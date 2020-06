DeutschlandBrief Die Stunde der Zentralisten

13. Juni 2020

Was Olaf Scholz nicht weiß, wenn er von einem „Hamilton-Moment“ redet

von Bruno Bandulet

Eine Art von Verschwörung: Wie die zweite Verfassung der USA zustande kam

Politiker sind keine Historiker – wenn sie sich auf das Gebiet der Geschichtspolitik verirren, ist Vorsicht angebracht. Als Angela Merkel und Emmanuel Macron am 19. Mai der EU gemeinsame Schulden in Höhe von 500 Milliarden Euro verordneten, erkannte Vizekanzler Olaf Scholz einen „Hamilton-Moment“ Europas. Denn dieser habe 1790 „auf Ebene des Zentralstaates die Kompetenzen gebündelt, gemeinsame Einnahmen zu erzielen und eine eigenständige Verschuldungsfähigkeit“.

Sieht sich Scholz vielleicht als europäischer Hamilton? Der Amerikaner amtierte als erster Finanzminister unter dem ersten Präsidenten der USA, George Washington (1789-1797). Er hatte großen Einfluss, er agierte fast wie ein Ministerpräsident. Scholz ist seit 2018 Finanzminister unter Merkel, galt lange Zeit als SPD-Apparatschik und erarbeitete sich wegen seiner Sprechweise den Beinamen „Scholzomat“. Geniale Züge lassen sich bei Alexander Hamilton entdecken, nicht jedoch bei dem biederen Scholz. Sein Bezug auf Hamilton ist dennoch aufschlussreich – und verräterisch. Nur muss die Geschichte vollständig und einschließlich ihrer unguten Konsequenzen erzählt werden.

Bekanntlich datiert die von Thomas Jefferson, einem Gegenspieler Hamiltons, verfasste Unabhängigkeitserklärung der 13 amerikanischen Kolonien vom 4. Juli 1776. Es folgte der Unabhängigkeitskrieg gegen England, der 1783 mit dem Frieden von Paris endete. 1777 gaben sich die 13 Kolonien mit den „Articles of Confederation“ ihre erste Verfassung. Sie schlossen sich zu einem Staatenbund zusammen. Bereits am 25. Mai 1787 trat in Philadelphia ein sogenannter „Verfassungskonvent“ zusammen, um eine neue, die zweite Verfassung der Vereinigten Staaten auszuarbeiten. Die dort tonangebenden Politiker waren „technisch gesehen in eine Verschwörung verwickelt, um die legal errichtete Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen“. So nachzulesen in „American Civilization“, eine 1957 bei McGraw-Hill erschienene Geschichte der USA.

Durchgesetzt wurde in Philadelphia eine starke Zentralregierung mit der Befugnis, Steuern zu erheben, den Handel (vor allem mit der Hilfe von Zöllen) zu regulieren, Industriepolitik zu betreiben und amerikanische Interessen im Ausland zu vertreten. Hamilton selbst hätte die 13 konföderierten Staaten am liebsten ganz abgeschafft. Seine Anhänger waren sich darin einig, dass die Kontrolle der neuen Zentralregierung in der Hand der „oberen Klassen“ liegen müsse – in der Hand derjenigen, die Hamilton einmal als „die Reichen, die aus guter Familie und die Fähigen“ charakterisierte. Die gewöhnlichen Bürger hielt er für „Schurken“ und „Schufte“. Der neue amerikanische Bundesstaat wurde konstruiert als Bollwerk gegen die Demokratie.

Tatsächlich waren Arbeiter, Bauern, Schuldner und überhaupt das gemeine Volk im Verfassungskonvent nicht vertreten. Er wurde dominiert von Rechtsanwälten, Großgrundbesitzern, Kaufleuten und Spekulanten, die große Mengen an nahezu wertlosen Regierungsanleihen akkumuliert hatten. Die in Philadelphia ausgehandelte Verfassung war ein lupenreines Elitenprojekt, woraus ein weiteres Problem resultierte: Sie hatte keine Chance, in einer Volksabstimmung angenommen zu werden. Sie wäre nicht einmal von allen Parlamenten der Einzelstaaten ratifiziert worden. Der Trick, den sich die politische Klasse einfallen ließ, bestand darin, Konvente in jedem Einzelstaat einzuberufen und deren Personal so auszuwählen, dass die Zustimmung garantiert war.

Der andere Trick lag in der Besetzung eines eigentlich positiven Begriffes. Die Zentralisten und Nationalisten nannten sich „Föderalisten“, womit sie den Anschein erweckten, für die Belange der Einzelstaaten einzutreten. Damit wurden ihre Gegner wie Thomas Jefferson automatisch zu „Anti-Federalists“. Der letzte Staat, der unter Druck der Verfassung zustimmte, war 1790 Rhode Island.

Auch damals wurde der Schuldensozialismus zu einem Fest für die Spekulanten

Als der frisch installierte Finanzminister Hamilton 1790 seinen „Report on the Public Credit“ herausbrachte, beliefen sich die Schulden des Bundes und der Einzelstaaten auf insgesamt 73 Millionen Dollar, davon zwölf Millionen gegenüber dem Ausland, was zu honorieren unumstritten war, es wurde als Frage der Ehre betrachtet. Das, was heute als „Hamilton-Moment“ durch deutsche Gazetten geistert, war nur unter großen Schwierigkeiten durchzusetzen: die Rückzahlung der öffentlichen Schulden zum Nennwert und die Übernahme der einzelstaatlichen Schulden durch die Zentralregierung.

Letzteres wurde, kaum überraschend, von überschuldeten Staaten wie Massachusetts begrüßt und von Staaten wie Virginia, die den größten Teil ihrer Schulden aus dem Unabhängigkeitskrieg bereits beglichen hatten, abgelehnt. Sie befürchteten zu Recht, dass der Weg in die Schuldenunion mit neuen Steuern gepflastert sein würde. Abgesehen davon besorgte Hamilton das Geschäft der Spekulanten, die sich billig mit Anleihen eingedeckt hatten – noch dazu Anleihen, die zu Zeiten der Inflationswährung Continental begeben worden waren.

1791 gründete Hamilton die erste amerikanische Zentralbank, die Bank of the United States, deren Kapital zu 80 Prozent in der Hand von privaten Investoren lag. Er hatte dreierlei geschafft: die demokratischen Wurzeln des amerikanischen Freiheitskampfes auszureißen, die Bundesstaaten mittels Schuldenübernahme von der Zentrale abhängig zu machen und die Finanzlobby ins Boot der Bundesregierung zu holen. Ein Vorbild für überzeugte Sozialdemokraten? Eher nicht, wohl aber ein Ideengeber für die seit Jahrzehnten praktizierte schleichende Machtkonzentration in Brüssel. Und auch eine Erinnerung daran, wie schwer sich solche Prozesse zurückdrehen lassen.

Hamilton als Vorbild für eine zentralistische EU

Auf den „Föderalisten“ John Adams (1797-1801) folgten die Präsidenten Thomas Jefferson (1801-1809) und James Madison (1809-1817). Beide versuchten, die Zentralmacht zu zügeln und die Rechte der Einzelstaaten zu stärken, während die Zentralisten auf den 1801 auf Lebenszeit ernannten Chief Justice John Marshall zählen konnten, den Vorsitzenden Richter am Supreme Court. Die dubiose Rolle, die der Luxemburger EuGH spielt, hat eben auch ihr Vorbild.

Wie zu erwarten, erzeugte die Vergemeinschaftung der Schulden keineswegs den Impuls, künftig solider zu wirtschaften. Ganz im Gegenteil. Schon in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts war die Mehrzahl der Bundesstaaten wieder überschuldet. Wieder kaufte Washington deren Anleihen auf, und als der Zentralstaat nicht mehr helfen konnte oder wollte, gingen 1841 und 1842 zahlreiche Bundesstaaten in Konkurs – darunter Florida, Illinois, Michigan und Pennsylvania. Spätestens nach dem Bürgerkrieg war Schluss mit dem Schuldensozialismus. Der „Hamilton-Moment“ habe sich nicht als Zement der Union, sondern als Sprengstoff herausgestellt, so ein amerikanischer Historiker. Als beispielsweise 2009 dem reichen Kalifornien das Geld ausging, rührte Washington keinen Finger.

Die unter der Oberfläche schwelenden Spannungen entluden sich 1861 im Austritt der Südstaaten aus der Union und in einem Bürgerkrieg, der im Grunde keiner war und den der Norden als Vernichtungskrieg führte. Denn es kämpften ja nicht zwei Parteien um die Macht im Staat, sondern der Norden bestritt dem Süden das Recht auf Sezession. Der Streit um die Sklaverei war nur Begleitmusik. „Wenn ich dächte, dass dieser Krieg geführt wird, um die Sklaverei abzuschaffen“, sagte der berühmte Unionsgeneral Ulysses S. Grant, „würde ich zurücktreten und mein Schwert der anderen Seite anbieten.“ Von Abraham Lincoln ist der Satz überliefert: „Wenn ich die Union retten könnte, ohne einen einzigen Sklaven zu befreien, würde ich es tun.“ Selbst die leidigen Einfuhrzölle, die Hamilton eingeführt hatte, spielten wieder eine Rolle: Der freihändlerische Süden lehnte sie ab.

Alexander Hamilton, der 1804 einem Duell zum Opfer fiel, hinterließ ein zwiespältiges Erbe. Als brillanter Staatsmann legte er die Grundlagen für den politischen und wirtschaftlichen Aufstieg der Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert. Er setzte den Machtstaat an die Stelle der Konföderation selbstbestimmter Länder. Er begründete den Steuerstaat und die mit den Interessen der Hochfinanz liierte Herrschaft der Eliten. Er verachtete demokratische Regeln und Prinzipien. Er machte den Weg frei für den amerikanischen Nationalismus und Imperialismus. Seine Schuldenvergemeinschaftung allerdings, von der Olaf Scholz so angetan ist, stellte sich als Irrweg heraus. Für eine zentralistische EU mag Hamilton als Vorbild taugen. Für ein freies Europa nicht.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 204.