Make love not law Viel Virus um nichts?

17. Oktober 2020

Oder: Ein Epochenbruch?

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Ständig fragen wir uns: Was soll das alles bedeuten?

Das Jahr 2020 wird uns zweifellos in Erinnerung bleiben. Denn mit dem Frühjahrsäquinoktium kam die Frage: Was genau geschieht hier gerade? Tobt mit dem „neuartigen SARS-CoV-2“ ein ungesehenes, fatales, menschheitsschicksalhaftes Killervirus um den Globus, dem sich die ganze Weltgemeinschaft in einem heroischen Sonderakt internationaler politischer Solidarität entgegenwirft, um dieses Monster ...