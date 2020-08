Politischer Zahlenfundamentalismus Nicht schon wieder nachdenken: Kennen Sie schon „Hitlidioten“?

11. August 2020

Es ist nicht unbedingt die Masse, die’s macht – eine Erwiderung

von Axel B.C. Krauss

In der modernen „Massengesellschaft“ gibt es bekanntlich die Neigung, alles von der schieren Zahl an Unterstützern, Followern oder Käufern abhängig zu machen: So viele Leute können sich doch nicht irren! Wenn also irgendein Film ein Rekord-Einspielergebnis erzielt, muss er ja wohl ein Geniestreich, ein cineastisches Meisterwerk sein! Oder wenn irgendein Buch sich verkauft wie geschnitten Früchtebrot, ist es ja wohl automatisch gut! Oder?

Nein, natürlich nicht. Da gibt es keine zwangsläufige Korrelation. Ja, ein Buch kann inhaltlich ganz hervorragend sein und sich zum Bestseller entwickeln; ein Film (ich habe das während meines Studiums erlebt und rede dabei von einem der schönsten Filme, die je gedreht wurden, nämlich Peter Weirs „Club der toten Dichter“) kann inhaltlich eine Menge für Herz und Hirn bieten und, so wie das damals der Fall war, tatsächlich sagenhafte 52 Wochen (!) auf der Erfolgsspur (eines Mainzer Kinos) laufen.

Es kann aber eben auch sein, dass, mit Verlaub, ein Buch auf inhaltlicher Ebene einem Hundehäufchen ähnelt und trotzdem über den Ladentisch geht, als wär’s Beluga. Und es kann sein, dass ein eher mittelmäßiger Film die Frage aufwirft, warum datt Ding nun die Spitze der Kinocharts anführt. Die Gründe dafür können durchaus vielfältig sein; manchmal gibt es keine einfache Erklärung.

Dies gilt auch für die Politik in der modernen „Massendemokratie“. Eine Entscheidung kann völlig verfehlt sein, ja möglicherweise sogar – langfristig gesehen – in eine Katastrophe führen, aber dennoch von vielen bejubelt oder zumindest stillschweigend hingenommen werden. Tut mir leid für den etwas längeren Vorlauf, aber er war nötig. Sie werden bald erkennen, warum das etwas mit Corona-Politik und der jüngsten Großdemo in Berlin zu tun hat.

„Nicht schon wieder zuhören“, lautet die Überschrift eines Artikels, verfasst von David Hugendick und erschienen in der „Zeit“ am 6. August 2020. Im einleitenden Text heißt es:

„Wenn ein paar Tausend Verschwörungstheoretiker durch Berliner Straßen ziehen, soll eine Öffentlichkeit wieder ‚endlich zuhören‘. Es ist allerdings unklar, warum.“

Es ist also egal, wenn lediglich ein „paar Tausend“ ihre Meinung kundtun. Auf den Vorwurf der Verschwörungstheorie werde ich natürlich nicht mehr eingehen, das ist mir schlicht zu doof. Denn der Begriff hat in diesem Kontext absolut nichts verloren: Gegen politische Beschlüsse welcher Regierung auch immer zu demonstrieren, hat mit Verschwörungen oder Theorien darüber nicht das Allergeringste zu tun, zumal – entgegen der postfaktischen Suggestion Hugendicks – die Teilnehmer, die am 1. August auf der Straße waren, nicht pauschal in diesen Sack gestopft werden können.

Es geht mir um etwas anderes, nämlich um die bereits erwähnte Zahlenreligion, um nicht zu sagen: den zugrunde liegenden Zahlenfundamentalismus. Lässt sich wirklich ausschließen, dass die „paar Tausend“ nur deshalb, weil sie – im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung – eben nur vergleichsweise wenige sind, mit ihrer Kritik an den Maßnahmen nicht vielleicht doch richtig liegen? Ist ihre Kritik allein deshalb schon entwertet?

Nun komme ich auf den Titel meines Kommentars zurück. Wissen Sie, was ein „Hitlidiot“ ist? Ich habe dieses Wort natürlich in Anlehnung an „Covidiot“ geschöpft.

Ich kann's Ihnen sagen: Hitlidioten waren diejenigen, die Deutschland damals rechtzeitig verließen, ihr Hab und Gut und ihre Liebsten in Sicherheit brachten, also diejenigen, die ins Ausland emigrierten. Doch warum taten sie das eigentlich? Nun, diese kruden Hitlidioten gingen davon aus, dass bald eine knallharte Diktatur entstünde, nämlich die Hitlerdiktatur, unter deren Knute leben zu müssen sie keine allzu große Lust verspürten. Schaut man sich die Zahlen an, muss man zum Schluss kommen – leider –, dass es im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (bildlich gesprochen) nur „ein paar Tausend“ waren, die früh genug erkannt hatten, welcher Natur das heraufziehende System war. Da stellt sich im Hugendick’schen Sinne doch die Frage, warum man denen eigentlich hätte zuhören sollen. Zumal doch allseits bekannt ist, dass diese „Verschwörungstheorie“ von der Geschichte entkräftet wurde und statt eines totalitären, massenmörderischen Systems eine Wellness-Oase in Deutschland entstand, in der man sich gegenseitig Gummibärchen in den Hintern schob.

Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass es auch damals schon – mit Sicherheit – so manchen linientreuen Journalisten gab, darunter vielleicht sogar glühende NSDAP-Wähler, die ihren Mitmenschen erklärten, sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen und dem kruden Geschwätz dieser Hitlerleugner bzw. Hitlidioten nicht zuzuhören. Ja, warum denn? Weil die dem pumperlg’sunden Volkskörper, der sich – aus damaliger Sicht – „vernünftig“ verhielt und brav die verordnete Einheitsmeinungsmaske über das Gehirn zog, renitenterweise einfach den Rücken kehrten?

Was man daraus lernen kann: Zahlen allein sind hier eben nicht unbedingt entscheidend. Geht es um Politik, ist es nicht zwangsläufig die Masse, die’s macht. Es ist durchaus möglich, dass das „Wir“ sich auch mal falsch entscheidet.

Oder erinnern Sie sich noch an diese lächerlichen fünf – gerade mal fünf, das ist ja albern! – habilitierten Europaleugner, die gegen den besten und stabilsten Euro aller Zeiten klagten? Fünf Professoren gegen eine erdrückende Masse vielbeachtensrenommerkenswerter Experten, Erklärbärchis und etatistischer Wirtschaftswissenschwafler. Grotesk! Wirft man heute noch mal einen Blick auf die kruden Argumente dieser Renitenzlinge, beschleicht einen der zarte Verdacht, dass sie – obwohl nur lachhafte fünf an der Zahl – gar nicht so falsch lagen.

Feel me?