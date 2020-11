Entstehung von Totalitarismus Die Antwort auf die Frage, die ich mir seit zwanzig Jahren stelle, steht plötzlich klar vor mir

16. November 2020

Über die „neue Normalität“ mithilfe konformer Massen

von Allan Stevo

Kurz nach der Jahrhundertwende fand ich mich in einer der Hallen der politischen Macht in der ehemaligen Tschechoslowakei wieder, nachdem ich die x-te Schreckensgeschichte aus dem Kommunismus gehört hatte, und sagte zu mir selbst: „Ich wünschte, ich könnte ein wenig Kommunismus durchleben, um zu sehen, wie normale Menschen das alles zulassen konnten.“

Ich konnte einfach nicht glauben, wie diese stabile und wohlhabende Zwischenkriegsdemokratie sich in den Qualen des stalinistischen Kommunismus und seiner psychologischen Wirren wiederfinden konnte. Es war jedoch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948, als die Kommunisten an die Macht kamen, und nach den Schrecken des Krieges gab es eine Menge „neuer Normalität“ zu bewältigen. Ähnlich wie in unserer heutigen Zeit gab es sogar eine Periode des tschechoslowakischen Kommunismus, die als „Normalizacia“ oder Normalisierung bezeichnet wird.

Was war das für eine Sache, diese „Normalisierung“? Es war die „zweite Welle“ des Stalinismus, die von der alten Garde angeführt wurde, eine Rückkehr – nach der Liberalisierung des Prager Frühlings 1968 – zum repressivsten Kommunismus, einer „neuen Normalität“.

Die „Normalisierung“ dauerte vom Herbst 1968 bis zum 17. November 1989, als in der ehemaligen Tschechoslowakei eine friedliche Revolution in Gang gesetzt wurde.

Die Normalitäten des Lebens im Kommunismus

Vom Überwachungsstaat bis zu den Uranminen für politische Gefangene, zusammen mit anderen schrecklichen Auswirkungen, wenn man das „Falsche“ denkt: keine Schule für die Kinder, keine Erlaubnis, den gewünschten Berufsweg einzuschlagen, keine Erlaubnis zu reisen (es sei denn, man war wirklich „schrecklich“, schwer zu unterdrücken und sie wollten einen loswerden), bis hin zur totalen Kontrolle fast aller Aspekte des Lebens für alle Menschen, politische Gefangene hin oder her, zur totalen Vorherrschaft politischer Ziele der Regierung über die Presse und die Kultur, in der es sogar eine gut finanzierte und geförderte offizielle und inoffizielle Kultur gab.

Wenn man gehorsam blieb, wurde man im Vergleich zu den anderen meist gut behandelt. Wenn man sich den Mächtigsten entsprechend näherte, wurde man besser behandelt. Innerhalb weniger Jahre lebte niemand in der Gesellschaft – von den höchsten Rängen abwärts – wirklich gut. Im Laufe der Zeit wurde der Unterschied zwischen West und Ost immer deutlicher. Im Osten war so gut wie alles knauserig.

Wie konnte sich ein Volk damit abfinden? Wie konnte man das als „normal“ behandeln?

Die Geschichten, die ich von so vielen scheinbar normalen und logisch denkenden Menschen bei meinen vielen längeren Besuchen in postkommunistischen Ländern hörte, lauteten: „Es war alles so normal“ und „Wir haben nie gemerkt, dass daran etwas falsch war“. Viele werden auch offen über die Abnormalität des Ganzen sprechen. Bis heute beklagen in den postkommunistischen Ländern große Teile der Bevölkerung, denen es angenehmer erscheint, der Autorität zu gehorchen als herauszufinden, wie sie in der Welt um sich herum einen Mehrwert schaffen können, die Abkehr vom Kommunismus.

Einige dieser Leute haben den Wechsel in das logische und großzügige Umfeld des Kapitalismus nicht sehr gut vollzogen. Sie vermissen die warme, paternalistische Umarmung, ein Lakai in der kommunistischen Gesellschaft zu sein.

Während ich dies schreibe, am Freitag, den 13. November 2020, sieben Monate nach unserer Kostprobe des Corona-Kommunismus, am 241. Tag der Abriegelung in dieser am stärksten abgeriegelten amerikanischen Stadt, in der ich zu Hause bin, beginne ich die vielen Ähnlichkeiten zu erkennen, die es den Menschen in der Tschechoslowakei ermöglichten, das alles als so normal zu empfinden.

Fügsamkeit ist das Herzstück des Totalitarismus

Ich war vor zwei Wochen bei einem Europäer, als er mir den Abstieg der Welt in einen Zustand der Konformität um jeden Preis andeutete, und er erzählte diese Einzelheiten aus seiner Ecke der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg, durchdrungen von den Erinnerungen seiner Vorfahren.

Totalitarismus ist Konformität. Nachgiebigkeit bringt Totalitarismus. Ob Faschismus oder Kommunismus spielt keine Rolle, eine weit verbreitete individuelle Nachgiebigkeit führt eine Gesellschaft unweigerlich in eine schlechte Lage. Mangelnde Nachgiebigkeit ist in den frühen Tagen des Totalitarismus für den Einzelnen in der Regel schützend, da die Aufmüpfigen die Mühe noch nicht wert sind.

Was bringt Folgsamkeit Ihnen oder irgendjemandem sonst?

Der Nutzen der Nachgiebigkeit für den Einzelnen in der gegenwärtigen Ära des Corona-Kommunismus ist unklar und unhinterfragt. Das Beharren auf der Fügsamkeit ist die primäre Definition dessen, was heute geschieht. Dafür gibt es keinen rigorosen Grund. Es gibt keine vorherrschende Logik. Es gibt sicherlich keine echte öffentliche Debatte.

Viele Regierungen und Kulturen, die sich in einer sich selbst aufrechterhaltenden Schleife der Angst befinden, die permanent geschürt wurde, haben sich auf diese totalitäre Forderung nach Fügsamkeit um jeden Preis verlagert. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo gibt sogar zu, dass er lieber mit dem Strom schwimmt als zu führen.

Der Angstmacher des Empire State kritisiert seine Arbeit

Cuomo, der anscheinend der größte Reaktionär aller Staatsgouverneure ist, anstatt zu führen, behauptet zynisch, er reite auf einer Welle der Angst, während er gleichzeitig anderen die Schuld für sein angstbesetztes Verhalten gibt, das diese Angst nährt. In einer Konferenzschaltung am Dienstag, den 6. Oktober 2020, bezeichnet Cuomo die Corona-Reaktion seiner Regierung als Überreaktion:

„Ich bin hundertprozentig offen und ehrlich. Dies ist keine sehr nuancierte, differenzierte Reaktion. Es ist eine von Angst getriebene, wissen Sie. Das ist keine Politik, die mit dem Skalpell betrieben wird; das ist eine Politik, die mit dem Beil gehackt wird. Sie ist einfach sehr unverblümt. Ich habe das nicht vorgeschlagen, wissen Sie; es wurde vom Bürgermeister [Bill de Blasio] der Stadt vorgeschlagen. Ich versuche, es zu fokussieren und besser zu machen. Aber es geschieht aus Angst. Die Leute sehen, wie die Zahlen steigen – Schließt alles! Schließt alles!‘ Es ist nicht der beste Weg, dies zu tun, aber es ist eine von Angst getriebene Reaktion. Das Virus macht den Menschen Angst. Hoffentlich bekommen wir die Zahlen in den Bezirken nach unten, dann nähme die Angst ab, und dann könnten wir einen intelligenteren, maßgeschneiderten Ansatz haben.

Ihr Punkt ist richtig: Warum jede Schule schließen? Warum testen Sie nicht die Schulen und schließen diejenigen, die ein Problem haben? Ich weiß, aber erstens weiß ich nicht, ob wir jetzt die Mittel dafür haben. Aber ich kann Ihnen ehrlich sagen, dass die Angst zu groß ist, um etwas anderes zu tun als: ‚Tun wir alles, was wir können, um die Infektionsrate jetzt zu senken, schließen Sie die Türen, schließen Sie die Fenster.‘ Das ist es, wo wir sind.“

Das ist das vorhersehbare Ergebnis, wenn man Technokraten die Macht überlässt

Soll man sich wundern, wenn sich ein Mitglied der technokratischen Klasse einem völlig gesunden Menschen nähert und statt des demütigenden Ansatzes „Wenn etwas kaputt ist, dann versuche nicht, es zu reparieren“ den Ansatz „Lasst uns alles tun, was wir können“ versucht? Das ist ihre „berufliche Deformation“, wie die Slowaken gerne über Technokraten und eine Handvoll anderer Berufsgruppen sagen, denen es schwerfällt, sich von ihrer Karriere zu trennen.

Diese Überreaktion, die wir euphemistisch „Overkill“ nennen, ein Begriff, der sowohl wörtlich als auch angemessen auf Cuomos tödliche Corona-Reaktion angewendet werden kann, ist genau das, was von der technokratischen Klasse zu erwarten ist. Deshalb schenkt ihnen eine zurechnungsfähige Person auch kein Vertrauen.

Sie halten sich für Wundertäter, und sie behandeln den Staat, dem sie dienen, wie einen Gott. Durch ihre Hand werden wir zum Totalitarismus geführt, vorausgesetzt, sie treffen weiterhin auf eine willfährige Bevölkerung.

Die Formel, die sich unsere technokratische Klasse von den Totalitaristen des letzten Jahrhunderts geliehen hat

Obwohl dies nach zwei Jahrzehnten der Befragung von Menschen und des Versuchs, dem Kommunismus einen Sinn zu geben, noch weiter ausgearbeitet werden kann, finden Sie im Folgenden die Formel, die den Totalitarismus in weite Teile der Welt gebracht hat und die jetzt in den Vereinigten Staaten verwendet wird:

Erstens: Finden Sie eine stressende Situation.

Zweitens: Schüren Sie Angst.

Drittens: Führen Sie eine neue Normalität ein.

Viertens: Sie wird sich schnell verewigen, da nützliche Idioten, nützliche Unschuldige, Vertrauensmänner und viele andere in einer sich selbst perpetuierenden Spirale zusammenarbeiten.

Fünftens: Sobald eine Schwelle durchbrochen ist, wendet sich Frankensteins Monster gegen Dr. Frankenstein und läuft noch einige Jahrzehnte lang umher.

Hätte ich diese Gleichung nicht mit eigenen Augen bei ihrer Umsetzung erlebt, hätte ich mir nie vorstellen können, dass sie einer Gesellschaft aufgezwungen werden könnte. Ich konnte mir einfach nie vorstellen, dass eine so drastische, messbare, toxische, selbst sabotierende und totale Veränderung über einen solchen Unsinn in weniger als einem Jahr stattfinden könnte. Ich beobachte das aus erster Hand in meinem amerikanischen Heimatland. Durch die Lockdowns starben so viel mehr Menschen als durch Covid, und die unermesslichen Schrecken der darüber hinausgehenden Reaktion auf Covid werden in der Gesellschaft noch lange zu spüren sein, auch wenn wir heute wieder zur alten Normalität zurückkehren würden.

Ich sehe auch, wie diese seltsame Haltung in weite Teile der Welt exportiert wird, obwohl ich nicht an diese Orte reisen kann; deshalb bleibe ich skeptisch, was den Wahrheitsgehalt der verstreuten Berichte betrifft. Genau wie die „freien“ Medien der postkommunistischen ehemaligen Tschechoslowakei sind eine große Anzahl von Geschichten in vielen ausländischen Zeitungen lediglich plagiatorische Lokalübersetzungen oder Geschichten der „New York Times“ oder ähnliche Berichte.

52 Wochen in der Slowakei

Nachdem ich mich in den letzten zwei Jahrzehnten wie besessen mit diesem Thema, also dem Totalitarismus, beschäftigt habe, bin ich sehr dankbar für das Wissen, das mich auf diesen Moment vorbereitet. Für diejenigen, die Zweifel haben – werfen Sie doch einfach einen Blick auf das letzte Jahrzehnt meiner schreiberischen Tätigkeit auf der Website „52 Weeks in Slovakia“ (www.52inkSk.com), die als Reaktion auf die schreckliche Berichterstattung der amerikanischen Medien und auch der westlich geprägten slowakischen Medien bezüglich der innenpolitischen Berichterstattung über die Slowakei begonnen wurde. Die Website spiegelt ein langsames jahrzehntelanges Erwachen wider.

Mit der Zeit erfuhr ich ein paar Einzelheiten über diejenigen, die sich erfolgreich dem Totalitarismus entziehen.

Die individuelle Lösung zur Vermeidung des Totalitarismus

Erstens: Sie können niemanden außer sich selbst ändern.

Zweitens: Das bedeutet, dass Sie die Gesellschaft nicht verändern können. Die Gesellschaft kann Ihrem Beispiel folgen, aber Sie können nicht garantieren, dass jede Aktion, die Sie ergreifen, eine andere verändern kann. Selbst die extremsten Regime haben dies gelernt.

Drittens: Das mag für manche traurig sein, aber es kann auch befreiend sein, denn die gute Nachricht ist, dass Sie sich nur auf sich selbst und auf die Ihnen anvertrauten Menschen konzentrieren müssen (die Sie ebenfalls nicht ändern können, die Sie aber führen und für die Sie ein Vorbild sein können).

Viertens: Sie können sich dafür entscheiden, sich Ihrem eigenen Willen zu fügen; Sie können sich dafür entscheiden, sich dem Willen Ihres Schöpfers zu fügen; Sie können sich dafür entscheiden, sich den modischsten, niedersten Trends der Popkultur zu fügen; Sie können sich dafür entscheiden, sich den verdrehtesten Kriechern und Soziopathen der Presse und des Kulturbetriebs zu fügen; Sie können sich dafür entscheiden, sich den perversesten Gesetzen und Anordnungen der Regierung zu fügen. Diese Entscheidung liegt zu 100 Prozent bei Ihnen. Die einfache Wahl ist, keine Wahl zu treffen, keine Entscheidung zu treffen, keine Verpflichtung einzugehen, aber sofern Sie nicht völlig rückgratlos sind, werden Sie sich selbst dafür hassen und wissen, wo Sie mit dieser Einstellung landen werden.

Fünftens: Zeigen Sie mir Ihre Freunde, und ich zeige Ihnen Ihre Zukunft. Sie sind die Summe der fünf Menschen, mit denen Sie am meisten verbunden sind. Mit wem Sie (vorläufig) verkehren, bleibt Ihre Wahl. Wählen Sie klug, denn viele Menschen arbeiten Tag und Nacht in den Machtzentren: in DC, Arlington, Langley, Großstädten, Landeshauptstädten, Silicon Valley und vielen anderen Orten auf der ganzen Welt, um Ihnen diese grundlegendste Wahlfreiheit zu verweigern.

Sechstens: „Was ist, wenn es unbequeme Konsequenzen gibt?“, werden Sie vielleicht fragen. Nun, es tut mir leid, so ist das Leben nun mal, und Sie müssen Ihren Platz im Leben wählen. Wie Stephen Baskerville schreibt: „Wer Angst hat, sich zu ärgern oder gegen etwas zu verstoßen, ist noch kein Mensch.“

Siebtens: Die Wahl ist also diese eine und nur diese eine. Werden Sie gefügig sein oder nicht?

Werden Sie konform oder nicht konform sein?

Denn wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, dann nehmen Sie auch den Impfstoff. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, werden Sie den Wahlergebnissen Glauben schenken. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, werden Sie den Lockdown akzeptieren. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, werden Sie Ihre Mutter allein sterben lassen. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, lassen Sie Ihren Sohn ohne Beerdigung beisetzen. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen werden, wenn Historiker sie eines Tages als notwendig und normal bezeichnen, werden Sie allem zustimmen. Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen werden, dann wird das Jahr 2020 für Sie erträglich sein, und Sie werden lernen, sich an das Schlimmste der Menschheit anzupassen, anstatt das Beste zu verlangen.

Wenn Sie die Gesichtsmaske tragen, sagen Sie der Welt, dass Sie jemand sind, der seine Grenzen nicht erkennen, seine Grenzen nicht mitteilen und sie auch nicht verteidigen wird. Stattdessen sind Sie jemand mit flexiblen Grenzen, der auf den richtigen Vertrauensmann wartet, der über Sie hinwegtrampelt.

Wie totalitäre Regime die halbe Welt verschlungen haben

Wie haben totalitäre Regime im Jahrhundert des Großen Staates (1917–2016) die halbe Welt verschlungen?

Das ist ganz einfach. Indem Leviathan sein Volk dazu brachte, viele verschiedene „Gesichtsmasken“ zu „tragen“.

Welche Entscheidungen treffen Sie in diesem Moment, um mehr Freiheit in der Welt zu verbreiten?

Wenn Sie keine klaren Antworten haben, sind Sie wahrscheinlich Teil der Masse, die uns in Richtung „Normalizacia“ marschieren läßt – die neue Normalität.

Dieser Artikel erschien zuerst auf LewRockwell.com und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.