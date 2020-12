Das Krisen-Jahr 2020 im Rückblick und Ausblick auf 2021 Wird es Nordirland oder die UdSSR?

21. Dezember 2020

Eine A-/B-Spaltungs-Logik und die Geburt eines Anti-Kultes

von Björn Michaelis

Teil 1 – Die Freiheitliche Republik

Lassen Sie uns als Einleitung eintauchen in eine Vorstellungswelt der Freien Republik Deutschland, FRD, in der es die fast einzige Aufgabe des Staates ist, Verstöße gegen die Freiheit der Menschen zu strafen. Dazu zählen fataler Schusswaffengebrauch ohne Notwehr ebenso wie das Androhen einer glaubhaften Schädigung durch Bespucken mit irgendwas. Natürlich gibt es auch dort Gesprächsrunden zu befürchten oder existierende Epidemien. Auch grübeln dort einige Hypochonder noch immer über Impfungen. Ein Journalist recherchierte kürzlich darüber, ob die wenigen Ladenbetreiber, die ihr Geschäft für Menschen ohne Impfpass sperren, besser frequentiert würden. Ein anderer interviewte denjenigen Straßeninhaber, der von acht bis elf Uhr seine Bürgersteige nur für Impfpass-Inhaber vermietete. Ein Start-up für die Produktion von Rikschas mit virendichten Kabinen meldete Insolvenz an. Ein Wurstfabrikant begann damit zu werben, dass er nur noch Mitarbeiter einstellt, die sich wöchentlich einem intensiven Gesundheitscheck unterziehen und diesen von einer Bank beglaubigen lassen, die dies wiederum ins Internet stellt. Er konnte dadurch seinen Umsatz erhöhen und sogar einen stärkeren Preisaufschlag durchsetzen, als er Kosten wegen der höheren Zahlungen an die freischaffenden gesunden Arbeiter hatte. Fachleute diskutierten darüber, warum das mit der Wurst klappte, aber mit den Rikschas ein Flopp war. Vorhergesehen hat es niemand.

Aber alle FRDler – ob vom Virus verängstigt oder ihn ignorierend – blicken mit Verwunderung über die Grenze zur BRD. Es ruft bei ihnen Mitleid hervor, wenn sie sehen, wie dort die Bevölkerung nicht nur genötigt wird, sich endlos mit der Meinung Andersdenkender ohne Kenntnis des Satzes von Bayes zur Covid-19-Statistik auseinanderzusetzen, sondern auch noch deren Gesetzgebungsgewalt ertragen muss. „In der FRD entscheidet man diese Fragen beim Griff zur Salami im Kühlregal“, erklärte ein Passant, auf die Geschehnisse bei den ehemaligen Mitbürgern angesprochen. Andere Freideutsche, wie sich die FRDler gerne nennen, interessieren sich hingegen mehr für die Frage, ob man angesichts des ständig steigenden Bitcoin-Kurses in Euro nur noch Waren nach Vorkasse und ohne Umtauschrecht in die BRD verkaufen solle.

Prof. Bhakdi, Wissenschaftler der BRD, im eigenen Land aus dem Staatsfernsehen verbannt, tritt häufig für die FRD-Sendung „Weißer Kanal“ auf und lässt dort die Quoten an BRD-Zuschauern explodieren. Im eigenen Land schaut übrigens kaum noch jemand die Sendung mit dem Blick über den solidarischen Schutzwall. Es hat sich sogar so etwas wie Stolz darauf breitgemacht, sich eher für die fremdsprachlichen Nachbarländer der Internationalen Wertegemeinschaft Libertärer Republiken zu interessieren. All diese Staaten sind darin übereingekommen, die ehemaligen politischen Fragen des Umwelt-, Tier-, Kinder- und Gesundheitsschutzes in den Verantwortungsbereich jedes Einzelnen zu legen. Da dies dazu führte, dass der Einzelne fast keine Steuern und Abgaben zahlen musste, bildete sich eine Unzahl an sogenannten Rekorporationen. In allen Staaten war in den letzten Jahren die sogenannte Klimarekorporation recht beliebt. Diese hat die am besten organisierte Mitfahrplattform errichtet und ist stolz darauf, dass nur Mitglieder diese Plattform nutzen dürfen. Sie feiert regelmäßig ihre Erfolge und hat schon einige Erfindungen für Wärmekraftmaschinen hervorgebracht. Mittlerweile sind bereits zwei Prozent der Bevölkerung Mitglied in der Klimarekorporation. Sie kann damit bald zur größten dieser Genossenschaftsarten, der etablierten Nahrhaft-Rekorp, bei stabilen vier Prozent liegend, aufschließen. Jedoch betreibt Letztere auch moderne Nahrungsmittel-Labore und ist für ihr effizientes Droh- und Klagesystem bekannt, das sie einsetzt, sobald ein Mitglied Schwermetalle in Lebensmitteln großer Handelsketten findet.

Teil 2 – Die Demokratische Republik

Wir haben uns im ersten Teil vergegenwärtigt, dass die Fragen, in denen man heutzutage zum vorherrschenden Regierungs-Kult stehen muss, die Bekenntnisfragen, fast willkürlich gewählt werden können. Dass man sie als unwichtig einstufen, ja ignorieren und trotzdem in den Augen anderer ein guter Mensch sein kann. Dies erfordert jedoch, dass man in einer freien Republik lebt. Der eine trägt dazu bei, dass es bessere Leberwurst gibt, der andere, dass in 100 Jahren vielleicht die Gletscher nicht schmelzen. Man respektiert sich, selbst wenn man sich übereinander lustig macht.

Dies vorausgeschickt, sollen nun zwei Szenarien für das Schicksal der realen BRD beschrieben werden, und es ist jedem unfreien Deutschen angeraten zu entscheiden, welches Szenario eintreten wird. Er sollte sich dementsprechend unwiderruflich zu den Bekenntnisfragen positionieren. Die Szenarien sind nach ihren historischen Vorbildern benannt, UdSSR und Nordirland.

Der UdSSR-Fall ist dadurch charakterisiert, dass sich die Regierungs-Kult-Strategie durchsetzt und das gesamte Land gleichschaltet wird. „Das Land wurde wieder geeinigt“, würden die Vertreter der Regierung verkünden. Die Gesellschaftsspaltung – respektive in Gruppe A und B – hat sich rückgebildet. Man kann immer noch die Privilegien der Gruppe A verlieren, wenn man wahrnehmbar die Bekenntnisfragen falsch beantwortet, aber dies macht fast niemand mehr, da davon keine positiven Folgen zu erwarten sind. Es gibt zwar noch ein paar wenige Menschen, die die Bekenntnis-Rhetorik nicht verinnerlicht haben. Viele lernten es aber: Wer dem Hotelportier seinen Wagenschlüssel übergibt, sagt: „Bitte fahren Sie beim Einparken nicht mit schleifender Kupplung, er rußt sonst, und wir müssen ja das Klima schützen.“ Danach beachtet man genau die Mimik des Portiers, an der geschulte Gläubige der Gruppe A bereits Widerspruch erkennen werden. Dies kann dann der Hotelleitung mitgeteilt werden, was eine Gelegenheit darstellt zu prüfen, ob man weitere Gruppen-Zugehörige in Führungspositionen identifiziert hat. Wenn der Portier aber antworten sollte „Ich kann das ja nicht beurteilen, aber die Wissenschaftler sagen, dass es sogar vermehrt CO2 erzeugt, wenn man zu aggressiv bremst. Ich gebe mir also große Mühe“, so hat er sogar das Unfähigkeits-Bekenntnis abgelegt. Es demonstriert die Überzeugung, der Verstand eines Individuums wäre unfähig, verlässliches Wissen selbst zu erwerben. Auch in diesem Fall sollten Sie sich den Namen des Angestellten geben lassen; er hat das Potenzial für eine leitende Stellung nachgewiesen.

Falls Sie glauben, das UdSSR-Szenario werde eintreten, sollten Sie sich sehr schnell und konsequent der Gruppe A anschließen. Schnell, da Ihre Vorteile in der Gruppe A gegenüber den dort Ausgeschlossenen umso größer ausfallen, je mehr Mitbürger noch nicht uneingeschränkt der Gruppe A beigetreten sind. Das ist konsequent, da wir vom wohl erfolgreichsten Initiator eines Personenkults, Josef Stalin, gelernt haben, dass Abweichler noch stärker zu bestrafen sind als irre Oppositionelle. Dass alle historischen Beispiele in einem Massenselbstmord der Gruppe A endeten, sollte Sie aktuell nicht abschrecken; man kann der Apokalypse entfliehen – Ihre Überlebenschance ist wahrscheinlich größer als 80 Prozent. Nur 30 Millionen von über die Generationen geschätzten 260 Millionen Russen waren Opfer von Stalins Tyrannei ohne Berücksichtigung der Kriegstoten. Und selbst der Zweite Weltkrieg hat nur elf Prozent der Deutschen das Leben gekostet. Es besteht also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, irrational zu handeln oder einen nicht zu gewinnenden Kampf anzutreten.

Im Nordirland-Szenario wird die Spaltung der Gesellschaft in A versus B dadurch vollendet, dass die B-Gruppe sich ebenfalls organisiert. Natürlich kann sie nicht den Staat, seine Institutionen und Lobbyverbände besetzen. Jedoch wird sie zur Selbstoptimierung folgenden Gegenkodex zur Gruppe A implementieren: Mitglieder müssen in allen Bekenntnisfragen öffentlich dem Kodex des Regierungs-Kultes widersprechen. Das heißt, sobald für die Gruppe A die Beantwortung einer Frage – zum Beispiel die Haltung pro oder contra EU-Militär – erkennbar ist und es sich um eine Frage, die für A’ler bei mangelndem Bekenntnis den Rauswurf bedeuten kann, so muss ein B’ler die Gegenposition einnehmen, um nicht aus Gruppe B ausgeschlossen zu werden. Im Grund genommen ist dieser Anpassungszwang bei professionellen Parteimitgliedern schon seit langer Zeit etabliert, nun wird er eben auf einen wesentlichen Teil des Volkes ausgedehnt.

Aufgrund der bisherigen Struktur des Regierungs-Kultes ist auch anzunehmen, dass es sich nur um Bekenntnisfragen handeln wird, in denen es einer etwas komplexeren eigenen, nicht einfach deduzierbaren Bewertung bedarf. In der Frage nach der ungefähren Lichtgeschwindigkeit wird man also keine Gegenposition einnehmen müssen. In der Frage nach der Geschwindigkeit und Größe der Himmelskörper in Erdnähe wird man schon eher dazu verpflichtet sein, zumindest dann, wenn der Regierungs-Kult beschließt, dass es Volksaufgabe ist, Bunker zu bauen, da ein Meteoritenschauer droht.

Gruppe B entwickelt sich somit zu einem Gegen-Kult, der verschwindet, sobald der Kult der Gruppe A verschwunden ist – sie also zum Beispiel die demokratische Mehrheit und damit Teile der Versorgungsstrukturen für ihre Mitglieder verliert. Bis dahin wird Gruppe B aber auch Strukturen aufbauen müssen, um die Mitgliedschaft attraktiv zu gestalten, also das UdSSR-Szenario abzuwenden. Es liegt nahe, dass man sich dazu ähnlicher Methoden wie die Regierung bedient. Vom profanen Ausschluss freiwilliger Vereinbarungen sich nicht zu B Bekennender über den Aufbau staatlicher Parallelinstitutionen oder Währungen bis hin zur Sabotage. Ein Extremfall stellt die regionale A-/B-Sezession dar. Falls diese auf dem B-Gebiet zu einer anfänglich beschriebenen Freien Republik Deutschland führt, ist die Dominanz einer Regierungs-Kult-Strategie in diesem abgespalteten Staat gebrochen. Man wird sich nicht an die Anti-Positionen im Altstaat gebunden fühlen, da dieser neue Staat keine Institutionen bietet, einen Bekenntnis-Kult zu unterstützen, und diese ja ohnehin nur Mittel zum Zweck der Abgrenzung waren. Das Gleiche kann für den Gesamtstaat eintreten, sofern die Gruppe B eine verfassungsgebende Mehrheit innerhalb der BRD erlangt. Auf dem Weg dahin ist die Gefahr gegeben, dass sich in Gruppe B in der Zeit, in der sie schon regieren kann, aber keine verfassungsgebende Mehrheit hat, mangels Anti-Kultes ein neuer Kult entwickelt, also wieder keinen freiheitlichen Staat ermöglicht. Das Spiel beginnt also von vorne.

Falls Sie an das Szenario-Nordirland glauben, so kann selbst eine materialistische Nutzen-Analyse für die Mitgliedschaft in Gruppe B sprechen, da deren Strukturen zwar kleiner, aber effizienter sein können. Je größer Ihr Stolz ist, an der Umsetzung einer Freien Republik mitzuwirken, desto eher werden Sie Gruppe B beitreten.

Falls Sie zu denjenigen gehören, die glauben, Sie hätten Vorteile davon, sich differenziert öffentlich zu bekennen – also zum Risiko eines Meteoritenschauers anders als zum Gender-Stern –, sei Ihnen folgendes Experiment angeraten.

Stellen Sie sich zwischen eine Gruppe Rednecks und BLM-Demonstranten. Dann verbrennen Sie demonstrativ nur 50 Prozent der amerikanischen Flagge und, falls Sie danach noch Gelegenheit haben, halten Sie ein „White Lives Matter Too“-Schild hoch. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Aber auch diejenigen, die sich auf ihre Freiheit der strikten Neutralität in Bekenntnisfragen berufen, werden nicht den Respekt der echten Freiheits-Realos aus den Reihen des Anti-Kults erfahren. Denn ohne Anti-Kult ist die Strategie des Kults in einer Demokratischen Republik dominant.