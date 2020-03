Befürchtete Covid-19-Pandemie Irre Weltcoronakatastrophenhysterie

13. März 2020

Ich mache nicht mit

von Joachim Kuhnle

Die Welt zu verstehen, ist nicht immer einfach. Insbesondere der Homo sapiens (das ist Latein und bedeutete „weiser Mensch“) scheint ein seltsames Wesen zu sein. Im Supermarkt gibt es kein Klopapier mehr. Alles ausverkauft. Zum Glück kaufe ich immer ein paar Rollen auf Vorrat, aber irgendwann könnten die leeren Regale in der entscheidenden Ecke beim Neukauf zum echten praktischen Problem werden. Was ist los? Beim Fußball, bekanntlich der schönsten Nebensache der Welt, dürfen die Zuschauer nicht mehr ins Stadion hinein. Ausgerechnet das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wurde zum ersten Geisterspiel in der 57-jährigen Bundesligahistorie. Ich stelle mir gerade einen Gladiatorenkampf im Kolosseum des antiken Rom vor, der ohne Publikum ausgetragen worden wäre. Ist das nicht völlig zwecklos? In der Europa League, einem Wettbewerb, bei dem unter bestimmten Bedingungen auswärts erzielte Tore doppelt zählen, sollte am 12. März das spanische Team des FC Getafe bei Inter Mailand spielen, quasi im europäischen Epizentrum des Unheils. Die Spanier erklärten, dass sie dort nicht hinreisen wollen. Am gleichen Tag sollte die Mannschaft des AS Rom beim FC Sevilla antreten, doch Flugzeuge aus Italien bekommen in Spanien keine Landeerlaubnis mehr. Beide Spiele können somit nicht stattfinden.

Die tschechische Regierung hat für 30 Tage den nationalen Notstand ausgerufen. Bürger aus Risikoländern, also auch aus Deutschland, dürfen nicht mehr einreisen. Umgekehrt ist es auch den Tschechen verboten, Deutschland zu besuchen. In Deutschland verbieten immer mehr Firmen sämtliche Dienstreisen. Sogar firmeneigene Standorte innerhalb Deutschlands dürfen nicht mehr angesteuert werden. Sämtliche Großveranstaltungen wie Konzerte, Volksläufe, Messen, Hauptversammlungen, Parteitage und alles andere auch werden abgesagt. Erste Kindergärten und Schulen stellen den Betrieb ein. In Österreich dürfen Polizeibeamte keinen Urlaub mehr nehmen, weil die ganzen Verbote überwacht und durchgesetzt werden müssen. Donald Trump untersagt für die nächsten 30 Tage allen Europäern die Einreise in die USA. Urlaub für die Osterferien ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gebucht? Pech gehabt! Wenn das so weitergeht, kommt die gesamte Weltwirtschaft zum totalen Erliegen. Die Kursstürze an den Börsen sind jetzt schon dramatisch, scheinen aber angesichts der hysterischen Massenpanik bisher moderat. Da geht noch etwas!

Ich habe bisher den ganzen Zirkus vollständig ignoriert. Bei einer Begegnung auf dem Flur habe ich meinem Gegenüber die Hand zum Gruße gereicht. Nach kurzem Zögern nahm er sie an mit den Worten: „Keine Angst vor dem Virus?“. „Nein“, war meine spontane Antwort. Doch die Stimmung wird zunehmend bissiger. Viele denken, mein Verhalten sei egoistisch und verantwortungslos. Wegen „Vektoren“ wie mir würde sich das Virus ungehemmt ausbreiten. Wirklich? Gab es Viren und Krankheiten nicht schon immer? Es gibt Menschen, die mit den jetzt vorliegenden Argumenten den Handschlag schon immer generell abgelehnt haben. Das mag vernünftig oder berechtigt sein. Auf der anderen Seite ist das Händeschütteln aber eine schöne Geste, die das Zusammenleben der Menschen in unserem Kulturkreis bereichert. Trotz zahlreicher Seuchen hat sich diese Sitte über Jahrhunderte bewährt.

Bisher scheint das Coronavirus gegenüber anderen Krankheiten vernachlässigbar. Warum also die Panik? Die Ausbreitung erfolgt mit hohem Tempo. Möglicherweise hat die Seuche das Potential, auf Platz eins der Tabelle aufzusteigen, sowohl die Fallzahlen als auch die Todesfälle betreffend. Ob die beschriebenen Maßnahmen und Panikreaktionen, wie Hamsterkäufe am Klopapierregal, geeignet sind, das Schlimmste zu verhindern, ist fraglich. Müsste man nicht zuerst den kompletten Bus- und Straßenbahnverkehr in den Großstädten einstellen?

Tatsache ist: Krankheiten gibt es, gab es und wird es immer geben. Die Rangliste ist dynamisch, alte Seuchen verschwinden, und neue kommen hinzu. Es gibt keine Garantie, nicht zu erkranken. Auch der Tod trifft irgendwann jeden. Dank der modernen Medizin, hygienischen Bedingungen, Energieerzeugung, Marktwirtschaft und anderen Errungenschaften ist heutzutage die durchschnittliche Lebenserwartung so hoch wie nie zuvor. In besonderen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, für die Wirtschaft schädliche Maßnahmen zugunsten der allgemeinen Gesundheit zu treffen. Nur erschließt sich mir im vorliegenden Fall die Kosten-Nutzen-Analyse nicht. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass hier blinder, kopfloser Aktionismus betrieben wird, ohne dass auch nur daran gedacht wird, das eine mit dem anderen abzuwägen. Da mache ich nicht mit, erhebe mein Weinglas und wünsche allen maximale Gesundheit und Zufriedenheit. Prosit!