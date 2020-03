Corona und die deutsche Politik Wo sie in die Armbeuge husten

13. März 2020

Nichtstun sieht vielleicht doch wie Handeln aus

von Holger Finn

Besonders gefährlich ist der neue Krisen-Gruß, den die Politik als Ersatz für das Händeschütteln propagiert. Die Ellenbogen sollen aneinander gerieben werden, so hat es unter anderem Reiner Haseloff, der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, vorgemacht. Ein fahrlässiges Verhalten, empfehlen die Seuchenexperten des Robert-Koch-Instituts doch zur Abwehr der Epidemie, in die Armbeuge zu husten. Dort hält sich das Virus Stunden, vielleicht sogar Tage.

Am Rande des Nervenzusammenbruchs

Deutschland am Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber das darf niemand mitbekommen! Über Wochen, ja Monate haben Regierung, Verwaltungen und Medien versucht, die Lage gesundzubeten. Bloß keine Panik machen. Bloß keine unangenehmen Wahrheiten verkünden. Es schien, als sei man sich in der lenkenden und leitenden Klasse einig darüber, dass der Schaden, der eintreten würde, teilte man mit, was im schlimmsten Falle passieren könnte, größer wäre als der, der eintritt, wenn der schlimmste Fall eintritt.

Die Kanzlerin war abgetaucht, der Gesundheitsminister empfahl regelmäßiges Händewaschen, der Wirtschaftsminister bangte vor allem um Lieferketten, und der Innenminister äußerte sich ausschließlich zu Flüchtlingskindern im sicheren Drittstaat Türkei.

Die EU, auf deren Totalversagen im Ernstfall immer Verlass ist, ergänzte dieses Krisenregiment, indem das Parlament sich selbst in den Urlaub schickte. Die neue Kommissionspräsidentin versprach ein Hilfepaket. 62,50 Euro für jeden Europäer sollen die gröbsten Corona-Folgen lindern.

Einzelstaaten scheren gemeinsam aus

Es klingt wie ein Witz, dass es einzelne Staaten waren, die unabgesprochen mit den vielbeschworenen „europäischen Partnern“ begannen, ihre Grenzen zu schließen, ihre Schulen, Universitäten und Stadien. Kein EU-Gipfel beriet die Lage, es gab keinen Versuch, sich abzusprechen, um eine der berühmten „europäischen Lösungen“ zu finden, die verlässlich dafür sorgen, dass jeder beteiligte Staatenlenker sagen kann, an ihm habe es nicht gelegen. Stattdessen zeigte sich, was in Tagen voller Sonnenschein aus Berlin, Hamburg und München traditionell als „nationale Egoismen“ gebrandmarkt wird. EU-Partner redeten nicht, sondern sie handelten. Jeder für sich.

Aufgeregt, aber um Ruhe bemüht, ließ sich das politische Berlin nicht mitreißen von der aufkommenden Panik. Wir empfehlen, wir regieren nicht, war das Motto, das dazu führte, dass hierzulande noch Ansteckungspartys gefeiert wurden, als ringsum schon der Ausnahmezustand verkündet war. Statt auf eine Lage zu reagieren, die selbst eine Regierung im Zustand fortgesetzter Machttrunkenheit als ernst und akut empfinden muss, entschloss man sich, eine entschiedene Debatte um Vorzüge und Nachteile des Föderalismus zu führen. Entscheidungen dann im Herbst, wenn das Thema durchgesprochen ist.

Angriff auf deutsche Zögerlichkeit

Dass auch die USA nach einigem Zögern nun reagiert haben und Europäer vorerst gar nicht mehr einreisen lassen, weil der Brennpunkt der Corona-Krise sich aus China inzwischen eindeutig dorthin verlagert hat, wo Sorglosigkeit, Unfähigkeit und der Glaube, auch diesmal werde sich vieles wieder durch entschiedenes Abwarten von selbst klären, zu Hause sind, gilt als Angriff vor allem auf die deutsche Zögerlichkeit.

Kunstfertig schaffen es deutsche Leitmedien, die die Grenzschließung Österreichs zu Italien im Kleingedruckten vermeldet haben, ihren Erzfeind Donald Trump für seine Grenzschließung noch mal zum Fremdenhasser und Ausländerfeind zu machen. Corona sei ein „ausländisches Virus“, habe der Präsident gesagt, heißt es in dem Land, das den Erreger selbst längst als eigene Entwicklung angenommen hat. Zudem habe Trump viel zu spät reagiert, gar nicht wie die Kanzlerin und ihr Kabinett. Das bis heute im Grunde keinerlei Maßnahme gegen die exponentielle Verbreitung der Seuche getroffen hat.

Es gehört ein imponierendes Maß an Dreistigkeit dazu, Trump einen „Virusleugner“ zu nennen, wobei die Wortwahl natürlich gezielt an Vorbilder wie den „Holocaustleugner“ und den „Klimaleugner“ anknüpft. Und der Kanzlerin des Landes, das offiziell doppelt so viele Corona-Fälle wie die USA zählt, hoch anzurechnen, dass sie sich vier Wochen nach Ausbruch der Seuche im eigenen Land nun auch mal persönlich zu Wort meldet, um die ermutigende Botschaft zu verkünden: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.

Von der Wirklichkeit exponentiell überholt

Das Harscheste an Kritik am Totalversagen der Regierung in der größten Krise der Neuzeit ist tatsächlich der Satz, es „laufe nicht alles rund“. Doch schneller, als sie sprechen, werden sie von einer Wirklichkeit überholt, die sich exponentiell in den Krisenmodus begibt. Natürlich, wenn alle anderen Staaten ihre Grenzen geschlossen haben, muss Deutschland kein Aus- und Einreisen mehr verhindern. Nichtstun sieht vielleicht doch wie Handeln aus, hoffen sie in Berlin.

Der Rest ist, so war Angela Merkel bei ihrem Premierenauftritt als Virusverkünderin mit dem Satz „Es ist da“ nicht misszuverstehen, alternativlos: 60 bis 70 Prozent werden sich infizieren, das ist nun mal so, ein bis vier Prozent werden sterben, nun ja, das sind 1,5 Millionen Menschen, das wären etwa anderthalb Mal so viel wie normalerweise pro Jahr in Deutschland sterben. Es wird eng werden auf den deutschen Friedhöfen. Aber die Trauergemeinde schafft das.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Politplatschquatsch“.