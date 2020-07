Sterbehilfe In der Todesspirale

25. Juli 2020

Eine Replik auf die Kolumne „Liberaler Einwurf“ von Sascha Tamm in ef 201

von Paul Cullen

Am 3. Dezember 2015 hat der Deutsche Bundestag nach einer langen und zermürbenden Diskussion den Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches neu verfasst und die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe verboten. Der Begriff „geschäftsmäßig“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, wie man denken könnte, eine kommerzielle Intention, sondern ein „auf Dauer angelegtes Streben“, das heißt, die Absicht, wiederholt tätig zu werden. Es folgte eine Reihe von Verfassungsbeschwerden, die in ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes am 26. Februar 2020 mündeten. Das Bundesverfassungsgericht stellte die Nichtigkeit des Paragrafen 217 Strafgesetzbuch mit Wirkung „et tunc“ fest, das heißt: als habe die Bestimmung niemals existiert. Am 15. März hat Sascha Tamm in ef 201 dieses Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Februar 2020 als „ein Urteil im Sinne der Freiheit und der individuellen Verantwortung“ begrüßt, wobei es ihm primär nicht um die Suizidbeihilfe per se, sondern um den Begriff „geschäftsmäßig“ ging. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur Idea teilen fast drei Viertel (72 Prozent) der Deutschen diese Meinung und finden es gut, dass geschäftsmäßige Sterbehilfe künftig erlaubt ist. Interessanterweise geht diese starke Zustimmung quer durch alle Konfessionen (und auch Religionslosen) und Anhänger aller politischen Lager, von der Linkspartei bis zur AfD.

In diesem Artikel möchte ich eine Gegenposition erläutern, in dem Bewusstsein, dass diese die Sicht einer Minderheit ist, aber in der Hoffnung, zumindest Verständnis für diese Minderheitenmeinung zu wecken.

Beginnen möchte ich mit dem Urteil eines weiteren Verfassungsgerichtes. In diesem Fall handelt es sich um das höchste Gericht der Niederlande, den Hohen Rat in Den Haag, der in einem Urteil vom 21. April 2020 das Verhalten einer Ärztin für rechtens erklärte, die bei einer an der Alzheimer Demenz leidenden Frau auf Bitten ihres Ehemannes hin „aktive Sterbehilfe“ leistete, also ihre unmündige Patientin gezielt tötete, obwohl diese sich körperlich gewehrt hat. Der Grund? Die 74-jährige Patientin habe einige Jahre zuvor schriftlich erklärt, dass sie im Falle eines „unerträglichen Leidens“ sterben wolle, „wenn ich denke, dass die Zeit dafür reif ist“. Die Patientin hat mehrmals den Wunsch geäußert, zu sterben, aber stets betont, der richtige Zeitpunkt sei noch nicht gekommen, und bei entsprechenden Gesprächen mit ihrem Hausarzt abweisend reagiert. Als sie in ein Pflegeheim kam, stellten zwei Ärzte dort fest, dass das Leiden der Frau „unerträglich und nicht behandelbar“ und der Todeswunsch „freiwillig und durchdacht“ seien. Damit waren die rechtlichen Bedingungen für die Euthanasie in den Niederlanden erfüllt. Die Patientin bekam dann ohne ihr Wissen ein Beruhigungsmittel, gefolgt von einer Giftspritze. Dabei wachte sie auf, wehrte sich und musste von ihren Angehörigen festgehalten werden, bis sie starb. Die Ärztin wurde von der Staatsanwaltschaft des Mordes bezichtigt, vom Landgericht Den Haag aber freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, die nun vom Hohen Rat abgelehnt wurde, der die Ärztin freisprach.

Bei seinem Urteil am 26. Februar hat das deutsche Bundesverfassungsgericht nicht nur Paragraf 217 Strafgesetzbuch kassiert, sondern zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ in „jeder Phase der menschlichen Existenz“ – also auch für Kinder und Kleinkinder – als Teil der allgemeinen Persönlichkeitsrechte etabliert. Auch dürfe dieses Recht nicht von materiellen Kriterien wie dem Vorliegen einer unheilbaren Erkrankung abhängig gemacht werden. Wie der bekannte Sozialethiker Professor Manfred Spieker bemerkte, ging das Gericht mit diesem Urteil „weit über alle bisher bekannten Legalisierungen der Suizidbeihilfe in den Niederlanden, Belgien, Kanada oder dem US-amerikanischen Bundesstaat Oregon hinaus“, denn „in diesen Staaten ist die Suizidbeihilfe immer noch an materielle Kriterien gebunden“. Das Gericht hat den Gesetzgeber nicht einmal dazu verpflichtet, die Suizidbeihilfe zu regulieren, ihm jedoch eine Regelung ermöglicht und empfohlen, wobei dem neuen Recht zum Sterben „hinreichend Raum zur Entfaltung und Umsetzung“ verbleiben müsse, wie Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle betonte.

Beide Urteile, das deutsche wie jetzt das niederländische, sind meines Erachtens besonders für Ärzte bedrohlich. In den Niederlanden waren es Ärzte, die sich auf Drängen eines Familienmitglieds bereit erklärten, bei einer Patientin, die zwar an einer Demenz litt, aber dennoch den Verstand und die Lebenskraft hatte, um sich gegen ihre Tötung in Wort und Tat zu wehren, eine Giftspritze zu setzen. Deutsche Ärzte sind nicht so bereit wie ihre niederländischen Kollegen, ihre Patienten zu töten. Diese Hemmungen sind sogar so groß, dass das Bundeverfassungsgericht die fehlende Bereitschaft der Ärzte in Deutschland, an der Suizidbeihilfe mitzuwirken, scharf kritisierte und eine Änderung des ärztlichen Berufsrechts angemahnt hat. Wörtlich hieß es im Urteil, dass die Ärzte für die „faktische Entleerung“ des „Rechts auf Selbsttötung“ wesentlich verantwortlich sind, denn diese seien nicht bereit, sich „am geschriebenen Recht auszurichten“, sondern setzten sich „unter Berufung auf ihre eigene verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit eigenmächtig darüber hinweg“. Deshalb sei nun eine „konsistente Ausgestaltung des Berufsrechts der Ärzte erforderlich“.

Die zweite Neuerung ist die sich abzeichnende Tendenz zum gerichtlichen Aktivismus (englisch: „judicial activism“), der eine Aushöhlung des grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzips der Gewaltenteilung darstellt. So wird das geschriebene Recht, etwa durch eine nachträgliche Neudefinierung von Schlüsselbegriffen, in einer Art und Weise ausgelegt, die der ursprünglichen Intention des Gesetz- oder Verfassungsgebers diametral entgegensteht. Damit ist niemand vor einer rechtlichen Willkür sicher, die zunächst, wie im vorliegenden niederländischen Fall, die Schwächsten trifft, die aber früher oder später alle Bürger zu spüren bekommen werden.

Dass gerade die Zeit am Ende des Lebens von Leid und Schmerz begleitet wird, ist eine grausame Konstante des menschlichen Daseins und keinesfalls kleinzureden. Doch zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte waren unsere Fähigkeiten, dieses Leid zu lindern, größer und effektiver als heute. Dennoch ist bei der Erosion des Lebensrechts am Lebensende eine klare Entwicklung sichtbar. Diese beginnt mit einer wachsenden Akzeptanz des Selbstmords, der von einer persönlichen Tragödie aufgrund psychischer Krankheit, sozialer Isolation oder einer als ausweglos empfundenen persönlichen Situation zum höchsten und beinahe heldenhaften Ausdruck der persönlichen Autonomie, dem sogenannten „Freitod“, hochstilisiert wird. Es folgen zunächst die Toleranz und dann Akzeptanz des assistierten Suizids, die die komplexe Motivlage aller Beteiligten völlig ausblenden und meistens mit dem Verweis auf sonst „unerträgliches Leid“ gerechtfertigt werden. Nach dem assistierten Suizid kommt die Tötung auf Verlangen, die meist mit dem beschönigenden Begriff der „aktiven Sterbehilfe“ umschrieben wird. Ist die „passive Sterbehilfe“, das Sterbenlassen von Patienten mit unheilbaren Erkrankungen mit schlechter Prognose, seit jeher ein integraler Teil der ärztlichen Kunst und nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, so ist die „aktive Sterbehilfe“ keineswegs eine weitere Variante dieses Gedankens, also sozusagen seine Weiterentwicklung für besonders schwere Fälle, sondern das genaue Gegenteil davon. Die Tötung auf Verlangen verleitet recht schnell zur Tötung ohne Verlangen und führt schließlich wie im geschilderten niederländischen Fall zur Tötung gegen den Willen des Getöteten. Die Abgrenzung zum legalisierten Mord ist dann nur noch hauchdünn.

Heute gerät viel zu oft in Vergessenheit, dass ein Kernelement der ärztlichen Pflicht darin besteht, dem Patienten in einer ausweglosen Situation beizustehen und ihm Trost zu spenden. Das Schicksal kennt kein Erbarmen und es verlangt auch vom Arzt viel Mut und Standhaftigkeit, nicht wegzulaufen. Ich war in meinen ersten Jahren als junger Stationsarzt in Dublin und Hannover einige Male mit dieser Situation konfrontiert und habe am eigenen Leib und bei meinen ebenfalls jungen Kollegen gemerkt, was diese Erfahrungen bewirken. Bereits damals habe ich mich gefragt, warum junge Ärzte in ihrer Ausbildung nicht besser auf solche „Aporien“, wie die Philosophie sie nennt, vorbereitet werden. „Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein“, beobachtete Friedrich Nietzsche 1886 in „Jenseits von Gut und Böse“. Dieser vielleicht beste Kenner des Christentums seit Thomas von Aquin wusste, wovon er sprach: Hält man die hypnotische Anziehung des Abgrunds nicht aus, fällt man in ihn hinein. In seinem 1953 erschienenen Roman „The Go-Between“ beschrieb der britische Schriftsteller Leslie Poles Hartley die Vergangenheit als ein „fremdes Land, wo andere Sitten herrschen“. Hierin zeigt sich auch das grundlegende Problem mit Patientenverfügungen oder sonstigen Willenserklärungen, die meist in einer Lebensphase der relativen Gesundheit verfasst werden nach den „Sitten“, die in dieser Phase herrschen. Später, wenn man schwer erkrankt oder beeinträchtigt wird, herrschen ganz andere Sitten. Niemand, der länger auf dieser Erde gelebt hat, wird leugnen können, diese Erfahrung gemacht zu haben.

Das Leid gehört also zum Leben dazu, ist vielleicht sogar sein konstitutives Element. Diese Einsicht, die den Kern des buddhistischen Gedankenguts bildet, gehörte bis vor nicht allzu langer Zeit auch zum allgemeinen Gedankengut im Westen. Dass wir diese Erkenntnis vergessen haben, kann man übrigens in Zeiten der Corona-Krise beobachten, wo die Gesellschaft auf sonderbare Weise zwischen übertriebener Angst und magischem Glauben an die Erlösung durch gesellschaftstechnische, überwachungstechnische oder biotechnische Maßnahmen hin und her oszilliert.

In dieser Panik-Situation werden Grundsätze der ärztlichen Ethik, die sich mühsam über Jahrhunderte etabliert haben, im Handumdrehen über Bord geworfen. So hat zum Beispiel die Ethikkommission des Universitätsklinikums in Straßburg am 21. März 2020 verfügt, dass beatmungspflichtige Patienten über 80 Jahre nicht mehr beatmet werden dürfen, sondern stattdessen eine Sterbebegleitung mittels Opiaten und Schlafmitteln erhalten sollten. In Pflegeheimen sollte ausgerechnet durch den „Rettungsdienst“ ebenfalls eine „schnelle Sterbebegleitung“ mit Opiaten und Schlafmitteln erfolgen. Diese Regelung verletzt jeden Grundsatz der sogenannten Triage, die sich ausschließlich an der medizinischen Notwendigkeit und der Prognose des Patienten und niemals an einem Faktor wie dem Alter allein auszurichten hat. In England haben Patienten mit schweren Erkrankungen wie Krebs, schweren neurologischen Erkrankungen, Lungenfibrose oder Herzversagen Briefe von der staatlichen Gesundheitsbehörde (National Health Service) erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, ein Nicht-Wiederbelebungs-Formular auszufüllen, damit ihre Angehörigen wissen, dass sie bei Eintreten einer Verschlechterung gerade nicht den Notarzt rufen sollen. Wortwörtlich stand darin, dass „knappe Krankenwagenressourcen den Jungen und Kräftigen vorbehalten werden können, die eine größere Chance haben, die Infektion zu überleben“ („scarce ambulance resources can be targeted to the young and fit who have a greater chance of surviving the infection“). Der Deutsche Ethikrat und das Deutsche Institut für Katastrophenmedizin haben sich von solchen Vorhaben zwar klar distanziert, doch die Richtung der Entwicklung ist deutlich erkennbar.

Unsere Aufgabe als Bürger, als Ärzte oder schlicht als Menschen besteht darin, Leid zu ertragen – das des anderen und das in uns selbst. Keinesfalls dürfen wir vor der Aufgabe kapitulieren und versuchen, das Leid zu beenden, indem wir den – manchmal, wie im niederländischen Fall, nur mutmaßlich – Leidenden beseitigen. Dieser Weg führt in eine Barbarei, vor der am Ende niemand mehr sicher ist.

