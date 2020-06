Wolfgang Wodarg zieht eine Corona-Zwischenbilanz Der Irrsinn 2020 darf sich nicht wiederholen

10. Juni 2020

Das Hauptproblem ist ein schlechter Test

von Joachim Kuhnle

In der sogenannten Corona-Krise, bei der Viren ein Vorwand waren und Politiker wie Medien einen großen Schaden angerichtet haben, gab und gibt es viele, die sich dazu Gedanken gemacht und diese auch geäußert haben. Neben den Amateuren auf den diversen Fachgebieten meldeten sich auch hin und wieder echte Profis zu Wort. Da sich verschiedene Fachgebiete nicht nur berühren, sondern auch miteinander verzahnt sind, ist in Deutschland darin vermutlich vor allem ein Experte allen anderen überlegen. Die Rede ist von Wolfgang Wodarg. Er ist Facharzt für Lungenkrankheiten, kennt sich demnach in Bezug auf Ursachen, Symptome und Behandlungsmethoden von Covid-19 bestens aus. Zudem hat er Epidemiologie studiert, und zwar an der renommierten Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Also ist er auch Fachmann für Epidemien und Pandemien. Zudem war er Leiter eines Gesundheitsamtes und musste mehrfach politische Entscheidungen darüber treffen, ob Veranstaltungen aufgrund von Epidemien stattfinden dürfen oder abgesagt werden müssen. Er hatte darüber zu befinden, wer warum in Quarantäne muss; somit kennt er sich bestens mit den Infektionsschutzgesetzen aus und weiß, welche Maßnahmen in konkreten Fällen verhältnismäßig sind und welche nicht. Schließlich war er Abgeordneter im Bundestag und im Europäischen Rat und war dort zuständig für Pandemien und hat sich insbesondere mit SARS, der Vogelgrippe und mit der Schweinegrippe intensiv beschäftigt, einschließlich der Fehler und der falschen Panikmache, die schon damals in großem Stil betrieben wurde. Dabei hat er auch genau beobachtet, dass in der Politik nicht immer das Wohl der Bürger im Zentrum steht, sondern von den Verantwortlichen oft eigennützige Interessen verfolgt werden. In einem interessanten Interview mit „Rubikon“ bewertet Wodarg die Sachlage wie folgt:

Das, was uns in diesem Jahr Angst und Schrecken einjagen sollte, die Corona-Sars2-Viren, verschwindet jetzt nach und nach, so Wodarg. Es ist kaum noch zu sehen. In der Rückbetrachtung hat sich die Infektionswelle als kürzer und harmloser herausgestellt als die Grippewellen der Vorjahre. Bis zum weltweiten Shutdown, den übertrieben drastischen Maßnahmen, gab es überhaupt keine nennenswerte Übersterblichkeit, wie man sie bei einem wirklich gefährlichen Erreger hätte erwarten müssen. Später kam es doch noch zu einer leichten Übersterblichkeit, die aber in den meisten Ländern niedriger war als bei der üblichen Grippe. Es ist also diesbezüglich nichts Besonderes geschehen. Vermehrte Krankheitsfälle gab es schon gar nicht. Die offiziellen Statistiken des RKI geben das nicht her. Die Arztpraxen waren weitgehend leer, in den Firmen meldeten sich nur wenige krank. Es gab keine nennenswerte Pandemie. Die Panikmacher, die gesagt haben, dass alles ganz schlimm werde, haben Argumentationsschwierigkeiten. Verzweifelt bemühen sie sich, weiterhin eine Gefahr zu beschwören. Das ist deutlich zu spüren.

Viele behaupten, es sei deswegen so wenig passiert, weil glorreiche Vorturner (Politiker) so strenge Maßnahmen angeordnet hätten. Praktischerweise kann man so etwas immer behaupten. Man jagt den Bürgern ohne Grund große Angst ein, womit auch immer. Dann drangsaliert man die Untertanen und raubt ihnen sämtliche Freiheiten. Daraufhin passiert (natürlich) nichts. Dann sagt man, es sei wegen der Maßnahmen nichts passiert. Es ist absurd. Bei der Schweinegrippe hatte die WHO hinterher gesagt, wir hätten Glück gehabt. Es hätte schlimmer kommen können, wenn man die Welt nicht rechtzeitig gewarnt hätte. Tatsächlich gab es nie Anzeichen für eine schlimme Katastrophe. Die Schweinegrippe war eine der mildesten Grippewellen überhaupt. Corona 2020 war etwas mehr, aber auch nicht schlimmer als eine normale Grippewelle. Wer Angst und Panik verbreitet, sollte das gut begründen können. Im aktuellen Fall hat man das nicht getan. Die einzigen Argumente waren der Fakt, dass man einen neuen Erreger gefunden hatte, und schlimme Bilder, die von den Medien verbreitet wurden. Wenn man in einer Großstadt wie Hamburg durch die Intensivstationen geht, kann man leicht Bilder erzeugen, die sehr schlimm wirken. Ausgehend von einer Stadt wie Wuhan, die sechsmal größer als Hamburg ist, geht das noch einfacher. Das, was in den Bildern gezeigt wird, ist aber nicht die allgemeine Realität. Wenn man nüchtern die Sterbezahlen betrachtet, ist nichts gewesen. Man hat den Menschen weltweit medial etwas vorgespielt.

Neu, im Vergleich zu den früheren Weltuntergängen (Vogelgrippe usw.), war dieser ominöse Test. (Anmerkung: Gab es ein Patent? Wer hat an dem Test verdient?) Wenn der Test positiv war, hat man das notiert. Tatsächlich waren 90 Prozent der getesteten Personen gar nicht oder nicht besonders krank. Der eine oder andere hatte eine leichte Erkältung; das gibt es jedes Jahr auch ohne den Wahnsinn 2020. Uns aber wurde Angst gemacht und es wurden aufgrund nichtssagender Testergebnisse drastische Maßnahmen ergriffen. Er sagt nichts aus über Krankheit, sondern über Moleküle, die ohne den Test niemanden interessieren und die niemand bemerken würde. Das hat nur den Test aufgewertet, der dann weiter gemacht wurde, zum Schaden aller. Man hat täglich auf die Testergebnisse gestarrt. Ist die Summe der von Beginn an positiv Getesteten gestiegen? Natürlich ist sie das. Es wurden ja auch immer mehr getestet. Es ist der helle Wahnsinn. Zudem liefert der Test nachweislich viele falsche Ergebnisse. Zur Beurteilung von Seuchen ist er nichtssagend. In die Geschichtsbücher kann man schreiben, dass weltweit den Menschen wegen eines schlechten und nichtssagenden Tests ihre Freiheitsrechte genommen wurden. Wer hat ihn erfunden? Ein deutscher Hofvirologe?

Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, ist seit seinem Amtsantritt hinter unseren Gesundheitsdaten her. Laut Wodarg soll Spahn der Pharmaindustrie die Gesundheitsdaten aller Bürger besorgen. Persönliche Daten sind das Gold der Zukunft. Damit kann man prächtig verdienen. Dass sich das die Bürger vom deutschen Gesundheitsminister gefallen lassen, ist eine Katastrophe. Der Mann ist korrupt, so Wodarg. Die jetzt geplante Tracking-App ist eine Fortsetzung dieser Datenraub-Strategie. Man will die Menschen mit Angst erpressen. Man will, dass sie immer mehr von sich preisgeben und aufgrund der geschürten Panik alles mitmachen. Man wird sie auch dazu nötigen wollen, eine Impfung über sich ergehen zu lassen. Mit einer neu entwickelten Impfung wird das menschliche Genom verändert. Wer sich impfen lässt, wird damit zu einem genetisch veränderten Organismus. Um zu wissen, welche Wirkungen und Nebenwirkungen eine Impfung wirklich hat, benötigt man mindestens fünf Jahre Erfahrung damit. Wenn man eine Millionen Menschen impft und jeder Tausendste davon bekommt Krebs, dann hat man tausend unnötige Krebsfälle. Bill Gates erklärte in den „Tagesthemen“, er wolle sieben Milliarden Menschen einen Impfstoff verabreichen, der auf die Schnelle auf den Markt gebracht werden soll, ohne ihn ausreichend zu kennen. Das ist fahrlässige und gefährliche Geschäftemacherei. Ohne massive Angstpropaganda ginge so etwas nicht. Es ist wie bei einer Schutzgelderpressung durch die Mafia. Wodarg rät dringend von der Impfung ab. Insbesondere Kinder und junge Menschen, die noch Kinder bekommen möchten, sollten sich wehren und sich auf gar keinen Fall impfen lassen.

In vielen Ländern hat man versucht, Covid-19 mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin zu behandeln. Zudem wurden über 1.000 klinische Studien dazu angemeldet, die zum Teil schon laufen. Nur bei etwa einem Zehntel der Studien wird davor gewarnt, dass man das Medikament nicht Menschen geben darf, die unter Favismus leiden, bei dem es sich um einen Mangel an einem bestimmten Enzym handelt. Dieser Mangel ist vor allem in tropischen Ländern stark verbreitet. In manchen Ländern sind bis zu 20 Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Auch im Mittelmeerraum ist Favismus verbreitet und durch die Migration gibt es diese Krankheit praktisch überall. Bei hohen Hydroxychloroquin-Dosen – wie sie zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden – bekommen Menschen mit Favismus nach zwei Tagen keine Luft mehr. Verabreicht man ihnen dennoch weiterhin das Medikament, sterben sie schnell. Das weiß jeder Medizinstudent. Wissen es auch die an den Studien Beteiligten? Wenn nicht, wäre es grob fahrlässig. In einer Untersuchung von etwa 100.000 Corona-Fällen wurde festgestellt, dass Menschen aus Afrika und Lateinamerika mit dem Medikament um 50 Prozent erhöhte Todesraten aufwiesen. Hatten diese Favismus und wurden sie möglicherweise durch das Medikament getötet? In die Statistik sind sie als normale „Corona-Tote“ eingegangen. Durch die erhöhten Sterberaten konnte man die Angstmache weiter verschärfen. Hat man das bewusst in Kauf genommen, damit man in Afrika und Brasilien Covid-19 ernst nimmt? Das wäre perfide und teuflisch und ein Fall für den Staatsanwalt. Medizinisch ist die Sache klar. Die WHO hat sich inzwischen aus den Medikamentenstudien zurückgezogen, ohne das Problem zu erwähnen. Hat man hier Angst, zur Verantwortung gezogen zu werden? Bei diesem Thema muss dringend nachgebohrt werden und falls nur der kleinste Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz besteht, müssen sich Juristen der Sache annehmen.

Wodarg war bei SARS – vor knapp 20 Jahren – noch arglos. Bei der Vogelgrippe gingen schon rote Lampen an. Er fuhr damals zu Klaus Stöhr nach Genf, der behauptet hatte, man rechne mit mindestens 30 Millionen Toten. Als Wodarg aufkreuzte, hatte der Gesundheitsexperte keine Argumente, wurde richtig kleinlaut. Zur Belohnung machte der WHO-Mann dann Karriere beim Pharmakonzern Novartis. Bei der Schweinegrippe gab es das gleiche Weltuntergangsspiel. Wieder wurde Panik verbreitet, mit völlig unrealistischen Todeszahlprognosen. Es war ein regelrechter Betrug. Ganz vorn mit dabei war schon damals ein gewisser Christian Drosten. Weil er mit seinen Panik-Prognosen um mehrere Größenordnungen danebenlag, machte er anschließend Karriere und wurde 2017 nach Berlin an die Charité berufen. Warum dieser falsche Prophet 2020 erneut derart große Aufmerksamkeit bekam, muss aufgeklärten Bürgern zu denken geben.

Ein wichtiger und entscheidender Aspekt sind die Medien. Bei der Vogel- und Schweinegrippe wurde ebenfalls schon massive Medienpropaganda betrieben, aber es gab damals auch kritische Stimmen. Dieses Mal machten alle Hauptstrom-Journalisten mit: „Tagesschau“, „Süddeutsche“, „taz“ – unfassbar. Früher, so Wodarg, gab es noch kritische Journalisten. Diese miese Qualität wie heute hat es niemals zuvor gegeben. Es geht nur noch darum, Personen anzugreifen. Sachliche Nachfragen finden nicht mehr statt. Die Journalisten kennen Wodarg noch von früher, haben damals immer bei ihm nachgefragt. Er hat seine Arbeitsweise nicht geändert, aber die Hauptstromschreiber. Journalistischer Tiefgang ist nicht mehr gefragt, es reicht der Vorwurf „Verschwörungstheoretiker“. Dann braucht man nur noch eine Institution zu kaufen, die solche Anschuldigungen vorbringt, und schon kann man die ganze Bevölkerung an der Nase herumführen. Wo soll das hinführen? Die Menschen müssen wieder miteinander reden, sonst wird es ungemütlich.

Die Gesichtsmasken sind ein Mittel, um die Untertanen zum Gehorsam zu zwingen. Sie sollen mit dem Tragen der Masken ihre Unterwürfigkeit dokumentieren. Das ist erniedrigend und schrecklich. Die Menschen werden im Durchschnitt über 80 Jahre alt. Sterben ist nicht immer schlecht. Manche sind sehr krank und erlöst, wenn das Leiden ein Ende hat. Solche brauchen palliative Unterstützung. Sie brauchen Menschen, die bei ihnen sind, wenn es zu Ende geht. Wir brauchen wieder ein ganz normales Leben und ein ganz normales Sterben. Der Irrsinn 2020 darf sich nicht wiederholen.