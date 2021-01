Wahlbetrug? Trump beliebter als Obama!

17. Januar 2021

Amerika steht ohnedies vor einem bösen Erwachen

von Martin Lichtmesz

Bildquelle: Fox News / Youtube Fragte weiter, als sein Sender gegen Trump umschwenkte: Tucker Carlson auf Fox News

Die US-Präsidentschaftswahl ist vorbei, aber der Kampf um die Legitimität ihres Ergebnisses zieht sich beim Verfassen dieser Zeilen bereits einen Monat hin. Bedingt durch den Redaktionsschluss kann auch dieser Artikel nur mit einem „Cliffhanger“ enden. Sehen wir uns an, was bisher geschah: Wie von Freund und Feind erwartet, hat sich Donald Trump bislang geweigert, den Wahlsieg seines Herausforderers Joe Biden zu akzeptieren. Die westliche Presse feiert seinen Thronsturz einstimmig wie einen gelungenen Exorzismus und behandelt „President-elect“ Biden bereits jetzt als nicht nur gewählten, sondern schon amtierenden Präsidenten, obwohl er seinen Posten nicht vor dem 21. Januar 2021 antreten wird. Die Wahrnehmungssteuerung läuft auf Hochtouren: Während Trump langsam ausgeblendet wird, wird Biden immer strahlender in den Mittelpunkt gerückt: „Amerika ist wieder da“, twitterte dieser, und mit ihm die alten Kriegsfalken, Interventionisten und politischen Globalisten, die Trumps „America First“ für immer begraben wollen.

Biden verspricht nun der überreizten Nation Versöhnung und Einheit, ruft gar nach dem Ende der Dämonisierung des politischen Gegners. Wer mitverfolgt hat, mit welchen Mitteln die Demokraten vier Jahre lang ihren Kampf gegen Trump und seine Basis geführt haben, wird diesen Aufruf als ausgesprochen heuchlerisch erkennen. Auf der Seite der Sieger träumt man eher von Rache, Abrechnung und Säuberung, wie es nach Bürgerkriegen üblich ist. „Suck it up! Ihr müsst es schlucken und euch zusammenreißen!“, rief die Hollywood-Linke Whoopi Goldberg der Verliererseite zu: „Genauso, wie wir es damals geschluckt haben“ – was angesichts des seit 2016 andauernden, tagtäglichen Gejammers der Demokraten über den „neuen Hitler“ Trump auch wieder ziemlich heuchlerisch klingt. Einige Tage lang geisterte das von namhaften Demokraten beworbene „Trump Accountability Project“ durchs Netz, das schwarze Listen für Trump-Unterstützer vorsah, um sie beruflich zu sabotieren, sozial zu isolieren und ihres öffentlichen Ansehens zu berauben. Den Betreibern muss allerdings rasch gedämmert sein, dass dies Bidens Angebot einer Generalamnestie in ein schlechtes Licht setzt, und so wurde das Projekt einstweilen zurückgezogen.

Nun kommen die beiden bereits vor der Wahl lancierten Narrative zum Einsatz und kollidieren miteinander: Trump hatte wiederholt davor gewarnt, dass die von den Demokraten emsig beworbene Briefwahl hoch anfällig für Betrug sei und er im Verdachtsfall einer Wahlmanipulation zu seinen Ungunsten das Wahlergebnis anfechten werde. Die Gegenseite antwortete mit einem Gegennarrativ: Trump wolle sich mit diesen unfundierten, infamen Unterstellungen lediglich präventiv gegen eine Niederlage absichern, um vor seinen Anhängern das Gesicht zu wahren. Beide Geschichten wurden Monate im Voraus in die Köpfe der Wähler gepflanzt, um sie im entscheidenden Moment wie auf Knopfdruck abzurufen. Die Propagandaoffensive der Trump-Gegner wurde wie üblich kritiklos von den deutschen Medien übernommen. Tenor: Indem Trump ohne jegliche Grundlage die Sicherheit und Legitimität des Wahlprozesses anzweifelt, zeigt er sich erneut als Feind und Verächter „der Demokratie“, die er böswillig verleumdet, um sie zu unterminieren. „Experten“, so wurde allerorten kolportiert, wüssten genauestens Bescheid, dass Wahlbetrug völlig ausgeschlossen oder extremst unwahrscheinlich sei. Diese Behauptung kam wohlgemerkt nach jahrelangen hartnäckigen Versuchen der Trump-Gegner, das Wahlergebnis von 2016 ohne jeglichen Beweis als das Werk russischer Hacker hinzustellen.

Es kommt nun wie so oft im Leben erstens anders und zweitens als man denkt. Keines der Szenarien des sogenannten „Transition Integrity Project“, das von einer Koalition aus hochrangigen Demokraten und Trump-feindlichen Neokonservativen unterstützt wurde, hat sich erfüllt. Vier verschiedene Wahlausgänge sah ein Dokument dieses „Projekts“ mit dem Titel „Preventing a Disrupted Presidential Election“ vor, das im August im Netz auftauchte. Am nächsten kam der Realität noch jenes Szenario, das von einem klaren Wahlsieg Bidens ausging: Biden gewinnt sowohl „popular vote“ als auch „electoral vote“, erhält also US-weit die meisten Stimmen und auch die nach Staaten gezählt meisten Wahlmänner. Trump beklagt massiven Wahlbetrug, zieht sich dann aber zunehmend und kleinlaut geworden aus dem Rampenlicht zurück. Er erkennt, dass er keine Handhabe hat, gegen dieses Ergebnis anzurennen. Er verlegt sein Team in sein Privatdomizil in Mar-a-Lago und versucht zu retten, was möglich ist, etwa, indem er präventiv Begnadigungen für die Mitglieder seines Kabinetts, Familienangehörige, politische Verbündete und so weiter vorbereitet, sollte es zu späteren Anklagen wegen krimineller Umtriebe kommen. Biden beginnt inzwischen Reden zu halten unter dem Motto: „Heilt das Land!“ Die Demokraten bereiten einen sauberen Übergang vor, schmieden Koalitionen und beginnen, polizeiliche Untersuchungen gegen Trumps korrupte Bande einzuleiten.

Nun scheint der tatsächliche Sieg Bidens zwar eindeutig zu sein, was absolute Stimmen und die Mehrzahl der Wahlmänner angeht, aber dennoch ist etwas Unerwartetes geschehen: Wie im Jahr 2016 lagen die vorab veröffentlichten Umfragen, die eine krachende Niederlage Trumps prophezeiten, signifikant daneben. Das mag Methode haben, denn auch Umfragen dieser Art sind Teil der Propaganda und Wählerbeeinflussung. 2016 wie 2020 suggerierten sie, dass Trump keine Chance habe. Und ob das nun ein Irrtum oder gezielte Demoralisierung war, sei dahingestellt. Falls Letzteres beabsichtigt war, so ist es gescheitert: Trump bekam rund elf Millionen mehr Stimmen als vor vier Jahren (nach dem letzten Stand waren es rund 73,9 Millionen), und er gewann überraschenderweise in allen nicht weißen Wählerschichten hinzu – laut einer Analyse der „New York Times“ bei Schwarzen, Hispanics und Asiaten jeweils plus vier Prozentpunkte, mit nur geringfügigen Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Nur in einer Gruppe hat Trump Stimmen verloren, ironischerweise unter weißen Männern mit minus fünf Prozentpunkten. Hier rächt sich, dass er zwar enorme Anstrengungen unternommen hat, nicht-weiße Stimmen zu gewinnen, aber seiner eigentlichen Zielgruppe, die im heutigen Amerika wohl am meisten rassistisch diskriminiert wird, keine explizite Unterstützung zugesagt und ihre Stimmen offenbar als selbstverständlich hingenommen hat. Das Erstaunliche an diesem Ergebnis ist aber Folgendes: Offenbar hatten vier Jahre mediale Hetze, negative Berichterstattung, Rassismusvorwürfe, Manipulation und Zensur der sozialen Medien keinen oder nur einen geringen Effekt auf das Wahlverhalten der Trump-Anhänger, er konnte im Gegenteil Millionen zusätzliche Wähler für seine Sache gewinnen und mobilisieren.

Es war beeindruckend, wie mächtig sich Trump vor allem in den letzten Wochen vor der Wahl ins Zeug gelegt hat: Eine Covid-Erkrankung schüttelte der 74-Jährige ab wie einen Schnupfen und nutzte sie auch noch für einen prahlerischen Propaganda-Stunt, als er wie ein Rockstar von Staat zu Staat tourte und riesige enthusiastische Menschenmengen begeisterte wie wohl kein Präsident der jüngeren amerikanischen Geschichte zuvor. Allerdings wurde wohl auch keiner mit einer derartigen Inbrunst gehasst und gefürchtet wie er, denn auch die Gegenseite konnte nie zuvor da gewesene Wählermassen mobilisieren. Angeblich hatte diese Wahl die höchste Wahlbeteiligung seit 1900 – und hier beginnt die Geschichte etwas seltsam zu werden.

Biden gewann nach dem derzeitigen Stand rund 80,2 Millionen Stimmen. Das sind nicht nur 14,5 Millionen mehr als Hillary Clinton, sondern ist in absoluten Zahlen die größte Stimmenzahl, die jemals ein Präsident in der amerikanischen Geschichte bekommen hat. Das wären sage und schreibe elf Millionen Stimmen mehr, als der überaus populäre und von den Medien als Post-Bush-Messias gefeierte Barack Obama im Jahr 2008 gewann. Und dies bedeutet auch, dass Trump mit seinen 73,9 Millionen die zweithöchste Stimmenzahl aller Zeiten eingefahren hat, mehr als Obama in den Jahren 2008 und 2012. Hier stellte sich bei manchem Beobachter eine erhebliche kognitive Dissonanz ein. Biden verfügt ganz offensichtlich nicht über eine vergleichbar enthusiastische Basis wie Trump oder Obama. Er wirkt neben dem amtierenden Präsidenten farblos, alt, uncharismatisch und gebrechlich. Aufnahmen von seinen Wahlkampfansprachen sind spärlich und unspektakulär, die Kamera zeigte selten das Publikum, und wenn doch, dann sah man höchstens eine Handvoll müder, sitzender Zuhörer und einen Teleprompter. Biden ist nicht einmal innerhalb seiner Partei besonders beliebt: Bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur schnitt er Anfang 2020 ziemlich schlecht ab und hatte Ende Februar nur 14 Delegierte auf seiner Seite – Bernie Sanders hingegen 45 und Pete Buttigieg 26.

Auch wenn sich Biden in den beiden Debattenduellen mit Trump gut gehalten hat, so sind die Anzeichen einer beginnenden Demenz unübersehbar: Unlängst stellte er eine seiner Enkelinnen als seinen lange verstorbenen Sohn Beau vor. Er hat nachweislich dreist gelogen, was seine früheren politischen Positionen etwa zu Fracking und Sozialpolitik angeht. Im Gegensatz zu Trump genießt Biden einen medialen Schutzschirm, nicht nur, was seine sich häufenden verbalen und mentalen Ausrutscher angeht. Angesichts von Bidens Alter und seinem mentalen Zustand spekulieren viele bereits auf eine Rochade, die sein „Running Mate“ Kamala Harris zum ersten weiblichen Präsidenten der USA machen würde, mit dem Bonus der passenden progressiven Hautfarbe. Das wäre dann allerdings die größte und frechste Mogelaktion der amerikanischen Geschichte, die Millionen ohnehin schon enttäuschter Wähler ziemlich wütend machen würde.

Kurz vor der Wahl hatte das Trump-Lager noch einen Joker gezückt: Es war in den Besitz des Laptops von Bidens drogensüchtigen Sohn Hunter geraten, der etliche schwerwiegende Indizien – vor allem E-Mails – für zwielichtige Geschäfte des Biden-Clans in der Ukraine, in China, Rumänien und anderen Ländern enthielt. Demnach haben Hunter und Joes Bruder Jim die politische Position Bidens gründlich ausgenutzt, um zu lukrativen Posten und Deals auf der ganzen Welt zu kommen, vermutlich mit tätiger Hilfe des Paten selbst. Die tonangebenden Medien, die Trump jahrelang eine „Russian collusion“ unterschieben wollten, haben indes beschlossen, dass diese Geschichte komplett irrelevant sei. Twitter hat sogar das Posten des großen Enthüllungsartikels der „New York Post“ geblockt. Der massive Boykott der Trump-Kampagne durch die Medien und Big Tech allein genügt, um festzustellen, dass dieser Wahlkampf ausgesprochen unfair geführt wurde. Wie schon 2016 hatte Trump eine Übermacht gegen sich, und wie damals hat er dennoch erstaunliche Siege errungen.

Die großen Medien stehen in enger Verbindung mit dem Tiefen Staat, der sie nutzt, um politische Macht auszuüben. „Es gibt in der ganzen freien Wildbahn keine autoritärere Spezies als amerikanische Linke“, schrieb Glenn Greenwald, der Anwalt Edward Snowdens, am 17. November auf Twitter. „In jeder Kontroverse schlagen sie sich auf die Seite der Autoritäten: Sie lieben die großen Pressekonzerne, das FBI, den CIA. Die Manager und Redakteure – sie beten die Autorität an. Niemand, absolut niemand, hat mehr getan, um Desinformation zu verbreiten, als die Medienkanäle der großen Pressekonzerne. Die Linke bettelt Facebook, Google und andere Tech-Giganten geradezu an, unsere Diskurse zu steuern. Sie betteln um Torwächter und Diskurskontrolleure.“ Und sie sind nimmersatte, gefräßige Raupen: Nach der Wahl beklagte Ex-Präsident Obama, dass „das Internet“ und vor allem „die sozialen Medien“ die „größte aller Gefahren für unsere Demokratie“ seien. Mit „Demokratie“ war natürlich die Macht des Establishments gemeint, und zu den vielen Versäumnissen Trumps gehört auch, dass er sich kaum um das Gedeihen und den Schutz der alternativen Medien gekümmert hat, die ihn 2016 so erfolgreich unterstützt hatten. Tatenlos sah er zu, wie ein Kanal nach dem anderen aus politischen Gründen von Youtube entfernt wurde und nicht linke Influencer auf Twitter und Facebook mundtot gemacht wurden.

Nun gibt es jedoch erhebliche Zweifel an der offiziellen Geschichte, dass eine Riesenarmee von Wählern aus purem Hass auf Trump – denn Begeisterung für Biden war es offenbar nicht – die Wahl entschieden hat. Das Szenario des „Transition Integrity Project“ hat zwar vorgesehen, dass Trump Wahlbetrug beklagen wird, nicht aber, dass dieser Wahlbetrug tatsächlich stattfinden würde. Aber genau dafür gibt es enorm viele Indizien, die sich nach der Wahl Tag für Tag anhäuften. Nun entbrannte ein wahrer Propagandakrieg mit Desinformation und Falschmeldungen auf beiden Seiten, was die Lage ziemlich unübersichtlich machte. Jeder, der die Wahlnacht verfolgte, hatte ein ähnliches Erlebnis: Nachdem er die dicken Brocken Texas und Florida gewonnen hatte, lag Trump in den entscheidenden „Swing States“ Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Minnesota und Michigan deutlich in Führung, als plötzlich die Auszählungen und Medienberichte über diese Staaten gestoppt wurden. Trump erklärte sich, wie nicht anders erwartet, noch in der Wahlnacht voreilig zum Sieger. Am nächsten Morgen, als die Auszählungen wieder aufgenommen wurde, waren sämtliche dieser Staaten mit Ausnahme von North Carolina mit einem Schlag zu Biden gewechselt. Trump twitterte nun: „Wir sind weit vorne, aber sie wollen uns die Wahl stehlen.“

Dieser plötzliche, steile und abrupte Vorsprung seines Herausforderers wurde unter anderem mit den Briefwahlzetteln erklärt, die nun sackweise zur Auszählung kamen und die angeblich fast geschlossen Stimmen für Biden lieferten. War das glaubwürdig? Laut einer Statistik auf NBC News gingen 43 Prozent der Stimmen der Brief- und Frühwähler an die Demokraten, 37 Prozent an die Republikaner, während man an anderer Stelle las, dass sich die Demokraten dreimal so häufig an der Briefwahl beteiligt hatten. In den Tagen und Wochen nach der Wahl wurde das Auftauchen weiterer Indizien und Verdachtsmomente berichtet: eidesstaatliche Erklärungen von Zeugen und Whistleblowern, heimlich gefilmte Manipulation oder Vernichtung von Wahlzetteln. Republikanischen Wahlbeobachtern wurde der Zutritt zu Wahllokalen verwehrt. Briefwahlzettel wurden noch nach Ablauf des Wahltages eingereicht oder ihre Poststempel zurückdatiert. Recherchen in den Wählerregistern ergaben, dass in manchen Bezirken offenbar längst Verstorbene gewählt hatten oder die Wahlbeteiligung unwahrscheinlich hoch war. Demnach wäre Biden, wie im „Herrn der Ringe“, ein Schattenheer zu Hilfe gekommen. Mathematiker und sonstige Nerds wiesen auf statistische Auffälligkeiten, Unwahrscheinlichkeiten, Unmöglichkeiten hin. Es gab etliche verdächtige „Fehler“ („glitches“, „typos“) in der Software von Wahlcomputern, und das ausschließlich zugunsten Bidens. Ins Visier der Detektive geriet vor allem die Firma Dominion, deren Sicherheitschef Eric Coomer offenbar linksradikal-„antifaschistisch“ engagiert ist.

Man sollte meinen, dass sich angesichts einer solchen Masse an Verdachtsmomenten zumindest so etwas wie journalistische Neugier oder ein investigativer Wille zur Wahrheit regen müsste. Man wird darüber aber in den deutschen wie amerikanischen Mainstream-Medien nicht viel finden, abgesehen von Spott, Verächtlichmachung, Verzerrung der Argumente und fadenscheinigen „Faktenchecks“. Sollte es denn nicht im Interesse der Wächter der heiligen Demokratie liegen, diese Fragen vor Gericht aufklären zu lassen, zum parteiübergreifenden Wohle aller und um die Ehre und das Ansehen des Systems zu wahren? So argumentierte der als unbestechlich geltende Fox-News-Moderator Tucker Carlson. Wenn es Biden und Harris ernst meinen mit der „Versöhnung“ und „Heilung“ der Nation, dann wäre dies ein wichtiger Schritt zur Klärung und Deeskalation. Denn es ist nicht zuletzt der radikale Verlust des Vertrauens in Medien, Staat und Regierung, der im Zentrum der nationalen Polarisierung steht. 73,9 Millionen enttäuschte Wähler sind nun aus guten, zumindest nachvollziehbaren Gründen der Überzeugung, dass die ohnehin schon unter unfairen Bedingungen durchgeführte Wahl „gestohlen“ wurde.

Ignoranz, Desinteresse, Hohn und faule Gegenargumente werden dieses Gefühl des massiven Betrogenwordenseins noch verstärken. Das ist aber genau die Strategie, die die Medienmacht eingeschlagen hat: Trumps juristische Krieger wie Rudy Giuliani oder Sidney Powell werden als schräge, lächerliche, inkompetente Knallköpfe hingestellt. Trump erscheint als peinlich schlechter Verlierer, der nur mehr im Zombiemodus regiert, sich mit jedem neuen erfolglosen Klageversuch zum Kasper macht und keinerlei Respekt mehr verdient. Powell tat der Sache nichts Gutes, als sie öffentlich einen Tonfall anschlug, der an die dubiosen und illusorischen Prophezeiungen und Parolen der Q-Anon-Anhänger erinnerte, etwa, als sie von einer Abrechnung in „biblischen Dimensionen“ sprach, wenn der „Kraken“ einmal von der Leine gelassen würde. Irgendwann verlor auch Tucker Carlson die Geduld und forderte Powell in seiner Show auf, endlich harte Dollars auf den Tisch zu legen.

Wenn es aber stichhaltige Beweise gibt, dann wären sie Richtern und nicht Journalisten vorzulegen, auch wenn diese Tucker Carlson heißen. Die Kritik Carlsons wurde von manchen als Verrat an Trump empfunden, und tatsächlich zeigte Fox News im Laufe des Monats deutliche Absetzbewegungen, die allerdings dazu führten, dass Hunderttausende Zuschauer zu dem alternativen konservativen Sender Newsmax abwanderten, was vielleicht den Beginn eines größeren Trends markiert. Umgekehrt haben inzwischen auch etliche Republikaner, die sich eine Rückkehr zum alten System wünschen, Trump den Rücken gekehrt. Sein bester Kumpel auf der internationalen Ebene, Benjamin Netanjahu, schmiss sich bereits wenige Tage nach der Wahl an Biden heran und erinnerte „Joe“ an ihre gemeinsame „lange und warme persönliche Beziehung“. Am 25. November reichte Sidney Powell schließlich zwei dicke Anklageschriften mit über 30 Klagepunkten in den Staaten Georgia und Michigan ein, Schwerpunkt ist Wahlfälschung mithilfe der Wahlautomaten der Firma Dominion. Wie sich die Anhörungen entwickeln werden, bleibt abzuwarten, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Vorstöße versanden werden.

Das System wird voraussichtlich alles, alles, alles, alles tun, um Donald Trump zu bremsen. Es hat sich in der schönen neuen Biden-Welt bereits behaglich eingerichtet. Es scheint wenig Angst zu haben, dass Trump wieder zurückkommt wie der besiegt geglaubte Serienkiller im letzten Akt zum Beispiel des Slasher-Films. Richter, die für ihn entscheiden, müssen fürchten, mit ihrem Urteil einen Bürgerkrieg auszulösen oder ihr eigenes Leben zu gefährden.

Der Löwe Trump brüllt zwar weiterhin, aber er ist nun in einen Käfig gesperrt und muss sich die Demütigung gefallen lassen, laufend von Twitter zensiert, korrigiert, infrage gestellt und gemaßregelt zu werden. Jeder seiner Tweets über den mutmaßlichen Wahlbetrug wird automatisch mit einem pädagogischen Hinweis als „umstritten“ versehen. Ein entsprechendes Fensterchen taucht auch auf, wenn man solche Tweets „retweeten“ will: „Hilf mit, dass Twitter weiter ein Ort für zuverlässige Informationen bleibt. Finde mehr heraus, bevor du etwas teilst.“ Eine ebenso dumme wie unverschämte Gängelung. Denn dass eine Anfechtung „umstritten“ ist, liegt ja wohl in der Natur der Sache selbst. Twitter, stellvertretend für Big Tech insgesamt, schwingt sich hier zum Lehrmeister über die Wahrheit auf und agiert unverhohlen als politische Partei. Und genau das ist eine gefährliche, empörende und beängstigende Entwicklung, die aber der Presse nicht nur egal zu sein scheint, sondern auch noch von ihr beklatscht wird. Man begnügt sich mit der Deutung, dass der irre Egomane die Realität nicht anerkennen will und dass unter dem Erlöser Onkel Joe alles wieder so wird wie früher.

Tucker Carlsons Appell, die Frage im Interesse der Gesamtheit der Nation sachlich aufzuklären, richtete sich indes an ein ideelles Schatten-Amerika, das schon lange nur mehr als Kulisse existiert. Selbstverständlich wird das politische Establishment eine faire gerichtliche Untersuchung und eine etwaige Neuauszählung der Stimmen mit allen Mitteln zu verhindern versuchen – aus dem einfachen Grund, weil (so erkühne ich mir zu sagen) die Anklagen mit Sicherheit zutreffen und der Dreck am Stecken des Sumpfes gewaltig ist. Letzterer setzt schon seit Langem auf psychologische Kriegsführung in gigantischem Ausmaß und wird mit dem immer dreister werdenden „Gaslichtern“ fortfahren. Black Lives Matter hat gezeigt, dass heute nicht Fakten zählen, sondern allein die mobilisierende Kraft des Narrativs, der Angst und des Ressentiments.

Nun hat aber auch die Pro-Trump-Seite ein solches Narrativ in petto: den Betrug und Verrat der Eliten am amerikanischen Volk, unterstützt von der Lügen- und Lückenpresse. Die populistische Bewegung, die Trump angestoßen oder kanalisiert hat, wird auch ohne ihn bleiben und den Demokraten und Establishment-Republikanern erhebliche Probleme bereiten. Dieser Riss wird sich nicht mehr schließen, schon gar nicht, wenn er mit noch mehr Lügen zugekleistert wird. Ob mit oder ohne Trump: Es wird für alle, die jetzt jubeln, bald ein böses Erwachen geben.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 209.