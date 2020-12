Make love not law Infektionsrechtliches Vokabelheft

12. Dezember 2020

Eine terminologische Handreichung für Pandemiebürger

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Wo niemand mehr anständig aufpasst: Da ist Eigenverantwortung gefragt

Bislang kannte der Mensch historische Phasen wie die Eiszeit, die Steinzeit, die Gründerzeit oder die bleierne Zeit. Seit 2020 kennt er nun die Viruszeit. Es ist eine Zeit der doppelten Erregung. Eine Epoche des erregten Streites über Krankheitserreger. Mehr noch: Wer andere ermutigt, sich doch, bitte, abzuregen, erregt alleine dadurch schon wieder neues Aufsehen. Die damit dann mindestens dreifach erregte Debatte eskaliert folglich immer weiter. Die Emotionen kochen hoch und die Rationalität friert ein. Man sollte aber doch wissen: Das führt zu nichts. Lehnen wir uns also zurück, atmen wir tief durch und betrachten wir die Worte, um die es geht. Durchdenken wir die Begriffe, die mit medizinischen und gesetzlichen Vokabeln benannt sind. Und argumentieren wir entsprechend, auch vor Gericht.

Da ist zunächst das Virus. Lateiner sagen „das“ Virus, weil sein grammatikalisches Geschlecht sächlich ist. Auf Deutsch macht man sich aber nicht rundweg lächerlich, wenn man sagt, „der“ Virus klebe an der Klinke. Das Kerlchen ist so klein, dass es wohl in beide Kategorien passt.

Nimmt ein menschlicher Organismus ein solches Virus auf, dann ist der betroffene Mensch damit beschmutzt. Der Mediziner sagt das natürlich lateinisch eleganter: „kontaminiert“. Eine solche Kontamination ist indes noch keine Infektion. Eine Infektion („inficere“ ist zusammengesetzt aus „in“ und „facere“: in etwas hineintun, es vermischen, tränken) setzt voraus, dass eine „Ansteckung“ des Wirts mit dem Erreger erfolgt. Das Infektionsschutzgesetz präzisiert dies in Paragraph zwei Nummer zwei mit den Worten: Eine Infektion sei „die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus“. Das Virus muss also nicht nur im oder am Menschen vorhanden sein, sondern es muss von seinem gesundheitsabträglichen Erregungspotenzial auch Gebrauch gemacht haben. Anders gesagt: Bringt ein Virus zur Kontamination nicht genügend Freunde mit, dann wird es vom Immunsystem des Beschmutzten schon niedergemacht, bevor es sich in den Organismus hineinbegeben und dort entwickeln oder vermehren kann.

Eine Infektion findet bei dem Kontaminierten dann also gar nicht erst statt. Fachleute reden natürlich nicht davon, dass ein viraler Erreger zu wenige Freunde mitgebracht habe. Sie sagen: „Die Viruslast hat nicht ausgereicht, um das Immunsystem des Kontaminierten zu überfordern.“ Wer nun aber tatsächlich „infiziert“ ist, der muss deshalb noch nicht auch „infektiös“ sein. Mit dem Wort „infektiös“ bezeichnet man die Eigenschaft einer Krankheit und/oder des Krankheitserregers, die zur Infektion führenden Erreger an andere Individuen weitergeben zu können. Erreger, die leicht von einem Menschen zum anderen wandern, haben eine hohe krankheitserzeugende Wirkung, sie sind besonders „pathogen“.

Festzuhalten ist: Kontamination, Infektion und Infektiosität sind drei klar voneinander zu unterscheidende Stadien eines Krankheitsverlaufes. Seuchenrechtlich bedeutsam ist nicht, ob ein Mensch kontaminiert ist. Solange der Betroffene nicht infektiös ist, spielt sogar seine Infektion hier keine Rolle. Denn dieser Infizierte droht augenscheinlich nicht, Krankheitserreger an andere weiterzugeben. Ob eine Kontamination tatsächlich zu einer Infektion geführt hat, bedarf ärztlicher Diagnostik. Vier klassische Anhaltspunkte für eine Infektion sind erkenntnisleitend: calor, rubor, tumor, dolor – Erwärmung, Rötung, Schwellung, Schmerz. Das Zusammenfallen dieser vier Begebenheiten (griechisch: diese „Symptome“) zeigt – oft zusammen mit der fünften, der „Functio laesa“, einer Funktionseinschränkung – eine Infektion an. Wer aber kontaminiert ist, ohne Funktionseinschränkungen zu verspüren, bei wem also nichts warm, rot, geschwollen oder schmerzhaft ist, der geht erst gar nicht zum Arzt. Denn er ist ohne Krankheitssymptome, er ist „asymptomatisch“. Nicht ohne Grund sahen die Lateiner Anlass, sich nur von Hustenden und Schnupfenden fernzuhalten. Denn in deren „Schleim“ lag offenbar Gefahr für ihre Gesundheit. Folgerichtig nannten sie ihn „Virus“.

Zentral zum Verständnis der „Corona-Pandemie“ ist nun, wie man überhaupt feststellt, ob sich tatsächlich eine übertragbare Krankheit in seuchenrechtlich relevantem Umfang weiterverbreitet, was durch frühzeitige Erkennung von Infektionen verhindert werden muss. Denn das ist, was Paragraph eins des Infektionsschutzgesetzes verlangt. Genau hier wird es – vorsichtig gesagt – schwierig. Der umstrittene PCR-Test zeigt im besten Falle nur, dass der Untersuchte mit CoV-2 kontaminiert sein könnte. Eine Infektion des Betroffenen oder gar seine seuchenrechtlich alleine maßgebliche Infektiosität kann dieser Test nicht nachweisen. Das Testverfahren vermag nicht einmal zu erkennen, ob die von ihm gezeigten RNA-Bruchstücke noch zu vollständigen und also potenziell vermehrungsfähigen Viren gehören. Selbst ein fehlerfrei als positiv gewerteter PCR-Test ermöglicht also allenfalls, die Vermutung über eine gewisse Wahrscheinlichkeit anzustellen, dass der Getestete kontaminiert sei. Ein positiver PCR-Test gibt demnach lediglich ein Anzeichen (ein „Indiz“) für eine Kontamination. Und dies wiederum ist – bei jedem asymptomatischen Menschen – allenfalls ein Indiz für eine Infektion.

Leitet man daher aus einer solchermaßen nur doppelt gemutmaßten Infektion bei einem Menschen sogar die weitere Annahme seiner Infektiosität ab, dann bildet man jedenfalls bei fehlenden Krankheitssymptomen eine Hypothese gegen jede Lebenserfahrung. Denn genau dieser Mensch müsste ganz ausnahmsweise ein solcher sein, der asymptomatisch und dennoch infektiös wäre. Das Berufungsgericht von Lissabon hat dies am 11. November 2020 zu dem Verfahren 1783/20.7T8PDL.L1 zutreffend so erkannt. Verfügt eine Behörde also auf der Grundlage solcher Spekulationsketten gegen einen Bürger eine Quarantäne und schneidet sie ihm zusätzlich noch die Möglichkeit ab, die eigene pathogene Ungefährlichkeit durch einen negativen PCR-Test zu erweisen, so handelt sie außerhalb des rechtlich Erlaubten. Insbesondere gegen die in Deutschland jüngst wiederholt behördlich angenommene Indizwirkung für einen Krankheits- oder Ansteckungsverdacht aus dem positiven PCR-Test bei einer dritten Kontaktperson muss ein eigener negativer PCR-Test des asymptomatischen Betroffenen als Gegenindiz hinreichen.

Die infektionsschutzrechtliche Lage ist indes am 18. November 2020 terminologisch noch weiter entgleist. Dem Gesetzgeber war offenbar bewusst geworden, dass „Infektionen“ sich nicht in einem für deutschlandweite Rechtsfolgen nötigen Umfang positiv feststellen lassen. Daher wird im neuen Paragraphen 28a Absatz drei des Infektionsschutzgesetzes nun mit einer Art legal definierter Indizwirkung aus sogenannten „Inzidenzen“ gearbeitet. Spätestens dann, wenn 35 „Neuinfektionen“ auf 100.000 Einwohner festgestellt werden, soll jetzt ein „Schwellenwert“ erreicht sein, der allgemeine Grundrechtsverkürzungen legitimiere.

Das aber ist gleich doppelt irritierend. Denn wenn weiterhin nur mittels PCR-Testungen von bloßen Kontaminationshypothesen auf Infektionen rückgeschlossen wird, dann bleiben alle Grundrechtsbeschränkungen erstens schon im vorstehend beschriebenen Sinne mangels Vorliegens der nötigen tatsächlichen Voraussetzungen rechtswidrig. Und zweitens beschreibt eine „Inzidenz“ nach etabliertem medizinischem Sprachgebrauch das Vorliegen einer „Erkrankung“. Ein asymptomatisch Kontaminierter ist jedoch – ohne calor, rubor, tumor, dolor – gerade nicht krank. Eine „Inzidenz“ in diesem gesetzlichen Sinne ist also allenfalls feststellbar durch nachgewiesene (und nötigenfalls prozessual bewiesene) ärztliche Diagnostik.

Kurz: Die erregte „Pandemiebewältigung“ ist nicht nur medizinisch und medial aus den Fugen geraten. Wo juristische Tatbestandsmerkmale sich in Unbestimmtheiten auflösen, da schwindet auch die Rechtsordnung. Wo aber keine Ordnung mehr herrscht, da ist Eigenverantwortung gefragt.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 209.