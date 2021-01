Das Elektroauto Ein schönes Spielzeug für Reiche – als Drittwagen

19. Januar 2021

Eine Zunahme der E-Mobilität wäre nicht zuletzt eine Gefahr für die Versorgungssicherheit

von Klaus Peter Krause

Die Autofahrer in Deutschland sollen auf elektrisch getriebene Batterieautos umsteigen. Viele machen das schon, allein 2020 haben sie fast 300.000 gekauft. Ihnen wird eingeredet, damit würden sie das Klima vorm Erwärmen retten helfen. Das geht zwar nicht und ist daher, wie lange schon belegt, Betrug. Auch hat die Expertenkommission „Forschung und Innovation“ (EFI) das Vorhaben bereits 2010 deutlich genug kritisiert. Außerdem belegt eine Ifo-Studie von 2019, dass beim aktuellen Energiemix Deutschlands und mit dem Energieaufwand bei der Batterieproduktion der CO2-Ausstoß von Elektroautos im günstigsten Fall knapp über dem eines Dieselmotors liegt, ansonsten aber weit darüber (siehe Link am Ende des Artikels).

Don’t confuse me with facts

Aber die politische Führung und die Altparteien interessiert dergleichen nicht. Don’t confuse me with facts. Soll also gehen, was nicht geht, wird es gehend gemacht, nämlich hoch subventioniert. Folglich haben sich auch Unternehmen gefunden, die solche Autos bauen, und Menschen, die solche Autos kaufen. Sie sind, wie üblich, verführbar. Vergessen ist, dass die EU 2017 alle Staubsauger mit mehr als 900 Watt verboten hat, um Strom zu sparen, aber jetzt sollen wir alle mit Elektroautos fahren.

Der anfängliche Reiz

Für Autofahrer hat der Antrieb mit elektrischem Strom beim ersten Gedanken seinen Reiz: keine Abgase und statt zur Sprittankstelle zu fahren, schiebt man das Ladekabel seines Autos abends in die Steckdose der heimischen Garage, und morgens ist es wieder fahrbereit. Allerdings nicht über lange Strecken und auf unabsehbar lange Zeit; es hapert an der Speicherkraft der Batterien.

Was ist, wenn das staatliche Subventionieren aufhört?

Und wie soll das gehen, wenn wirklich sämtliche Bürger Batterieautos fahren würden, was die Klimaschutz- und Energiewende-Politik will, und alle über Nacht ihr Gefährt wieder aufladen müssten? Die wenigsten Autofahrer haben dafür eine Garage, die meisten parken ihre Autos nachts auf den Straßen. Dann würden dort für jedes Auto Millionen von Ladesäulen benötigt – oder tagsüber auf den Firmenparkplätzen der Arbeitgeber für Menschen, die beruflich auf das Auto angewiesen sind. Ganz zu schweigen davon, was geschähe, wenn das Subventionieren aufhört, weil sich der Staat das nicht dauerhaft leisten kann. Würden die Batterieautos dann wirklich zum Selbstläufer?

Die schweren Nachteile

Tiefe Zweifel drängen sich geradezu auf. Die Anschaffungskosten sind zu hoch. Die Batterie ist zu schwer, zu groß und zu teuer. Der größte Akku des ID 3 von VW für 77 kWh zum Beispiel wiegt über 400 Kilogramm. Durch dessen Gewicht braucht das Elektroauto beim Anfahren und Beschleunigen 25 Prozent mehr Energie als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Allein der Akku kostet rund 23.000 Euro und ungefähr die Hälfte des ganzen Autopreises. Die Ladezeit dauert je nach Steckdose sieben oder 22 Stunden. Die Steckdose kostet über 1.000 Euro. Wenn in einem Gebiet jeder Haushalt sein Auto laden möchte, wird der Ladestrom knapp. Je mehr Menschen auf Elektroautos umsteigen, umso schwieriger lässt sich die dafür nötige Ladeleistung bereitstellen. Der Ladestrom ist teurer als angepriesen. Das häufige und schnelle Laden mindert die Akku-Lebensdauer. Das alles sind überaus schwere Nachteile. Näheres und Weiteres dazu findet sich in einer Information des gemeinnützigen Vereins NAEB-Stromverbraucherschutz in einem Link am Ende des Artikels. Der Autor ist Prof. Dr. Ing. Hans-Günter Appel.

Als Drittwagen ein schönes Spielzeug für reiche Menschen

Das Fazit von Appel lautet: Attraktiv ist das Batterieauto nur auf den ersten Blick – kein Schalten, kein störendes Motorgeräusch, ein hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen. Dann sein Schlussurteil: „Das Elektroauto ist ein schönes Spielzeug für reiche Menschen. Sie kaufen ihrer Frau ein E-Auto als Drittwagen für den Stadtverkehr, damit sie in ihrer Vorstadtvilla ein reines Klimagewissen haben. Alltagstauglich, preiswert und umweltschonend ist das Auto nicht. Da helfen auch keine staatlichen Zuschüsse und Privilegien.“

Das Bundeswirtschaftsministerium plant für Elektroautos Zwangsladepausen

Diesen Spielzeug-Verwöhnten wird es dann sicher auch nichts ausmachen, wenn Gesetz werden wird, was schon Entwurf ist. Danach soll eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes Stromanbietern die Möglichkeit einräumen, große Verbraucher wie Elektroautos und Wärmepumpen zeitweise ferngesteuert vom Stromnetz zu nehmen, wenn plötzliche, aber absehbare Frequenzstörungen zum dann unvermeidlich drohenden flächendeckenden Netzzusammenbruch führen, kurz gerne Blackout genannt. Es ist ein Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (siehe Link am Ende des Artikels). Weil immer mehr unstetiger und daher Zufallsstrom aus Wind und Sonnenschein interventionistisch mit Vorrang ins Netz gedrückt werden muss, ist ein solcher Zusammenbruch alles andere als abwegig. Erst jüngst, am 8. Januar, sind Deutschland und weite Teile Europas durch bloßes Glück einer solchen Katastrophe entgangen (siehe Link am Ende des Artikels). Diese Gefahr besteht mit dem Zufallsstrom ständig, sie ist ihm immanent und hat mit seinem subventionierten, ständig weiteren Ausbau zugenommen. Vor der „Energiewende“ gab es diese Gefahr mit den herkömmlichen Kraftwerken (Kohle, Kernkraft) nicht. Die Stromversorgung war stets sicher. Und halb so teuer.

