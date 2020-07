Nachruf auf Ingo Resch Christ und Unternehmer

05. Juli 2020

Über den Verleger von Roland Baader und Christa Meves

von Christa Meves

Bildquelle: lukas-schule.de Vorbild: Dr. Ingo Resch (24.12.1939 – 23.04.2020)

Ingo Resch war mein Verleger. Es ist 30 Jahre her, dass er – ein mir damals ganz unbekannter Mensch – mich anrief und fragte, ob er, falls ich einmal in München sei, ein Gespräch mit mir haben könne. Er habe in meinen Büchern entdeckt, dass dort betont werde, dass die damals hoch im Schwange stehende atheistische Biologie den Erhalt des Christentums in Europa gefährde. Das sei offenbar auch für mich als Autorin ein beachtenswertes Spannungsfeld, das ihn zur Zeit vorrangig beschäftige.

So trat mir kurze Zeit nach diesem Telefonat eine schmale, hohe Gestalt entgegen mit einem eindringlich schönen Gesicht und sehr wachen, lebendigen Augen, die sich denen des anderen geradezu entgegenwarfen. Er hatte eine leise Stimme, aber mit einer präzisen, deutlichen Artikulation – in einer geraden, aber auch mit einer vornehm distanzierten Körperhaltung, die die Freiheit des anderen zu respektieren suchte. Unser Gespräch pendelte von den damals aktuellen Fragen um die sich ideologisch ausweitende Evolutionstheorie nach Darwinscher Manier über den radikalen Symbolismus der evangelischen Theologen Bultmann und Käsemann bis hin zu Konrad Lorenz‘ Tierbeobachtungen. Daran hatten sich auch im Denken von Ingo Resch das Interesse für die frühe Kindheit des Menschen und damit seine Fragen zu meinem Fachbereich aufgebaut. Das Suchen nach einer Überwindung der harschen Gegensätze der beiden Wissenschaften nahm ihn schon damals sehr in Anspruch. Er sah den Hochmut bei den Naturwissenschaftlern ebenso wie den einseitigen Symbolismus in der evangelischen Theologie geradezu als eine Zukunftsgefährdung der gesellschaftlichen Entwicklung an.

Das entsprach allerdings nicht seinem beruflichen Werdegang. Er hatte einen Doktorhut der Volkswirtschaft auf dem Kopf und stand einem Vertrieb technischer Geräte vor, den er als Unternehmer selbst entwickelt hatte. Doch je mehr sich die Technik zur Autonomie ausweitete, umso mehr wurde er innerlich bedrängt, dieser Einseitigkeit entgegenzuwirken. Er errichtete in seinem Verlag eine weitere Abteilung und begann nach Autoren auf diesem Feld zu suchen, die in philosophischer Richtung arbeiteten. Und so fragte er mich in diesem Nachtgespräch schließlich unverblümt: „Ihre geplanten Bücher mit ähnlicher Thematik bei mir zu verlegen, wäre das für Sie eine Option?“ Das bedurfte in meiner Situation damals – mein Verlag Herder hatte seine gesamte Taschenbuchabteilung eingestellt – keiner weiteren Überlegung. Und so wurde im neuen Jahrhundert der Verlag Ingo Resch in Gräfelfing, einem Vorort Münchens, für die nächsten Bücher mein Fenster in die Öffentlichkeit. Dabei habe ich meinen Verleger immer neu als eine hochrangige, gradlinige, verlässliche, großzügige Persönlichkeit erlebt, die sich durch ein überpersönliches Verantwortungsgefühl für den geistigen Trend im Zentrum Europas hoch verpflichtet fühlte. Er entwickelte eine Buchreihe mit seriösen Professoren, Harald Seubert, Wolfgang Leisenberg und Siegfried Scherer zum Beispiel. Und auch er reihte sich hier als Autor ein, zum Beispiel mit seinem Buch „Islam und Christentum“, aus aktuellem Anlass unserer damaligen „Empfangskultur“ von Islamisten. Aber das nicht allein machte seine Vielfältigkeit des Interesses aus. Er brachte sich als eine standfeste, kämpferische Säule einer Münchener christlichen Privatschule ein, und er lieferte sich einer beschwerlichen, sich rasch zur Fülle steigernden Vortragstätigkeit aus. Vor allem im Verein christlicher Geschäftsleute – besonders oft in Norddeutschland – wurde er zum hochgeschätzten, anregenden und ermutigenden Redner.

Aber auch als Autor blieb Ingo Resch produktiv. So verfasste er gemeinsam mit seiner Frau Solvey ein herrliches Buch mit mythischem Anstrich, „Biblische Geschichten in Bildern und Reimen für Alt und Jung“, das bald berechtigterweise großen Anklang fand und bis heute schon mehrere Auflagen erlebte. Hier hat sich der Künstler Resch ein originelles Feld geschaffen, das er auch gelegentlich und bei Festen mit herrlichen Gedichten in absolut sicheren Reimen zu Gehör brachte. Und dann steigerte er sich schließlich zu dem 2017 editierten Werk „Evolutionslehre und Bibel“. Dieses Buch darf als die Krönung seiner geistigen Bemühungen auf diesem Terrain bezeichnet werden. Die entscheidenden Aussagen finden sich in einer sachlichen Darstellung des aktuellen Standes von Naturwissenschaft und evangelischer Theologie. Aber wenn man sein Denken durch all die Jahrzehnte hindurch begleitet, lässt sich erahnen, welche der streitbaren Wissenschaften nach seinem Denken nun den Sieg davongetragen hat. So heißt es in einem seiner Schlusskapitel: „Es bleibt nicht ohne Folge, wenn wir das Wort Gottes schon in seiner ursprünglichen Wirkung nicht wahrhaben wollen, denn in diesem Wort ist das ‚Leben und das Licht der Menschen‘ (Joh. 1,4). Das, was das Leben im Ursprung auslöste oder durch was es entstand, ist entscheidend für unsere Weltanschauung. War es das autonome Wirken der vier kosmischen Kräfte, aus der sich dann in einer langen Kette von Ereignissen das Leben entwickelte, oder war es das Wort Gottes, das den Prozess des Werdens in Gang setzte und begleitete? Die biblischen Berichte entwickeln, dass dieses Wort ständig wirkt und durch den Geist Gottes präsent ist. Sie vermitteln, dass es sich nicht um eine Kommunikation des Entstandenen mit sich selbst handelt, sondern dass dieses von Gott geschaffene Leben, das heißt der Mensch, nur dann leben kann, wenn er in Verbundenheit (Kommunikation) mit Gott steht.“ Aber außer diesem geistigen Schluss und Höhepunkt seiner Öffentlichkeitsarbeit darf mein Bericht nicht enden, ohne zu erwähnen, dass diese große Persönlichkeit ein gewiss beglückender Ehemann und ein verantwortungsbewusster, gelassener, großzügiger, liebevoller Familienvater zweier Töchter war, die unter seinen sorgsamen Flügeln in seiner Familie aufwuchsen. So geriet es ihm in dieser Hinsicht zur tief beglückenden Freude, dass beide Töchter heirateten und ihn mit jeweils zwei Enkeln zum Großvater kreierten. Nun hatte er bereits – durch eine tragische Infektion in den letzten Lebensjahren geschwächt – das 80. Lebensjahr erreicht. Er hatte viele Pläne für den Lieblingsteil seines Verlags und hatte (wie er meinte: vorübergehend) vor einem Krankenhausaufenthalt Abschied genommen von seinen Angestellten, die jederzeit Loblieder über ihren Chef zu singen wussten. Aber nicht eben nur als Chef war Ingo Resch groß, sondern auch als ein Vorbild kultivierter Verlegerschaft mit Herz und Verstand (und ebenso mit Verkaufsinstinkt).

War es Gnade unseres Gottes, ihm Corona und die Folgen nicht mehr zumuten zu wollen? Uns allen, die ihm nahe waren, tut sein unersetzbarer Verlust weh – sehr, sehr weh –, gewiss lang und tief.

