Liberaler Einwurf Geschäft, Profit und Moral

15. März 2020

Eine provozierende Position zum Thema „Sterbehilfe“

von Sascha Tamm

Das Bundesverfassungsgericht hat nach meiner Überzeugung ein Urteil im Sinne der Freiheit und der individuellen Verantwortung getroffen. Es hat das Verbot „geschäftsmäßiger“ Sterbehilfe – in der Form der Beihilfe zur Selbsttötung – für verfassungswidrig erklärt.

Zum Thema Sterbehilfe ist viel geschrieben worden, vor und nach diesem Urteil. Die sogenannte „aktive“ Sterbehilfe bleibt weiter verboten. Hier soll es jedoch um den Begriff „geschäftsmäßig“ gehen, genauer gesagt um die tief in den Weltbildern vieler Menschen verankerte Vorstellung, dass es irgendwie moralisch fragwürdig oder auch abzulehnen sei, wenn bestimmte Dienstleistungen oder Produkte „geschäftsmäßig“ angeboten werden. Dabei wird unter „geschäftsmäßig“ im zur Debatte stehenden Gesetz nur das auf Wiederholung angelegte Erbringen einer Leistung (etwa durch Sterbehilfevereine) betrachtet und nicht einmal ein Gewinninteresse angenommen. Das würde für viele alles noch verwerflicher machen, „Profit“ und das Streben danach entwerten jede Handlung und machen sie moralisch zweifelhaft.

Doch das Gegenteil ist richtig: Bei einer auf Wiederholung angelegten Leistung ist ein höheres professionelles Niveau zu erwarten. Das ist in jedem Fall wichtig – auch im vorliegenden. Das betrifft alle Teile der Leistungserbringung und würde natürlich auch für die aktive Sterbehilfe gelten. Diese Dienstleistung wirft für viele große ethische Probleme auf, die nicht einfach von der Hand zu weisen sind, auch wenn ich sie persönlich nicht teile und vor allem nicht glaube, dass sie einen staatlichen Eingriff rechtfertigen. Denn auch wer zum Beispiel den Konsum von Drogen oder Prostitution als unmoralisch verurteilt, kann sehr begründet argumentieren, dass staatliche Verbote in diesen Bereichen zu noch sehr viel mehr Leid und Elend – nicht zuletzt aber auch zur Entmündigung der Menschen, zu Heuchelei und zur Abnahme von Selbstverantwortlichkeit – führen.

Die Unterscheidung zwischen geschäftsmäßigen und nicht geschäftsmäßigen Handlungen hat auch keinerlei vernünftige und freiheitliche Rechtfertigung. Sie erschwert Menschen, ihre eigenen Entscheidungen umzusetzen. Freiwillige Kooperation, zu der auch das bezahlte Erbringen von Dienstleistungen gehört, ermöglicht den Menschen ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten. Das gilt in allen Lebensbereichen und sollte auch am Lebensende gelten. Das tief verankerte Misstrauen gegen freiwillige Verträge und das Streben nach Gewinn ist letztlich ein Misstrauen gegenüber jedem einzelnen Menschen, seiner Autonomie und seinen Entscheidungen. Dieses Misstrauen untergräbt die Grundlagen jeder Moral und ist damit selbst unmoralisch. Es ist gefährlich für alle Lebensbereiche, da es ein weites Tor für Fremdbestimmung öffnet – wenn Menschen nicht ihre Entscheidungen treffen und sich dafür freiwillige Kooperationspartner suchen können, werden andere für sie entscheiden. Das gilt am Lebensende in gleicher Weise wie in anderen Lebensphasen.

