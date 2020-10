Soziale Distanzierung, Maskenzwang, Generationenkonflikte Feindbild Kind

25. Oktober 2020

Was soll einmal aus der Covid-Jugend werden?

von Joachim Kuhnle

Hallo, ich bin Mathilda und ich bin zehn Jahre alt. Ich möchte eine Frage an Markus Söder stellen. Können wir je wieder neben einer Banknachbarin in der Schule sitzen?“ Markus Söder, oberster Polit-Vorturner im Freistaat Bayern, antwortet dem kleinen Mädchen sehr gerne. Wenn Politiker den vorgeblich weisen Opa spielen, kommt das beim Wähler gut an. Meint der Möchtegernkanzler. Und sagt: „Irgendwann schon, und zwar dann, wenn Corona besiegt ist. Allerdings wird das noch etwas dauern. Das wird deswegen dauern, weil, solange wir keinen Impfstoff haben, so lange müssen wir aufpassen. Es kommt jetzt erst darauf an, dass der Schulbetrieb wieder losgeht. Es gibt viele Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, auch die wollen wir schützen. Wir wollen ja auch die Großeltern schützen. Wenn wir einfach nebeneinandersitzen und die Regeln nicht beachten, dann stecken wir uns vielleicht untereinander an. Kinder haben selber weniger Symptome. Aber das kann am Ende im schlimmsten Fall für Eltern und Großeltern oder auch Urgroßeltern den Tod bedeuten. Deswegen würde ich sagen, Abstand halten ist okay. Aber einmal unter uns: Abstand schadet nicht. Erstens kann man nicht abschreiben, und zum anderen ist man im Unterricht überhaupt nicht abgelenkt vom Banknachbarn.“

Bravo! Der selbsternannte oberste Hirte möchte zeigen, dass er sich nicht nur um die kleinen, sondern auch um die großen Kinder bis hin zu den Urgroßeltern kümmert. Dabei deutet Söder an, in wessen Interesse er tatsächlich agiert. Er spielt den Pharmavertreter, der Impfstoffe verkaufen möchte, die sich die wenigsten Menschen freiwillig spritzen lassen wollen. Dass er dies als Allheilmittel anpreist, mit dem die Coronaviren endgültig „besiegt“ werden sollen, könnte ein Fehler sein. Gegenfrage: Falls dieser „Sieg“ ausbleibt, werden dann die Schüler und alle anderen von der bayrischen Regierung bis ans Ende aller Tage weiter drangsaliert? Die Hauptansage an das kleine Mädchen kann man auch wie folgt verstehen: „Du, mein Kind, musst dich an meine Regeln halten. Sonst bist du eine potenzielle Mörderin und deine Eltern und Großeltern müssen wegen dir sterben.“

Kinder (alle Kinder) sind gemäß der Denkweise des CSU-Politikers eine große Gefahr für die Erwachsenen, insbesondere weil sie so fies sind, nicht krank zu werden, und trotzdem (überraschend) die eigenen Vorfahren mit ihren Viren töten können. Abgesehen davon, dass das irgendwie falsch klingt: Wie wirkt sich eine solche Botschaft auf die Psyche eines zehnjährigen Kindes aus?

Unter Fachleuten ist bekannt, dass eine Ansteckung eine Frage der Wahrscheinlichkeit ist. In der Schule sind die Gefahren in der Regel geringer als im Kindergarten oder im privaten Umfeld. Die verbreitete Behauptung, dass Kinder, die überhaupt nicht krank sind (also keine Symptome haben und auch keine bekommen), andere Kinder anstecken können, die dann wiederum Eltern und Großeltern todbringend infizieren, ist hanebüchen. Ausschließen kann man vermutlich nichts, aber kerngesunde Zeitgenossen tragen in der Regel keine krankmachenden Viren in sich. Etwas anderes ist es, wenn die Krankheit noch in einem frühen Anfangsstadium ist und sie sich erst nachträglich bemerkbar macht. Dann wäre eine Ansteckung unter Schülern möglich, aber unwahrscheinlich, denn die Virendichte (Virenlast) ist in dieser Phase noch gering. Die Behauptung, dieses Mal sei alles anders, ist frech.

In drei Monaten sterben in Deutschland mindestens 200.000 Menschen, davon viele an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebs, an resistenten Krankenhauskeimen und an anderen ansteckenden Krankheiten. Mehr als 2.500 dürften bei Unfällen im Haushalt ums Leben kommen und auch etwa 1.000 bei Verkehrsunfällen, darunter viele sehr junge Teilnehmer, die fast ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt hätten. Gibt es eine Forderung, deswegen alle Verkehrsfahrzeuge zu verbieten? Covid-19 ist eine vergleichsweise mickrige Gefahr. Die weniger als 500 Todesfälle im Dreimonatszeitraum Juli bis September sind bereits übertrieben, denn die eigentliche Todesursache war in den meisten Fällen eine andere. Markus Söder bläst also eine relativ harmlose Viruskrankheit vor kleinen Kindern zu einer Katastrophe auf und verängstigt sie dabei.

Die Kleinen können sich kaum gegen die Befehle der Erwachsenen wehren, und oft wollen sie es auch nicht, denn sie haben noch ein unbegrenztes Vertrauen. Auf der anderen Seite sind auch die Kleinsten nicht so blöd, dass sie nicht merken, dass das Affentheater und die Maskerade auf dem Schulhof im Widerspruch zum sorglosen Spielen mit den Freunden und Geschwistern zu Hause stehen. Bei Jugendlichen werden die Gegensätze noch krasser. Es gehört zum heranwachsenden Wesen, die Regeln der Großen zu hinterfragen. Weil Überzeugen manchmal zu kompliziert oder zu anstrengend ist, wird mit Drohungen, Strafen und Druck gearbeitet. Die Jugend findet dann oft Wege, die Regeln zumindest heimlich zu umgehen. Nach und nach koppeln sie sich von der überbehüteten Umklammerung ab und führen zumindest teilweise ein eigenes Leben mit dem einen oder anderen Geheimnis, das die „alten Säcke“ einfach nichts angeht. Wenn eine Schülerin und ein Schüler sich am Nachmittag zum Knutschen treffen, während sie in der Schule brav zu jedem zwei Meter Abstand einhalten und auf dem Pausenhof eine die Atmung behindernde Mund-Nasen-Bedeckung tragen mussten, wird das Verbotene in der Praxis erprobt. Irgendwann fangen die jungen Leute an zu ahnen, dass ihre Eltern und Großeltern trotz allem nicht tot umfallen und dass die Södersche Erzählung möglicherweise eine Schaumschlägerei sein könnte. Während unter Gleichaltrigen eine oft unbeschwerte Freiheit zu spüren ist, weht in der Erwachsenenwelt mit ihrem Staat, den Behörden und den Lehrern der eiskaltherzige Wind der die Gesichtsmimik verdeckenden Maulkörbe in Kombination mit dem Klima von Abstandsgeboten, Ängsten, Misstrauen und Vorwürfen. Psychologisch ist das ein riskantes Spiel, denn nicht nur der Staat präsentiert sich gegenüber der Jugend von seiner hässlichen Seite, sondern die älteren Generationen insgesamt, auch weil viele sich als kriechende Untertanen präsentieren. Sollten die Älteren später einmal auf die Jüngeren angewiesen sein, könnte diese gleichgültige Kälte auch einmal in die andere Richtung zurückfließen. Wollen wir das?

Die Massenmedien verstärken das Ganze noch und fördern das Misstrauen von jedem gegenüber jedem, insbesondere die Skepsis der Älteren gegenüber den Jüngeren. Die Jugend gilt ohnehin als dumm und unerfahren, störrisch, unvernünftig, selbstsüchtig und uneinsichtig. In unserer kinderunfreundlichen Gesellschaft ist in manchen Kreisen nur ein abgetriebenes Kind eine gute Sache. Im Zeitalter der Fake-Pandemie leiden vor allem einsame und alte Menschen an der Isolation und an der verordneten Distanzierung. Keine Chorproben, kein Theater, kein Konzert, keine Seniorenreise, alles, was den Rentnern noch Freude im Leben bereitet, nimmt ihnen der Staat. Noch nicht einmal Trauerfeiern sind gestattet. Und wer ist schuld? Erstaunlicherweise sind es nicht die Regierungen, die mit ihren Beschlüssen den Menschen alle Freuden rauben und unter Strafe stellen. Es sind die Kinder, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die daran schuld sein sollen, weil sie so unvernünftig sind und sich in der Phantasie der Medien nicht sklavisch den Regierungsbörden gegenüber beugen und nicht den gebotenen bedingungslosen Gehorsam zeigen. Im den Zeitungs- und Nachrichtenmeldungen des Hauptstroms kann man täglich lesen, wie junge Leute sogenannte Corona-Partys feiern und sich einen feuchten Kehricht um die Todesängste der älteren Bevölkerung scheren. Angeblich wurden Jugendliche gesichtet, die absichtlich und rotzfrech in einer Straßenbahn den Fahrkartenentwertungsapparat mit der Zunge abgeleckt haben, um den empörten Mitfahrern mitzuteilen „Ihr könnt uns mal mit eurem blöden Corona-Wahn“.

Natürlich sind solche Geschichten entweder erfunden oder medial übertrieben und aufgeblasen. In der Realität ist die Jugend eher weniger rebellisch, als es die heutige Rentnergeneration in ihrer Jugend war. Allerdings braucht man auch nicht zu glauben, dass jeder seine Freiheiten komplett beim Staat und bei den Behörden abgeben möchte. Da die Welten der unterschiedlichen Altersgruppen wenig bis gar keine Berührungspunkte haben, werden „Skandalmeldungen“ in den Massenmedien hungrig aufgesogen und sind als Blitzableiter für allerlei Frustrationen hochwillkommen.

Die Corona-Diktatur bringt gesellschaftliche Defizite, die sich seit vielen Jahren herausgebildet haben, mit aller Kraft ans Tageslicht. Die wenigen Kinder, die man sich noch leisten möchte, werden übermäßig behütet und verhätschelt. Man will das perfekte Kind. Querdenker, gar Querulanten, sind nicht gefragt. Ein individueller bis eigenwilliger Charakter ist nicht erwünscht. Kinder sollen nicht so sein, wie sie sind, sondern sie werden nach „Kompetenzen“ beurteilt. Die früher schon fraglichen „Kopfnoten“ wie „häuslicher Fleiß“; „Schrift“ und „Führung“ (die es nur in der Grundschule gab) wurden ersetzt durch „Arbeitsverhalten“ und „Sozialverhalten“. Dafür gibt es keine Noten wie „gut“ oder „befriedigend“, sondern: „entspricht den Erwartungen“ – sprich: Man hat ganz bestimmte Erwartungen, was für ein Mensch ein Schüler sein muss. Er muss eine Art Norm vorgaukeln. Geringe Abweichungen sind schon schlecht.

Als Elternvertreter einer Abschlusszeugnis-Konferenz war ich Zeuge eines denkwürdigen Schauspiels. Um den Schülern die Bewerbung auf den Ausbildungsplatz zu erleichtern, wurde immer wieder diskutiert, Schüler auf „entspricht den Erwartungen in vollem Umfang“ aufzuwerten, besonders dann, wenn man glaubte, der Betroffene gehöre einer benachteiligten Minderheit an. Schüler (überwiegend männlich), die dem Lehrer (überwiegend weiblich) auch mal frech widersprochen haben, kamen nicht in diesen Genuss. Dem tatsächlichen Arbeits- und Sozialverhalten entsprechen die Beurteilungen nicht. Es ist eine Farce. Junge Leute müssen und dürfen in ihrem Leben dazulernen, auch im Umgang mit den Mitmenschen. Das ist normal und auch gut so.

Eltern und Großeltern können als Vorbild wirken, insbesondere wenn sie sich für die Jugend interessieren und vernünftige Werte vorleben. Die Übernahme von Verantwortung und der Mut zur eigenen Persönlichkeit sind entscheidend, auch (wenn es sein muss) gegen die vorgegebene Norm. Doch was sollen Kinder und Jugendliche von Erwachsenen halten, die sich von den Regierungen wie Kleinkinder behandeln und drangsalieren lassen? Der aus früheren Fernsehsendungen bekannte Pfarrer Jürgen Fliege erzählte bei einem Interview am Rande einer Querdenken-Demonstration in München von einem seltsamen Gottesdienst, in dem alle Kirchgänger mit den vorgeschriebenen Abständen und mit Mund-Nasen-Bedeckungen auf den Bänken saßen. Gesungen werden durfte nicht. Ein kleines Mädchen hatte einen traurigen Blick. Der Vater fragte: „Stören dich die Masken?“ Das Kind antwortete: „Nein, aber ihr seid alle so anders.“ Kinder brauchen selbstbewusste Vorbilder und keine, die sich von Vollpfosten wie Markus Söder oder von einem unreifen Kind aus Schweden wegen irgendwelcher Viren oder wegen einer angeblich drohenden Klimakatastrophe in Panik versetzen lassen. Was, wenn die herbeigelogenen Weltuntergänge ausbleiben? Politiker und Journalisten werden von der Jugend schon heute mehr verabscheut als bewundert. Diejenigen, die dem Führer bis ins Grab folgen wollen, könnten dieses Schicksal teilen.

Spannend wird es, wenn demnächst die sinnlosen Massenimpfungen gegen Covid-19 durchgeboxt werden sollen. Vor gut zehn Jahren, als man alle gegen die Schweinegrippe impfen wollte, haben sich die Bürger und die meisten Ärzte in Deutschland, in Frankreich sowie in vielen anderen Ländern dagegen gewehrt. Eine Ausnahme bildete Schweden, wo Millionen Menschen geimpft worden sind. Bei etwa 500 Kindern kam es zu schweren Hirnschäden, alles einzelne und sehr tragische Fälle, die es ohne die Impfungen nicht gegeben hätte. Möglicherweise ist das der Grund, warum Schweden bei der jetzigen Panikmache nicht mehr mitspielen möchte. Kinder können sich nicht gegen eine Impfung wehren, wenn sie ihnen von den Erwachsenen aufgezwungen wird. Mit der Pflichtimpfung gegen Masern (ohne die man keinen Kindergarten und keine Schule besuchen darf) hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits einen Testballon gestartet. Drohen den Kindern jetzt ähnliche Zwänge bei der Anti-Corona-Impfung? Wie viele Opfer, seien es hirngeschädigte oder auch tote Kinder, ist man bereit, als Kollateralschaden in Deutschland in Kauf zu nehmen? Und das, obwohl Kinder von Covid-19 so gut wie nicht betroffen sind! Man kann auch davon ausgehen, dass die neuartigen und in hektisch durchgepeitschten Zulassungsverfahren demnächst verfügbaren Impfstoffe mit den Nebenwirkungen besonders gefährlich sein werden. Wird man dann sagen, dass uns das den (noch zu hinterfragenden) Schutz der gefährdeten Risikogruppen wert sein musste? Oder wird man die tragischen Fälle mit aller Gewalt vertuschen?

In allen totalitären Regimen hat man insbesondere Kinder und Jugendliche zum Gehorsam drillen wollen. Die langfristige Wirkung ist fraglich. Das Leben insgesamt wird weitergehen. Auch aus der Covid-Jugend werden später herrschsüchtige Psychopaten versuchen, Macht über andere Mitmenschen zu erlangen. Andere Altersgenossen werden sich manipulieren und führen lassen (wollen). Andere wiederum werden rebellisch sein und für bürgerliche Freiheitsrechte kämpfen. Die Vorstellung, man könnte eine ganze Generation für immer brechen und charakterlich und als einheitliche Masse ins Abseits führen, ist unrealistisch. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Es kann noch schlimmer werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es bleibt spannend. Oder um klassisch-poetisch mit Johann Wolfgang von Goethe zu schließen: „Und alles Drängen, alles Ringen ist ewig Ruh in Gott, dem Herrn.“

