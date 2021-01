„Inländischer Terrorismus“ Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist der größte Zufall im ganzen Land?

14. Januar 2021

Kaum gibt’s Knatsch, folgt Reichstagstratsch – über die erwartbare Vanderlubbesierung bürgerlichen Widerstands mit Warp Speed!

von Axel B.C. Krauss

Manchmal geht’s wirklich schnell. Erstaunlich schnell sogar, man könnte auch sagen: mit Warp-Geschwindigkeit. In seinem Artikel „Prepare for the new ‚Domestic Terrorism Bill‘“ wies Autor Kit Knightley auf der alternativen Website „Off Guardian“ auf die politischen Implikationen hin, die die „Erstürmung des Kapitols“ (siehe dazu einen anderen, tags zuvor erschienenen ...