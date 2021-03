Zukunft der Kernenergie in Deutschland Die beiden Katastrophen

17. März 2021

Die „German Angst“ vor Atomstrom

von Klaus Peter Krause

In diesen Tagen haben deutsche Medien viel getan, um die Angst der Menschen vor der Kernkraft, vor dem „Atomstrom“ zu verfestigen. Den Anlass dafür boten die Stichworte Fukushima und Tschernobyl. Beide Ereignisse waren wirklich schlimme Katastrophen. Die von Fukushima ist zehn Jahre her, die von Tschernobyl in Kürze 35 Jahre. Das eine war die Folge eines Naturereignisses und menschlichen Versagens, das andere geht ausschließlich auf menschliches Versagen zurück. In beiden Fällen wurden Kernkraftwerke zerstört, die Strom produzierten.

Am 11. März 2011 hatte in Japan ein Seebeben eine Monsterwelle (Tsunami) in Richtung japanischer Ostküste ausgelöst. Sie verwüstete Küstenstädte und traf dort auch auf das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Weil dieses nicht hinreichend geschützt war, kam es in dem Werk zur Kernschmelze. Anders vor bald 35 Jahren am 26. April 1986 im russischen Tschernobyl der damaligen Noch-Sowjetunion: Dort ist ein Experiment gründlich danebengegangen und trotzdem nicht abgebrochen worden. In beiden Fällen kam Radioaktivität frei: in Tschernobyl mehr, in Fukushima weniger. Aber mit welchen tatsächlichen Gesundheits- und Todesfolgen für die Menschen?

Mit diesen Folgen hat sich anlässlich der beiden Jahrestage der Physiker und Strahlenschutzexperte Dr. Lutz Niemann befasst. Zur Reaktorkatastrophe in Japan schreibt er: „Mit dem Kernkraftwerk in Fukushima wurde in Japan ein technisches Großgerät zerstört, das erstens nicht ausreichend gegen Tsunamis geschützt war, obwohl die Gefahr bekannt war, dessen Notstromversorgung zweitens nicht gegen Überflutung gesichert worden war und das drittens keine Vorsorge gegen Wasserstoffexplosionen getroffen hatte.“

In Fukushima Todesopfer durch Evakuierungen, nicht durch Radioaktivität

Die Links zu einem rund hundert Seiten langen Bericht, einer kurzen Zusammenfassung des Unfallablaufs und den radiologischen Folgen finden Sie am Ende des Artikels. Es wurde durch den Unfall Radioaktivität freigesetzt, was verboten ist. Allerdings handelte es sich um so wenig Radioaktivität, dass kein Mensch dadurch in seiner Gesundheit zu Schaden kommen konnte. Aber es wurden über 100.000 Menschen aus der Umgebung evakuiert, da die Strahlenschutzgesetze das verlangte. Als Folge der Evakuierungen kamen über 1.000 Menschen zu Tode, insbesondere durch die Evakuierungen von Altenheimen. Nicht die freigesetzte Radioaktivität brachte den Menschen gesundheitlichen Schaden, sondern die Schutzmaßnahmen hatten über 1.000 Todesopfer zur Folge. Diese erschütternde Tatsache wird häufig verschwiegen oder erst an späterer Stelle der Berichte erwähnt. Eine lobenswerte Ausnahme ist die Fachzeitschrift „StrahlenschutzPRAXIS“ des privaten Vereins Fachverband Strahlenschutz Deutschland – Schweiz (1/2015 Themenausgabe zu Fukushima). Die Veröffentlichungen von UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) (siehe Link am Ende des Artikels) bestätigen: Es gab keine Gefahr durch die Strahlung.

Auch in Tschernobyl hätte es keine Strahlen-Tote und -Erkrankte geben können

Zur noch größeren Reaktorkatastrophe in Tschernobyl hält Lutz Niemann Folgendes fest: „Durch den Unfall sind etliche Brände entstanden, die Feuerwehr hatte zu löschen. Aber in der Hektik und vermutlich auch durch Unwissenheit wurde nicht auf die Strahlengefährdung geachtet. 134 Helfer der ersten Stunde erkrankten an der Strahlenkrankheit, 28 Personen starben daran. Hätte man die Helfer der ersten Stunde gegen Strahlung geschützt beziehungsweise mit dem Löschen der Brände einige Stunden gewartet, so hätte es auch in Tschernobyl keine Todesopfer durch Strahlung gegeben.“

Die Ursache der Katastrophe war ein fehlerhaftes Experiment

Wie war das Unglück entstanden? Niemann schreibt: „In Tschernobyl wurde beim Abfahren des Reaktors ein Experiment durchgeführt, bei dem ein Fehler gemacht worden war. Anstatt das Experiment wegen Xenon-Vergiftung sofort abzubrechen, wie es in jeder Ausbildung gelehrt wird, wurde versucht, es dennoch zu Ende zu bringen. Dabei wurde mehrmals gegen die Betriebsvorschriften verstoßen. Es kam zu einer Leistungsexkursion um den Faktor 100 und der Reaktor wurde zerstört. Vier Monate nach diesem Unfall haben im August 1986 Fachleute aus Russland in Wien bei der IAEA über den Verlauf des Unglücks berichtet. Dieser Bericht ist am wenigsten durch die politisch motivierte Berichterstattung in den deutschen und weltweiten Medien beeinflusst und damit am wenigsten verfälscht.“

Durch Strahlenschutz sind bei beiden Unfällen hundertmal mehr Menschen gestorben als durch die Strahlung

Niemann weiter: „Aus der Umgebung des Unglücksreaktors wurden etwa doppelt so viele Menschen evakuiert als in Fukushima. Man kann schließen, dass auch etwa doppelt so viele Menschen letztlich an der ‚Schutzmaßnahme‘ gestorben sind. Damit kann festgestellt werden: Durch die beiden Kernkraftunfälle Fukushima und Tschernobyl sind durch die Strahlenschutzmaßnahmen etwa hundertfach mehr Menschen zu Tode gekommen als durch die Strahlung. Es wäre daher hundertfach sinnvoller, an der Reduktion der Strahlenschutzmaßnahmen zu arbeiten und nicht die Kernkraftwerke abzuschalten.“

Mehr Krebserkrankungen durch die Reaktor-Unglücke? Als direkte Folge schwer nachweisbar

Wenn nicht durch radioaktive Strahlung erkrankt oder gestorben, hat es dann durch die beiden Reaktorunfälle mehr Krebserkrankungen und Krebstote gegeben? Ein solcher Zusammenhang erscheint vielen plausibel, ist aber schwer belegbar. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, der sich damals mit dem UNSCEAR-Bericht von 2013 ebenfalls ausführlich befasst hat, schreibt dazu unter anderem: „Es besteht Konsens darüber, dass es problematisch ist, eine Krebserkrankung als direkte Folge eines Reaktorunglücks nachzuweisen. Bedingt durch die Tatsache, dass eine derartige Erkrankung zeitlich nicht unmittelbar auf eine erhöhte Strahlungsexposition folgt, besteht immer die Schwierigkeit, sie eindeutig einer Ursache zuzuordnen. Diese Problematik verschärft sich, das heißt, Abschätzungen werden noch unsicherer, je niedriger die Strahlenexposition war und je größer die Bevölkerungsgruppe ist.“ (Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Infobrief WD 2 – 3010 – 164/14, Seite 9).

Wie es einst begann

Lutz Niemann erinnert daran, wie man begann, die ionisierende Strahlung zu nutzen, als man die Röntgen-Strahlung und die Strahlung aus dem Atomkern entdeckte. Dabei sei man zur Einsicht gekommen, dass mit dieser Strahlung eine Gefährdung einhergehe. Das sei in den 1920er Jahren gewesen: „Es wurden erste Grenzwerte eingeführt, zu einer Zeit, wo kaum verlässliche Messgeräte zur Verfügung standen und der Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung der Strahlung noch unbekannt war. Die Dosis-Wirkung-Beziehung wurde erst viel später bekannt, noch heute ist ihr Verlauf höchst umstritten. Die Grenzwerte wurden im Laufe der Jahre immer weiter erniedrigt.“

Drei Beispiele für Widersinnigkeiten

Niemann erinnert ferner an das „Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren“ (kurz: Atomgesetz), das Ende 1959 beschlossen wurde, und an die Strahlenschutzverordnung von Mitte der 1960er Jahre. Beides gelte nur in der Kerntechnik und nicht für Höhenstrahlung oder im medizinischen Bereich, obwohl dort viel höhere Strahlendosen aufträten. Er sieht hier Widersinnigkeiten und nennt dafür drei Beispiele:

In Fukushima keine für Menschen gefährliche Strahlendosis erreicht

„Erstens: Im Fukushima-Unfall wurden radioaktive Stoffe freigesetzt und die überall vorhandene Radioaktivität dadurch etwas erhöht. Ein für die menschliche Gesundheit gefährlicher Dosisbereich wurde nicht erreicht. Japan ist bemüht, die belanglose Kontamination vom Erdboden und Meerwasser zu reduzieren, und gibt gigantische Geldbeträge dafür aus. Im Flugzeug auf Reiseflughöhe ist die Zusatzbestrahlung durch die Höhenstrahlung höher als die Zusatzbestrahlung durch die freigesetzten Stoffe in Japan – und Flugreisen sind für jedermann erlaubt.“

Eine seltsame Rechenvorschrift im Strahlenschutz für hypothetische Tote

„Zweitens: Es gibt im Strahlenschutz eine Rechenvorschrift, mit der aus einer Strahlendosis ein hypothetisches Risiko für Krebsentstehung ausgerechnet wird. Mit dieser Rechenvorschrift wurden 2006 auf der IAEA-Tagung ‚20 Jahre nach Tschernobyl‘ insgesamt 4.000 Strahlentote durch den Unfall ausgerechnet. Das wird gern als Unfallfolge verbreitet und scheint weltweit anerkannt zu sein. Dabei wird verschwiegen, dass mit der gleichen Rechenvorschrift für den Flugverkehr jedes Jahr etwa 5.000 Strahlentote auszurechnen sind.“

In der Krebstherapie bestrahlte Patienten: Aus hypothetisch Toten werden Gesunde

„Drittens: Im medizinischen Bereich wird geröntgt, und es wird in der Krebstherapie bestrahlt. Aus der Anzahl der Röntgenuntersuchungen mit Dosen im Millisievert-Bereich werden gern die hypothetischen Krebstoten als Folge berechnet, in einem Beispiel 5.000 zusätzliche Krebstodesfälle in Deutschland pro Jahr – nicht verifizierbar und nicht falsifizierbar. Würde man die Berechnung der hypothetischen Todesopfer auch im Bereich der Krebstherapie anstellen, wo in der Regel mit 60 Sievert bestrahlt wird, dann ergäbe sich für jeden bestrahlten Patienten das Risiko, mit 300-prozentiger Wahrscheinlichkeit an dessen Folgen zu sterben – aber durch diese Bestrahlung werden die Patienten geheilt. Die übliche Berechnung virtueller Todesopfer durch Strahlung ist Unfug.“

Die Strahlenangst als Ursache für die Ablehnung der Kerntechnik für Strom

In der Kerntechnik dagegen werde dem Bürger eine Strahlengefahr vorgegaukelt, die nicht vorhanden sei. Die Strahlenangst sei inzwischen fest in den Genen des modernen Menschen verankert worden. Die Folgen, so Niemann, „sind derart weitreichend für Deutschland (und vielleicht später auch für die Menschheit), dass man die Hypothese ‚jedes Becquerel ist schädlich‘ mit gutem Gewissen als kriminell bezeichnen kann, wie es Prof. Jaworowski einmal getan hat“. Niemann fragt: „Und warum das alles?“ Seine Antwort: „Die Strahlenangst wird als ein Mittel der Politik benutzt. Deutschland steigt als weltweit einziges Land weitgehend aus seiner Stromversorgung aus. Die Gründe sind ganz sicher nicht das Vorgaukeln einer Gefahrenbeseitigung. Die Politik sollte die Antwort geben auf das Warum. Und jeder Bürger sollte selber überlegen, was die Gründe sein könnten.“

Der ganze Niemann-Beitrag mit dem Titel „10 Jahre nach Fukushima, 35 Jahre nach Tschernobyl“ finden Sie am Ende des Artikels. In den Fußnoten finden sich auch die Quellenangaben.

Die deutsche Angst vor Strom aus Kernkraft hat hysterische Züge

Ich schrieb schon einmal: Kernkraftwerke lassen sich sicher betreiben, deutsche in Deutschland allemal. Wenn die Deutschen aus Angst auf eigene Kernkraftstromerzeugung verzichten, ohne damit die befürchtete Gefahr beseitigen zu können, dann ist das eine Torheit ohnegleichen. Zusätzlich töricht ist es, stattdessen auf Wind- und Sonnenkraft zu setzen, weil der Strom mit ihr unverantwortlich künstlich verteuert wird und weil wegen der dann zu komplizierten Regeltechnik Zusammenbrüche der Stromversorgung Realität werden. Die Angst vieler, vielleicht der meisten, aber bei Weitem nicht aller Deutschen vor Kernkraftwerken hat geradezu hysterische Züge und zeigt ein Nicht-Wahrhaben-Wollen von Realität und Lebenswirklichkeit. Sie merken auch nicht, dass sie von politischen Gruppierungen und Profiteuren eines geschürten CO2-Wahns und einer vorgeblichen Klimaschutzpolitik manipuliert und instrumentalisiert werden. Berechtigt dagegen ist die Angst vor einem wirklich gefährlichen Produkt der Kerntechnik: der Atombombe. Warum eigentlich gibt es gegen die keine Dauer-Demos von Greenpeace, Fridays for Future und Co?

Wenn etwas Extremismus ist, dann auch diese deutsche Absurdität

Die meisten Länder, auch solche in deutscher Nachbarschaft, setzen auf Strom aus Kernkraft. Wenn die Deutschen diese Stromerzeugung in Deutschland abschaffen, weil sie vor der Kernkraft Angst haben und glauben, dann sei die befürchtete Gefahr verschwunden, dann macht sich Deutschland damit nur lächerlich. Denn vor Reaktorunfällen in anderen Ländern schützt das deutsche Abschaffen der Kernkraft die Deutschen mitnichten, denn etwaige von Luftströmungen getriebene radioaktive Wolken machen an der deutschen Grenze schwerlich halt. Es ist absurd, Deutschland kernkraftfrei machen zu wollen, während sich die anderen Länder der Kernkraft weiterhin bedienen und sich ihr sogar verstärkt zuwenden. Wenn etwas Extremismus ist, dann auch das. Noch gut erinnert man sich an die ähnliche deutsche Verrücktheit, als sich einzelne Städte und Dörfer mit Schildern an allen Ortseingängen zur „atomwaffenfreien Zone“ erklärten. Die Schilder sind längst verschwunden, aber viele Steuergelder dafür ebenfalls.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.