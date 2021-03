Tagebucheintrag Irrsinn ist mit Vernunft nicht zu bremsen

22. März 2021

Treten wir besser erst mal leise beiseite …

von Carlos A. Gebauer

Ein typischer Fehler in der Weltsicht des Intellektuellen ist, die Handlungen seiner Mitmenschen mit dem Maßstab des eigenen Verstandes zu messen. Selbst wenn dieser Verstand noch so scharf und geschult ist, so erreichen seine Botschaften doch alle jene nicht, die im Denken weniger geübt sind. Die Lage trübt sich weiter ein, wenn der kognitiv Lahme auch noch von Emotionen überflutet oder gar von wütendem Furor geblendet ist. Die schönste Argumentationskette prallt dann an ihrem Empfänger ab wie ein kenntnisreich gesendetes Morsezeichen am Tauben. Seit nun einem Jahr schreiben kluge Köpfe gegen den Wahnsinn der Pandemiemaßnahmen an, reden sie über die Unverhältnismäßigkeit und fordern sie die Rückkehr zur Rationalität. Doch sie übersehen: Es kann nur der wieder zur Vernunft kommen, der zuvor schon einmal bei ihr war. Die in Angst und Schrecken Gebadeten, die notorisch Halbaufmerksamen und – erst recht – die Bösen, die ihre Freude an der gestifteten Verwirrung haben, sie alle werden von der schönsten Rede zur Inkohärenz des Lockdownens nicht erreicht. Tobt aber der Massenirrsinn erst einmal, dann ist er von außen nicht mehr aufzuhalten. Die Masse rennt so lange, bis Erschöpfung sie bremst. Und das wird in einem noch immer hochindustrialisierten Land dauern. Emil Steinberger gab seinen Landsleuten einst den Rat, nicht näher an ein tickendes Paket heranzutreten, als es liege. Auch meine Empfehlung ist, möglichst leise beiseitezutreten, wo eine Herde galoppiert. In der Zwischenzeit könnte man Anatoli Marienhofs „Zyniker“ lesen und lernen, was geschieht, wenn draußen eine Revolution tobt. Mir fiel bei der Lektüre auf, wie zweideutig das deutsche Wort „ernüchternd“ doch ist. Bislang redeten wir erst von Sanitärartikeln. Bei den bisherigen Sterbequoten wird es nicht bleiben. Aber es wird kein Virus sein, das sie hebt. Morituri te salutant, Corona!