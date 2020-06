Zum Tod von Jean Raspail (1925–2020) Reaktionär und Visionär

17. Juni 2020

Das Vermächtnis des französischen Reisenden und Schriftstellers

von Wolfgang Viereth

Fallen Kultur und Zivilisation mit Europa? Politik, Kulturschaffende und Medien scheinen fest entschlossen, dieses Experiment durchzuführen. Das Gesicht des Kontinents verändert sich, seit Herbst 2015 sogar mit forciertem Tempo. Einst von Antike und Christentum geprägt, hat sich Europa im Stil amerikanisiert und sein ethnisch-kulturelles Reservoir umfangreich ausgebaut.

Zu den scharfsinnigsten Beobachtern der Kulturen der Welt gehörte der Schriftsteller Jean Raspail. Geboren 1925 in Chemillé-sur-Dême, 200 Kilometer südwestlich von Paris, verbrachte der Franzose seine frühe Jugend in sehr komfortablen Verhältnissen. Schon früh interessierte er sich für fremde Völker und Kulturen; er bereiste ganz Amerika, teils per Kanu und teils per Auto, er widmete sich dem Studium der Inkas und lebte ein Jahr lang in Japan.

Raspails Studien und Expeditionen führten allerdings keineswegs zu einer Glorifizierung fremder Kulturen. Vielmehr interessierte er sich dafür, was diese Kulturen auszeichnete und ob sie sich in der Bedrohungssituation durch die verschiedensten Einflüsse von außen behaupten konnten. Seit den 50er-Jahren publizierte er seine Erkenntnisse in Buchform, und seine Schaffenskraft hielt bis in die Mitte des vergangenen Jahrzehnts an.

Sein Opus magnum legte Raspail bereits 1973 vor – in Form des Romans „Das Heerlager der Heiligen“ der – in den Worten des Autors – in dieser Form längst nicht mehr erscheinen dürfte. Die von manchem Leser als prophetisch betrachtete Handlung beschreibt den Exodus einer Flotte von 100 Flüchtlingsschiffen aus dem indischen Subkontinent – mit Ziel Europa. Während der 40 Tage währenden Überfahrt wird dort diskutiert, wie mit den sich ankündigenden Gästen – mit deren späterer Abreise niemand rechnet – zu verfahren sei.

Dabei zeichnet Raspail den Diskurs in Frankreich – stellvertretend für Europa – mit beißender Ironie nach. In seiner Dystopie sind die Institutionen längst morsch geworden, die Beharrungskräfte geschwunden. Als die Flotte am Ostersonntag ächzend an der Côte d’Azur landet, fällt Frankreich gleichsam auf die Knie. Das Werk, gleich zweimal ins Deutsche übersetzt, ist durchzogen mit apokalyptischen Analogien, und es bedarf keiner besonderen Phantasie, Bezüge zur aktuellen Lage in Europa herzustellen.

In seinem vielfach ausgezeichneten, wenngleich nicht unumstrittenen schriftstellerischen Werk hat Raspail die Kulturen der Welt abgeschritten und ausgemessen. Seine Visionen gründeten in tiefem Katholizismus und einem Verständnis europäischer Kultur, das obsolet geworden scheint. Sein Werk reiht sich ein in eine Linie mit Schriftstellern und Philosophen wie Joseph de Maistre, Louis de Bonald oder auch Nicolás Gómez Dávila.

Am 13. Juni ist Raspail – Reaktionär, Visionär und Europäer – im Alter von 94 Jahren gestorben. Das von ihm beschriebene Experiment läuft weiter. Welche Bedeutung aber Europa in den Augen der Welt hat, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass eine auf Image bedachte Figur wie der einst hochgepriesene Trump-Flüsterer Steve Bannon seit Jahren verzweifelt versucht, auf dem Kontinent Fuß zu fassen – und in Europa ein fortgesetztes Scheitern erlebt.