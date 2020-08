Radio-, Fernsehmoderator und „Meister der Satire“ Jan Böhmermann – Deutschlands Gesundheitspolizist Nummer eins

24. August 2020

Stets auf der richtigen Seite der Geschichte …

von Burkhard Voß

Wie ich vor Kurzem einer E-Mail entnehmen konnte, sucht Deutschland eine Million Infektionsschutzhelfer. Wer einer von diesen Medizinaufsehern werden möchte, durchläuft eine Online-Ausbildung. Online gleich null Infektionsrisiko. So ganz scheint man den eigenen Ausbildungsinhalten dann doch nicht zu trauen. Die Organisation dieser Ausbildung liegt in den Händen der Deutschen Mittelstandsschutz GmbH. Sollte diese mal einen Ehrenpräsidenten suchen, schlage ich Jan Böhmermann vor. Der Polizistensohn und langjährige ZDFneo-Moderator hat gute Chancen, zu Deutschlands Gesundheitspolizisten Nummer eins zu werden. Derzeit profiliert er sich als Oben-ohne-Jäger. Vor den Kamerapistolenlauf kam ihm Christian Lindner, als dieser im Mai nach einem Restaurantbesuch seinem Begleiter um den Hals fiel, natürlich ohne Atemschutzmaske. Böhmermann sei so empört gewesen, dass er das Lindner-Fauxpas-Foto 2,1 Millionen Followern schickte. Da machte er ein wenig schlapp, das nächste Promi-oben-ohne-Foto wird er an 82 Millionen Follower schicken. Ganz Deutschland wird erwachen und frühmorgens als Erstes die Atemschutzmaske aufsetzen. Brav, Böhmermann, brav.

Vor über 30 Jahren habe ich Jan Böhmermann schon mal im Fernsehen gesehen. Da hieß er noch Diederich Heßling und der Film „Der Untertan“, nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Darin werden Zucht, Drill und Autoritätshörigkeit des wilhelminischen Zeitalters aufs Korn genommen. So wie Diederich Heßling katzbuckelnd und hechelnd immer auf der richtigen Seite der Kutsche dem Kaiser den Hut entgegenschwenkt, so ist Jan Böhmermann immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Da kann er nicht mehr ZDFneo-Moderator bleiben, da muss er ZDFneo-Spießer werden. So wie Diederich Heßling das Haus des Kaisers bewacht, so wacht Jan Böhmermann über die Gesundheitstugenden „seiner“ Deutschen. Diederich Heßling wäre stolz auf ihn.

Und sollte es einmal mit Böhmermanns Moderatorentätigkeit nicht ganz so laufen – auch kein Problem. Ebenso wenig ist es ein Problem, dass Jan Böhmermann über keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Die braucht er auch nicht, wenn er eines Tages als engagiertester DHL-Mitarbeiter Atemschutzmasken an deutsche Haushalte verteilt.