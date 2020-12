Bürgerliche Weihnachtsansprache 2020 Frohe Weihnachten

24. Dezember 2020

Alle Jahre wieder und diesmal alles anders

von Joachim Kuhnle

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Jedes Jahr ist Weihnachten und in diesem Jahr 2020 ist alles anders. Früher, in der guten alten Zeit, also bis zum vorherigen Jahr, folgten die Feierabfolge und die Vorbereitung darauf einem gewohnten Gang. In den Tagen vor dem Heiligen Abend stürmten die Menschen die Einzelhandelsgeschäfte, um für die Lieben daheim ein paar schöne Geschenke auszusuchen. Das ist in diesem Jahr nicht möglich, denn die Händler dürfen ihre Verkaufsräume unter Androhung harter Strafen nicht öffnen. Stattdessen waren rund um die Uhr Paketdienste unterwegs, um die Online-Bestellungen bei den Internetgiganten auszuliefern. Wer nicht rechtzeitig bestellt hat, muss auf das Geben unter dem Christbaum verzichten. Am 24. finden erstmals seit über 1.000 Jahren in den Kirchen vor Ort keine Gottesdienste statt. Dass sich Glaubensgemeinschaften an diesem für die Christenheit so bedeutenden Tag wie immer zahlreich versammeln, ist verboten. Wenn, dann hätte man höchstens mit Gesichtsbedeckungen entstellte Kleingruppen geduldet, mit der Erlaubnis stiller Gebete. Das Singen von Weihnachtsliedern innerhalb von Kirchengemäuern wäre ebenso verboten wie ein adventlicher Gang in ein Gasthaus oder dem Äußern einer regierungskritischen Meinung auf Youtube. Viele Kirchengemeinden bieten den Umständen entsprechend einen Heiligabendgottesdienst im Freien an. Dazu hätte man sich bis zum 18. Dezember mit allen erforderlichen Daten schriftlich anmelden müssen. Bei der Freiluftveranstaltung ist es verboten zu stehen. Man bekommt einen Sitzplatz zugewiesen, natürlich nur, wenn man vorschriftsmäßig die eigene Atmung durch Mund oder Nase auf dem Weg dorthin mittels geeigneter Stoffe erschwert. Die Stühle sind so aufgestellt, dass jeder mit mindestens zwei Metern Abstand zu jedem anderen sitzt, sodass der kalte Wind um jeden Stuhl fegen kann und die möglicherweise Viren enthaltende Biosphäre um einen herum den Kältetod stirbt. Die Kältegefühle der Freiluftgottesdienstbesucher spielen dabei keine Rolle. Man kann sich ja warm kleiden und das Mitbringen eines Sitzkissens ist ausdrücklich erlaubt. Wer das alles schön brav mitmacht, darf dann auch ganz leise bei den Weihnachtsliedern mitsingen. Auf eigene Verantwortung. In unserer Familie haben wir beschlossen, auf ein solches Überlebenstraining zu verzichten. Es wird ein besinnliches Programm mit Bibellesung und Weihnachtsliedern im heimischen Wohnzimmer geben.

An den Weihnachtsfeiertagen hatte man sich früher gerne mit weiteren Familienangehörigen getroffen und zusammen Weihnachtsgans, Kuchen oder andere Leckereien verspeist. Der Staat erlaubt hier nur noch maximal fünf Personen. Ein SPD-Gesundheitsexperte, nennen wir ihn Herrn Leiserfluss (Name verändert), schlug zudem vor, auch im weihnachtlichen Familienkreis nur mit Mundnasenbedeckung zusammenzusitzen und gleichzeitig alle Fenster offen zu halten, damit die Temperaturen in der Stube sich denen draußen annähern können. Ob man, falls man friert, zwischendrin Kniebeugen machen und in die Hände klatschen darf, wurde noch nicht kommuniziert. Wer solche Regierungsempfehlungen in bewährter Götz-von-Berlichingen-Manier missachtet, muss vermutlich nicht mit Polizeibesuch oder mit einer Verhaftung rechnen. Die Kameras zur vollständigen staatlichen Überwachung aller Menschen in ihren Privatwohnungen sind noch nicht installiert. Dennoch halten viele die von der Regierung verordneten Gebote für richtig und sinnvoll. Manche erlegen sich sogar selbst noch strengere Regeln auf. Ich kenne Familien, die sich schon seit November vollständig von der Außenwelt isolieren, um dann an Weihnachten als quasi „sterile“ Verwandte angstfrei die Großeltern besuchen zu können. Ein sympathisches altes Ehepaar (sie ist eine ehemalige Religionslehrerin) hat ihr einziges Kind und dessen Familie gebeten, von einem Besuch über die Feiertage Abstand zu nehmen. Diese freiwillige Quarantänepraxis findet überall statt, auch wenn niemand der Beteiligten irgendein Anzeichen irgendeiner Krankheit zeigt.

Von Politik und Medien wird seit Monaten ein Gebot gepredigt, quasi das nullte Gebot, das vorrangig über den für Juden und Christen so bedeutenden zehn Geboten stehen soll. Es lautet: „Du sollst Dich keinem anderen Menschen nähern, sondern mindestens eineinhalb Meter Abstand zu jedem halten. Du sollst Dich am besten gar nicht mit anderen Menschen treffen, sondern möglichst rund um die Uhr alleine bleiben. Wichtig: Du sollst der Regierung und den Meldungen der Tagesschau vertrauen und sonst niemandem.“ Wem das alles unmenschlich vorkommt, der liegt nicht ganz falsch. Ist unsere Gesellschaft noch zu retten?

Ja, denn heute ist der Heiland geboren, der Friedensfürst, der Retter. Das Kind in der Krippe ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die körperliche Gesundheit ist zu Recht für alle von hoher Bedeutung. Deshalb trat Jesus Christus seit Beginn seines Wirkens als Wanderprediger immer auch als Heiler konkreter Krankheiten in Erscheinung. Dabei zwang er seine Dienste niemandem auf. Wer an ihn glaubt, kann sich an ihn wenden. Es ist letztlich auch eine Frage der Würde, die Abwehr von Krankheiten nicht mit der Zerstörung der Freiheiten des Lebens zu erkaufen. Jeder Mensch muss eines Tages sterben. Wer anderen Menschen alle Freiheiten und jegliche Selbstbestimmung und seine Unabhängigkeit nimmt, nur um mögliche Krankheitsansteckungen verhindern zu wollen oder um den möglichen Tod vermeintlich hinauszuzögern, der demontiert alles, was das Leben ausmacht. Ich möchte in diesem Zusammenhang meine Tante zitieren. Auf die Frage, ob sie Angst vor Viren habe, sagte sie: „Wir sind Christen. Wenn der liebe Gott uns abberufen möchte, dann findet er einen Weg, und falls noch nicht, dann funktioniert das auch.“ Gesundheit ist wichtig, aber nicht so wichtig wie Glück und Zufriedenheit. Mit welchem Mitbürger möchten wir eher tauschen: mit einem körperlich angeschlagenen, der glücklich und zufrieden ist, oder mit einem körperlich topfitten, der unglücklich und unzufrieden ist? Das Höchste ist nicht die soziale Distanzierung, sondern die Liebe und die hält letztlich nicht nur seelisch, sondern auch körperlich eher gesund als ein allumfassender Distanzierungswahn. Zeigen Sie diese Liebe und nehmen Sie ihre Nächsten an Weihnachten in den Arm. Frohe Weihnachten!