ef 210 Editorial

08. Februar 2021

Nie war so viel Regierungskritik hinter der Medienmauer

von André F. Lichtschlag

Erinnern Sie sich noch an „Das Leben der Anderen“, den DDR-Politthriller von Ausnahmeregisseur Florian Henckel von Donnersmarck? Der Schriftsteller Georg Dreyman (gespielt von Sebastian Koch) gerät in die Fänge der Stasi, weil er einen Bericht über die außergewöhnlich hohe Selbstmordrate der DDR verfasst und in den Westen schmuggeln lässt, wo sie der „Spiegel“ anonym abdruckt. Das Regime zürnt…

Nun sind wir seit bald einem Jahr gefangen in den Sondermaßnahmen und Sperrgebieten der Corona-Diktatur, die wir so nicht nennen dürfen, da sei das wie immer selbstverräterisch schwer treffende „Unwort des Jahres“ vor. Böse Zungen, nein Menschen mit besserem Einblick etwa in den Statistikabteilungen der Lebensversicherungen, raunen nun wieder von stark zugenommenen Suizidraten in Zeiten von Maskenzombies und Lockdownstillstand. Schließlich sind die ohnehin Depressiven und Anfälligen besonders betroffen vom tristen Alltag im „New Normal“. Aber niemand im Neuen Deutschland berichtet von diesem Todestrieb im Sozialismus.

Wer heute nach Selbstmordraten im Jahr 2020 googelt, der findet lediglich aus dem letzten Frühjahr kurz nach dem ersten Lockdown einige beruhigende Erfolgsmeldungen vor Stalingrad, Berichte davon, dass die jüngsten Zahlen gar nicht stiegen, sondern im Lockdown überraschend rückläufig seien. Danach beginnt die lange Nachrichtensperre. Wer schmuggelt diesmal die Opferzahlen heraus – die von der ersten Welle der unmittelbaren Opfer der Corona-Politik zeugen werden? Von der zweiten und dritten Welle der mittelbaren Folgen sozialistischer Wert- und Freudevernichtung oder den zerstörten Kinderseelen noch ganz zu schweigen.

Seitdem Staatsfunker und Mediensumpf zu Zeugen Coronas verzwergt sind – kein Tag ohne diese grotesken Messzahlen ohne jeden Zusammenhang, dem Ruf nach der Impfung (oder besser noch nach einem „nationalen Impfplan“, ha!) und vielen bunten Fotos mit Gesichtswindeln eigens für die deutschen Agenturen – leben wir nachrichtentechnisch bereits in Nordkorea. Zwischen den Zeilen eines Berichts über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden rutschte einem medienschaffend Werktätigen heraus, dass in Holland öffentlich die Maßnahmen und auch die Masken viel stärker diskutiert würden. Ach!?

Apropos zunehmende Proteste wie jüngst auch in Österreich. Überall zeichnet sich ab, was sich in Deutschland erst formieren muss: Der breite Widerstand wird in den Nachbarländern gespeist aus allen Richtungen, von Linksalternativen bis Rechtspopulisten, von Jungen und Alten, von autochthonen Christen und migrantischen Moslems, vereint gegen den Wahnsinn. Nie war so viel Regierungskritik hinter der Medienmauer. Und das, noch bevor das ökonomische Folgeleiden der Maßnahmen wirklich begonnen hat. Die Mauer muss weg!

Libertäre haben immer gewusst, dass die schlimmsten Räuber und Steuerbetrüger in den Amtsstuben sitzen und an den politischen Mikrophonen lügen; dies war ein gewissermaßen privilegierter Einblick in die Zusammenhänge für eine kleine Minderheit. Inzwischen aber werden Millionen Hinterfragende von links bis rechts als Leugner, also Lügner (was dasselbe ist, aber das traut man sich im Glashaus nicht zu sagen) oder gleich als „Nazis“ diffamiert, drangsaliert und kriminalisiert. Ganz so wie in der DDR 1.0. Und deshalb können auch immer mehr Menschen gar nicht anders, als im politmedialen Establishment selbst eine gemeingefährliche Verbrecherbande zu sehen. Ein brutaler Wettlauf hat eingesetzt, in dem es darum geht, wer wen zuerst unschädlich machen kann. Das ist die traurige Konsequenz jedes sozialistischen Totalitarismus, der einst damit begonnen hatte, dass die Meinung von Andersdenkenden keine Meinung sei, „sondern ein Verbrechen“ – diese letztlich mörderische Allmachtsphantasie der kommunistischen Antifa, die längst auch von der CDU exekutiert wird, war der Anfang, gegen den sich fast niemand wehren wollte. Mädchen aus Ostberlin…

Am Ende dürfen wir nur hoffen, dass die Rufe des Herbstes 1989 – „keine Gewalt“ – auch diesmal auf beiden Seiten erklingen mögen. Ob so viel christliches Fundament aber jetzt noch erhalten sein wird? Glaube, Liebe, Hoffnung. Auch Letztere gibt es, sie gibt es immer. Zuweilen ist sie versteckt in den Nachrichten, man muss sie bergen. So wollen wir es tun, etwa beim Schwerpunktthema dieses Heftes über „Big Tech vor dem Fall?“, bei dem ich Ihnen, verehrte Leser, wie immer viel Lesefreude und Erkenntnisgewinn und, ja, Hoffnung wünsche. Sie wissen ja: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Couleur! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 12. Februar erscheinenden März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 210.