Corona-Update Warum PCR-Tests nichts taugen

28. Januar 2021

Dennoch werden damit zahlreiche Freiheitseinschränkungen gerechtfertigt

von Klaus Peter Krause

Krankheiten bekommt man oder bekommt man nicht. Wer sie nicht bekommt, hat gute körperliche Abwehrkräfte oder/und einfach Glück. Wer sie bekommt, den können sie leicht, schwer oder auch tödlich treffen. Das war schon immer so und wird immer so bleiben. Die Menschen haben mithilfe der Medizin gelernt, damit umzugehen. Das gilt auch für jene Erkrankung, die Grippe oder Influenza heißt. Wie wir alle wissen, ist Grippe eine Infektionskrankheit, ausgelöst durch Influenzaviren. Ihre Symptome ähneln einer Erkältung, sind aber verbunden mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, und man fühlt sich schnell sehr krank, elend und schwach. Wer seine Grippe überstanden hat, ist gegen diese Grippe, gegen deren Grippevirus immun.

Ein ganz normaler Vorgang

Aber es gibt Hunderte von Grippeviren. Auch verändern sie sich ständig, sodass von Jahr zu Jahr ganz neue Virustypen entstehen können. Um eine Virusinfektion zu bekämpfen, bildet das Abwehrsystem des menschlichen Körpers Antikörper. Wie schnell, wie langsam oder ob man sich überhaupt erholt, hängt wesentlich davon ab, wie stark oder schwach das individuelle Immunsystem ist. Nicht anders ist es, wenn das Corona-Virus SARS-CoV-2 (Covid-19) zuschlägt. Dass dem nicht so sei, wird uns nur eingeredet. Dies feststellen, bedeutet nicht, die gesundheitliche Gefahr, die auch von Covid-19 ausgeht, zu verharmlosen. Jede Grippe ist gefährlich. Angst darf man vor jeder haben. Daher gibt es Schutzmaßnahmen, um die Grippe nicht zu bekommen oder zu überstehen, gefühlt schon ewig. So weit ist der Vorgang normal.

Nicht normal ist, wie und wozu Covid-19 benutzt und missbraucht wird

Nicht normal ist, wie und wozu ausgerechnet dieses eine Grippevirus, das Coronavirus, benutzt und missbraucht wird. Politische Führung, regierungsfromme Medien sowie füg- und folgsame Mitläufer in Wirtschaft und Gesellschaft lassen von der Corona-Panikmache nicht ab. Sie stellen die Corona-Gefahr völlig überzogen dar. Ihre Maßnahmen sind nicht evidenzbasiert, deren Folgen wesentlich gefährlicher und umfassender als das Virus selbst – diese sind aber ein Thema für sich.

Über 99 Prozent der an Corona-Erkrankten überstehen auch diese Grippe

Um es zu wiederholen: Bei wem der sogenannte PCR-Test positiv ausfällt, der ist nicht unbedingt auch infiziert. Wer infiziert ist, ist noch lange nicht auch infektiös, also ansteckend. Wer infiziert und infektiös ist, wird noch lange nicht krank. Wer coronakrank geworden ist, übersteht zu rund 99,1 bis 99,5 Prozent auch diese Grippe lebend und landet nur vergleichsweise selten, ebenfalls wie grippeüblich, im Sarg. In den meisten Ländern der Erde liegt die Letalität (Sterberate) von Covid-19 in der Allgemeinbevölkerung nach den neuesten immunologischen Studien bei insgesamt rund 0,1 bis 0,5 Prozent, was am ehesten mit den mittelstarken Grippepandemien von 1957 und 1968 vergleichbar ist (siehe Link am Ende des Artikels) – auch insofern ein ganz normales Geschehen.

Rund 90 Prozent jener in Deutschland, die als infiziert gelten, erkranken nicht

Als infiziert gelten von den rund 83 Millionen Einwohnern Deutschlands nur 1,1 Millionen (1,3 Prozent). Von den „Infizierten“ erkranken nur rund zehn Prozent (0,13 Prozent der Infizierten). Der Verlauf der Krankheit fällt sehr unterschiedlich aus (von leicht bis sehr schwer) und führt nur in den wenigsten Fällen zum Tod. Rund 90 Prozent der „Infizierten“ zeigen keine Symptome, erkranken also nicht. Ich verweise hierzu pauschal auf meine vorangegangenen Beiträge und die Quellenangaben dort (siehe Link am Ende des Artikels).

Die PCR-Tests sind für die Infektionsdiagnose weder vorgesehen noch geeignet

Nochmals zu den PCR-Tests: Mit diesen Tests werden die Infektionszahlen ermittelt. Diese Zahlen steigen deswegen, weil immer mehr Personen getestet werden. Klar, denn wer sucht, der findet. Dabei werden so gut wie nur solche Personen getestet, die gar keine Grippe-Symptome zeigen. Aber diese PCR-Tests sind für die Infektionsdiagnose überhaupt nicht vorgesehen und geeignet. Die Beipackzettel der PCR-Tests weisen regelmäßig darauf hin, dass der Test nur fürs Labor bestimmt ist, aber keinesfalls für die Diagnostik.

„Der PCR-Test zeigt nicht das Virus, kann keine Infektion nachweisen“

„Der PCR-Test zeigt nur die Nukleinsäuren an, nicht das Virus, er kann keine Infektion nachweisen. Der PCR-Test kann nicht nachweisen, ob das Virus replikationsfähig ist, sich in dem Wirt tatsächlich vermehrt und ob der Mensch damit ursächlich krank wird. Wenn beim PCR-Test auf der Oberfläche des Abstrichs diese Virus-RNA ist, heißt das noch nicht, dass es in den Zellen drin ist und ob eine intakte vermehrungsfähige Viruslast vorhanden ist.“ (Prof. Dr. rer. hum. biol. Ulrike Kämmerer, siehe Link am Ende des Artikels).

Der Missbrauch der PCR-Tests durch Politik und Medien

Oder anders formuliert: Man weiß bei positivem Test nicht, ob tatsächlich Viren, ein Virus oder Fragmente davon gefunden wurden. Das bedeutet: Der Test sagt nichts über die Viruslast aus, im Gegenteil, er ist so empfindlich, dass er Patienten als Corona-positiv identifiziert, die gar nicht infiziert sind. Das Robert Koch-Institut (RKI) nennt positiv getestete Patienten gleichwohl „infiziert“, die Medien machen daraus „erkrankt“. Die Zahl der positiven PCR-Tests kann allenfalls als ein Frühindikator von vielen gelten, er wird aber von Politik und Medien als einzig wichtiger Gradmesser für alles missbraucht.

Das vernichtende Urteil von 22 Gutachtern über den PCR-Test: unbrauchbar

Inzwischen habe auch 22 angesehene internationale Wissenschaftler die „Corman-Studie“, die unter dem maßgeblichen Mitwirken des Angstschürers und Regierungsberaters Professor Dr. Christian Drosten vom RKI zustande gekommen ist, unter die Lupe genommen. Diese Studie war entscheidend dafür, dass die heute gängigen SARS-CoV-2-PCR-Tests durchgesetzt worden sind. Die Gutachter fällen ein geradezu vernichtendes Urteil. Danach enthält die Corman- beziehungsweise Drosten-Studie zehn schwerwiegende wissenschaftliche Fehler. Das Fazit des Gutachtens: „In Anbetracht unserer erneuten Prüfung des im Corman-Drosten-Papier beschriebenen Testprotokolls zur Identifizierung von SARS-CoV-2 haben wir Fehler und inhärente Irrtümer festgestellt, die den SARS-CoV-2-PCR-Test unbrauchbar machen.“ Am 27. November 2020 haben sie beim „Journal Eurosurveillance“ beantragt, die dort veröffentlichte Studie zurückzuziehen. (Quelle und Original der Studie am Ende des Artikels). An Drostens Lippen hängen Bundesregierung und Mainstream-Medien nach wie vor.

Gleichwohl wird der Schwindel-Test für die massiven staatlichen Freiheitseingriffe benutzt

Trotzdem – sobald der Test „positiv“ ausfällt, gilt der Getestete als infiziert und geht in die Statistik als Infektionsfall ein. Die auf diese Weise steigenden „Fallzahlen“ dienen den massiven staatlichen Freiheitsbeschränkungen als Grundlage und den regierungsfrommen Medien als willkommen für die Berichterstattung der Angstmache. Wer hohe Fallzahlen braucht, hat mit dem PCR-Test das geeignete Instrument. So wird denn wie verrückt getestet, statt abzuwarten, bis die Krankheit bei einem Menschen wirklich ausgebrochen ist. Mit den Tests wird herbeigeschwindelt, was nicht besteht und was trotzdem für die massiven Eingriffe benutzt wird. Eine Frage nebenbei: Warum wird immer nur die Zahl der positiven Testergebnisse veröffentlicht, nicht aber die der negativen?

Die herbeigetesteten Neu-Infektionsfälle und das Starren auf die „Sieben-Tage-Inzidenz"

Und dann das Starren auf die Inzidenzwerte aufgrund der herbeigetesteten Infektionsfälle. Die Inzidenz bedeutet, wie häufig neue Infektionen beziehungsweise Erkrankungen über einen bestimmten Zeitraum auftreten, auch Neuinfektionsrate genannt. In Deutschland starrt alles auf die „Sieben-Tage-Inzidenz" der registrierten Neuinfektionen. Sie zeigt an, bei wie vielen von jeweils 100.000 Menschen ein PCR- oder Antigen-Test in den jeweils letzten sieben Tagen zu einem positiven Ergebnis geführt hat, sodass sie nun als infiziert gelten. Überschreitet diese Inzidenzzahl, also diese „Neuinfektionsrate“, einen festgelegten Wert, setzt die politische Führung Maßnahmen in Kraft, von denen sie glaubt, dass sie vor Ansteckung und Ausbreitung schützen.

Freiheitsbeschränkungen schon bei nur 0,05 Prozent „Infizierten“ je 100.000 Einwohnern

In den meisten Bundesländern ist die Inzidenz auf 50 je 100.000 Einwohnern festgelegt worden, also auf nur 0,05 Prozent dieser Einwohnerzahl. Sind in den letzten sieben Tagen 0,05 Prozent und mehr solcher „Neuinfektionen“ registriert worden, werden die Bürger mit Freiheitsbeschränkungen traktiert. Bei allen bisherigen Grippewellen ist vernünftigerweise nichts dergleichen geschehen. Man fragt sich auch, wo eigentlich die sonst üblichen Grippeviren geblieben sind. Ausgestorben können sie nicht sein. Sind also nun sie alle zum Coronavirus ernannt worden oder von sich aus dahin mutiert?

Wieso eigentlich der Inzidenzwert von 50?

Woher eigentlich kommt der Schwellenwert von 50? An sich ist er erfunden und mehr oder minder willkürlich. Festgelegt wurde er im Mai 2020. Bei diesem Wert, so glauben die Gesundheitsämter, müssten sie aufhören, jede Infektion nachvollziehen und die Vorinfizierten rückverfolgen zu können. Sobald diese Zahl überschritten sei, müsse man etwas tun. Aber wo ist der Beleg dafür? Und könnten es nicht doch auch 30 und 40 Infizierte je 100.000 sein? Bei allen vorangegangenen Grippeausbrüchen hat die Rückverfolgung gar keine Rolle gespielt. Die Belastung mit Grippekranken in früheren Jahren war vergleichsweise etwa ebenso hoch wie jetzt das, was unter Covid-19 abläuft. Die andere Begründung für den 50er-Wert stellt auf die Kapazität an Intensivbehandlungsbetten in den Krankenhäusern ab. Die absolute Zahl der Neuinfektionen müsse klein genug sein, um diese Kapazitäten nicht zu überlasten. Aber dieser Indikator wird aus dem ärztlichen Lager längst als zu starr kritisiert. Weiteres über die Inzidenzwerte finden Sie im Link am Ende des Artikels.

Der Virologe Streeck warnt eindringlich, politische Entscheidungen von großer Tragweite von diesem Inzidenzwert abhängig zu machen

Der Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck vermisst eine sinnvolle Zielmarke: „Auf welchen Wert sollen die Infektionen gedrückt werden, wie viele Neuinfektionen bedeuten eine Überlastung des Gesund­heitssystems? Das bisherige Ziel, 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, wurde beschlossen, damit die Gesundheitsämter Kontaktketten nachvollziehen können. Es orientiert sich also daran, was die Gesundheitsämter im Schnitt leisten können, nicht an einer wissenschaftlich basierten Erkenntnis. Schon bei ihrer Festlegung war diese Zahl eher symbolisch, da die Kontaktnachverfolgung an einigen Orten gescheitert ist und Ämter an anderen Orten mit wesentlich mehr Ansteckungen zurechtkamen. Darüber hinaus kann ich nur eindringlich davor warnen, sich bei politischen Entscheidungen von einer solchen Tragweite nach einem Wert zu richten, der über die beschriebene Tatsache hinaus nicht zuverlässig ermittelt wird. Die Anzahl der Neuinfektionen hängt vom Testverhalten, von Ferien und Ähnlichem ab, sie schwankt daher enorm.“ („FAZ“ vom 23. Januar 2021, Seite 9).

Streeck: Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzwert sind nicht mehr ausschlaggebend

Kurz darauf in einem anderen Interview sagte Streeck, der Inzidenzwert vermittle „inzwischen ein völlig falsches Bild, da wir die Teststrategie ständig verändert haben. Bei den Zahlen der Neuinfektionen sehen wir, dass diese eigentlich nicht mehr ausschlaggebend sind, sondern wir vielmehr die Auslastung der Intensivstationen im Fokus haben“. Neben dem Inzidenzwert sei auch die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen wenig aussagekräftig. „Am 3. November ist die Teststrategie angepasst worden – seitdem werden nur noch symptomatische Fälle getestet, die auch Kontakt zu Infizierten hatten.“ Zudem verzerrten auch die Antigentests das Bild, denn sie würden nicht erfasst. Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen sollten daher für politische Entscheidungen nicht dienen. „Derzeit wissen wir nicht, wer sich wo und wie überhaupt ansteckt, warum es überhaupt noch Infektionen gibt, wir tappen einfach im Dunkeln“ (Quelle am Ende des Artikels).

„Die Konsequenzen gravierender politischer Fehlentscheidungen werden offenbar“

In der Endfassung ihres Thesenpapiers vom 10. Januar 2021 kritisiert eine neunköpfige Autorengruppe aus unterschiedlichen Disziplinen: „Die SARS-CoV-2/Covid-Epidemie hat sich, zumindest in Deutschland, zu einer handfesten Krise ausgewachsen, die Konsequenzen gravierender politischer Fehlentscheidungen werden offenbar. Obwohl von Anfang an klar erkennbar war, dass es sich um eine ‚Epidemie der Alten‘ handelt, und man alle Zeit gehabt hätte, sich mit gut zugeschnittenen Präventionsprogrammen auf Herbst und Winter vorzubereiten (und die Intensivkapazitäten zu sichern), ist nichts geschehen – außer einer sich perpetuierenden Aneinanderreihung von Lockdowns. Die Sterblichkeit der über 70-Jährigen liegt Ende 2020 bei über 88 Prozent der Covid-19-bedingten Gesamtsterblichkeit (genau bei 31.402 Todesfällen in dieser Altersgruppe von insgesamt 35.452), und die Verantwortlichkeit hierfür liegt nicht in der Biologie eines Erregers begründet, sondern in der Verantwortung der politisch Handelnden.“ Das gesamte Thesenpapier findet sich am Ende des Artikels.

Hans-Georg Maaßen vor der WerteUnion NRW mit einem Bündel von vier Fragen

In einem Video der „WerteUnion NRW“ vom 19. Dezember 2020 hat sich auch Dr. Hans-Georg Maaßen, der vormalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, zu den Anti-Corona-Maßnahmen geäußert. Weil er nicht parteipolitisch motiviert gegen die AfD vorgehen wollte, ist er aus dem Amt bekanntlich entfernt worden. Er habe die Verfassung zu schützen, hatte er wissen lassen, nicht aber die Regierungsparteien vor politischer Konkurrenz. In dem Video stellt er Fragen, die bis heute nicht beantwortet sind:

„Erstens: Warum ist die Virus-Gefahr so groß, wenn es im gesamten Jahr keine Übersterblichkeit im Vergleich zum Grippejahr 2018 gibt? Warum wird nicht zwischen Todesfällen mit und an Corona unterschieden, warum wird mit Inzidenzen und der Zahl infizierter Personen Politik gemacht – Zahlen, die einen geringen Aussagewert haben – und nicht mit der Zahl der Todesfälle und der Schwerkranken?

Zweitens: Warum hat in der ganzen Zeit keine Untersuchung der Neben- und Folgewirkungen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen stattgefunden? Wie hoch ist die Zahl der durch die Maßnahmen psychisch Erkrankten, der mangels Behandlung Verstorbenen per Selbsttötungen? Was sind die Auswirkungen der politischen Maßnahmen auf die Volkswirtschaft und unsere Währung? Warum hat keine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattgefunden? Viele Menschen befürchten, dass die von der Politik verordnete Medizin gefährlicher ist als die Viruserkrankung.

Und drittens: Warum hat man sich nur auf wenige Einzelpersonen als Berater verlassen und kein Beratergremium mit Sachverständigen aus unterschiedlichen Disziplinen und aus der Wirtschaft zusammengestellt?

Und viertens: Warum werden Kritiker der Maßnahmen politisch diskreditiert und in die Nähe von Verrückten gestellt? Warum lässt die Politik zu, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk an derartigen Kampagnen beteiligt?“

Mehr Angst vor den politischen Entscheidungen als vor dem Virus

Maaßens dazu abschließende Bemerkung: „Weil diese Maßnahmen nicht beantwortet werden und dies auch nicht medial und öffentlich thematisiert wird, machen sich viele Menschen in Deutschland Gedanken und zweifeln an der Politik. Ich kann es auch verstehen, dass heute sehr viele Bürger mehr Angst vor den Entscheidungen der Politik haben als vor dem Virus.“ (Das Video finden Sie am Ende des Artikels und die zitierte Stelle von Minute 23:45 an bis Minute 25:58.)

Die Reaktion eines empörten Bürgers

Auf das oben erwähnte Thesenpapier vom 10. Januar und dessen Zusammenfassung reagierte ein empörter Bürger namens Bernhard Freiling am 17. Januar so: „Wer diese Zusammenfassung liest, kommt meines Erachtens nicht umhin, unseren ‚Regierenden‘ völlige Ahnungslosigkeit, Panikmache und Unfähigkeit oder einen ausgesprochen bösen und niederträchtigen Willen zu attestieren. 88 Prozent aller ‚Corona-Opfer‘ in Deutschland waren über 70 Jahre alt. Was mich zu dem Schluss kommen lässt: Die starben nicht an Corona, sondern an Altersschwäche und daher allenfalls mit Corona. Wenn ich von rund 40.000 ‚Corona-Toten‘ ausgehe (und alles in mir sträubt sich dagegen, dies nicht als Fake-Zahl anzusehen), hiervon 88 Prozent an Altersschwäche Verstorbene abziehe, verbleiben über den dicken Daumen noch rund 5.000 Menschen, die möglicherweise vorzeitig und an oder mit Corona verstarben. In zwölf Monaten. Wegen 5.000 Menschen, so sehr ich denen auch ein längeres Leben, wie den vorzeitig verstorbenen Greisen natürlich auch, gegönnt hätte: Wegen dieser Zahl wird ein Land vor die Wand gefahren? Wird 83 Millionen Menschen ein Stofflappen ins Gesicht gebunden und ihnen Wahnsinnsbußgelder abgenommen, wenn sie sich weigern? Werden Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit getrieben und Hunderttausende von Existenzen zerstört? Wegen dieser 5.000 Menschen, die innerhalb des letzten Jahres verstarben, sollen sich 83 Millionen impfen lassen? Wenn der Impfstoff zu 99,9 Prozent ‚sicher‘ ist, was ein Wahnsinnserfolg wäre, dann muss mit 0,1 Prozent Opfern von 83 Millionen, das sind rund 80.000 gerechnet werden. Mir scheint das Gegengift erheblich gefährlicher als das, was es bekämpfen soll …“

Eine Studie aus der Uni-Klinik Innsbruck: Impfwillige zuerst auf Antikörper testen

Abschließend noch der Hinweis auf eine Studie aus der Universitätsklinik Innsbruck. Danach sind von einer Corona-Erkrankung Genesene mit einer stabilen Langzeitimmunität ausgerüstet. Nach Angaben von Studienleiter Florian Deisenhammer immunisiert die durchgemachte Erkrankung „viel wirksamer als eine Impfung“. Außerdem hält er es für sinnvoll, die Impfwilligen zunächst darauf zu testen, ob bei ihnen bereits Antikörper vorhanden sind. Der österreichischen Regierung hält er vor, dass dies nicht geschehe. Sie initiiere auch keine Untersuchungen, wie weit die Coronavirus-Antikörper in der Bevölkerung schon verbreitet seien. Denn alle Österreicher mit Antikörpern könnten vom Freitesten und geplanten Impfen befreit werden. Dadurch könne das Land beim Impfen viel Geld und Kapazitäten sparen. Auch ließen sich Personen mit Antikörpern laut Studie gezielt dort einsetzen, wo das Corona-Risiko hoch sei, weil keine Gefahr einer zweiten Ansteckung bestehe, auch nicht für Corona-Mutationen. (siehe Link am Ende des Artikels).

Wie Deutschland jetzt verfahren sollte

Als Handlungsempfehlung lässt sich aus der Studie ableiten: An die Stelle von PCR-Tests sollten Antikörper-Tests treten, jedenfalls grundsätzlich. So müsste auch Deutschland verfahren. Die PCR-Tests als Diagnosemittel sind als zu fragwürdig aufzugeben. Damit entfallen auch die daraus abgeleiteten „Neuinfektionen“ und die Inzidenzwerte, die politisch und medial künstliche Aufregung ermöglichen. Es genügt, die Zahl jener zu erfassen, die an Corona wirklich ernsthaft und gefährlich erkrankt sind. Also nicht anders, wie es in allen früheren Grippezeiten geschehen ist.

Fakten zu Covid-19

Klaus Peter Krause – Beiträge zu Corona

Carina Rehberg – „Corona: PRC-Test alles andere als zuverlässig“

Boris Reitschuster – „Wissenschaftler: PCR-Test unbrauchbar“

Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020

„Covid-19-Inzidenz: Worüber reden wir hier eigentlich?“

„Fuldaer Zeitung“ – „Virologe Hendrik Streeck: Corona-Inzidenz vermittelt ‚völlig falsches Bild‘“

Thesenpapier 7 – Die Pandemie durch SARS-CoV-2/CoViD-19

WerteUnion NRW Digital – Zu den Fragen der Zeit

„Kein Ausweg aus der Krise mit PCR-Tests – Innsbrucker Forscher weisen die Lösung“

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.