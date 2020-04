Staatliche Verlautbarungen zum Kampf gegen Corona Maß und Mitte ohne Maske

22. April 2020

Plötzlich haben es alle gewusst

von Holger Finn

Plötzlich haben es alle gewusst. Theo Koll barmt im ZDF, dass die Behauptungen der Bundesregierung, Masken nützten nichts, wohl nicht ganz richtig gewesen seien. „Aber man hat auf die Wissenschaft gehört“, verteidigt der Staatsdiener im Journalistenanzug auch die Berichterstattung seines Senders, der offenkundigen Unsinn, der fast zwei Monate lang von Politikern wie Jens Spahn, Armin Laschet und Angela Merkel, aber auch von Regierungsinstitutionen wie dem Robert-Koch-Institut verbreitet worden war, ohne jeden Versuch einer Nachfrage im Land verklappt hatte.

Man habe es nicht wissen können. Dass Masken schützen, sei eben erst herausgekommen. Wissenschaftliche Erkenntnisse dazu habe es ja bis vor Kurzem gar nicht gegeben – so und ähnlich schallt es aus allen Ecken einer Republik, die sich im Angesicht der „größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ (Merkel) wirklich und wahrhaftig für acht Wochen lang den gesunden Menschenverstand ausreden ließ.

Denn die Wirkungsweise von Gesichtsmasken ist seit der Pest im Mittelalter, während der vielerorts eine Maskenpflicht galt, hervorragend erforscht: Masken halten nicht alles ab. Doch sie lassen definitiv auch nicht mehr Schadstoffe, Viren, Bazillen oder Umweltgifte durch, als in der Lunge des Trägers ankämen, trüge er keine Maske. Mathematisch gesehen ist eine Maske, und sei sie nur ein einfaches Halstuch, das vor Mund und Nase getragen wird, eine Minusrechnung: Sie vermehrt nicht, was in der Atemluft ist, sondern sie vermindert es. Nur verhindert sie eben nie, dass doch durchkommt, wovon der Träger hofft, dass es nicht durchkommen möge. Sie verringert nur die Wahrscheinlichkeit, dass es geschieht, je nach Bauart mehr oder weniger. Nie aber mehr.

Die Lüge vom fehlenden Schutz

Zusammengerechnet minimiert eine simple Atemschutzmaske die Übertragungswahrscheinlichkeit eines Tröpfchens aus der Atemluft eines Menschen zu einem anderen Menschen um bis zu 90 Prozent. Dazu kommt eine Minimierung der Gefahr, dass sich Menschen unbewusst mit den eigenen nicht desinfizierten Händen ins Gesicht greifen.

Trägt das Gegenüber ebenfalls auch nur eine einfache selbstgebastelte Maske aus T-Shirt-Stoff oder Bettbezug, werden beim Empfänger noch einmal über 50 Prozent der ankommenden Virenlast weggefiltert. Zwei Masken minimieren die Ansteckungsgefahr damit nicht auf null, aber von 100 Prozent auf fünf. Angesichts der Kosten von ein paar Eurocent pro Maske liegt die Entscheidung für oder gegen eine Maske klar auf der Hand.

Eigentlich. Doch als wären sie als Protokollanten höheren Blödsinns direkt in den Pressestäben von Bundes- und Landesregierungen angestellt, reportierten erwachsene Menschen naturwissenschaftlichen Quatsch, den ein Fünfjähriger als solchen zu erkennen vermochte. Masken könnten eher schaden. Ihre Außenseite sei voller Viren, und wer sie anfasse, der müsse sterben. Masken schützten sowieso nicht, und wenn, dann nur den, der sie nicht trage. Besser, man habe keine und wasche sich immerzu die Hände, das sei weitaus sicherer als ein Lappen vor dem Gesicht, wie er im Handel ohnehin kaum erhältlich oder aber viel zu teuer sei.

Es ist die vielleicht groteskeste Facette einer Menschheitskrise, die sich finden lässt: Nur weil die Bundesregierung ebenso wie alle Landesregierungen trotz detaillierter Warnungen über fast ein Jahrzehnt lang jeden Versuch unterließ, Schutzmaßnahmen für das Land und die Menschen zu treffen, galt die Parole, man habe alles richtig gemacht. Wo es nicht danach aussah, waren Überraschung und fehlende wissenschaftliche Informationen schuld. Deutschlands Medien spielten mit: Wenn sie Kritik an irgendetwas äußerten, dann sicherlich nicht an Maßnahmen der deutschen Regierung. Nein, die mediale Grundaufgabe, Regierungshandeln stets kritisch zu begleiten, wurde ausgelagert: Die Rechtspopulisten anderswo versagten, Trump versagte insbesondere, Boris Johnson versagte und Putin erst recht.

Maß und Mitte ohne Maske

Vom deutschen Vorgehen, mit Maß und Mitte und ohne Maske durchgeführt, träumte die Welt. Am deutschen Wesen würde sie genesen, wie immer also. Gesicht zeigen gegen das Virus! Nur dass es irgendwann galt, die Kanonen herumzudrehen. Das Seuchenmärchen von der unnützen Maske, ausschließlich erzählt, um den regierungsamtlich zu verantwortenden Maskenmangel zu verbrämen, würde sich nicht bis zum Ende der Pandemie weitererzählen lassen. Als Jena Anfang April mit einer Maskenpflicht vorpreschte, war klar, dass die demnächst von dort kommenden Daten alle Lügen strafen würden, die behauptet hatten, „ein Mundschutz ist nicht nötig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist“, wie der zuständige Fachminister Jens Spahn formuliert hatte.

Was tun? Wie den absehbaren Nachfragen aus dem Weg gehen, ob die Vernichtung weiter Teile der Wirtschaft durch den Lockdown, die Millionen von als „Kurzarbeiter“ verbrämten noch festangestellten Arbeitslosen und die Ausrufung neuer Staatsschulden in Billionenhöhe wirklich alternativlos waren? Wenn doch vielleicht eine einfache Pflicht zum Tragen einer „Alltagsmaske“ denselben Grad an Eindämmung hätte bewirken können?

Alle durch dieselbe Tür

Nun stürmten alle durch dieselbe Tür. Eine Landesregierung nach der anderen beschloss die Maskenpflicht, die teilweise noch Stunden vor der Verkündung bei der Veröffentlichung neuer Änderungsverordnungen zu der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung keine Rolle gespielt hatte. Nun plötzlich verwandelte sich jeder Schal und jeder Lappen in einen „Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen, Aussprache zu verringern“. Und ebenso plötzlich jachterten die Medienhäuser hinterher, die die „Legende von den sinnlosen Masken“ („Bild“) gerade noch selbst mit einer Hingabe verfochten hatten, als sei ihnen jede Nachfrage nach Belegen und Beweisen für das rätselhafte Phänomen, dass das Niesen in die Armbeuge Viren an der Verbreitung hinderte, das Niesen in ein Tuch von Amts wegen jedoch überhaupt nicht.

Als ob es nie anders gewesen wäre, verteilen die Maskenverdammer von gestern, die aus Rücksichtnahme auf den Wunsch der Bundeskanzlerin, keine unschönen Bilder mit Städten voller Menschen in Seuchenuniform sehen zu wollen, nun gute Ratschläge zum richtigen Umgang mit den eben noch amtlich unter Mordverdacht gestellten Schutzmasken.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Politplatschquatsch“.