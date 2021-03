ef 211 Editorial

08. März 2021

Texaner und Neandertaler gegen die orwellschen Mutanten

von André F. Lichtschlag

Was wir wissen, was wir nicht wissen? Zunächst Ersteres: Das Killervirus ist keines. Die Sterblichkeit der Corona-Grippe ist laut WHO in etwa so hoch wie die einer herkömmlichen Influenza, die nebenbei und wohl zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte verschwunden ist. Die neue Pest ist nicht die erste aufgebauschte Geschichte und wird nicht die letzte sein. Ja, es gibt Viren und Mutationen, es gibt Verstorbene an Atemwegserkrankungen wie bei jeder Grippewelle zuvor auch, das Klima wandelt sich, ein paar unverbesserliche Nazis und Irre laufen herum, und hin und wieder werden auch Frauen, Schwule oder Fremde beschimpft. Diese Beobachtungen haben nichts mit dem zu tun, was uns die Propaganda an Klimawahn, Gender-Gaga oder der täglichen Dosis Rassismuspopismus zumutet, allesamt unverhältnismäßig aufgeblasene Popanze, um immer nur noch hemmungsloser umzuerziehen, umzuverteilen und abzukassieren. Die menschengemachte „Pandemie“ ist insofern nur ein neuer Höhepunkt in einer langen Entwicklung hinein ins politisch Wahnhafte. Und zuletzt ins Diktatorische.

Am 14. März werden die Landtage in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg neu gewählt. Wie es der Zufall will, werden beide Länder bislang durch die etwas selteneren Kombinationen Rot-Gelb-Grün und Grün-Schwarz regiert. Deren Politik ist – wie die im Bund und in jedem anderen Bundesland – deckungsgleich in allen wesentlichen Fragen. Es spielt genau gar keine Rolle, wer von den Grünen, Schwarzen, Roten oder Gelben mit wem regiert. Die Simulation von öffentlichem Streit über Nichtigkeiten untereinander – zuletzt zwischen Söder und Scholz – wirkt deshalb auch immer absurder. Alle sind längst Teil ein und desselben Machtapparats – in der DDR nannte man die verschiedenen Organe „Transmissionsriemen“. Die Presse gehörte dazu. Insofern ist es auch falsch, von „Medienversagen“ während der Corona-Krise zu sprechen. Im Gegenteil, die „Journalisten“ im Neuen Deutschland funktionieren als Verkündungslakaien prächtig. Ob sie dabei morgens noch in den Spiegel schauen können, soll nicht unsere Sorge sein.

Wer es immer noch nicht glauben mag, wie weit wir auf dem Weg zur oder bereits in der Diktatur längst sind, der mache einmal den kleinen „AfD-Test“. In einer Demokratie sollte es selbstverständlich sein, sich unbescholten für eine zugelassene oppositionelle Partei zur Wahl zu stellen, zum Beispiel als Kandidat bei einer Kommunalwahl. Wenn unser Mitspieler dann eines morgens die Schmierereien auf der Garage wegwischt und sein ausgebranntes Auto der Versicherung meldet, die Zeitung aufschlägt, um zu lesen, dass er nun ein Unberührbarer und Unmensch ist, die Post öffnet mit der Distanzierung ehemaliger Freunde oder der angstgetriebenen Kündigung seines Arbeitgebers, dann weiß er, dass er im Neuen Deutschland zuhause ist und eben längst nicht mehr in der Demokratie, die dieses Land vor Jahrzehnten einmal war. Vermutlich muss er sich dafür nicht mal mehr zur Wahl aufstellen lassen, das Klicken eines Likes unter einem AfD-Posting bei Twitter tut’s auch …

Umfragen bestätigen, dass 80 Prozent der Deutschen große Angst davor haben, die eigene Meinung zu vertreten. Ein Trost ist der Humor, der in jeder Diktatur als Verteidigungsmittel der Schwachen aufblüht. Unvergessen der Witz im real existierenden Sozialismus hinter dem Eisernen Vorhang. Längst sind auch unsere Nachrichten ja nur noch skurril. Ein wenig Sarkasmus obenauf wollen wir uns auch in dieser Ausgabe gönnen. Ja, es fühlt sich an wie Diktatur. Nein, es ist Diktatur für und gegen alle, die sich eine abweichende Meinung noch erlauben möchten. Die anderen, die ewigen Mitläufer, haben auch den roten oder braunen Spuk, also die historisch erste und zweite Welle von Diktaturen, niemals wirklich als diktatorisch in ihrem Alltag empfunden. Gegen die größte und einzige Oppositionspartei in Deutschland agiert nun der Geheimdienst im Auftrag des großen Bruders. Noch nicht gleichgeschaltete Internetangebote werden seit Monaten von willfährigen Diensten gelöscht. Zuletzt erhielten einige alternative Medien erstmals Drohbriefe von Landesmedienanstalten infolge eines neu geschaffenen Mediensondergesetzes. Und das, so viel kündigte eine der daran Beteiligten in der „FAZ“ schon einmal an, könne „nur der Anfang“ sein, die Presse-Sondermaßnahmen müssten nach und nach verschärft werden.

Was wir nicht wissen? Offen bleibt die Frage, ob die diktatorische Machtergreifung gelingt. Geschichte ist nicht vorherbestimmt, keine Entwicklung ist zwangsläufig. Der Widerstand wächst mit dem Druck. Und so viel Verbreitungsmöglichkeiten für Oppositionelle gab es nie zuvor. Unsere Chancen stehen also gar nicht so schlecht in diesem Kampf, in dem der Einsatz durch den Zivilisationsbruch der Herrscherkaste immer höher getrieben wird, so dass sich leider nichts mehr in allseitigem Wohlgefallen auflösen lassen wird.

Die Sollbruchstelle könnte die Impfung sein. Auch hier verweigert die Propagandapresse jede Frage nach Zweck und Verstand. Nicht für jeden macht eine Grippe-Impfung Sinn. Aber die Massenimpfung auch aller Nichtrisikogruppen soll durchgedrückt werden. Wenn erst die Mehrheit geimpft ist, so die Überlegung, wenn alle anderen mit ständig wiederholten Tests drangsaliert werden, dann kann man bald gegen die letzten Unwilligen auch deren Spritze durchsetzen, während den brav Gehorchenden bereits ein neuer grüner Passierschein präsentiert wird, mit dem ein paar alte Freiheiten gnädig gewährt werden – demnächst allerdings nur noch denen, die sich auch auf allen anderen Gebieten willfährig fügen. Australien lässt grüßen, wo nicht nur Quarantäneverweigerer verhaftet werden, sondern auch Gedankenverbrecher, die zu Demonstrationen aufrufen. Bald wäre das Social-Credit-Point-System made in China auch bei uns installiert. Schöne neue Welt. Neigt sich die Zeit der Meinungsfreiheit also überall dem Ende zu?

Nicht unbedingt. Die spannende Frage bleibt, ob am Wall gegen die medizinisch höchst zweifelhafte Menschenmassenimpfung die dritte Welle der Diktatur bricht. Entscheidend wird sein, wie hoch die Zahlen derer sind, die sich mit allen Mitteln gegen den staatlichen Angriff auf ihren eigenen Körper wehren. Werden es drei Prozent „Impfverweigerer“ sein? Oder eher 30? Die andere Seite ist – noch – schwächer, als viele glauben, denn sie besteht neben den wenigen Tausend Tätern in Medien, Politik und Verwaltung sowie ein paar unverbesserlichen, hochideologisierten Freaks fast nur aus jenen Mitläufern, die es immer gab und immer geben wird. Die drehen je nach Windrichtung auch mal wieder die Laufwege. 30 Prozent Widerstand, wenn es ans Eingemachte, an den eigenen Körper geht, reichen aus. Wir dürfen optimistisch sein.

Auch weil in anderen Teilen der Erde noch mehr Menschen die Freiheit lieben. Gerade höre ich, dass Texas alle staatlichen Corona-Maßnahmen inklusive jeder Maskenpflicht für beendet erklärt, weil, so die herzerfrischende Begründung, nicht die Politik per Zwang für alle, sondern jeder selbst für sich Verantwortung tragen solle. US-Präsident Biden, der alte weiße Mann mit der Doppelmaske, ist empört und spricht von texanischen „Neandertalern“. Nun, dann ist das also die neue Ehrenvokabel; Rechtspopulist war gestern. Wir Texaner und Neandertaler müssen uns gegen die orwellschen Mutanten verteidigen, jetzt, bevor es zu spät ist. Und so wünsche ich Ihnen, verehrte Leser, viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn mit diesem Heft. Bleiben Sie vernünftig und gutgelaunt im Umfeld eskalierender Hysterie und vor allem aus gutem Grunde bester Hoffnung! Jawoll: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Couleur! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 12. März erscheinenden April-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 211.