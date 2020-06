Orwells erfüllte Prophezeiungen Liebesgrüße aus dem Wahrheitsministerium

13. Juni 2020

Ein Erklärungsversuch für den derzeit virulenten Hass auf „Verschwörungstheoretiker“

von Phil Mehrens

Eine elitäre Politkaste, der etwa zwei Prozent der Bevölkerung angehören, ein Wahrheitsministerium, das festlegt, was wahr und was falsch ist, eine Gedankenpolizei, die die Volksgemeinschaft in einen fortdauernden Zustand der Angst versetzt, kollektive Hassrituale, bei denen sich der Pöbel an einem von der totalitären Elite künstlich erzeugten Feindbild abreagieren kann, und eine ideologisch gesäuberte, mit Paradoxen angereicherte und so die universelle Denkrichtung vorgebende Sprache („Newspeak“): Es gibt kaum einen utopischen Roman der letzten hundert Jahre, dessen Utopien sich im gegenwärtigen Zeitalter so rasant in exakte Vorhersagen verwandeln wie die von George Orwells „1984“. Sein Roman ist die Geschichte eines Mannes, Winston Smith, der aufbegehrt, der die Rechte des Individuums gegen ein System in Stellung bringt, das jeden eigenständigen Gedanken als Bedrohung auffasst und daher im Keim ersticken möchte. Winstons Hoffnung, dass die Massen – im Roman heißen sie „proles“ – zur Erkenntnis ihrer Unmündigkeit gelangen und einen politischen Wandel herbeiführen könnten, erfüllt sich nicht. Zu umfassend sind die Propaganda- und Desinformationsmittel, über die die Obrigkeit verfügt.

Heute würden diese Medien Winston, den Rebellen, wohl einen „Verschwörungstheoretiker“ nennen. Im gegenwärtigen Nach-Corona-Diskurs ist in bester Newspeak-Manier ein neuer Begriff geprägt worden, der verhindern soll, dass Menschen Vorgaben des Establishments infrage stellen und als Individuen gegen das Kollektiv aufbegehren. Eine neue Form der Intoleranz greift um sich im Lande Lessings, des Erfinders der Ring-Parabel, die vom Begriff der absoluten Wahrheit absah, um der friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Glaubensrichtungen das Feld zu bereiten.

„Die Volksverführer“, urteilte „Der Spiegel“ schon auf der Titelseite der Mai-Ausgabe Nr. 21 über die Fehlgeleiteten. Markus Feldenkirchen riet im Leitartikel „Fall für die Klapse“ zu einer psychiatrischen Sonderbehandlung für die Renegaten. Manfred Dworschak befragte zum Thema Natascha Strobl, ein 35jähriges Politologieküken, das, in der akademischen Brutstätte der Uni Wien zur opportunen Gesinnung gereift, frisch aus dem Ei des Neomarxismus geschlüpft ist. Die Mitgliedschaft im „Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich“, die als Nebenraum der linken Uni-Echokammer ihr Studium flankierte, dürfte der Salonsozialistin den letzten Rest Zweifel daran genommen haben, allzeit das Gute, Edle und Wahre zu vertreten, und sie damit für den linksliberalen „Spiegel“ auf der Suche nach einer „Expertin“ zum Thema Faschismus und Verschwörungstheorien zur ersten Wahl gemacht haben. Besser wäre es natürlich gewesen, sich aus der eigenen Echokammer hinauszubegeben und zu dem Gespräch den ehemaligen RBB-Moderator Ken Jebsen hinzuzubitten, der dem „Spiegel“ als mahnendes Beispiel für geistige Verirrung dient. Strobl wirft Menschen wie ihm vor, „sich erleuchtet“ und „im Kampf zwischen Gut und Böse“ auf der „richtigen Seite“ zu wähnen. Subtext dieser Aussage: Auf der richtigen Seite stehen in Wahrheit natürlich wir: Interviewer und Interviewte. Daraus resultiert die Ermächtigung, mit den Meinungen und Argumenten anderer so totalitär umzugehen wie Big Brother. Mit einer solchen Haltung gegenüber kritischen Stimmen in der Gesellschaft die Demokratie retten zu wollen, ist ein typischer Fall von Splitter aus dem Auge des anderen ziehen wollen, ohne den Balken im eigenen zu sehen.

Versuchte der „Spiegel“ sich lediglich in selbstgefälliger Analyse, gingen die Kollegen vom Berliner „Tagesspiegel“ am 11. Mai mit dem Beitrag „Warum Corona-Verschwörungsgläubige keine Rücksicht verdienen“ einen Schritt weiter: Sie versetzten ihre Leser in Pogromstimmung. Keine Gespräche mit den Abweichlern! Schließlich, erläutert Sebastian Leber, impliziere ein solcher Meinungsaustausch, „dass beide Seiten ihre Argumente vortragen“. Für eine solche Gesprächskultur hatten sich der Bundespräsident und die ZEIT-Stiftung 2018 mit der Verständigungs- und Versöhnungsaktion „Deutschland spricht“ noch engagiert, um der konfrontativen Lager- und Filterblasenbildung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Das Zuhören und das Gehörtwerden hatte Frank-Walter Steinmeier in seiner Eröffnungsrede zu den Grundprinzipien der Aktion erklärt. Leber erteilt dem nun eine Absage: „Diskutieren ist Zeitverschwendung. Was dagegen hilft, ist Druck.“ Dass „Verschwörungstheoretiker“ und Kochbuchautor Attila Hildmann durch mediale Meinungsmache seine Umsätze eingebrochen sind, feiert der „Tagesspiegel“-Autor als rechten Weg, um „Menschen davor“ zu „bewahren, selbst in diese Fantasiewelten abzudriften“.

Ausgrenzen und Anprangern ist auch für das von der SPD über ihre Medienbeteiligungsgesellschaft kontrollierte „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ die richtige Strategie. In dem „RND Online“-Kommentar „Die Karriere von Xavier Naidoo ist am Ende – aber warum erst jetzt?“ redete Autor Matthias Schwarzer einem Boykott für „Verschwörungstheoretiker“ das Wort. Dem „rassistischen“ Sänger mit afrikanischen Wurzeln sei, so der Tenor des Beitrags, doch viel zu lange mit Nachsicht und Toleranz begegnet worden.

Sebastian Leber räumt immerhin ein, dass es sich bei den von ihm und seinen Kollegen beargwöhnten Theorien um Gegenstände einer neuen Art von Gläubigkeit handelt, in diesem Falle der Leichtgläubigkeit. Bei vielem, was heute als irrationale Verschwörungstheorie gehandelt wird, könnte es sich tatsächlich um die Ersatzreligionen eines säkularen Zeitalters handeln. Der Bildersturm der Moderne bzw. Postmoderne ist ein Schuss, der nach hinten losging: Nachdem dem Homo religiosus die bewährten Objekte des Glaubens so lange madig gemacht wurden – Jenseitsvertröstung, Entmythologisierung, Autonomie sind die Schlagworte –, dass er sie nicht mehr verehren kann, ohne sich dem Spott, der Geringschätzung oder dem mitleidigen Lächeln der vermeintlich überlegenen vernunftgläubigen Weltmenschen auszusetzen, kehren sie nun als Untote zurück.

Vor 22 Jahren wollte die Psychologin Heide Fittkau-Garthe mit rund dreißig Gleichgesinnten auf Teneriffa einen Berg besteigen in der Erwartung, dort pünktlich zum für den 8. Januar 1998 vorhergesagten Weltende von einem UFO abgeholt und auf den Planeten Sirius evakuiert zu werden. Man ahnt es schon: Das UFO kam nicht. Auch die QAnon-Offenbarungen, die in der aktuellen Verschwörungsdebatte eine Rolle spielen, sind so eine Zombie-Variante der Religiosität. Enthüllt wird darin die Existenz einer international operierenden Verbrecherbande, die im Untergrund Kinder zur sexuellen Ausbeutung gefangen hält. Man darf das getrost für Blödsinn halten. Aber muss man auf Leute, die absurde Dinge glauben, gleich mit Boykottaufrufen reagieren, mit einem Angriff auf die Religionsfreiheit?

Dass man auf fremdartige Glaubensinhalte nicht mit der Mistforke losgehen muss, zeigt der Umgang mit der weltweit größten antisemitischen „Verschwörungstheorie“. Das ist nämlich – sieht man von seinem Status als Weltreligion mal kurz ab – der Islam, der die Widersprüche zwischen dem Koran und den heiligen Schriften der Juden und Christen ganz banal darauf zurückführt, dass Juden diese „verfälscht“ hätten (vgl. Sure 2,75). Als Juden und Christen ihm wegen der Inkongruenzen seiner Verkündigung zu den älteren handschriftlichen Überlieferungen, die ihre Glaubensgrundlage bilden, die Gefolgschaft verweigerten, war Mohammed erbost. „Deshalb ging er zum Gegenangriff über und unterstellte Juden und Christen die Korruption ihrer Offenbarungs­schriften“, so der Islam-Kenner Eberhard Troeger. Wer tausend Jahre nach dem Erscheinen von Goethes „Werther“ eine neue Fassung des Briefromans vorlegen würde, in der Werther überlebt, Lotte heiratet und mit ihr zehn Kinder hat, wer dann die auffälligen Differenzen zu der als Reclam-Heft seit Generationen in den Schulen verwendeten Fassung damit erklärt, dass Germanisten das Werk vor seiner Geburt verfälscht hätten – es ist wohl klar, welchem Lager man diesen Goethe-Epigonen zurechnen würde. Wer also 2015 so genau hingeschaut hätte wie jetzt bei Jebsen, Naidoo und Co, dem müsste klar sein, dass Deutschland Hunderttausende von Menschen aufgenommen hat, die an kruden antisemitischen Verschwörungsquatsch glauben, der keiner wissenschaftlich-kritischen Überprüfung standhält. Geht man damit weltoffen und tolerant um, wie es ja hierzulande üblich geworden ist, wieso macht man es dann mit dem Verschwörungsglauben von Naidoo und Hildmann, die schon länger hier wohnen, nicht genauso, sondern reagiert aggressiv-angefressen mit einem „Deutsche, wehrt euch, kauft nichts von Naidoo“?

Als Orwell sich an die Abfassung seines legendären Romans machte, war sein Ansporn die Sorge, Englands geistige Elite könnte dem diskreten Charme des Sowjetkommunismus verfallen. „Die Älteren“, kommentierte er 1949 das Erscheinen von „1984“ in einer Pressemitteilung, „die in einer liberalen Tradition Aufgewachsenen, sind sicher, aber die jüngere Generation ist verdächtig und die Saat des totalitären Denkens ist wahrscheinlich unter ihnen weit verbreitet“. Wer heute neue Hassrituale inszeniert, wer zur Stigmatisierung und zum Boykott von Andersgläubigen aufruft, weil er glaubt, dies einer neuen, hippen Hypermoral aus dem schwarz-rot-grünen Wahrheitsministerium schuldig zu sein, der sollte wissen, in welch unliebsame Gesellschaft er sich begibt.