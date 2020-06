Geschürter Rassenhass in den USA George Floyd wurde nicht von der Polizei getötet

22. Juni 2020

Vom Niedergang der Wahrheit

von Paul Craig Roberts

George Floyd wurde nicht von der Polizei getötet. Dem toxikologischen Bericht zufolge starb Floyd an einer Konzentration von Fentanyl in seinem Blut, die dreimal so hoch war wie eine tödliche Dosis. Fentanyl ist ein gefährliches Opioid, das 50-mal stärker ist als Heroin. Die Analyse finden Sie am Ende des Artikels. ...