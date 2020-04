Liberaler Einwurf Die Bazooka ist ein Flächenbombardement

26. April 2020

Wenn schon Sprache aus der Militärtechnik, dann bitte angemessen

von Sascha Tamm

Finanzminister Scholz will die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einer „Bazooka“ bekämpfen. Doch das ist – leider – eine der militärtechnischen Unbildung geschuldete Untertreibung. Eine Bazooka ist ein Infanteriewaffensystem, mit dem auf ein genau definiertes (gepanzertes) Ziel geschossen wird, um es zu vernichten. Das Ziel befindet sich in relativ geringer Entfernung. Wird das Ziel getroffen, ist das Waffensystem effektiv. Gleichzeitig ist eine Bazooka im Gesamtbild der Waffensysteme eher klein und billig.

Das, was Scholz und viele andere Politiker in ganz Europa planen, ist das genaue Gegenteil – sie wollen so etwas wie ein Flächenbombardement. Dabei wird ein großes Gebiet getroffen, mit einiger Wahrscheinlichkeit werden auch wichtige Einzelziele getroffen, doch viele Sprengsätze verpuffen auch ohne Effekt. Gleichzeitig gibt es viele Zerstörungen, die nichtmilitärische Ziele betreffen. Die verwendeten Waffensysteme sind extrem teuer. Genau so wird das Ergebnis der Finanzpolitik von Scholz aussehen.

Das ist kein Einzelfall, sondern es wiederholen sich nur Merkmale der politischen Reaktionen auf vergangene „Krisen“. Die Finanzkrise vor etwas mehr als einem Jahrzehnt wurde zum Ausgangspunkt einer geradezu irrsinnig expansiven Finanz- und Geldpolitik, zum Einfallstor für bis dahin nicht gekannte Umverteilungsmechanismen in der Europäischen Union. Die Alternative wären gezielte Auffangmechanismen und geordnete Insolvenzen gewesen. Stattdessen ist ein System aus Zombieunternehmen und Zombiestaaten herangezüchtet worden, das weit gefährlicher ist als die zur Rechtfertigung des Flächenbombardements mit billigem Geld herangezogene Finanzkrise.

Ein anderes Beispiel ist die Reaktion auf das aktuelle Coronavirus selbst. Anstatt Risikogruppen zu isolieren und die Grenzen zu bestimmten stark betroffenen Ländern zügig zu schließen, werden massive Freiheitseinschränkungen für alle durchgesetzt, wird das Wirtschaftsleben weitgehend lahmgelegt.

Traurig daran ist nicht so sehr, dass Politiker so handeln. Für sie bietet sich eine ideale Möglichkeit, sich als Kämpfer für das Gemeinwohl zu profilieren – koste es, was es wolle. Dabei ist ihnen egal, ob ihre Politik die (realen oder imaginierten) Gefahren wirklich bekämpft und welche Nebenwirkungen ihre Politik hat. Traurig ist, dass es Politikern gelingt, für eine derartige Politik immer wieder große öffentliche Unterstützung zu generieren. Viele Menschen wollen keine zielgerichteten Maßnahmen, sondern teure und mit möglichst aufgeblasenen Phrasen gerechtfertigte Politik, ohne sich Gedanken über die tatsächlichen Effekte zu machen. Sie wollen keine Bazookas, sondern Flächenbombardements. Dabei sehen sie nicht, dass der Kollateralschaden ihre eigene Freiheit ist und dass sie selbst für die Vernichtung ihres Wohlstandes zahlen. Diese Ignoranz ist die größte Bedrohung der Freiheit, die mit der aktuellen Situation nur einmal mehr sichtbar wird.

