Satire zum Kontaktverbot Quarantäne-Tagebuch

03. April 2020

Der Whisky wird knapp

von Archi W. Bechlenberg

18. März: Gestern beschlossen, mein Tagebuch weiterzuführen. Der letzte Eintrag ist vom 26. April 1975.

19. März: Ab heute herrscht Ausgangssperre im Lande. Ein Blick auf meine vorhandenen Vorräte vermittelt Beruhigung. Nur Whisky könnte um Ende Mai herum knapp werden.

20. März: Schon jetzt erstes Anzeichen von Lagerkoller: Ich ertappte mich bei dem Gedanken, das Radio einzuschalten. Umgehend das Gerät auf den Dachboden verbannt. Dabei die abmontierte Satellitenschüssel und den Fernseher sowie ein Loch im Dach entdeckt. Geräusche klingen wie Mäuse. Baldriantee.



21. März: Statt Wasserhahn aufzudrehen Licht eingeschaltet. Bemerkt und korrigiert. Kochendes Wasser in Kaffeemühle geschüttet. Den Flur tapeziert, aber wieder verworfen. Später Kamillentee.



22. März: Geistige Betätigung tut not. Dabei hinter den Büchern eine Flasche Amaretto entdeckt. Reserve de Chef. Bei Eugen Egner über Paralleluniversen informiert („...versucht, hinzugelangen, hässlicher Sturz“). Thema nicht weiter verfolgt. Im Garten Knospen gezählt.



23. März: Bei Twitter, Tinder, Instagram, Truecrime, Ballaballa und der Bundespressekonferenz angemeldet. Stegners Tweets gelesen. Mit dem Gefühl von Urinsteinen im Darm eingeschlafen.

24. März: Mit Google nach Juttas mit lustigen Nachnamen gesucht. Wurde schnell langweilig. Whisky auf- und wieder zugemacht, nur dran gerochen. „Ende Mai“ erscheint mir zu optimistisch. Nach Juttas mit normalen Nachnamen gegoogelt. Belustigt ins Bett. Luzider Traum, den ich nicht aufschreiben darf.



25. März: Nach dem zweiten Frühstück hingelegt. Von einer Shopping-Mall geträumt. Ich irre darin herum und suche Dosenfleisch und Motoröl. Bei C&A werde ich schließlich fündig, dafür haben sie dort kein Klopapier. Überall Hamsterwitze, schweißnass erwacht. Bei Twitter abgemeldet.



26. März: Viel los. In meinem Bad tagt eine Expertenrunde, was sich gegen Abend als Traum herausstellt. Begonnene Mail an Uno verworfen.



27. März: Zunehmende Verwahrlosung. Von Sawsan Chebligeträumt; beschließe, fortan wach zu bleiben. Drei Tage lang dieselbe Jogginghose getragen, heute gar keine. Der Kater weigert sich, auf meinem Schoß zu sitzen. Ich besteche ihn mit „Mjamjam Quetschie – purer Fleischgenuss“. Gewisser Erfolg, aber ungewiss, was die Dauer betrifft. Abendbrot. Katzenminztee. Später Stimmen.



28. März: Verzweiflung bahnt sich an. Habe das Internet fast komplett durch. Gegen 15 Uhr sogar versucht, bild.de aufzurufen, was der Adblocker verhindert. Erleichterung! Ein Zeichen? Höhere Macht am Werk? „NZZ“ geht. Zürich bald ein Sozialfall? Whisky, sehr viel Whisky. Reicht maximal noch bis Ende des Monats.



29 März: Morgens lange den Klodeckel betrachtet, ohne Ergebnis. Schreck: Jeans seit letzter Woche massiv eingelaufen. Wieder Jogginghose. Rücken, Hüfte, Knie, Supraspinatussehne. Akromion? Ich sage die Olympischen Spiele ab.

29./30. März: Bewerbe mich im Traum als WHO-Chef. Singe vor Dieter Bohlen „Tommy“ und „Pinball Wizard“. Werde genommen und erkläre Corona als beendet. Große Enttäuschung nach dem Erwachen. Muss zur Strafe 100 Mal „Quadrophenia“ schreiben.