Fünfte Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz in Erfurt Maaßen, Merkel und der KGB

08. September 2020

Eine Tagung mit einem Twist, der das Land erschüttern könnte

von André F. Lichtschlag

Ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppen und Organisationen tagte am Wochenende in Erfurt. Unter diesem Titel in etwa hätte der Mainstream darüber berichtet, wäre es kein bürgerliches gewesen.

Der Medienunternehmer Klaus Kelle hatte zur „fünften Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ gerufen, und mehr als 300 Teilnehmer waren in den barocken Kaisersaal in die thüringische Landeshauptstadt gekommen, als Medienpartner zum Beispiel neben dem libertären Monatsmagazin eigentümlich frei die konservative Wochenzeitung „Junge Freiheit“, das liberale Portal „Epoch Times“ und die christlich-katholische Wochenzeitung „Die Tagespost“ – womit das anwesende Meinungsspektrum auch gleich durch ein paar Adjektive umschrieben wäre.

Zum Auftakt sprachen Hermann Binkert, der Gründer und Chef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Insa, über das gespaltene Deutschland und die Tücken der Demoskopie sowie anschließend der evangelische Wittenberger Pfarrer Alexander Garth über Wege zur Neuevangelisierung unserer Heimat. Blinkert und Garth verstanden es gleichermaßen, ihre sicht- und hörbare Begeisterung für ihre Themen und Anliegen ins Publikum zu tragen.

Unterbrochen wurden die Vorträge immer wieder von kurzweiligen Interviews des gelernten Radio-Moderators Kelle. Hier erhielten dann auch die auffällig postierten Lounge-Sessel auf der Bühne ihre angemessene Funktion: Talkshow-Sprengsel, die Laune machten – etwa mit Maike Schulz-Broers als Organisatorin der Bauern-Proteste oder mit den beiden jungen christlichen Rap-Musikern Maximilian und Alexander als „O’Bros“, die auch kurz ihr Können präsentierten – da bebte erstmals der Kaisersaal zu Erfurt.

Die gute Stimmung wurde dann ein wenig verdorben durch den Historiker Andreas Rödder, der neben Angela Merkel, Hermann Gröhe und Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorstand der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung fungiert, weshalb er sich gleich erstmal umständlich vom anwesenden Publikum distanzierte, das er fortan zu „provozieren“ gedachte. Tatsächlich langweilte er die Anwesenden mit etatistischen Plattitüden wie dem Vorschlag, nach „Gender Mainstreaming“ nun auch „Family Mainstreaming“ zu einer „familienpolitischen Querschnittsaufgabe für alle Politikbereiche“ zu machen. Nun, die einzige konservative, christliche, liberale und libertäre Antwort auf die Politisierung alles Privaten ist gerade umgekehrt die Entpolitisierung der autonomen Familie – und also nicht die Multiplikation, sondern die Abschaffung jeder Art von Familienpolitik.

Vereinzelt aber erhielt auch Rödder für seine totalitären Phantasien noch Applaus selbst im Erfurter Publikum, was dokumentiert, wie weit der linke Extremismus bereits bis in die hiesigen Reihen vorgedrungen ist. Wie das nur geschehen konnte, dazu später mehr, denn genau darauf sollte am Sonntagmorgen der Kongress zurückkommen.

Nach der Mittagspause wurde am Samstag erst einmal der ehemalige US-Diplomat und heutige Thinktank-Leiter Todd Huizinga per Skype zugeschaltet. Der war und machte angesichts der Entwicklung seines Landes betroffen. Vor zwölf Monaten noch hätte er nicht für möglich gehalten, wie tief gespalten und wie sehr in den Klauen der neomarxistischen Political Correctness gefangen sein Land heute ist. Huizinga berichtete etwa über einen Vizepräsidenten des Flugzeugherstellers Boeing, der seinen Job verlor, weil er 1987 – also vor 33 Jahren – in einem Meinungsbeitrag einer Zeitschrift gegen Frauen in der Armee Position bezogen hatte. Schlimmer noch: Vor seiner unehrenhaften Entlassung musste er sich in maoistischer Selbstanklage üben und sich also eines schwersten Vergehens schuldig bekennen.

Wie konnte es so weit kommen? Huizinga – und nicht nur er – war den Tränen nahe. Anschließend wurde er gefragt, für wie wahrscheinlich er nach der Wahl im November einen Bürgerkrieg in seinem Land halte. Allein, dass diese Frage mit Recht gestellt werden könne, mache ihn tieftraurig, bekannte er.

Während der folgenden Aufteilung in vier mehr oder weniger interessante Panel-Teilveranstaltungen durften sich die Kenner bereits auf Markus Krall, dem Gründer der libertären Atlas-Initiative, freuen. Sie wurden nicht enttäuscht, spürte der mitreißende Redner Krall unter dem Titel „Warum wir die Wende vollziehen müssen“ (Link zum Video unten) doch einmal mehr nach der teuflischen Metaphysik des Sozialismus, dessen Programm sich in den sieben Todsünden der christlichen Überlieferung zusammenfassen lasse.

Markus Krall sprach und, ja: dichtete, da bebte Erfurt ein zweites Mal, bevor Klaus Kelle zum festlichen Dinner lud, umrahmt von einem Vortrag der jungen Medizinstudentin Larissa Fußer von der liberalen Hayek-Gesellschaft und einer Show des konservativen Kabarettisten Ludger Kusenberg.

Spät in der Nacht ahnten dann viele noch nicht, dass die große Diskussionsrunde am frühen Sonntagmorgen unter dem eher tiefschläfrig anklingenden Titel „30 Jahre deutsche Einheit“ (Link zum Video unten) erst die „Bombe“ der Tagung werden könnte, die in einem anderen Land zu einer anderen Zeit am nächsten Tag die Nachrichten aller Mainstream-Organe bestimmt hätte. Fahrradkette!

Es sollten vortragen und diskutieren: der Chefredakteur der „Jungen Freiheit“ Dieter Stein, die Vertreterin der CDU-Werteunion Simone Baum, die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, der Präsident des klimaskeptischen Eike-Instituts Holger Thuß und der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Die drei Letztgenannten und insbesondere Maaßen machten aus der vermeintlich beschaulichen Rückschau-Runde ein funkensprühendes Politikum allerersten Ranges.

Hans-Georg Maaßen, das sollte allen nach diesem Sonntagmorgen klar sein, will es noch einmal wissen. Er schwang sich auf, zurückhaltender kann man es kaum formulieren, zum Gegenspieler von Angela Merkel und ihrer Hinterlassenschaft in Partei und Land.

Maaßen blickte, das machte er gleich einleitend klar, auf die Tage der Wiedervereinigung und auf die Entwicklung bis heute „aus der Sicht eines Nachrichtendienstlers“. Er stellte sich und den Anwesenden die spannende Frage: Was hätte er als Chef der DDR-Staatssicherheit oder des sowjetischen KGBs in den entscheidenden Tagen 1989 eigentlich angeordnet?

Aufgabe dieser Organisationen, so Maaßen, sei immer auch und gerade Infiltration, Subversion und Zersetzung gewesen. Beides wurde seit Jahrzehnten in der alten Bundesrepublik bereits von den kommunistischen Kadern als Marsch durch die Institutionen betrieben. Schon in den 70ern wurde in Moskau die Umweltpolitik als Tarnstrategie für den Sozialismus erdacht. Auffällig viele Einflussagenten der Stasi seien dann in der Frühphase der Wiedervereinigung auch zum Beispiel als Führungsfiguren der scheinbaren DDR-Opposition aufgeflogen. Wer aber nicht?

Wie war doch gleich Angela Merkel zu ihren Posten in der CDU gekommen? Aus welchem Umfeld stammte sie? Und was war da mit den Überläufern der Stasi zur Mutterorganisation KGB kurz vor der Wende, die berüchtigte Gruppe Wolf, von deren Agenten eigenartigerweise bis heute niemand aufgeflogen sei? Wie konnte es dazu kommen, dass viele einst linksextreme Positionen in Politik und Medien inzwischen „alternativlos“ sind, ja fast generalstabsmäßig durchgedrückt wurden? Dass der kommunistische Antifaschismus anstelle des einstigen Antitotalitarismus zur Staatsdoktrin der neuen Bundesrepublik wurde?

Das waren Bomben, getarnt als Fragen, politikanalytische Bomben, die gleich in Reihe wie auf einer Miniatur-Militärparade zur Schau getragen wurden – mit einem Elefanten im Raum, der einen Hosenanzug trägt. Jeder in Erfurt spürte das.

Und das Beste ist: Jeder kann heute oder morgen diese Sprengsätze, wie fast die gesamte Veranstaltung, auf dem Youtube-Kanal der „Epoch Times“ auch nachträglich noch beschauen. Denn wirklich hochgegangen sind sie bislang nicht, auch im Medienmainstream hat sich bekanntlich eine Entwicklung vollzogen, die Maaßen und die beiden Mitdiskutanten als Geschichte der systematischen kommunistischen Infiltration neu interpretierten.

Zu fragen wäre noch, ob die linksextremen Strippenzieher der „sowjetischen Langzeitstrategie“ heute noch in Moskau sitzen. Was würde Todd Huizinga vermuten? Das Wissen über die Vorgänge jedenfalls, das arbeiteten Maaßen, Lengsfeld und Thuß gleich mit heraus, ist zwar in Deutschland noch verborgen, aber in Russland und den USA – siehe die „Rosenholz-Dateien“ – eingeweihten Kreisen durchaus bekannt.

Was, wenn so mancher in der politmedialen Führung der Bundesrepublik Deutschland durch dieses Wissen erpressbar wäre? Ließen sich so vielleicht einige Entwicklungen der letzten Jahrzehnte noch etwas besser erklären? Und zwischen welchen Kräften genau wird in der Heimat von Todd Huizinga eigentlich dieser unerbittliche Kulturkampf geführt?

Sicher, monokausal ist fast nichts auf dieser Welt zu erklären, es kam und kommt immer vieles zusammen. Aber wenn die steilen Thesen von Erfurt irgendwann in einer noch breiteren Öffentlichkeit gezündet werden, könnten sie womöglich nicht nur dieses Land erschüttern. Hans-Georg Maaßen ist offenbar – mit all seinen tieferen Einblicken als langjähriger Geheimdienst-Chef – fest entschlossen.

Markus Krall: „Warum wir die Wende vollziehen müssen“

Diskussion: „30 Jahre Deutsche Einheit“ mit Hans-Georg Maaßen und anderen