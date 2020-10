Liberaler Einwurf Privatstraßen statt Maut

24. Oktober 2020

Alternative Infrastruktur

von Sascha Tamm

Derzeit läuft an verschiedenen politischen Fronten eine Auseinandersetzung darüber, wie es mit der Mauterhebung auf deutschen Autobahnen und der Einbeziehung privaten Kapitals beim Bau und Betrieb von Straßen weitergehen soll. Es gibt viele peinliche Details im politischen Handling und viele fehlgeleitete ideologische Argumente, die jede private Beteiligung in sogenannten Public Private Partnerships (PPP) schon als Teufelszeug denunzieren. Doch über eine Alternative zu allen Varianten der staatlichen Steuerung wird nicht diskutiert – über private Straßen. Denn alle Varianten, die derzeit in Deutschland Realität sind, vereint eines: Es gibt kein wirkliches Unternehmertum und keinen funktionierenden Preismechanismus. Risiken liegen nicht bei den Investoren, sondern beim Steuerzahler. Mautgebühren werden staatlich festgelegt. Den Vertretern der Idee von wirklich privaten Straßen werden ganz schnell vermeintlich vernichtende Argumente entgegengeschleudert: Der Staat müsse die Grundversorgung mit Infrastruktur sicherstellen, er müsse auch dort Straßen bauen, wo es sich für private Investoren nicht lohnen würde, Eigentümer von Straßen würden eine zu große Macht erhalten, es könne auf diesem Feld keinen wirklichen Wettbewerb geben und so weiter und so fort.



All diese Argumente halten genauerer Prüfung nicht stand – und sie verkennen die vielfältigen unternehmerischen Möglichkeiten, die Privatstraßen bieten. Die Einnahmen könnten aus dem generiert werden, was die Nutzer zahlen – nach welchen Preismodellen auch immer. Die Abrechnung ist heute kein Problem mehr und für die Nutzer mit minimalem Zeitaufwand verbunden – auch dann, wenn er die Angebote vieler Straßeneigentümer nutzt. Alternativ könnten auch diejenigen ganz oder teilweise für die Bereitstellung von Verkehrsraum zahlen, die sich davon einen Vorteil versprechen, etwa Unternehmer, denen an einer guten Erreichbarkeit ihrer Geschäftsräume oder Produktionsstätten gelegen ist.

Tatsächlich würde die Verkehrsinfrastruktur anders aussehen, wenn es private Straßen gäbe. Unsinnige Großprojekte in Gebieten mit wenig Nachfrage nach Verkehrsraum würden nicht angegangen. Dagegen würden schnell neue Kapazitäten dort geschaffen, wo es notwendig ist. Preise würden dort steigen, wo die Nachfrage groß ist. Preise würden als wichtige Signale somit auch die Entscheidungen der potenziellen Nutzer beeinflussen.

Zum Schluss noch kurz etwas zum wohl unsinnigsten Argument gegen Privatstraßen, eine Variante eines grundlegenden Einwands gegen private Lösungen: Auf Privatstraßen würde Chaos herrschen, da dort ja dann der Staat nicht mehr die Regeln setzen und durchsetzen könnte. Zum Ersten könnten natürlich staatliche Verkehrsregeln auch auf privaten Straßen gelten. Zum Zweiten und vor allem aber hat jeder Unternehmer ein großes Interesse daran, dass seine Angebote sicher sind. Das würde sich auch in privaten Regeln und ihrer Durchsetzung zeigen, so wie zum Beispiel auch private Toiletten dann doch besser aussehen und feiner funktionieren als die staatlich betriebenen Pendants.

