglichen Maßnahmen in Deutschland von der Bundesregierung veranlasst worden sind, sollte man auch von der Bundesregierung Auskunft erwarten können. Diese Frage steht im Raum, ist vielfach in der einen oder anderen Weise auf vielen Ebenen artikuliert worden, bisher aber ohne Antwort geblieben – weder kam sie von der Bundesregierung noch von den einschlägigen regierungsnahen Instituten. Stattdessen wird – sogar verstärkt – zum Leiden der Menschen immer weitergemacht, und dies wird mit der oben dargestellten Test-Taktik nie ein Ende finden. Da dies irrational ist, also der Grund dafür ein anderer sein muss, lautet die Schlussfolgerung: Es soll gar kein Ende geben.

Daher die Frage: Cui bono? Wem nützt diese Politik?

Da die Regierung schweigt und andere Initiatoren im Hintergrund bleiben, sich jedenfalls niemand klar zu diesem gewaltigen Angriff auf die Würde der Menschen bekennt – denn darum handelt es sich unzweifelhaft –, kommen immer mehr Halbwahrheiten und Spekulationen in Umlauf und im Gefolge davon das Wort von der „Verschwörungstheorie“. Dabei handelt es sich allerdings um ein sogenanntes „Totschlagargument“, mit dem seine Verwender den Tatbestand verdecken möchten, dass sie keine Argumente haben oder der Diskussion ausweichen wollen. Es stellt sich damit die Frage nach dem „Cui bono“, wem nutzt das alles. Wem nutzt es, dass die Menschen verunsichert und verstört werden und verarmen, ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein verlieren, immer mehr von Hilfen des Staates abhängig sind, die Sterbefälle durch ungeeignete Impfstoffe und Verzweiflung zunehmen und die Rückkehr zu einem frohen, produktiven und selbstbestimmten Leben immer schwerer wird?

Die Menschen hilflos machen, sie beherrschen und so die „Neue Weltordnung“ durchsetzen

Es ist völlig offensichtlich, dass durch all diese Maßnahmen für das Testen und das Impfen gegen immer neue angebliche Varianten gewaltige Geldströme in hundertfacher Milliardenhöhe in Bewegung gesetzt werden. Sie laufend zu erhöhen und ihre Nachhaltigkeit zu sichern, steht bei den Interessen dieser Hintergrundakteure im Vordergrund. An diesem „Riesengeschäft“ beteiligen sich auf vielen Ebenen große nationale und internationale Firmen und Einzelpersonen und nun auch schon einzelne Bundestagsabgeordnete, die ein Interesse daran haben, das System am Laufen zu halten. Es geht um das Streben, die Menschen zunächst hilflos zu machen und sie dann, indem die bestehende Ordnung abgeschafft wird, „global“ zu beherrschen. Es wird ganz offen von der „Neuen Weltordnung“ und dem „Great Reset“ gesprochen. Eine Ahnung davon gibt zum Beispiel und unter anderem Sky News Australia im Hinblick auf das World Economic Forum, bei dem Frau Merkel zu den maßgebenden Akteuren gehört (siehe Link am Ende des Artikels). Es ist unglaublich, dass sich unsere führenden Politiker und Verantwortlichen im öffentlichen Dienst immer stärker dem Verdacht aussetzen, im Dienst dieser Interessen tätig zu sein.

Die Akte Wieler

Schauen Sie sich hierfür als Beispiel an, welche Informationen der Sender kla.tv über Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert Koch-Instituts, vermittelt, der dessen weitreichende Verflechtungen unter dem Titel „Die Akte Wieler“ dokumentiert. Unter anderem heißt es dort: „Durch die aktuelle Strategie der Bundesregierung mit einem geforderten Inzidenzwert von 50 oder gar 35 und gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl der PCR-Tests kann der Lockdown durch diese selbstgemachte „Test-Pandemie“ so lange wie gewünscht aufrechterhalten werden. Obwohl es sich dabei zum überwiegenden Teil lediglich um positiv getestete, keinesfalls aber um erkrankte Personen handelt.“ In diesem Zusammenhang wird Wieler so zitiert: „Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Diese müssen der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstandhalten, Händehygiene, und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr infrage stellen, das sollten wir einfach so tun.“ (Den ganzen Bericht finden Sie als Link am Ende des Artikels.)

Befreien Sie sich von der Angst, leisten Sie Widerstand

In dieser Situation können die betroffenen Menschen von außen keine Hilfe erwarten, sie können sich nur noch selbst helfen. Und wenn genügend mitmachen, ist der ganze Spuk bald vorbei. Daher muss man sie hierzu aufrufen: Befreien Sie sich vor allem von der Angst vor dem Virus, die künstlich geschürt ist. Versuchen sie bewusst, Ihre Lebensfreude wiederzugewinnen und begegnen Sie dem politischen System mit äußerster Skepsis, Vorsicht und – Verachtung. Vermeiden Sie die Tests so weit wie möglich, um die Inzidenz-Zahlen nicht noch mehr in die Höhe zu treiben und um Geld zu sparen. Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, gehen Sie zum Arzt wie bisher. Leisten Sie passiven Widerstand, wo Sie nur können, und leisten Sie aktiven Widerstand, soweit es eben geht, ohne sich oder andere in Gefahr zu bringen. Beteiligen Sie sich an Demonstrationen und Kundgebungen. Versuchen Sie, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie das Internet als Multiplikator, drucken Sie Informationen daraus als Handzettel aus. Zeigen Sie den Helfern des Unterdrückungssystems, dass sie sie bedauern, aber nicht ernst nehmen.

Die Zeit drängt

Aussichtslos ist dieses Vorgehen nicht, denn der völlig ungeeignete PCR-Test ist ein überraschend brüchiges Fundament und ein unglaublich primitiver Schwindel, auf den die Verantwortlichen ihr Lügengebäude errichtet haben. Dieses wird den zunehmenden Angriffen der empörten Menschen nicht mehr lange standhalten können. Lügen haben kurze Beine. Aber die Zeit drängt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.