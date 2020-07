Wahlkampf in den Vereinigten Staaten von Amerika Tritt Joe Biden noch vor der Wahl zurück?

14. Juli 2020

In dieser verrückten Zeit scheint alles möglich

von Joachim Kuhnle

Im Juli 2020 dreht sich fast die gesamte Berichterstattung um ein einziges Thema: die angebliche Corona-Pandemie. Insbesondere in den Vereinigten Staaten vernichten die chinesischen Viren scheinbar alles Leben. „50 Millionen Corona-Tote in den USA“, konnte man jüngst lesen. Ein Schreibfehler: Gemeint waren 50.000. Nüchtern betrachtet ist das keine Katastrophe, denn das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zählt viele Bewohner. Nach China und Indien ist es der Staat mit den drittmeisten Menschen. Da das Leben bekanntlich gefährlich ist und ohne Ausnahme zum Tod führt, muss man in Amerika pro Jahr mit etwa vier Millionen Sterbefällen rechnen. 50.000 sind nur etwas mehr als ein Prozent davon, also eine nicht ins Gewicht fallende Menge. Berücksichtigt man jetzt noch, dass ein Arzt oder eine Klinik für einen Covid-Patienten mehr Gebühren abrechnen kann als bei anderen Krankheiten, dann hat das durchaus Einfluss auf die eine oder andere Zählweise. Gäbe es keinen Corona-Test, würde man vermutlich auch in Übersee nichts von einer Pandemie merken. Die Krise ist mehr eine politische, oder genauer ausgedrückt eine medial inszenierte und weniger eine medizinische. Warum aber findet diese Inszenierung statt? Ist es überhaupt etwas Orchestriertes, oder bewegt man sich mit dieser Meinung bereits im Sumpf der Verschwörungshypothesen? Mit der reinen Sensationslust der Presse lässt sich die allgemeine Panikmache nicht wirklich erklären. Der rücksichtslose Kampf gegen Andersdenkende lässt zumindest den Schluss zu, dass es ein starkes Interesse gibt, die Bürger in Angst und Schrecken zu halten, zumindest aus Sicht der herrschenden Machtelite. Ein Grund dafür könnte die anstehende Präsidentschaftswahl sein, die in wenigen Wochen stattfinden wird.

Zur Wahl stehen zwei Kandidaten: Der bisherige Amtsinhaber Donald J. Trump (Republikaner) und sein Herausforderer von der Demokratischen Partei Joseph R. Biden. Warum die Vereinigung der Feinde des Donalds ausgerechnet eine ausgewiesene Schlaftablette (Kosename „Sleepy Joe“) als Gegenkandidaten ausgewählt hat, ist eine der vielen Merkwürdigkeiten in der modernen Politik. Ist das das letzte Aufgebot der Linken? In Anlehnung an die Situation in Deutschland könnte man so denken. Die deutsche SPD trumpft nach der erfolglosen Spaßkanone Andrea Nahles jetzt mit der griesgrämigen Spaßbremse Saskia Esken auf. Spätestens hier braucht man von Germanien nicht mehr auf den großen Bruder herunterschauen. „Sleepy Joe“ könnte auf der Skala nach unten noch einmal locker getoppt werden, wenn es sein müsste. Warum aber haben die Demokraten keinen attraktiveren Kandidaten aufgestellt? Schließlich muss es aus linker Sicht von immenser Bedeutung sein, das angeblich schlimmste Lebewesen des Universums seit dem Urknall – gemeint ist der Mann mit der lustigen Frisur – endlich aus dem Weißen Haus zu verbannen. In Deutschland verbreiten die Hauptstrommedien munter das ulkige Märchen, Biden würde mit hoher Wahrscheinlichkeit im November gegen Trump die Wahl gewinnen. Das ist, wie wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, sozusagen. Dürften die Deutschen wählen, könnte eine Wahl tatsächlich so ausgehen. Vor Ort sieht es allerdings anders aus.

Inhaltlich hat der ehemalige Vizepräsident außer alten sozialistischen Rezepten wenig zu bieten. Es ist so etwas wie Schattenboxen gegen Gespenster aus Luft. Biden verspricht den angeblich vorherrschenden systemischen Rassismus zu bekämpfen, den es in der Realität überhaupt nicht gibt. Gäbe es ihn, müsste sich der Kandidat fragen, warum er in den vergangenen 50 Jahren nichts dagegen unternommen hat. Zur „Wiedergutmachung“ möchte er etwa 20 Millionen illegalen Einwanderern die amerikanische Staatsbürgerschaft schenken. Zudem plädiert der Präsidentschaftsbewerber dafür, allen illegalen Einwanderern eine kostenlose Rundumkrankenversicherung zu bezahlen. Natürlich bezahlt nicht er persönlich, sondern die Einheimischen sollen bluten, auch die, die sich keine eigene Krankenversicherung leisten können. In Deutschland können solche Vorstöße mithilfe der Propaganda des Staatsrundfunks auf begeisterte Zustimmung stoßen. In den USA hingegen kann man so keine Mehrheiten erzielen. Für die Wirtschaft schlägt Biden vor, die Unternehmenssteuern zu erhöhen. Weil dadurch automatisch die Wirtschaftstätigkeit eingedämmt wird, plant der Politiker zum Ausgleich ein staatliches Wirtschaftsbelebungsprogramm. Kosten: 700 Milliarden Dollar. Die Zuteilungen erfolgen dann vermutlich gemäß Fünfjahresplan. Der Kommunismus ist anscheinend nicht totzukriegen.

Der amtierende Präsident Trump ist nicht unumstritten. Mit einem attraktiven und agilen Gegenkandidaten könnten die Gegner die Wahl gewinnen. Biden ist aber nicht nur viel zu alt und viel zu blass, sondern in vielerlei Hinsicht auch moralisch untragbar. Er ist derart schwer in Skandale verwickelt, dass die Fangemeinde von Trump darüber spottet, der Gegner könne sich aufgrund seiner Senilität an keine seiner eigenen Schandtaten erinnern. Biden war von 2009 bis 2017 Vizepräsident unter Barack Obama. In dieser Funktion hielt er sich um 2014 oft in der Ukraine auf. Die Rolle der US-Regierung in der Ukrainekrise im Zusammenhang mit dem Umsturz und dem anschließenden Bürgerkrieg ist bis heute undurchsichtig. Biden wird vorgeworfen, dort nicht nur politische, sondern auch persönliche (finanzielle) Interessen verfolgt zu haben. Kurz nach dem Umsturz wurde Bidens Sohn Hunter in den Vorstand des ukrainischen Energiekonzerns Burisma berufen. Fachlich war er dafür weniger geeignet, aber die Blutlinie zum Vizepräsidenten kann in Gold kaum aufgewogen werden. Das Jahresgehalt des Sprösslings soll im Millionenbereich gelegen haben. Als ein engagierter Staatanwalt gegen Hunter wegen Korruptionsvorwürfen ermittelte, sprach der Vater ganz öffentlich ein Machtwort. Die für die Geschäfte von der US-Regierung zugesagten Bürgschaften von einer Milliarde Dollar – bürgen müssen im Ernstfall wie immer die Steuerzahler – würden zurückgezogen, wenn die Ermittlungen gegen Burisma nicht umgehend eingestellt würden. Der ermittelnde Staatanwalt, so die unmissverständliche Forderung des Amerikaners, sei zu entlassen. Was soll der einfache steuerzahlende US-Bürger davon halten? Darüber hinaus soll Hunter mit seiner eigenen Firma 1,5 Millionen Dollar aus China erhalten haben, ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Oder wurde die Gegenleistung von seinem Vater erbracht, der zeitgleich für die chinesische Seite lukrative Rahmenverträge verhandelte? Alles üble Gerüchte? Oder ein handfester Korruptionsskandal? In jedem Fall sind in Wahlkampfzeiten solche Verwicklungen nicht unproblematisch.

Als noch dramatischer könnten sich Vorwürfe über ein geheimes Treffen erweisen. Am Tag vor Trumps Amtseinführung saßen Obama, Biden, Hilary Clinton und andere zusammen, um zu beraten, wie man sämtliche Trump-Unterstützer in Behörden und in der Wirtschaft systematisch bekämpfen, ausgrenzen und existenziell ruinieren könnte. Das ist so etwas wie die Planung eines Bürgerkriegs gegen die Hälfte der Bevölkerung. Offenbar sind dabei mehr Einzelheiten ans Licht gekommen, als es den Beteiligten lieb sein kann. Es geht hier nicht um eine Verschwörungstheorie, sonder um eine reale Verschwörung. Eine Verschwörungshypothese hingegen ist, dass das ganze Geschrei um die harmlosen Coronaviren vom Wahlkampf ablenken soll, bei dem sich die Aussichten für „Sleepy Joe“ täglich verschlechtern. Die Interessante Frage ist: Tritt Biden überhaupt am 3. November an? Oder dankt er noch vor der Wahl ab? In diesem Fall könnte die Demokratische Partei kurzfristig einen Ersatzkandidaten nominieren, der gegen Trump antritt, ohne sich vorher einem Wahlkampf stellen zu müssen. Die hysterische Black-Lives-Matter-Inszenierung könnte bestimmte Kandidaturen begünstigen. Wie wäre es mit Michelle Obama? In diesen verrückten Zeiten scheint alles möglich. Es bleibt spannend.