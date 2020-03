Make love not law Nach dem Ende aller Zweifel

14. März 2020

Was noch sagen, wenn alles schon gewusst wird?

von Carlos A. Gebauer

Worüber schreibt man noch, wenn alle Debatten beendet, alle Fragen beantwortet, alle Diskurse erledigt und alle Zweifel ausgeräumt sind? Kurz: Was kann uns in Deutschland noch beschäftigen, nachdem der Februar des Jahres 2020 auf den letzten Gebieten des menschenmöglichen Wissens alle Unklarheiten beseitigt und überall den terminalen Konsens etabliert hat? Welche Gedanken müssten wir noch thematisieren vor dem Hintergrund des erreichten, unauslöschlichen, hellsten und endgültigsten Lichtes der gesellschaftlichen Weisheit? Ein paar letzte Aphorismen wollen vielleicht notiert sein, als Wegzehrung und Marschgepäck für das letzte Stück der Reise.

Im Handbuch der Verlagskunst belehrt uns das Schlagwort „Effizienz“: Haltungs- und Empörungsjournalismus bieten jedenfalls bei Periodika den betriebswirtschaftlichen Vorteil, Leserbindung ohne die Notwendigkeit vorheriger kostenträchtiger Recherche zu erreichen.

Beißt man in die saure Kröte? Oder schluckt man den Apfel lieber so fest, wie er fällt?

Peripherieverdummung ist der unvermeidliche Kollateralschaden aller Zentralisierungen.

Der nur vordergründig verantwortungsbewusste, in Wahrheit aber menschenmissachtende Imperativ des sich naturverbunden wähnenden Wohlstandsbürgers lautet heute: Unsere Kinder sollen es einmal schlechter haben als wir!

Merkwürdig, dass nur Pflanzen eine Ressource seien, mit der man sparsam umgehen solle, nicht aber Staatshaushalte.

Die Arroganz des fröhlich ausgesprochenen Genitivs ist meines Wissens des Bildungsbürgers köstlichstes Gut.

„Das sind keine Beine, das sind Skulpturen“, sagte die Bildhauerin noch leise, bevor sie ihren Meißel wieder lautlos auf den Felsblock legte und mich dann, nach einem kurzen Zögern, kraftvoll in die Arme schloss.

Papiertigerfalten.

Was ist eigentlich eine „sogenannte Frage“?

Mitarbeite-Rinnen und Mitarbeite-Gossen.

Was, wenn der Zweck aller Parteien wäre, der Regierung das Volk vom Hals zu halten?

Der Mensch ist schuld, dass Pflanzen und Tierleichen zu Rohöl wurden. Wer denn sonst?

Was würde man sagen, wenn an Bord eines Flugzeugs, mit dem man gerade von A nach B fliegt, plötzlich eine Mehrheit beschließt, nach C zu fliegen?

97 Prozent aller Menschen können keinen Marathon laufen.

Wachstum muss keine Grenzen haben, wenn es Wachstum der Kreativität ist. Kreativität ist raumlos.

Wer die mediale Greta-Dauerschleife für Journalismus hält, der glaubt auch, eine Limonadenwerbung sei eine Verbraucherinformation.

Ihr macht nicht das kaputt, was euch kaputt macht, sondern das, was euch nährt und trägt.

Arbeitnehmer? Nun, dann: Gesetzesnehmer! Steuernehmer! Rundfunknehmer!

Ratschlag für junge Eltern in einem ärztlichen Wartezimmer: Man kann das Schreien eines Säuglings nicht mit den Händen aus ihm herausvibrieren.

Ist es ein Wunder, dass ein Säugling schreit, wenn er den eigenen Vater mit einem Dutt sieht?

Mir gefällt, ein Ewigmorgiger zu sein.

Ökologismus wirkt derzeit faktisch wie Neoeschatologie.

Wenn es Holland gibt – sollte es dann nicht auch Bringland geben?

Das IPCC wirkt bisweilen so neutral wie ein Croupier im Casino.

Kommunismus ist vielleicht inoperabel.

Umweltschutz beginnt auf der Uhr. Finger weg von der Zeit!

Wer den Mut hat, den Wahnsinn konsequent zu denken, der kompensiert Negativzinsen mit Helikoptergeld.

Banken sind heute Fristentransformationsverlierer.

Mir fehlt die Phantasie, mir vorzustellen, dass all dies nur Einbildung sein könnte.

Dummweltschützer lieben den Neokatastrophismus.

Ich bin sicher der Letzte, der es nötig hätte, arrogant zu sein.

Kommunismus ist die Rache der Schulversager an den Fleißigen.

Experimentalphysiker, die eines natürlichen Todes sterben, haben die wirklich radikalen Fragen nie gestellt.

Prosperierende Gesellschaften leisten sich bisweilen den vorübergehenden Luxus einer Rechtsordnung.

Alternative Intelligenz schafft sich durch intellektuelle Fehlallokationen ihre eigene Hyperrealität.

„Landeshauptstau Düsseldorf“ ist kein Tippfehler.

Gleichheitsideologen bedürfen keiner Toleranz, da jede andere als ihre Auffassung ohnehin ungleich und also wertlos ist.

